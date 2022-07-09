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Польща планує до 15 липня завершити зведення стіни на кордоні з Білоруссю

кордон,польща,білорусь

Польща має намір до 15 липня завершити зведення стіни на кордоні з Білоруссю. Загальна довжина огорожі становить майже 300 км.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми очікуємо завершення будівництва 15 липня. Ми продовжили контракти з субпідрядниками з об'єктивних геологічних причин, які проявилися під час установки опор", - повідомив заступник голови МВС Польщі Мацей Вонсік.

Повідомляється, що найбільшою проблемою під час будівництва стіни були підземні води, які утворювалися в результаті відлиг і підтоплення. Будівельникам залишилося прокласти 7 кілометрів загородження.

Установка електронних систем спостереження і контролю на загородженні заввишки в п'ять метрів з польського боку триватиме до середини вересня. Загальна вартість проєкту разом з технічним оснащенням становить приблизно 400 млн доларів.

Також читайте: Війська Білорусі можуть вдарити по Польщі у разі конфлікту, - заступник начальника Генштабу РБ Косигін

Автор: 

Білорусь (7925) кордон (4751) Польща (8486)


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Топ коментарі
+11
Яценюк і бачить і знав що робити і зробив те, що зміг. І зробив правильно, бо реально на стіну із блоків жб не було коштів і волі Верховної Ради і особливо наріду, який ходив і поливав його брудом і деякі недалекі, але ворожнечо налаштовані до України і до цього часу поливають. Побудована наша "стіна" складається з паркану, на який встановлено датчики на рух, тепловізори, відеокамери, що не дає можливості кацапам ходити і їздити, як у себе вдома, викрадати і вбивати патріотів. А брехня на Яценюка не знайшла свого підтвердження, бо то були маніпуляції і відверта брехня, відволікання правоохоронних органів займатися патріотами, замість ворогів, які постійно зливають Україну. А сфальшовані справи ДБР незнаказано просто так спалює, точно як кацапи, щоб не було речових доказів.
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09.07.2022 09:05
+10
Відгородились від звіринця.
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09.07.2022 08:51
+7
Бачить. Але в нас не було стільки коштів, щоб збудувати паркан, довжина кордону значно більша.
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09.07.2022 08:56
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Ця стіна має бути під напругою...
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09.07.2022 08:48 Відповісти
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09.07.2022 09:24 Відповісти
Відгородились від звіринця.
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09.07.2022 08:51 Відповісти
Яйценюк бачиш?
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09.07.2022 08:54 Відповісти
Бачить. Але в нас не було стільки коштів, щоб збудувати паркан, довжина кордону значно більша.
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09.07.2022 08:56 Відповісти
Яценюк і бачить і знав що робити і зробив те, що зміг. І зробив правильно, бо реально на стіну із блоків жб не було коштів і волі Верховної Ради і особливо наріду, який ходив і поливав його брудом і деякі недалекі, але ворожнечо налаштовані до України і до цього часу поливають. Побудована наша "стіна" складається з паркану, на який встановлено датчики на рух, тепловізори, відеокамери, що не дає можливості кацапам ходити і їздити, як у себе вдома, викрадати і вбивати патріотів. А брехня на Яценюка не знайшла свого підтвердження, бо то були маніпуляції і відверта брехня, відволікання правоохоронних органів займатися патріотами, замість ворогів, які постійно зливають Україну. А сфальшовані справи ДБР незнаказано просто так спалює, точно як кацапи, щоб не було речових доказів.
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09.07.2022 09:05 Відповісти
Тут вже 100 разів пояснювали що до чого, але затятим це як об стіну горохом. У них є методичка ще тих часів і вони знов за своє.
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09.07.2022 09:09 Відповісти
ты адепт секты кролика сени?
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09.07.2022 10:57 Відповісти
А ти поціновувач Януковича і опзЖоповцев., бо то їхо "чорний піар" проти Яценюка. Прокинся, вата вжедавно ******** Зе. ОПЗЖ вже в дупі. Тобі час вхилятися Бубочці.
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09.07.2022 12:10 Відповісти
трусливі адепти "кроліка Вови" повтікали в Польщу і там знімають відоси, а поважна людина Яценюк займається волонтерством, спас разом з Порошенко, Турчиновим і Парубійом Україну. Всі ті, що у вас проти росії "кролики" "кулі в лоб", оце те, на що ви спроможні.
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09.07.2022 18:32 Відповісти
Ти тупий, ілі гдє? Тобі відомо з якою метою будували стіну в Україні?
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09.07.2022 09:05 Відповісти
Яку "стiну"?Де вона?
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09.07.2022 10:02 Відповісти
Краще протитанковий рів з водою.
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09.07.2022 09:29 Відповісти
технология не стоит на месте, нужно вести исследования в области строительства более эффективных и в разы более дешевых электрических стен для защиты от деспотических режимов
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09.07.2022 09:35 Відповісти
Как все без Сени быстро делается!
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09.07.2022 10:00 Відповісти
То не без Сєні, то без таких як ви, малоросів-дегенератів.
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09.07.2022 10:21 Відповісти
"от деспотических режимов" треба вимкнути Їх ТБ зі спутників по всьому світу. А від навали нелюдей треба купу ********* брої і " Змієві" вали" з уламків зруйнованного нними. Без будьякихдоріг, залізниць і КПП на той бік.
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09.07.2022 12:15 Відповісти
А лукашенка ще не грозив пробити цю стіну…?
Власною картоплятою головою.
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09.07.2022 10:04 Відповісти
А наша влада дороги будувала... для комфортного просування загарбників. Браво, зє!, браво(вони ж ********** оплески)
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09.07.2022 10:19 Відповісти
Белорусь: вводим безвизовый режим для поляков. Велком!
Польша: строить двухметровый забор.
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09.07.2022 10:24 Відповісти
"Я шчитаю, что ета стена не дла зашчиты, а для нападения!"

(Колин Пауэлл Папа)
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09.07.2022 10:49 Відповісти
Хіба ця огорожа-стіна? Хоча від білорусів можеідостатньо. А нам треба від орків відгородитися стіною метрів в 5-з уламків всього зруйнованного ними. Трошки присипати цементом. Такі ******* наші "Змієві вали" а перед стіною- рів.
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09.07.2022 11:44 Відповісти
правильно, тупих істот треба тримати у стойлі
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09.07.2022 12:39 Відповісти
всё, как должно быть у людей - решили - сделали! Кто нибудь может вообще заикаться за какие-то откаты, распилы?
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09.07.2022 14:00 Відповісти
Свозите Арсения Яценюка к этой стене, пускай посмотрит, как можно работать на благо и защиту страны, а не просто тырить бабки
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09.07.2022 17:39 Відповісти
 
 