Польща планує до 15 липня завершити зведення стіни на кордоні з Білоруссю

Польща має намір до 15 липня завершити зведення стіни на кордоні з Білоруссю. Загальна довжина огорожі становить майже 300 км.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми очікуємо завершення будівництва 15 липня. Ми продовжили контракти з субпідрядниками з об'єктивних геологічних причин, які проявилися під час установки опор", - повідомив заступник голови МВС Польщі Мацей Вонсік.

Повідомляється, що найбільшою проблемою під час будівництва стіни були підземні води, які утворювалися в результаті відлиг і підтоплення. Будівельникам залишилося прокласти 7 кілометрів загородження.

Установка електронних систем спостереження і контролю на загородженні заввишки в п'ять метрів з польського боку триватиме до середини вересня. Загальна вартість проєкту разом з технічним оснащенням становить приблизно 400 млн доларів.

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