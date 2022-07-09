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Новини Війна
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347 дітей загинули внаслідок агресії РФ на території України, понад 647 поранені, - Офіс Генпрокурора

діти

Внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації постраждали понад 994 дитини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

"Станом на ранок 9 липня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 347. Зросла кількість поранених - понад 647. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - йдеться в повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 348, Харківській - 186, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31.

"7 липня внаслідок обстрілів окупантами м. Бахмут Донецької області отримав тяжкі поранення 12-річний хлопчик. Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2116 закладів освіти. З них 216 зруйновано повністю", - додали в ОГП.

Читайте: Російські окупанти вбили 5 мирних мешканців і тяжко поранили дитину під час обстрілів Бахмута та Сіверська, - Офіс ГПУ. ФОТО

Автор: 

діти (5045) Офіс Генпрокурора (3240)


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Це біда бідою ,хай вже китайці почнуть,їх жерти
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09.07.2022 08:48 Відповісти
Або щюри
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09.07.2022 08:52 Відповісти
Дітей вбила російська орда, а те що їх так багато вбили і ще більше вивезли в рабство, заставили страждати є і доля сьогоднішньої влади, яка готувалася до війни в трускавцях, буковелях, оманах і жила виключно на обманах, "щог ніхто нападати не буде, щоб йшли на шашлики люди". А той. хто південь здав, нас за худобюу мав.
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09.07.2022 08:58 Відповісти
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09.07.2022 09:28 Відповісти
Минулого року я просто відчув, що щасливе дитинство моїх онучок в Україні закінчилось. Думав, шо це пов'язано з їх дорослішанням. Виявилось, що ні...
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09.07.2022 10:16 Відповісти
Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим.
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09.07.2022 10:17 Відповісти
 
 