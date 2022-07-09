347 дітей загинули внаслідок агресії РФ на території України, понад 647 поранені, - Офіс Генпрокурора

Внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації постраждали понад 994 дитини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора.

"Станом на ранок 9 липня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 347. Зросла кількість поранених - понад 647. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - йдеться в повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 348, Харківській - 186, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31.



"7 липня внаслідок обстрілів окупантами м. Бахмут Донецької області отримав тяжкі поранення 12-річний хлопчик. Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2116 закладів освіти. З них 216 зруйновано повністю", - додали в ОГП.

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