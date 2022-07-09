Росія перекидає резервні сили з усієї країни і стягує для наступу в Україні техніку 1950-х років, - британська розвідка
Росія перекидає резервні сили з усієї країни і підтягує їх до України для майбутніх наступальних операцій. Велика частина нових піхотних підрозділів розгортається з бронемашинами МТ-ЛБ, знятими з довготривалого зберігання, як основним транспортом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.
Як наголошується у зведенні, МТ-ЛБ раніше перебували на озброєнні як допоміжні з обох сторін, і Росія тривалий час вважала їх непридатними для більшості передових завдань з транспортування піхоти. Спочатку вони були розроблені в 1950-х роках як тягачі для перевезення артилерії, мають дуже обмежену броню і оснащені тільки кулеметом для захисту.
Навпаки, більшість російських штурмових частин першого ешелону в лютому були оснащені бойовими машинами піхоти БМП - 2 з бронею товщиною до 33 мм, оснащеними потужною 30-мм автоматичною гарматою і протитанковою ракетною установкою, йдеться у зведенні.
"Попри заяву президента Путіна від 7 липня 2022 року про те, що російські збройні сили "навіть не починали" свої дії в Україні, багато з їхніх підкріплень являють собою спеціальні групи, що розгортаються з використанням застарілого або невідповідного обладнання", - йдеться в повідомленні Міноборони Британії.
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Горят складьІ и нефт**азьІ в Донецке, Снежном, да и везде.
"Богдана" ***.. ла ордьІнцев на черноморском островке,
Тела и кишки раскидало на всех камнях, да и по острову везде.
А три топорика, что три семерки кацапов гробят у степи
И еждневно за пор**рик везут кацапам трупаки.
А "Джавелин" тот бьет культурно бурятов конченньІх в броне,
Поетому там нету трупов, лишь пепел меленький везде.
А "Стингер" льотчиков **....т и над землей и в облаках.
Все кладбища тепер в могилах российских летунов-макак.
Кацапский флагман, тот что главньІй уже как месяц лег на грунт.
Єто ж "Нептун" его угробил, пусть наши рьІбьІ их сожрут.
Орда мечтала Украину за трое суток победить.
Угробив весь десант под Бучей, пришлось ордьІнцам уходить.
По доброй воле путин молвил, я заберу свои войска.
Такой пиз... там получили что не забудут на века.
Еще немного вам осталось кацапомордьІе осльІ.
Получим пушки мьІ с ЕвропьІ, опьять получите пиз...
Ну а пуйла возьмем за шкирку, чтобьІ куда не убежал.
Потащим с патрушевьім, с шойгу прямо в Гаагский трибунал.
Ось вам черговий доказ.
*****: "по преследующим бандеровцам, огонь!"