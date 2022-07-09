Росія перекидає резервні сили з усієї країни і стягує для наступу в Україні техніку 1950-х років, - британська розвідка

Росія перекидає резервні сили з усієї країни і підтягує їх до України для майбутніх наступальних операцій. Велика частина нових піхотних підрозділів розгортається з бронемашинами МТ-ЛБ, знятими з довготривалого зберігання, як основним транспортом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як наголошується у зведенні, МТ-ЛБ раніше перебували на озброєнні як допоміжні з обох сторін, і Росія тривалий час вважала їх непридатними для більшості передових завдань з транспортування піхоти. Спочатку вони були розроблені в 1950-х роках як тягачі для перевезення артилерії, мають дуже обмежену броню і оснащені тільки кулеметом для захисту.

Навпаки, більшість російських штурмових частин першого ешелону в лютому були оснащені бойовими машинами піхоти БМП - 2 з бронею товщиною до 33 мм, оснащеними потужною 30-мм автоматичною гарматою і протитанковою ракетною установкою, йдеться у зведенні.

"Попри заяву президента Путіна від 7 липня 2022 року про те, що російські збройні сили "навіть не починали" свої дії в Україні, багато з їхніх підкріплень являють собою спеціальні групи, що розгортаються з використанням застарілого або невідповідного обладнання", - йдеться в повідомленні Міноборони Британії.

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