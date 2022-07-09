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У межах чергового пакета військової допомоги США Україна вперше отримає високоточні снаряди калібру 155 мм, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

снаряди,155,мм

У межах нового пакета військової допомоги, затвердженого президентом США Джо Байденом у п’ятницю, Україна отримає 1000 високоточних артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це повідомило міністерство оборони США.

"Це новий вид артилерійських снарядів 155 мм. Він має більшу точність. Він надасть Україні здатність точно вражати конкретні цілі. За рахунок точності він буде більш ефективним. Це – подальше вдосконалення нашої підтримки України у битві за Донбас", – сказав неназваний посадовець Пентагону.

Він уточнив, що ці артилерійські снаряди можна застосовувати на техніці, яка вже є в розпорядженні України. Вони певний час перебувають на озброєнні армії США, а в Україну будуть надані вперше.

Також читайте: HIMARS і високоточні боєприпаси, - США виділяють Україні новий пакет допомоги на $400 мільйонів

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+31
Отличная новость полетят на встречу полковым штабам и складам.
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09.07.2022 09:44
+27
Считай что небольшие ракеты,которые хер перехватишь из за своих размеров) . Кацапы на сирийцах тестировали свое оружие. А мы теперь на кацапам тестируем натовское, ха-ха.
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09.07.2022 10:07
+21
Це наша історична місія знищити Росію. І ми обовʼязково виконаємо це жест доброї волі.

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09.07.2022 09:58
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Отличная новость полетят на встречу полковым штабам и складам.
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09.07.2022 09:44 Відповісти
Посмотрят эффективность в реальных условиях и если ок, то будет столько сколько нуна👍
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09.07.2022 10:02 Відповісти
Якщо дають ці снаряди то і дають цікаві штуки які кріпляться на гармату такий собі лазерний прилад з допомогою його точність зростає в рази і дає можливість працювати в команді з бпла.Виявлення цілий передача даних на гармату напряму і бум!!!
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09.07.2022 11:02 Відповісти
З цим HIMARS справляється. А для контрбатарейної роботи високоточні снаряди якраз.
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09.07.2022 10:06 Відповісти
А яка ціна одного снараду та однієї ракети?
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09.07.2022 10:08 Відповісти
А тебе не все ли равно?
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09.07.2022 10:20 Відповісти
Супер !
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09.07.2022 09:55 Відповісти
Це наша історична місія знищити Росію. І ми обовʼязково виконаємо це жест доброї волі.

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09.07.2022 09:58 Відповісти
Rusj porodila gadenyša 900 rokiv tomu, Rusi ego i umertvliatj.
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09.07.2022 14:19 Відповісти
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09.07.2022 09:59 Відповісти
Невже Екскалібури підвезуть? То буде знатне полювання!!
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09.07.2022 09:59 Відповісти
Считай что небольшие ракеты,которые хер перехватишь из за своих размеров) . Кацапы на сирийцах тестировали свое оружие. А мы теперь на кацапам тестируем натовское, ха-ха.
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09.07.2022 10:07 Відповісти
Снаряд буде летiти прямо маскалю в голову. Лайно буде знищене.
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09.07.2022 10:09 Відповісти
Ще бажано GPS ×уйловського генералітету в реальному часі - це зменшить обстріли житлових кварталів.
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09.07.2022 10:16 Відповісти
Отлично. Раз за 10 лет украинские дикари не смогли наладить производство своих снарядов.... Это ж капец как сложно, в 19 веке делали уже снаряды в современном виде, а нам трудно.
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09.07.2022 10:20 Відповісти
Слышь ты. Не дикарь. Иди воевать
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09.07.2022 10:21 Відповісти
Да ты сьотыгавались🤔🧐😁 Как тебе, дикарю, только букафффки удалось выучить, следующим шагом к цивилизованности будет освоение правил эксплуатации туалетной бумагой, ась недикарррррь 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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09.07.2022 10:26 Відповісти
это мона будет лехко заметить, так як в зелених балаболок і віхоть в сраці не вдержиться, то скоро покажуть відео стрільби з новими снарядами. от і подивимось, допоставили до базової версії м777 щей й РІК, що й дозволить використовувати такі снаряди, чи таки не ризикуватимуть й далі. бо високоймовірно, шо зелені кроти цей модуль продадуть парашникам, й ніяка провірка заводських номерів на поставленому, американськими інспекторами потім не допоможе. здадуть по наглому та й все. вони такі. зривають день.
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09.07.2022 10:26 Відповісти
Все пропало , тащи лопату, выроем тебе прям щас могилу, чё тянуть
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09.07.2022 11:08 Відповісти
Дальность стрельбы:
Block 1a-1: - 23 км
Block 1a-2: - 40-60 км[25][26]

Block Ib: - 36 км [27]

В декабре 2020 года вариант снаряда при выстреле из удлиненной до 58 калибров ERCA пушки достиг цели, находящейся на дальности 70 км[28][29].КВО: 4 м
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09.07.2022 10:28 Відповісти
Московити розташовують в Мелітополі свою техніку в житлових кварталах, а тут звідки не візьмись прилетять вискоточні снаряди. Оце буде нежданчик.
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09.07.2022 10:52 Відповісти
Ескалібури (якщо це про них мова) уже працюють на фронтах. Однак їх усе ще небагато.
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09.07.2022 10:53 Відповісти
Я так понял это для выбивания техники в городской застройке. Скоро будет наступление....
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09.07.2022 11:02 Відповісти
Вспомнил что в январе Пентагон заказал на 96 миллионов экскалибуров. Видимо произвели. Вот и ответ на цену.
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09.07.2022 11:05 Відповісти
ATACMS коли?
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09.07.2022 11:38 Відповісти
Это очень хорошо, друзья. Экскалибур это вещь
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09.07.2022 12:29 Відповісти
Песец тогда будет всяким рашистским кп,кнп,зкп,нп и пр. пу..Главное,перед наступлением вовремя нарушить управление рашвойсками ,это пролог к Победе..
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09.07.2022 13:51 Відповісти
Спочатку перевіряли - наскільки вправно стріляють українці ************ звичайними Виявилося, що вправно Тепер дають замість "дрючка" - "алебарду" Щоб влучали ще точніше і ще далі!
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09.07.2022 14:57 Відповісти
 
 