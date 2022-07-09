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ЗСУ вдарили по складах армії РФ в окупованих Харцизьку та Кадіївці. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Уночі спостерігалася детонація на складах боєприпасів загарбників в окупованих Харцизьку Донецької області та Кадіївці Луганської області.

Відповідне відео з’явилося в місцевих телеграм-каналах, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ знищили склад боєприпасів рашистів у Чорнобаївці. ВIДЕО

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+77
Прекрасный темп доброй воли набрали кацапы!
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09.07.2022 10:34
+60
А тепер представте, якби в квітні 2019-го насєлєніє обрало нормального президента, а не рашистського колаборанта, скільки сотень високоточних ракет могли б виробити за 2 роки українські заводи, і скільки тисяч життів українців можна було б врятувати маючи таку колосальну перевагу у знищенні кацапських складів у перші 90 днів війни!
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09.07.2022 10:42
+39
Это все хорошо, теперь удары нужно наносить вглубь захваченных территорий, а по территории парашки - обязательно нужны удары по складам, казармам, технике.
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09.07.2022 10:35
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Прекрасный темп доброй воли набрали кацапы!
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09.07.2022 10:34 Відповісти
)(уйл0 каже шо ще нічого не начінав
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09.07.2022 10:53 Відповісти
то він скромнічає)
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09.07.2022 11:02 Відповісти
Люди, вы просто не представляете, сколько народа в ЛНР и ДНР нас ненавидят. Если бы было возможно вернуть территорию без этих врагов.
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09.07.2022 11:35 Відповісти
Доведеться проводити денаціфікацію, як і у Німеччині після розгрому нацистського режиму в 1945 році. Використаємо досвід союзників по антигітлерівській коаліції, придбаний у повоєнній Німеччині.
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09.07.2022 12:22 Відповісти
Нас врятувати паспорт НЕгромадянина ! Всім сепарам пройти поліграф, та здати екзамен на знання української мови, культури та історії. В іншому випадку, паспорт який забороняє працювати в державних органах та забороняє приймати участь у виборах.
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09.07.2022 14:25 Відповісти
Ідея гарна. Тільки янєлох бонєвтікавіч цього не зробить й точно баба яга д'Єрмак буде проти а ще є арахімії й іньші бужанські ує#ани, то шансів замало що такий Закон буде.
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09.07.2022 14:55 Відповісти
Всю ту територію потрібно повернути до початкового стану. До степу.
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09.07.2022 15:31 Відповісти
Это хорошо что ненавидят. Будет легче их вычислять и переселять на освоение территорий эрэфии. В любом случае таким в Украине делать нечего.
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22.01.2023 16:43 Відповісти
А что они могут сделать против большинства граждан Украины. Будут молча сопеть в трубочку. А если начтнут действовать-их ждет прекрасная украинская тюрьма. Меня самое меньшее заботит мнение ватных жителей Донбасса и Крыма. Если им нравится Рашка-они поедут в рашку. Они не понимают что Крым и Донбасс принадлежит не только тем кто там прописан но ВСЕМ гражданам Украины. Если я купил билет на ЖД-и нахожусь на вокзале-это не значит что вокзал принадлежит только мне. Вокзал ,Донецк,Одесса,Киев-они принадлежат всем Украинцам. А кто не хочет быть Украинцем,гражданином Украины-пусть идет в сад!
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09.07.2022 13:16 Відповісти
ой , та вы шо .... ну мы к ним тож любовью не пылаем , пусть собирают манатки и на па-рашу !!
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09.07.2022 13:47 Відповісти
ну вот один из, думаю, правильных шагов - те, кто получил накацапский пачпорт - лишение украинского гражданства и выдворение в рузьге рай автоматически
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09.07.2022 14:53 Відповісти
нічого дивного. Те, на що вони дозволили русскім перетворити свої міста, де вони жили, те. на що вони дозволили русскім перетворити своє життя і життя своїх дітей, прямо вказує, що ці люди навіть себе ненавидять.
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09.07.2022 15:28 Відповісти
без них не получится. Просто надо признать и принять, что значительная часть граждан этих территорий, длительное время будут враждебны Украине, и будут основой для малоукраинских партий. Просто принять это как данность. Будет украинская Вандея. Но местную власть они будут выбирать самостоятельно, и с нее и спрашивать... а общее экономическое поле будет постепенно рассасывать бытовые предрассудки...
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09.07.2022 19:10 Відповісти
Потому что якобы народ ( и их промытый остаток мозгов) лнр и днр знает , что остальная Украина их называет не иначе как лугандонское быдло, приехавшее в 20-30 годах из-за урала и расплодившееся на Украине. И это быдло сидит и им видите ли не куда ехать и думают, что это их земля. Но кацапьё придумало уже все всевозможные термины : и денацификация и фильтрация . И нам придется это и реализовать
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09.07.2022 19:47 Відповісти
Надеюсь, с увеличением кол-ва химарсов, темпы доброй воли будут увеличиваться в геометрической прогрессии!
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09.07.2022 13:15 Відповісти
Это все хорошо, теперь удары нужно наносить вглубь захваченных территорий, а по территории парашки - обязательно нужны удары по складам, казармам, технике.
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09.07.2022 10:35 Відповісти
К сожалению не будет ударов по территории рашки. Таковы условия поставки вооружений...
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09.07.2022 10:37 Відповісти
а как же брянск
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09.07.2022 10:47 Відповісти
Брянск? А причем там Украина. Это вежливый народ Брянска сам себя пострелял. Путин дай же народу самоопределений, не карай его
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09.07.2022 10:54 Відповісти
нафіг той брянск? от підмосковний зеленоград - ото діло!
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09.07.2022 18:47 Відповісти
Остаются диверсии
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09.07.2022 10:57 Відповісти
Дай посилання на ці умови.
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09.07.2022 11:14 Відповісти
не хватает ума по-гуглить?
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09.07.2022 18:53 Відповісти
Этот вопрос многократно обсуждался здесь на форуме.
Ты где был? На Камчатке или в Поволжье?
Вот тебе первая попавшаяся ссылка:
https://zn.ua/WORLD/himars-chto-predstavljajut-soboj-sovremennye-rakety-kotorye-ssha-otpravljajut-ukraine.html
Там написано: США не будут поставлять Украине ATACMS, дальность действия которой составляет 300 км.

Только вчера Байден разрешил поставлять Украине такие боеприпасы.
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09.07.2022 18:58 Відповісти
Умови тількі від амерів. А ось для британської зброї - не відомо.
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09.07.2022 11:47 Відповісти
А міст?
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09.07.2022 19:29 Відповісти
Зараз найверховнішому твій наказ передам а він вже там ЗСУ покерує ((
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09.07.2022 10:48 Відповісти
А мимо найверховнішого нє,не вийде?
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09.07.2022 13:35 Відповісти
Сначало надобно свои земли отбить.
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09.07.2022 11:08 Відповісти
Так. Москву після Перемоги бомбити будемо.
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09.07.2022 11:16 Відповісти
Демелітаризація "Бамбаса", а то 8 "лєт бамбілі", а вони далі не вспокояться)
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09.07.2022 10:39 Відповісти
и сразу куча видео со всех точек, а за 8 лет бамбили ни одного
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09.07.2022 10:48 Відповісти
Це просто якась біда з курцями на окупованих територіях. Курять де заманеться...
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09.07.2022 11:20 Відповісти
Все вірно: Паління цигарок...дуже шкодить здоров'ю.
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09.07.2022 17:07 Відповісти
так, все зло - в недопалках
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09.07.2022 18:49 Відповісти
А тепер представте, якби в квітні 2019-го насєлєніє обрало нормального президента, а не рашистського колаборанта, скільки сотень високоточних ракет могли б виробити за 2 роки українські заводи, і скільки тисяч життів українців можна було б врятувати маючи таку колосальну перевагу у знищенні кацапських складів у перші 90 днів війни!
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09.07.2022 10:42 Відповісти
часть населения в том числе за дороги воюет. А ракет у американцев все равно больше. Так что не известно, что лучше.
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09.07.2022 10:54 Відповісти
Краще мати свої для ударів по парашці і американські - для решту. Тим більше, що перевірти, чиї по Брянську прилетіли було б не можливо.
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09.07.2022 11:03 Відповісти
так в чем проблема их сейчас в Польше строить?
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09.07.2022 13:05 Відповісти
..что нам стоит дом построить.... Нарисуем...будем жить?
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09.07.2022 16:57 Відповісти
Когда до вас дураков дойдет, что мир не хотел нам продавать ни само высокоточное оружие ни его компоненты?
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09.07.2022 10:54 Відповісти
А азерам ведь продали, во время Карабахского конфликта, в Ютубе до сотни замечательных видео как высокоточные управляемые снаряды залетают в окопы, в блиндажи армян с точностью +/- метр, залетали аж под мосты, где армяне укрывались, а о танках и БТР-ах уже речи не было, они уничтожались запросто и в первую очередь. А до того были беспрепятственно уничтожены все С-300 армян.. )
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09.07.2022 11:33 Відповісти
А ты думаешь, айзера сначало с русскими не договорились об возврате Карабаха. Или наивным прикидываешься?
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09.07.2022 14:20 Відповісти
А як же вони будуть продавати, коли знають ща коллаборанти на всіх рівнях державної влади і тупий народ їх підримує - це 100% гарантія що ця зброя буде у кацапів. Будь на їх місці я б і не дав навіть того що сьогодні є .
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09.07.2022 16:53 Відповісти
Не знаю, як би було зі снарядами, але Портнових, Татарових і Коломойських - точно в Україні не було би
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09.07.2022 10:56 Відповісти
Були Сємочки та взірвані склади та прокацапський генералітет.Ні педро ні ****** не є національними лідерами.
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09.07.2022 19:29 Відповісти
Тогда бы дороги не строились и не асфальтировались для оккупантов!
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09.07.2022 11:08 Відповісти
Херню пишешь, кто знал что так повернется, а хорошие дороги нужны всегда и везде, это не Россия, где по весне и осени ко многим деревням вообще не проехать..
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09.07.2022 14:12 Відповісти
Кто знал? А нафуя разведка, контрразведка и прочее? А кацапские войска вокруг Украины с 14 года не стояли? Много ли ума нужно осведомленному человеку, чтобы поедусмотреть возможные риски и готовиться к худшему? А эти под всеобщее улюлюкание гробили армию и готовили дороги кацапам.
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09.07.2022 15:39 Відповісти
А где ты был все это время? Спокойно ездил по новым дорогам?
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09.07.2022 19:03 Відповісти
..Если бы да кабы.. А теперь представьте если бы в 2013 году Украина вступила в НАТО, в России был бы нормальный президент, то и Донбасса и войны не было бы, чего сейчас пенять на прошлое..
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09.07.2022 11:17 Відповісти
Пенять или не пенять, дело не в этом. Самое страшное и печальное, что мы ничему не учимся, даже на своих ошибках. Не знаю, что на первом месте - наша доверчивость или глупость.
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09.07.2022 11:39 Відповісти
Невозможно представить что у России будет нормальный президент а не имперец-все что угодно могу представить но только не это. Российский рабский скот-он тяготеет с хозяину сатрапу и к имперуц. Пока Рашка не распадется на штук 10 более меньших государчств-у нее нет шансов быть нормальной. Через 5 лет после смерти путина и правления более либерального и спокойного президента русские снова выберут маньяка имперца который будет грозить остальному миру. Или я плохо знаю русский сучий народ
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09.07.2022 13:21 Відповісти
Сколько сотен? Да миллионов пять! Ты представляешь себе процесс разработки и производства дальнобойных высокоточных ракет?!? Это почти как тебе стать нобелевским лауреатом в области физики. Лишь бы языком поляпать. "На Марс полететь очень просто: надо взять и полететь!"
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09.07.2022 11:29 Відповісти
Не кипи. Наші ненобелівські лауреати розробили невисокоточні нептуни не затопили Москву
Дальнобійні? - так
Високоточні? - так

Що там ще робота нобелівських лауреатів? Богдана, Стугна, Вільха?
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09.07.2022 11:59 Відповісти
Представте представляем. Расскажите об этом коллективу КБЮ. Сколько готовых проектов лежит на полке и не финансируется правительством?
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09.07.2022 17:15 Відповісти
а якби в 2014-му то ооогогооо
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09.07.2022 12:07 Відповісти
Первое... назовите этого нормального с вашей точки зрения президента, и его обольют дерьмом с ног до головы... второе, ничего мы бы за эти два года не сделали при любом президенте, потому что Украина со всем миром опустилась в ковидный кризис, а мощь ВПК и армии всегда прапорциональны экономическому размеру ВВП....
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09.07.2022 19:14 Відповісти
Я тобі так само скажу що нормального президента треба було вибирати в 14 році (І буду не правий бо це все демагогія). Можливо тоді було б чим стріляти з радянського озброєння, склади погоріли, але Зеленський напевно особисто мав то все просране і спалене відновити. Якби озброєння високоточне в нас було спочатку то ніхто б ці склади так не ставив. Знову ж таки це все коштує великих грошей. Я впевнений що багато з тих хто тут вимагає бомби і ракети не заплатив в бюджет не копійки податків.
Що до криків за дороги. Ви не повірите, але навіть зараз іде ремонт в тій же прифронтовій Чернігівській області. Але якщо в школі не зрозуміли як дороги впливають на економіку, а економіка на здатність виробляти озброєння і все інше то я не буду нікого вчити.
Хочу додати що я не є прихильником не Зеленського(тим більше ОП), не Порошенка, лише здорового глузду. І, на мій погляд багато хто тут в коментарях не хоче думати, а шукає якусь вундервафлю. Аналітика пацанів з шостого класу.
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10.07.2022 08:52 Відповісти
приємні новини зранку
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09.07.2022 10:43 Відповісти
по всех приметах это именно те два хаймарса, которые чёрный канашенков на днях, именно в тех краях, под краматорском, уничтожил ))
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09.07.2022 10:47 Відповісти
він на днях може ще раз це зробити) тип Кремінну 7 разів захоплював ротом, а тут якісь 2 рсзо)
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09.07.2022 11:07 Відповісти
Подобаються диренерівцям хвеєрверки. То нєх піздєть. У нас всьо чотко.
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09.07.2022 10:55 Відповісти
Вот что HIMARS животворящий делает! ©
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09.07.2022 11:06 Відповісти
Відпрацьовування ЗСУ по складах,вузлах,арт. та системах рсзо,безумовно чудове,й викликає захоплення. Але,дуже велике занепокоення викликає небажання керівництва з.с.працювати мобільними пірозділами на глибинаж в 20,40,60,80 км. від 0. Недостатня горизонтальна співпраця між підрозділами,недостатня автономність підрозділів. Може конструкція генштабу невідповідає потребам поточних задач,що потребуть вирішенню. Картина б.д. викликає певні питання й насторожує. Креативність пани командири,пошук неординарних рішень, мізки завше незайві. Вірю в ЗСУ!!!
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09.07.2022 11:23 Відповісти
вы все правильно пишите, но не забывайте, что армия старого образца по сути переобувается реформируется на ходу во время войны...
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09.07.2022 19:19 Відповісти
ХІМЕРИ знов завітали в гості...
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09.07.2022 11:25 Відповісти
Ручки ваші золоті! (тьфу-тьфу шоб не наврочити)...
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09.07.2022 11:39 Відповісти
Vsio verno.Himars takze nemnozko pomogajet
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09.07.2022 11:41 Відповісти
to tak, navitj na poisk riuZZge boeskladov otrazu zatočen
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09.07.2022 14:27 Відповісти
тили свсобак випалюються вщент.
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09.07.2022 11:54 Відповісти
Наши бьют точно по данным спутников в режиме Онлайн...спасибо Илану Маску...и его технике...
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09.07.2022 12:07 Відповісти
да по складам в последне время мы работаем на 5 балов
респект ЗСУ
еще по не которым железнодорожным узлам пройтись не мешало б
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09.07.2022 12:51 Відповісти
Ще один полум'яний привіт від наших славних воїнів!
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09.07.2022 13:00 Відповісти
ЧудесньІй "Хаймарс" еженочно несет приветьІ сепарне.

Горят складьІ и нефт**азьІ в Донецке, Снежном, да и везде.

"Богдана" ***.. ла ордьІнцев на черноморском островке,

Тела и кишки раскидало на всех камнях, да и по острову везде.

А три топорика, что три семерки кацапов гробят у степи

И еждневно за пор**рик везут кацапам трупаки.

А "Джавелин" тот бьет культурно бурятов конченньІх в броне,

Поетому там нету трупов, лишь пепел меленький везде.

А "Стингер" льотчиков **....т и над землей и в облаках.

Все кладбища тепер в могилах российских летунов-макак.

Кацапский флагман, тот что главньІй уже как месяц лег на грунт.

Єто ж "Нептун" его угробил, пусть наши рьІбьІ их сожрут.

Орда мечтала Украину за трое суток победить.

Угробив весь десант под Бучей, пришлось ордьІнцам уходить.

По доброй воле путин молвил, я заберу свои войска.

Такой пиз... там получили что не забудут на века.

Еще немного вам осталось кацапомордьІе осльІ.

Получим пушки мьІ с ЕвропьІ, опьять получите пиз...

Ну а пуйла возьмем за шкирку, чтобьІ куда не убежал.

Потащим с патрушевьім, с шойгу прямо в Гаагский трибунал.
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09.07.2022 13:40 Відповісти
Я поїду дивитися на страту ***** й іньших у Гаагу.
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09.07.2022 14:59 Відповісти
Прэлестно, дон...
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09.07.2022 14:08 Відповісти
скільки ж кацапи натягли там за вісім років ***********? там не тисячі тон, там сотні тисяч, або навіть мільйони тон.
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09.07.2022 14:35 Відповісти
Хімарс допомогає з "жєстамі добрай волі" та "паузамі".
Все буде Україна!
Слава Героям Україні!
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09.07.2022 14:57 Відповісти
Хаймарсы это добрые ангелы принуждения к миру....
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09.07.2022 19:20 Відповісти
 
 