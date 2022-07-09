5 030 13
Кількість жертв обстрілу Кривого Рогу зросла до двох, в лікарні померла 20-річна дівчина, - ОВА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В лікарні померла друга жертва обстрілу Кривого Рогу російськими окупаційними військами.
Про це повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"У лікарні померла 20-річна дівчина, поранена ранком через ворожий обстріл Кривого Рогу. Медики кілька годин боролися за її життя. На жаль, поранення були надважкими…. Цей дикунський обстріл мирного міста забрав життя двох людей", - йдеться в повідомленні.
Троє людей дістали поранення. Двом лікарі надали допомогу, і вони зараз вдома.
"43-річний чоловік у лікарні. Це батько загиблої дівчини. Як йому сказати, що його дитини більше немає…", - додав Резніченко.
Топ коментарі
+7 Ksenia VB
показати весь коментар09.07.2022 10:53
+7 Oleksandr Riabukha
показати весь коментар09.07.2022 11:02
+6 Віталій Маркович
показати весь коментар09.07.2022 10:53
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Обстріли це вже наслідок.
Наткнулась в твіттері на переселенку з Києва до Польщі.
Все їй там не подобається. Критикує місцеву бюрократію, продукти харчування, сервіс.
Кажу вертайся додому, там не стріляють і людей повно живе - ні, не хоче.
Політика нинішнього президента!