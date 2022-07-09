Кількість жертв обстрілу Кривого Рогу зросла до двох, в лікарні померла 20-річна дівчина, - ОВА

В лікарні померла друга жертва обстрілу Кривого Рогу російськими окупаційними військами.

Про це повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"У лікарні померла 20-річна дівчина, поранена ранком через ворожий обстріл Кривого Рогу. Медики кілька годин боролися за її життя. На жаль, поранення були надважкими…. Цей дикунський обстріл мирного міста забрав життя двох людей", - йдеться в повідомленні.

Троє людей дістали поранення. Двом лікарі надали допомогу, і вони зараз вдома.

"43-річний чоловік у лікарні. Це батько загиблої дівчини. Як йому сказати, що його дитини більше немає…", - додав Резніченко.

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