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Кількість жертв обстрілу Кривого Рогу зросла до двох, в лікарні померла 20-річна дівчина, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

обстріл

В лікарні померла друга жертва обстрілу Кривого Рогу російськими окупаційними військами.

Про це повідомив очільник ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"У лікарні померла 20-річна дівчина, поранена ранком через ворожий обстріл Кривого Рогу. Медики кілька годин боролися за її життя. На жаль, поранення були надважкими…. Цей дикунський обстріл мирного міста забрав життя двох людей", - йдеться в повідомленні.

Троє людей дістали поранення. Двом лікарі надали допомогу, і вони зараз вдома.

"43-річний чоловік у лікарні. Це батько загиблої дівчини. Як йому сказати, що його дитини більше немає…", - додав Резніченко.

Також читайте: Вранці російські війська вдарили із "Градів" по житлових кварталах Кривого Рогу, є жертви, - Резніченко. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
Дикунство було голосувати за проросійські сили тридцять років поспіль.
Обстріли це вже наслідок.
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09.07.2022 10:53
+7
То не голосували а викликали диявола. Слухати рузкую музику співати рузкіє пєсні, бути в рузком інфополі - то все є теж викликання диявола.
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09.07.2022 11:02
+6
орки ї--чі-горіти вам в пеклі-
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09.07.2022 10:53
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орки ї--чі-горіти вам в пеклі-
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09.07.2022 10:53 Відповісти
Дикунство було голосувати за проросійські сили тридцять років поспіль.
Обстріли це вже наслідок.
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09.07.2022 10:53 Відповісти
То не голосували а викликали диявола. Слухати рузкую музику співати рузкіє пєсні, бути в рузком інфополі - то все є теж викликання диявола.
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09.07.2022 11:02 Відповісти
Як там мамаРима?
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09.07.2022 11:00 Відповісти
Почула свист кулі аж в Італії
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09.07.2022 11:02 Відповісти
А ты в чем то осуждаешь тех кто покинул Украину в это время? Из людей которые имеют право это делать конечно, а пенсионеры вроде как подходят под такую категорию. Или это только Зеленского и его семьи касается, за обсер других не платят? Любой нормальный человек если есть возможность вывезет семью с опасных областей, хотя бы на западную. Критику писать тоже нужно уметь, а не лупить всякую дичь там где и повода нет.
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09.07.2022 11:12 Відповісти
Чесно кажучи, декого засуджую. Не за намагання врятуватись, а за поведінку.
Наткнулась в твіттері на переселенку з Києва до Польщі.
Все їй там не подобається. Критикує місцеву бюрократію, продукти харчування, сервіс.
Кажу вертайся додому, там не стріляють і людей повно живе - ні, не хоче.
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09.07.2022 11:48 Відповісти
Тільки президент з єрмаком повернувся з позицій у Дніпропетровській обл зразу почалися обстріли .Надто дорога ціна , пане Президент!
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09.07.2022 11:50 Відповісти
Так, піар оплачений людським життям!!!
Політика нинішнього президента!
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09.07.2022 12:10 Відповісти
 
 