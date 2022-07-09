Активісти вимагають створити ландшафтний заказник на території обох схилів Протасового Яру: "Виконайте заповіт Романа Ратушного"

Громадська організація "Захистимо Протасів Яр" вимагає створити ландшафтний заказник на обох схилах Протасового Яру.

Про це організація повідомляє у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Вимагаємо від Київради виконати заповіт Романа Ратушного – створити заказник на обох схилах Протасового Яру. ... На 14 липня о 10.00 (четвер) запланована сесія Київради, на яку винесено проєкти рішень щодо земельних питань, які депутати заборгували киянам ще до війни. Йдеться, зокрема, про скасування незаконних змін до генплану щодо ділянок Протасового Яру, на яких має бути створений заказник.

Вчора оприлюднили порядок денний на цю сесію, і громада Протасово Яру з величезним подивом не знайшла в переліку головного – рішення про створення ландшафтного заказника в Протасовому Яру", - йдеться в повідомленні.

Організація нагадала, що суди остаточно визнали недійсним незаконний договір суборенди у Протасовому Яру. В процесі активно брав участь Роман Ратушний.

"І тепер після того, як Рому вбили російські покидьки, Київрада намагається "забути" поставити на голосування рішення, яке має втілити справу його життя? Проєкт рішення про створення заказника на обох схилах Протасового Яру має бути включений в порядок денний разом з поданими і узгодженими пропозиціями і проголосований саме 14 липня. Це не просто вимога киян до вас як ваших виборців. Це не просто мрія Роми Ратушного, яка має бути втілена в життя. Це тепер ще і наш обов’язок з виконання Роминого заповіту", - наголосили активісти.

Організація вимагає:



- негайно внести в порядок денний сесії 14 липня проєкт рішення про створення ландшафтного заказника на обох схилах Протасового Яру;

- 14 липня проголосувати цей проєкт разом із пропозиціями, які враховують останні судові рішення щодо ділянок в Протасовому Яру;

- створити ландшафтний заказник на території обох схилів Протасового Яру і зберегти в Києві 20 гектарів лісу.

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