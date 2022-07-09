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заповідник (73) Київ (13824) Ратушний (18)

Активісти вимагають створити ландшафтний заказник на території обох схилів Протасового Яру: "Виконайте заповіт Романа Ратушного"

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Суспільство

яр,протасів

Громадська організація "Захистимо Протасів Яр" вимагає створити ландшафтний заказник на обох схилах Протасового Яру.

Про це організація повідомляє у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Вимагаємо від Київради виконати заповіт Романа Ратушного – створити заказник на обох схилах Протасового Яру. ... На 14 липня о 10.00 (четвер) запланована сесія Київради, на яку винесено проєкти рішень щодо земельних питань, які депутати заборгували киянам ще до війни. Йдеться, зокрема, про скасування незаконних змін до генплану щодо ділянок Протасового Яру, на яких має бути створений заказник.

Вчора оприлюднили порядок денний на цю сесію, і громада Протасово Яру з величезним подивом не знайшла в переліку головного – рішення про створення ландшафтного заказника в Протасовому Яру", - йдеться в повідомленні.

Організація нагадала, що суди остаточно визнали недійсним незаконний договір суборенди у Протасовому Яру. В процесі активно брав участь Роман Ратушний.

"І тепер після того, як Рому вбили російські покидьки, Київрада намагається "забути" поставити на голосування рішення, яке має втілити справу його життя? Проєкт рішення про створення заказника на обох схилах Протасового Яру має бути включений в порядок денний разом з поданими і узгодженими пропозиціями і проголосований саме 14 липня. Це не просто вимога киян до вас як ваших виборців. Це не просто мрія Роми Ратушного, яка має бути втілена в життя. Це тепер ще і наш обов’язок з виконання Роминого заповіту", - наголосили активісти.

Організація вимагає:

- негайно внести в порядок денний сесії 14 липня проєкт рішення про створення ландшафтного заказника на обох схилах Протасового Яру;
- 14 липня проголосувати цей проєкт разом із пропозиціями, які враховують останні судові рішення щодо ділянок в Протасовому Яру;
- створити ландшафтний заказник на території обох схилів Протасового Яру і зберегти в Києві 20 гектарів лісу.

Читайте: "Удар під дих цілому поколінню": Спогади друзів київського активіста Романа Ратушного, який загинув в бою проти російських окупантів

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+7
Який ліс? Ви що? Тільки пара "свічок" з підземним паркінгом та ще торгово-розважальний комплекс гармонійно впишуться в центр столиці воюючої країни.
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09.07.2022 11:24
+7
ти тупе? Ратушний загинув на війні. це справа його життя. закони приймають не ті, хто воює
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09.07.2022 13:32
+6
так, з цією ублюдочною владою ці питання треба ставити, бо попри війну, тишком-нишком на весну у протасовому яру збудують не дві, а п'ять свічок з трц на додачу... для уродів жодних завад немає... он їbучий шмигаль буквально днями підмахнув постанову, яка дозволяє забудовникам розпочинати будівництво навіть без погодження усієї будівельної документації... тому зараз треба бути особливо пильними...
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09.07.2022 11:59
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Активісти вимагають створити ландшафтний заказник на території обох схилів Протасового Яру ? Одні вимагають створити ландшафтний заказник, інші "родіну мать" знести...

Треті... Ніби вже перемогли у війні і лозунг все для Перемоги треба здати в музей...

ДезІнтеграція суспільства ... на користь Кремля...

Як везе Путіна з такими "активістами" ?
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09.07.2022 11:22 Відповісти
ти тупе? Ратушний загинув на війні. це справа його життя. закони приймають не ті, хто воює
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09.07.2022 13:32 Відповісти
Так що треба закрити рота и мовчки гинути від рук рашистів всім Активістам та патріотам України ???? Так? А всі хапуги та покидьки нехай живуть та роблять що хочуть???
Щоб їм комфортніше було ? Зараз! Зачекайте! Єрмак на черзі
Путіну треба щоб в Україні покидьки розмножувались а активісти знищувались,щоб корупція була та щоб такі як ви казали Не начасі
Справа Романа побуде продовжуватися.Бо Роман та такі как він це світло яке поборює темряву!!
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09.07.2022 17:21 Відповісти
Який ліс? Ви що? Тільки пара "свічок" з підземним паркінгом та ще торгово-розважальний комплекс гармонійно впишуться в центр столиці воюючої країни.
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09.07.2022 11:24 Відповісти
Им что делать нечего.? Нашли время и повод хай поднимать
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09.07.2022 11:32 Відповісти
Знаем мы этих активистов. Официально нигде не работают, зато имеют квартиры, машины, офисы в центре города.
Когда такие активисты требовали убраться Аркаде с Осокорков, с так называемого экопарка "Осокорки" то выгнав одну строительную компанию, запустили другую. Уже краны стоят. Война помешала начать полноценное строительство.
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09.07.2022 11:41 Відповісти
завали пасть, животное. Активистьі воюют и волонтёрят. Погибший на войне Ратушньій из них.
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09.07.2022 13:34 Відповісти
а на лижах де їздити будемо ?
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09.07.2022 11:45 Відповісти
Які активісти можуть бути під час війни?Активісти - це під видом демократіі анархія,безлад,сваволя і шахрайство...Тим паче у нас...Тільки жорстка централізація,залізна дисципліна,миттєве жорстке покарання за невиконання законів,наказів може бути тепер.Активістів - на фронт,зрадників,дизертирів - до рострілу,причому перевагу в цьому давати зрадникам що наверху,нижніх можна ще помилувати...
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09.07.2022 11:45 Відповісти
"Сталина на тебя нет"
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09.07.2022 12:17 Відповісти
так, з цією ублюдочною владою ці питання треба ставити, бо попри війну, тишком-нишком на весну у протасовому яру збудують не дві, а п'ять свічок з трц на додачу... для уродів жодних завад немає... он їbучий шмигаль буквально днями підмахнув постанову, яка дозволяє забудовникам розпочинати будівництво навіть без погодження усієї будівельної документації... тому зараз треба бути особливо пильними...
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09.07.2022 11:59 Відповісти
Мені завжди цікаво було, а що неможна якось обʼеднати будівництво свічок з розвиненням паркової зони та ланшафтного оформлення? Компромісу не може бути зовсім?
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09.07.2022 13:46 Відповісти
Який компроміс ? Ви розумієте що в Київі будують хаотично і забудовують кожний «вільний» шматочок землі. Їм все одно де будувати та не цікавить як зробити краще для природи не цікавить нічого крім своїх прибутків та навіть не цікавлять ніякі стандарти небезпеки та інші критерії по яким треба забудови робити.
Тільки гроші.Та ніхто цей процес забудов не регулює ,можн будувати де і як завгодно ,головне дай хабаря.
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09.07.2022 17:33 Відповісти
Роман Ратушний - наш Герой , який пішов воювати з нашим лютим ворогом , а не займався , наразі піаром , як це роблять активісти !
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09.07.2022 12:08 Відповісти
Піаром зараз займається тільки один персонаж - довпойоп із кварталу95. І не потрібно плутати громадську ініціативу з тупими відосіками для бидла.
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09.07.2022 13:28 Відповісти
І нехай тільки якась падла корупційна або мітболи завадять цьому, знесемо нахер, і увесь Киів підтримає
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09.07.2022 12:35 Відповісти
Застройщики в свое время на раз изнасиловали Витю Ющенка, что бухтел против строительства многоэтажного домика в Мариинском парке. Так что они не успокоятся, пока весь Киев не утыкают хаотично своими свечками.
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09.07.2022 12:45 Відповісти
Навіщо ти пишеш хєрню?! Те лайно збудували до 2004-го. Я пам'ятаю під час помаранчевої революції казали, що мають знести те неподобство, однак щось пішло не так. До речі, у найогиднішого лідора ********** в тому будинку квартира
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09.07.2022 13:38 Відповісти
Якщо сьогодні не створити там природний заказник, то вже завтра Zeлені виродки збудують там 45 поверховий хмарочос з казино, тц і паркінгом. При цьому дозвіл на будівництво можна не брати - вчора кабмін дозволив будувати будь-що без узгодження
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09.07.2022 13:36 Відповісти
Эти гавноеды из киеврады давно проплачены.
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09.07.2022 15:42 Відповісти
Якщо не помиляюсь, щось писали про будівництво та пов'язаного з ним Розумкова.
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10.07.2022 15:08 Відповісти
Ви дибіли. Я воюю зараз. І не вважаю доцільним робити якісь там парки. Чому ви не підписуєте петицію на допомогу постраждалим??? Вам ***** треба парк щоб було де побухать. Тварі ви ******
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15.07.2022 18:51 Відповісти
 
 