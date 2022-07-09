Війська РФ вдарили по Сумщині з РСЗВ та стріляли з гелікоптерів, - ОВА

Вранці окупанти обстріляли територію Сумщини з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомив глава ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.

"Ніч на 9 липня була тихою, а от ранок почався обстрілами. Після сьомої ранку російський гелікоптер випустив дві ракети по Білопільській громаді. О пів на восьму - по Хотінській громаді було випущено 5 ракет з реактивних систем залпового вогню.



І близько сьомої сорок п'ять російський гелікоптер обстріляв Миропільську громаду. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", - зазначив Живицький.

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