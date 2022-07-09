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Війська РФ вдарили по Сумщині з РСЗВ та стріляли з гелікоптерів, - ОВА
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Вранці окупанти обстріляли територію Сумщини з реактивних систем залпового вогню.
Про це повідомив глава ОВА Дмитро Живицький, передає Цензор.НЕТ.
"Ніч на 9 липня була тихою, а от ранок почався обстрілами. Після сьомої ранку російський гелікоптер випустив дві ракети по Білопільській громаді. О пів на восьму - по Хотінській громаді було випущено 5 ракет з реактивних систем залпового вогню.
І близько сьомої сорок п'ять російський гелікоптер обстріляв Миропільську громаду. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється", - зазначив Живицький.
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Приграничные районы будут теперь обстреливать на протяжении всей войны, или до тех пор, пока не изменится структура ДПСУ, а так же ее численность не увеличится вдвое, причем за счет обученного за рубежом (или инструкторами) персонала, который будет обслуживать полученные по лендлизу сорокдевятые TPQ и L118. А пока постепенно приграничные районы Черниговщины и Сумщины обречены превращаться в депрессивные из-за сворачивания в них экономики и оттока трудоспособного населения. А пока придётся терпеть трансграничные обстрелы всем мелким говном из ближней приграничной зоны кацапии. Терпеть, и к сожалению, иногда хоронить...
Всё имеет свою цену. Даже "прикол" в избирательной кабинке. И сейчас мы все платим цену за этот прикол. Даже те, кто не прикалывался, а просто не знал верной украинской приметы: спочатку ти голосуєш за клоуна в косоворотці, а згодом шукаеш бомбосховище.