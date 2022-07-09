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Для України важливо зараз зберігати транзит російського газу, щоб армія РФ не нищила газотранспортну інфраструктуру, - Макогон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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За 3-4 роки, з огляду на політику, Росія повністю втратить ринок газу Європи. Відповідно, зупиниться й транзит російського газу через територію України.

Про це повідомив генеральний директор Оператора Газотранспортної системи України Сергій Макогон в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГТС.

"Якщо не буде транзиту, ми зменшимо потужності газотранспортної системи, відповідно до потреб українських споживачів. У нас є власний ринок газу, є власне видобування", - наголосив він.

Макогон каже, що для України важливо зберегти транзит саме на час війни. Поки транзит відбувається через Україну, росіяни цілеспрямовано не знищують газотранспортну інфраструктуру.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" у липні подасть позов до міжнародного арбітражу проти "Газпрому" за скорочення транзиту газу, - Вітренко

"Для нас це можливість продовжувати постачати газ українським споживачам", - пояснив гендиректор Оператора ГТС України.

Макогон зазначив, що наразі "Газпром" використовує менш як 40% від заброньованих, згідно з контрактом, потужностей української ГТС. Спроможність системи - приблизно у вісім разів більша.

Також Оператор ГТС України звернувся до Мінекономіки Німеччини та їхнього Регулятора з пропозицією переглянути виключення із законодавства Німеччини, надані "Північному потоку-1".

Це роблять для того, щоб зберегти українську газотранспортну інфраструктуру від знищення російськими окупантами. У разі зупинки або обмеження транзиту через "Північний потік-1" російська сторона до повного введення ембарго на російський газ буде змушена транспортувати газ українським маршрутом.

Також читайте: Транзит російського газу через Україну впав до історичного мінімуму, – Оператор ГТС

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+17
Якийсь дивний збіг інтересів України і Росії на цій клятій трубі... Замкнене коло...
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09.07.2022 11:58
+7
Что это за холуйство?
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09.07.2022 11:58
+7
Кому війна та смерть,кому труба та гроші,а какая разніца?
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09.07.2022 12:03
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Якийсь дивний збіг інтересів України і Росії на цій клятій трубі... Замкнене коло...
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09.07.2022 11:58 Відповісти
Доки є транзит, ділянки впродовж газогону є найбільш безпечні на всій території України
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09.07.2022 12:16 Відповісти
можливо, тоді які претензії до мадярів - якесь роздвоєння особистості, поводять себе як курви
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09.07.2022 13:05 Відповісти
Кожного дня обстрілюють саме там де труба не вигадуйте
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09.07.2022 13:49 Відповісти
Брехня... Есть потоки 1 и почти 2.....
Поэтому разнести газотранспорт систему - это зависит только от настроения ху ла.
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10.07.2022 02:00 Відповісти
Идилия 💞
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09.07.2022 12:24 Відповісти
Что это за холуйство?
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09.07.2022 11:58 Відповісти
Кому війна та смерть,кому труба та гроші,а какая разніца?
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09.07.2022 12:03 Відповісти
Ну не дарма ж телемарафон придумали.
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09.07.2022 12:04 Відповісти
Нічого не зрозуміла....то вимагаємо припинити купувати газ,то зберегти..давайте визначатись уже
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09.07.2022 12:13 Відповісти
Шиза ходит по умам☝
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09.07.2022 12:23 Відповісти
Хмырь мавзолейный перекрыл поставки газа из Казахстана...в Новороссийске стоит краник...
Что сделает Токаев и Китай типа союзники будем посмотреть...
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09.07.2022 12:15 Відповісти
За транзит газа в Европу давно оплачено странами ЕС...Украина всего лишь транзит обеспечивает...
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09.07.2022 12:18 Відповісти
А Європа наш нейтралитет забезпечує. Як бачимо непогано )
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09.07.2022 12:30 Відповісти
Так,Пане!Своїми українськими тілами будемо прикривати ту трубу,у прямому сенсі.Щоб не дай боже навіть не подряпило,а баби потім ще наражають.Головне-газ!
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09.07.2022 12:21 Відповісти
Ну так - а люди нехай втрачають будинки дітей чоловіків і свої життя. Це ж дешевше ніж газ!
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09.07.2022 12:29 Відповісти
Так себе отмазка🤦
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09.07.2022 12:32 Відповісти
Макогон, ти *******?
Вимагаємо у Європи перестати використовувати газ орків, ненавидимо Німеччину і Угорщину за то шо вони не бажають знищити свою економіку і продовжують використовувати газ орків... І тут такий **** хитрожопий чиновник з України вилазе і такий - пацани, вайна *****, пакупайтє газ орків у нас!
Коли ви гниди повиздохнете? Стільки хороших людей вже вмерло, а гниди непотопляємі. Ні ракети їх не беруть, нічого.
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09.07.2022 13:35 Відповісти
Та треба було ту інфраструктуру давно по тихому ******* (#ТоНеМи), бажано на тимчасово окупованих територіях, і всьо, ніяких більше питань по газових санкціях нема! А воно знову здорово за орківський газ. Немає слів...
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09.07.2022 13:37 Відповісти
может, *****, наоборот???? клянчат у всего мира - памагите, а сами от кацапов не прочь получать ништяки за транзит, фу, *****, лицемеры конченные
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09.07.2022 14:59 Відповісти
 
 