Для України важливо зараз зберігати транзит російського газу, щоб армія РФ не нищила газотранспортну інфраструктуру, - Макогон
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
За 3-4 роки, з огляду на політику, Росія повністю втратить ринок газу Європи. Відповідно, зупиниться й транзит російського газу через територію України.
Про це повідомив генеральний директор Оператора Газотранспортної системи України Сергій Макогон в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГТС.
"Якщо не буде транзиту, ми зменшимо потужності газотранспортної системи, відповідно до потреб українських споживачів. У нас є власний ринок газу, є власне видобування", - наголосив він.
Макогон каже, що для України важливо зберегти транзит саме на час війни. Поки транзит відбувається через Україну, росіяни цілеспрямовано не знищують газотранспортну інфраструктуру.
"Для нас це можливість продовжувати постачати газ українським споживачам", - пояснив гендиректор Оператора ГТС України.
Макогон зазначив, що наразі "Газпром" використовує менш як 40% від заброньованих, згідно з контрактом, потужностей української ГТС. Спроможність системи - приблизно у вісім разів більша.
Також Оператор ГТС України звернувся до Мінекономіки Німеччини та їхнього Регулятора з пропозицією переглянути виключення із законодавства Німеччини, надані "Північному потоку-1".
Це роблять для того, щоб зберегти українську газотранспортну інфраструктуру від знищення російськими окупантами. У разі зупинки або обмеження транзиту через "Північний потік-1" російська сторона до повного введення ембарго на російський газ буде змушена транспортувати газ українським маршрутом.
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Поэтому разнести газотранспорт систему - это зависит только от настроения ху ла.
Что сделает Токаев и Китай типа союзники будем посмотреть...
Вимагаємо у Європи перестати використовувати газ орків, ненавидимо Німеччину і Угорщину за то шо вони не бажають знищити свою економіку і продовжують використовувати газ орків... І тут такий **** хитрожопий чиновник з України вилазе і такий - пацани, вайна *****, пакупайтє газ орків у нас!
Коли ви гниди повиздохнете? Стільки хороших людей вже вмерло, а гниди непотопляємі. Ні ракети їх не беруть, нічого.