Для України важливо зараз зберігати транзит російського газу, щоб армія РФ не нищила газотранспортну інфраструктуру, - Макогон

За 3-4 роки, з огляду на політику, Росія повністю втратить ринок газу Європи. Відповідно, зупиниться й транзит російського газу через територію України.

Про це повідомив генеральний директор Оператора Газотранспортної системи України Сергій Макогон в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ГТС.

"Якщо не буде транзиту, ми зменшимо потужності газотранспортної системи, відповідно до потреб українських споживачів. У нас є власний ринок газу, є власне видобування", - наголосив він.

Макогон каже, що для України важливо зберегти транзит саме на час війни. Поки транзит відбувається через Україну, росіяни цілеспрямовано не знищують газотранспортну інфраструктуру.

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"Для нас це можливість продовжувати постачати газ українським споживачам", - пояснив гендиректор Оператора ГТС України.

Макогон зазначив, що наразі "Газпром" використовує менш як 40% від заброньованих, згідно з контрактом, потужностей української ГТС. Спроможність системи - приблизно у вісім разів більша.

Також Оператор ГТС України звернувся до Мінекономіки Німеччини та їхнього Регулятора з пропозицією переглянути виключення із законодавства Німеччини, надані "Північному потоку-1".

Це роблять для того, щоб зберегти українську газотранспортну інфраструктуру від знищення російськими окупантами. У разі зупинки або обмеження транзиту через "Північний потік-1" російська сторона до повного введення ембарго на російський газ буде змушена транспортувати газ українським маршрутом.

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