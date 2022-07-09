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Окупант з 4-ї бригади "ЛНР" Андрій Морозов про російських генералів: "Толпа необучаемых дебилов"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

путін

Андрій Морозов, окупант з четвертої бригади "ЛНР", перерахував невдачі вищого військового керівництва РФ, звинувативши його в непрофесіоналізмі та корупції.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він пише в Live Journal.

Так, загарбник критикує дії вищого військового керівництва РФ. За його словами, в перший місяць війни незахищені тилові колони направили в Україну, де вони були розбиті. 

В квітні-червні армія РФ "вбивала батальйонами" своїх військових. 

А в червні-липні армія окупантів почала втрачати військові склади, через що виник "снарядний голод".

"Я знаю, що нашою армією керує натовп ненавчаних дебілів. Тупо підлих, жалюгідних, мстивих, дріб'язкових, злодійкуватих, стадних, що збираються у великі "армійські мафії", що заносять "десятину" від своїх доходів на самий верх. Просто тупі недалекі злодії. Як і громадянське керівництво країни, різниця невелика.

І навіть самі дебіли починають про це здогадуватись. Про те, що вони дебіли. І, звичайнож, про те, що крали в себе самих. Крали власне майбутнє", - скаржиться окупант Морозов.

Окупант з 4-ї бригади ЛНР Андрій Морозов про російських генералів: Толпа необучаемых дебилов 01
Окупант з 4-ї бригади ЛНР Андрій Морозов про російських генералів: Толпа необучаемых дебилов 02

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+38
дебіл про дебілів... да уж...
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09.07.2022 11:58
+22
Ви там всі дибіли , вбивці , мародери і кончені тварюки ‼️
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09.07.2022 12:01
+19
Дебіли не можуть зрозуміти що вони дебіли-бо вони дебіли...
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09.07.2022 12:03
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дебіл про дебілів... да уж...
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09.07.2022 11:58 Відповісти
Які підлеглі, такі й командувачі.
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09.07.2022 11:59 Відповісти
a che eto on razkudahtalsa pora petushka na podval priglasitj
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09.07.2022 11:59 Відповісти
Ви там всі дибіли , вбивці , мародери і кончені тварюки ‼️
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09.07.2022 12:01 Відповісти
Дебіли не можуть зрозуміти що вони дебіли-бо вони дебіли...
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09.07.2022 12:03 Відповісти
Ещё один Гиркин?)
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09.07.2022 12:11 Відповісти
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09.07.2022 12:12 Відповісти
Я його впізнав. Це він знімався в примарному вершнику.
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09.07.2022 12:41 Відповісти
Похож на Векну из 4 сезона очень странных дел. Такая же мерзкая рожа
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09.07.2022 12:46 Відповісти
Таке саме не дало мені в цьому році назбирать лугових суниць Здох і лежить, смердить прямо посеред поляни!
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09.07.2022 13:02 Відповісти
на ***** схожий без краватки
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09.07.2022 13:21 Відповісти
Країна з розумним керівнцтвом ніколи б не почала імперіалістичні війни у стилі 19 сторіччя. Розумні вирішують свої геополітичні задачі м'якою силою.
Тому автор просто плутає причини і наслідки.
А от для нас це справді сором, що така архаїчна країна створює для нас екзистенційну загрозу.
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09.07.2022 12:18 Відповісти
Первобытная война в 21 веке от кацапов, говорит о том, на какой ступени развития все их общество находится. Это тупой средневековый анклав деградантов, который уже даже талибы обогнали в плане цивилизации.
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09.07.2022 13:24 Відповісти
Тобто воно розуміє, що кацапи дебіли, але в той же час воює за луганду. Дарвін з Фрейдом в захваті
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09.07.2022 12:21 Відповісти
расстрелять Морозова за выдачу не государственной тайны...!!!
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09.07.2022 12:28 Відповісти
А хто виконує злочинні накази, неважливо, генерал він чи рядовий? Навряд можна запідозрити таку особину в зайвій інтелектуальності чи ,прости Господи, порядності. Орки вони і єсть орки.
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09.07.2022 12:34 Відповісти
Яке там ще у вас майбутнє?
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09.07.2022 12:48 Відповісти
"Снарядний голод" у москалів - це вже непогано.
Віримо в ЗСУ!!!
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09.07.2022 13:01 Відповісти
Dyk xovoriat importozameščenie u nix, a iz jagelia snariady delatj nikak ne dogadajutsia. Ce riuZZge, uvy...
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09.07.2022 14:34 Відповісти
Тогда непонятно, почему отступаем.
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09.07.2022 13:02 Відповісти
Ух ты какой суровый суворовец, вылитый Кутузов одноглазый! Нам бы такого, да своих полно!
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09.07.2022 13:06 Відповісти
А нам від того легше?
Ну процитували ще одного рашистсько дебіла і що?
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09.07.2022 13:53 Відповісти
 
 