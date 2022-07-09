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На Кіровоградщині накладено арешт на корпоративні права кількох підприємств, пов’язаних з РФ, на суму 5,9 млрд грн, - Нацполіція

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Оперативники управління стратегічних розслідувань в Кіровоградській області встановили кілька підприємств, у яких від 25 до 98% статутного капіталу володіють громадяни Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Нацполіцію.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Кіровоградській області встановили кілька підприємств, у яких від 25 до 98% статутного капіталу володіють громадяни Російської Федерації. Діяльність зазначених підприємств пов’язана з наданням в оренду нерухомого майна, вирощуванням зернових культур та литтям чавуну.

Отриманий дохід виводили до країни-агресора.

Кримінальне провадження розслідується за ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

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Автор: Наталя Джума
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В багатьох є спільний бізнес з рашистами.
Чому арешти накладають вибірково ?
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09.07.2022 12:05 Відповісти
Так, і до фірми Юзіка доберуться...
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09.07.2022 12:09 Відповісти
В нього алібі і бронь...
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09.07.2022 12:13 Відповісти
Не доберуться. Фірма в іншій області зареєстрована.
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09.07.2022 12:33 Відповісти
Вражає швидкість, з якою встановлюють той факт, що часткою статутного капіталу володіють громадяни Росії. Так і уявляю собі, як одні "дівчата" денно і нощно роздруковоють витяги з реєстру ПОУ, інші, не розгинаючи спин, уважно вичитують ті роздруківки, виписують на окремі листочки відомості про акционерів. Потім на калькуляторах вираховують частки у статутному капіталі... Інакше не пояснити, чому оперативники за весь час знайшли лише "кілька підприємств"...
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09.07.2022 12:32 Відповісти
 
 