На Кіровоградщині накладено арешт на корпоративні права кількох підприємств, пов’язаних з РФ, на суму 5,9 млрд грн, - Нацполіція

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Кіровоградській області встановили кілька підприємств, у яких від 25 до 98% статутного капіталу володіють громадяни Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Нацполіцію.

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Кіровоградській області встановили кілька підприємств, у яких від 25 до 98% статутного капіталу володіють громадяни Російської Федерації. Діяльність зазначених підприємств пов’язана з наданням в оренду нерухомого майна, вирощуванням зернових культур та литтям чавуну.



Отриманий дохід виводили до країни-агресора.



Кримінальне провадження розслідується за ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

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