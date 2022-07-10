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США (14501) Єрмак Андрій (1238) Ніколенко Олег (209)

Заяви конгресвумен США Спартц про нібито зв'язки Єрмака з РФ - це маніпуляція, - МЗС

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

ніколенко

В МЗС прокоментували заяви конгресвумен США Вікторії Спартц про нібито зв'язки глави ОП Андрія Єрмака з Росією.

Речник МЗС Олег Ніколенко назвав заяви Спартц "маніпуляцією", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, це є неприхованою спробою повернути в американську політику класичні наративи російської пропаганди про начебто зв’язки керівництва України з Росією і втягнути нашу державу у внутрішню політику США.

"Радимо пані Спартц полишити спроби заробити собі додатковий політичний капітал на безпідставних спекуляціях довкола теми війни в нашій країні та горі українців. Особливо цинічними є маніпуляції про Україну та її керівництво від конгресвумен українського походження.

Членкиня Конгресу має також припинити підривати наявні механізми надання США військової допомоги для України. Українська сторона максимально відкрито взаємодіє із американськими партнерами, надаючи їм вичерпну інформацію про використання техніки. Подальша бюрократизація та затягування процесу, якого очевидно і прагне Вікторія Спартц, сприятиме лише подальшому просуванню російських загарбників. На такий сценарій тільки і розраховують в Кремлі", - наголосив Ніколенко.

Нагадаємо, раніше перша українка в Палаті представників Конгресу США Вікторія Спартц направила президенту Байдену листа щодо можливих зв'язків глави ОП Андрія Єрмака із РФ.

Читайте: МЗС розкритикувало західні ЗМІ за використання термінів російських пропагандистів щодо війни РФ проти України

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+184
Борислав Береза (скріни татарова - за цією ссиллю): "Какие же дебилы работают в ОП. Они решили отвертить ... А попытка обвинить Викторию Спартц в коррупции, исполненная в анонимном ОПешечном стиле, показывает уровень днища этих идиотов. Сейчас начнут разгонять, что она трампистка, не хочет помогать Украине и так далее. Хомячкам может и зайдет. Для того, чтоб понять кому отвечают полудурки в полукедах из ОП, хочу напомнить, что республиканка Виктория Спартц присутствовала на подписании ленд-лиза, а это о многом говорит для тех, кто понимает происходящее в американском политикуме"
Так вот, эта история только начало. И процесс запустило то, что ОП обманул США и ЕС не назначив Главу САП и игнорируя борьбу с коррупцией даже во время войны.
Кстати, в еще одном обращении Спартц есть прямая рекомендация Зеленскому: - Президент Зеленский должен перестать играть в политику и театр и начать управлять, чтобы лучше поддерживать свои военные и местные органы власти.

Но укрсучвласть, видимо, ничего не поняла"
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09.07.2022 12:28
+169
почему манипуляция ? докажите что связей нет и все
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09.07.2022 12:24
+108
зелена наволоч вкрай ******, готові похерити підтримку США заради ******** агента рашистів який щє до війни повинен був присісти
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09.07.2022 12:28
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Невже він такий не замінимий? Це позор.
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09.07.2022 16:51 Відповісти
Агенты Кремля в офисе президента: как ФСБ подрывает Украину

30.12.2021

Огромная статья про Ермака, Демченко, Татарова

https://uainfo.org/blognews/1640881679-agenty-kremlya-v-ofise-prezidenta-kak-fsb-podryvaet-ukrainu.html


У Андрея Ермака при СССР отец служил в ГРУ под крышей посольства в Афганистане, а позже в торговом представительстве СССР в Афганистане.

Это один из органов советской внешней разведки - «легальная крыша» для советских разведчиков.

По линии отца, кстати, у Андрея Ермака давно налажен российский бизнес.

В 1999 году отец Андрея - Борис Ермак стал директором компании ООО «Интерпромфинанс Украина» и его бизнес-партнером являлся гражданин РФ Рахамим Эмануилов.

До своего назначения на государственную должность Андрей Ермак руководил компанией ООО «Медийная группа Европейского партнерства», совладельцем которой также является гражданин РФ Рахамим Эмануилов. Кроме того, Эмануилов - советник председателя Совета Федерации - верхней палаты российского парламента, половина членов которой фактически назначается администрацией Путина.

В общем, у семейства Ермаков давние семейные связи с советскими и российскими спецслужбами.

Кроме того, Андрей Ермак был помощником в течение трех созывов Верховного Совета Украины, народного депутата от прокремлевской партии регионов Эльбруса Тадеева, который занимался лоббированием экономических интересов отдельных бизнес-групп. Это бывшая «пятая колонна», по сути, бывший филиал "Единой России" в Украине. Хотя самого Эльбруса Тадеева внедрили в Украину представители одной из преступных группировок, но это уже другая тема…

https://uainfo.org/blognews/1640881679-agenty-kremlya-v-ofise-prezidenta-kak-fsb-podryvaet-ukrainu.html
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09.07.2022 16:53 Відповісти
Маніпуляції кажете, а от і ні. Козир веде подвійну гру, інтереси в нього теж подвійні. Скоро чиряк вскриється. Як би потім, щось не пропало чи не опинилось в руснявих лапах!
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09.07.2022 17:00 Відповісти
Зелені покидьки.
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09.07.2022 17:10 Відповісти
Пригласи, зеля. ЦРУ для независимой проверки - и пусть Спартц извинится, если ошиблась...
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09.07.2022 17:19 Відповісти
ХА-ХА... Навіть не смішно.
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09.07.2022 17:30 Відповісти
Schrödinger's Cat When Nobody Is Looking@nitupoff

...У випадку звільнення агента ФСБ Єрмака зєбіли хочуть призначити на місце керівника Охвісу зам. Венедиктової прокурора Симоненка - того, хто в 2019 році відкривав кримінальні справи проти Порошенка та проти Байдена - всього 4. Що буде з Ленд-лізом?
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10.07.2022 10:31 Відповісти
В 2013-2014 годах Ермак фактически управлял известным киевским бутиком "Санахант", принадлежащий Оксане Хант. Хант на самом деле зовут Оксана Сергеевна Мороз, это - известная киевская аферистка, которая пользуется несколькими паспортами с разными датами своего рождения и является вдовой киевского бандита начала 90-х Гарри Джибу Малик-заде.
В ВР V (2006-2007 год), VI (2007-2012 год) и VII (2012-2014 год) созывов Ермак числился помощником-консультантом народного депутата от Партии регионов Эльбруса Тедеева на общественных началах.
Кроме того Ермак имеет тесные взаимо-отношения с кумом Медведчука - Холодовым и долгое время курировал тему с киевскими МАФами.
Говорят, когда вновь выбранному Президенту Зеленскому положили на стол папку с компроматом на его кореша Ермака - все сотрудники СБУ, причастие к сбору и анализу информации были уволены из службы.
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09.07.2022 17:20 Відповісти
Неужели всё это, неизвестно клоуну-пианисту, сомневаюсь. Ведь они дружбаны с самого детства, и этим всё сказано.
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09.07.2022 17:23 Відповісти
Ляльку маріонетку бачив? Ото і є наш преЗедент. Що він взагалі може бачити якщо над ним і тримає його за мотузочки отой дядечко, про якого і йде мова.
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09.07.2022 17:28 Відповісти
Відповідь МЗС більш схожа на істерику та взаємні обвинувачення, а не на конструктивну та виважену відповідь. Вочевидь, конгресвумен зачепила, що називається, за живе і дуже болюче.
На жаль, у нас ні одна сволота з понад правоохоронних органів навіть і не заїкнецться про таке бо відразу залишиться без посади і роботи. Ось з таким здобутком і йдемо у Європу.
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09.07.2022 17:25 Відповісти
Олег Ніколенко брат Захаровой? Судя по степени бреда ...
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09.07.2022 17:27 Відповісти
Зелені підари ідіть *****
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09.07.2022 17:27 Відповісти
сучий потрох....
ну нічого страшного-я впевнена,що наші захисники сплять і мріють після завершення війни лікувати ПТСР сеансами купання в смітті різних ЄрмаківТатарових
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09.07.2022 17:29 Відповісти
Купати в сітті-? занадто ніжно для ворогів. З ворогами у війну чинять інакше.
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09.07.2022 20:54 Відповісти
Как и когда вербовали Ермака?
Когда Президент Зеленский решил поехать Оман, с ним поехал и на тот момент советник Андрей Ермак. В то же время по указанию руководства фсб московии отправились несколько сотрудников спецслужбы, которые предварительно подготовились для осуществления контакта с Ермаком. Встреча состоялась в одном из помещений, которое принадлежит консульству московии в Омане. Во время встречи сотрудники фсб московии показали имеющийся компромат на Ермака и ближайшие окружения Зе. Но, по классике, были показаны не только кнуты, но и пряники. Ермаку за содействие было обещано системное финансирование, информационная поддержка его деятельности и другие возможности, которыми обладает путинская фсб.
Псевдоним Андрюша выбрал «Козырь». Москали ему объяснили, что он теперь их главный козырь и надежда Кремля. Интересно также, кому на связь был передан Ермак. Это один из перспективных генералов, первый заместитель председателя фсб московии Сергей Королев, который и отрабатывает задания нашему серому кардиналу украинской политики. Вот такой козырный валет получила россия.
Поэтому слив спецоперации по ЧВК "Вагнер/Лига" это только «вершина айсберга». Как мы теперь знаем, после этого было еще несколько спецопераций фсб московии, в которых главная роль отводилась именно Ермаку - отвод наших войск с зараннее оборудованных для обороны позиций на новые, неподготовленные и не пригодные для обороны, разминирование мостов в Херсонской области на границе с Крымом, медийная и ресурсная поддержка агентурной сети во главе с Деркачом и Дубинским/Бужанским, направленная на дискредитацию нашей страны перед США и другими нашими союзниками на международной арене и т.д.
И это не считая нанесенного ущерба обороноспособности Украины вследствие намеренного замораживания многих программ в сфере ВПК и экономике государства, вследствие саботажа (через Портнова и Татарова) в сфере противодействия и борьбе с коррупцией.
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09.07.2022 17:34 Відповісти
+ ще будівництво доріг, замість виробництва зброї. Подивиться на карту- які саме дороги будували із збільшеною шириною- отож, щоб оркам на танках зручно і швидко було.
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09.07.2022 20:53 Відповісти
Сам писал об этом еще тогда
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09.07.2022 21:11 Відповісти
Слишком просто что бы принять на веру. Первый ком случился в Америке еще далеко до Омана. С Трампом, давним агентом ФСБ с времен Горбачева. Джулиани с Козырем познакомил Патрушев, их первая встреча была в Испании. Но произошла утечка и позорище. Но не унимались, уже в Киеве разработали другой план, начало реализации в мае 2020 года. Руди лично инспектировал спецгруппу уже в Киеве. Но не прошло, в Америке зарубили уже другие люди.
Он вхож в высшие круги рузге с другой стороны, через родственников.
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09.07.2022 22:45 Відповісти
Firewall Connect
Один только вопрос к тебе:-Откуда такие сведения?Или ты там присутствовал,или имеешь доступ к подобной информации.Так откуда такие сведения?
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10.07.2022 00:58 Відповісти
Розвідка працює добре )
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10.07.2022 12:00 Відповісти
и шо самое мерзкое в истории с ермаком . деркачем . дубинским . бужанским . с сыном байдэна где хотели пороха пристегнуть --- мерзость в том что на верху этой навозной кучи стоит вова зеленый и даже не краснеет когда из сша его мордой тыкают в этот навоз из его охвиса
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10.07.2022 06:11 Відповісти
Да, на первый взгляд кажется все запутано, и у тех и у других своя логика и свои аргументы. Так кто предатель, а кто патриот Украины?

Разобраться очень просто. Кто слил операцию по вагнеровцам? Сеичас эти вагнеровцы убивают наших защитников. Кто уволил Бурбу, ответственного за эту операцию? Кто защищает Тартарова и допустил Портнова во властные коридоры? Там не только с Ермаком надо разбираться. Сливы агентурных сетей Украины, например, чьих рук дело? Да, можно было бы после войны разбираться, но в этом случае, война точно закончится не в нашу пользу.
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09.07.2022 17:36 Відповісти
Це представник МЗС України чи представник кримінального угруповання. Краще мовчати ніж тупорило відмазувати ушльопків. Мені особисто стидно за це недорозуміння з МЗСу та ушльопків татарових, демченків, єрмаків та тимошенків. Вони сцять в очі міжнародним партнерам давно, але зараз це може закінчиться смертю України та більшості патріотичних громадян і зникнення самої української нації. Що вони виберуть? Знищити моє життя і життя моїх рідних і мого народу чи просто піти з посади?
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09.07.2022 18:01 Відповісти
Да у вас там ОП совсем рёхнулись. Давно всем известно что Ермак падла такая агент ФСБ по кличке "козырь". Валит он всё и здаёт. Юг сдали- его работа, вагнеровцы-его работа, госсзаказ три года не выполняли-его работа, Оборонпром кишит коллаборантами и предателями-его работа, татарова никак не выгонят-его работа. Вражина проклятая а зелень за него держится как вошь за кожуха. Видно тоже рыло в пуху. Верещущка заголосила. Зашевелилось осиное гнездо. Серьёзный конгресмен задает те вопросы на которые зелень уже давно должна была прореагировать. Вы что идиоты хотите оружие не получать и со Штатами поругаться. Война страшная идет, артилерия позарез нужна, хлопцы, наши защитники, каждый день сотнями ложатся. Сволота проклятая что-ж вы делаете?
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09.07.2022 18:03 Відповісти
если у вас есть факты ,почему вы их скрываете? может вы пособник ?
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09.07.2022 19:22 Відповісти
А можевонине ідіоти? А роблять вс за планом *****? Бубочці нащо всяУкраїна? Йому треба лишитись президентом, а будеУкраїна з 5 областей- йому для безпеки і самомилування вистачить,А гроши- ще йогооуками вистачить, що вже "заробив"
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09.07.2022 20:45 Відповісти
Для відставки Єрмака інфи - хоч греблю гати, але чому Президент тягне? Бажає і на себе взяти частину тих підозр? Якщо ні - чому не розслідує? Кажуть,що боїться... Єрмака! Коло закрилось?
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09.07.2022 18:18 Відповісти
Тягне тому, що два валянки однієї пари.
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09.07.2022 18:44 Відповісти
Ось і момент істини.Бідна Україно,один ворог-оккупант на зовні,другий ворог-в середині.
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09.07.2022 18:25 Відповісти
ех, якбиж-то один всередені!...
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09.07.2022 22:21 Відповісти
Не так страшні російські блохи, як українські гниди!
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10.07.2022 13:32 Відповісти
**********,за все що ви коїте з країною-будьте ви прокляті.Яка ганьба.
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09.07.2022 18:40 Відповісти
...заяви Вікторії Спартц є неприхованою спробою повернути в американську політику класичні наративи російської пропаганди про начебто зв'язки керівництва України з Росією. ©
Заяви Вікторії - брехня! - доносяться авторитетні заяви з ОПи та МЗС. Адже дЄрьмак - людина чесна і, як і Зе, ніколи не брехав. Про це навіть наші американські союзники добре знають...

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09.07.2022 19:46 Відповісти
Хлопчик Ніколенко, бігтиме слідком за шефом в Оман, чи в Емірати. Таку дурню несе.І Байден з конгресменами , да і ми - не буряти, щоб лапшу на вухах терпіти: " бюрократизація та затягування процесу, якого очевидно і прагне Вікторія Спартц" . А ми були впевнені,що то ОПі Татаров з комісією затягують на рік(!) призначення прокуроора САП, вже відібраного і затвердженного. А Ніколенька вирішив, що то конгресмен Вікторія Спартс.

Жадібні дебіли при владі- трагедія нації
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09.07.2022 20:05 Відповісти
Этот парень из МИДа там не причем, стиль и смысл "нашего ответа Дяди Сэму" характерен исключительно для самого Ермака. Просто опубликовали под его именем, все таки официоз. И одновременно камень в огород Кулебы, а то носится с Блинкиным .... спасу нет. На авторство самого Ермака указывает пассаж, что Конгресменка хочет попилить деньжата, которые пойдут на восстановление. Так что, дирижер все таки за кулисами, и скорее суфлер. Дирижер всегда дирижирует стоя перед оркестром, а не прячется от слушателей и самого оркестра.
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09.07.2022 22:56 Відповісти
немає ніякої нації - є населення. нажаль(((
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10.07.2022 10:33 Відповісти
Та шо ви кажете?!🤔 Виявляється -(на думку жОПи та іже з ними) американці, англійці(які ПРЯМИМ ТЕКСТОМ вказали Зе на "дєрьма-консєрву"), українці (що бачать усю ту ганебну щурячу шоблу дєрьмака-татарова-портнова) - усі "МАНІПУЛЯТОРИ"! Ми з вами усі -маніпулятори! Як же ми посміли! Ай-яй-яй! Він же нелох, і йому "віднєй": хто зрадник а хто ні! І конгресвумен - українка теж маніпуляторша! Бо дєрьмак-постійно біля вуха, а вона- десь там за океаном... Логіка!😳
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09.07.2022 20:06 Відповісти
А все потому что в Украине ни разу еще не было демократических честных выборов , система спецально построена ворьем так . что выбирать дают между гавном и гавнищем. Никакой эволюции сверху не будет, только революция снизу с заменой на другие принципы работы госаппарата как в Польше или Эстонии. Была интересная статья участника комиссии по люстрации чиновников в послекоммунистической Чехии - он тогда был 20-летний студент-юрист и через их комиссию прошло 200 тыс.человек ( всего жителей около 5 млн.)
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09.07.2022 20:10 Відповісти
На собрании жильцов дома по созданию ОСББ когда нибудь присутствовали?

А вы про какую то "система спецально построена"
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09.07.2022 20:56 Відповісти
може треба було дотримуватися законів про люстрацію 2015року? а не вибирати люстрованих чи їхніх шестьорок (типу зєлі) до влади??? ви скажете закон не ідеальний? так і в чехії не ідеальний! чи може , напр. Гавел був ідеальним? ні! просто в чехів є голова на плечах!
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10.07.2022 10:37 Відповісти
У 90х були і ймовірно після Помаранчевої революції
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10.07.2022 10:40 Відповісти
Я вам скажу так: якщо "верховний" не відправить у відставку(прямо на зону) свого каріфана дєрьмака(з усіма його падєльниками) - його можуть "відставити навічно" якісь патріотично налаштовані озброєні люди, хоча б ті самі "Азовці"- побратимів яких потвора дєрьмак здав на розшматування *****! У будь-якому випадку добром таке ганебне покривання ні для кого не скінчиться: ні для України, ні для самого "верховного"... Думай-те! Пане Зе!
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09.07.2022 20:16 Відповісти
А він вміє? Думати? Він вміє проголошувати написані кимось тексти. Думає за нього той самий Єрмак.
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09.07.2022 20:42 Відповісти
Чи можна довіряти людиня яка знюхалася з Литвином який був руками і ногами за
"Харківські угоди" про продовження прибування кацапського флоту у Криму.
Ще одна Зе повія
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09.07.2022 20:57 Відповісти
Десь так виглядає політична проститутка для якої Україна це порожне місце -
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09.07.2022 20:59 Відповісти
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09.07.2022 21:01 Відповісти
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09.07.2022 21:03 Відповісти
Юрій Швець предметно коментує бездарну спробу втручання деяких посадовців України у внутрішню політику США


https://youtu.be/ZSNkgdmmxa4

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10.07.2022 02:11 Відповісти
не переконав
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09.07.2022 21:45 Відповісти
Не хера . суки. Госдепартамент выведет всех на чистую воду.
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09.07.2022 22:10 Відповісти
а шо такоє??? невже злякалися?? то видать є причини шоб лякатися?
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09.07.2022 22:15 Відповісти
і злив операції вагнеревців теж була маніпуляція?
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09.07.2022 22:27 Відповісти
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09.07.2022 23:58 Відповісти
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10.07.2022 00:03 Відповісти
Такі правдиві голубі очі у цього охвістного працівника. Правду сказав. Америка йому вірить. Ленд-лізу бути. Чи ні?
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10.07.2022 01:23 Відповісти
Ну да....
Как США предупреждали про Деркача
Как журналисты про Наумова
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10.07.2022 02:11 Відповісти
Дуже важливо щоб ЗЕ не виявився емоційним "аватаром" розум якого контролює группа агентів за допомогою створення надпотужного (150 дб * 4 динаміка) акустичного поля високої частоти яке модулюється голосом агентів (як менти кошмарять).
Якщо вони постійно з ним ведуть бесіду та застосовують методи дресування "шум"-ом (коли не правильно думає збільшують долю шума щоб голова розкололася) то поступово людина втрачає навик приймати рішення самостійно.
Цей трюк не можливий без повністю завербованої ворогом охорони.
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10.07.2022 05:22 Відповісти
как быстро проявляются дешевые придорожные шалавы в лице украинского МИДа николенко, какой-то министр по нерешенным вопросам верещук и прочая... Украина уже сходила в апреле на шашлычок... неужели эти проститутки не понимают, что американцы в отличие от быкановско-булдановско-приножных разведслужб дают проверенную информацию... американцы в отличие от быко-булдо-дрынь ведут нормальную плановую пооперационную оперативную работу, а не выхватывают из интернета бессвязные куски...
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10.07.2022 06:35 Відповісти
Після такого викриття президент зеленський повинен НЕГАЙНО бути відстороненний від посади (світовий скандал) або сам подати в відставку (як Борис Джонсон за "нікчемні провини" а не зрадництво і корупцію)....коломойського (основного "керівника-злодія") заарештувати і віддати американському правосуддю...ніхто не бачить януовоща (ставленник кремлівської мафії)а він продовжує знищувати Україну військами кремлівської мафії та своїми перевертнями в Україні.....тому так себе веде "безстрашна" кремлівська мафія"бо бєніренигату (через збитий літак МАУ и 159 загиблих громадян в Омані ) через чмоню передали - хто в Україні хазяїн і як повинно все бути.І макрону,і шульцу і ін. про їх безпорадність а у кремлівської мафії "все схвачено".....завжди нагадують кремлівські гопники ,тому такий роздрай .... ііііі як заворушилось кубло шоблийобликаламоя : можуть піти на скрепи кремлівської мафії (пам"ятайте ,курви,вам ніколи не дадуть натішитьись тими зрадницькими грошима,ні вам ні вашим дітям ....
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10.07.2022 09:17 Відповісти
Так так((вже таке раз було,коли казали американці про наступ москалів.А цю заяву не сам Дєрьмак підсунув для люмпену?
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10.07.2022 09:31 Відповісти
«Заяви конгресвумен США Спартц про нібито зв'язки Єрмака з РФ - це маніпуляція, - МЗС»
Ні, заява Спартц - це прада, тільки правда, і нічого крім правди!
А от заява МЗС - це справжнісінька маніпуляція.
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10.07.2022 09:53 Відповісти
Ху@ова ситуація складається @ZelenskyyUa , правда?

Підеш проти штатів -- тобі пі@зда , підеш проти Єрмака і Татарова -- тобі пі@да 😂
. Яку дорогу обереш?
Невже проти України !😠
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10.07.2022 09:57 Відповісти
Конгресмен США займається маніпуляцією про Єрмака ? Зелені що , з глузду з'їхали ? Батько Єрмака працівник ГРУ ворожої країни РФ ! ! ! "Бувших" , як казав путлєр не буває... То як його син "проліз" до Зеленського на посаду керівника Офісу президента ? Зеленський дружить з головою чи з ГРУ РФ ? ? ?
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10.07.2022 09:58 Відповісти
заткнулись бы уже , об этом все время говорят , да и действия соответствуют!Это вы манипуляциями занимаетесь!
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10.07.2022 10:43 Відповісти
В Чехію, Німеччину, Угорщину, Норвегію та інші будуть призначені нові представники України. Кандидатури готуються по лінії Міністерства закордонних справ". Теперь ясно каких представителей готовит Зелебобис, сдача Украины в руки Рашки продолжается, да?
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10.07.2022 10:43 Відповісти
"Маніпуляція"?Плять....
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10.07.2022 11:42 Відповісти
на Банковый так смердить кацапськими щамі, шо й мзс провонялось
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10.07.2022 12:12 Відповісти
Тільки масований удар від усього світу по всім важливим центрам і структурам РФ зупинить орду.
Пуйло вскриває карти (цілі і засоби) своєї колоди, і він вскриє всі, в тому числі використання ядерної, хімічної, та бактеріологічної зброї - від невідомих зелених людинок в Криму до "війни до останнього Українця" вже вскриті
Всі стратеги і аналітики офігіють від такої наглості (а буде вже піздно прогнозувати) бо вони штамповані своїми парадигмами а пуйло знає як і чим вони штамповані.
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10.07.2022 12:13 Відповісти
МЗС - это ставленники Ермака, не первый раз рвутся в бой за него. Этот же Николенко защищал
хамство посла в Германии Мельника, из за которого возникли сложности с взаимопониманием
с руководством Германиии, с помощью от неё. Даже представители Бундестага в газетах писали о неприемлимости тона и разговоров посла Мельника и требовали его ухода. Рука руку моет!
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10.07.2022 12:34 Відповісти
Хто такий Єрмак? Це "секретутка" Зеленського. Де в Конституції України написано, що вона має права й обов"язки вирішувати питання зовнішньої та внутрішньої політики? Це тягне на захоплення влади! У нас є в державі депутати, парламент? Що відбувається?
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10.07.2022 12:55 Відповісти
Этот николенко и другие жопализы Зеленского быстро среагировали на обвинения Ермака в предательстве!! так об этом знает вся Украина, со слов Г. Москаля, ещё три года назад! И кликуха у Ермака _ТИМОФЕЕВ!! Так что не возмущайтесь брехливая "зеленнь"" И выясняйте !!..Почему российский шпион ЕРМАК занимает такую большую должность при зеленском!! Может они оба путинские шпионы????
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10.07.2022 13:46 Відповісти
маніпуляція це зе-влада.
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10.07.2022 14:23 Відповісти
А розбиратись прийдеться.
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10.07.2022 15:36 Відповісти
"Ху из Ермак? Шпионское гнездо в обмен на ленд-лиз: выбор очевиден?"
https://www.youtube.com/watch?v=d_S1_3ekY_Y
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10.07.2022 16:29 Відповісти
чомусь МЗС не звинуватило Трампа в маніпудяціях коли в Україні відкрили справу на Байдена. Зараз однією рукою просять зброю а іншою звинувачують США в маніпуляціях. Жах просто ЖАХ. Звісно що зброю дають не Єрмаку та Татарову та зеленському а зброю дають захисникам України бо якщоб не вони то не булоб України зараз. Не знаю як все буде бо Зеленського від Єрмака відділити неможна бо вони одне ціле бо Керує Єрмак . Дуже цікаво як далі всебуде розгортатися. Зеленський мабуть спітнив від напруги . Але відповідати доведеться
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10.07.2022 17:14 Відповісти
Николенко незамедлительно должен быть уволен. Это не дипломатия, а бандитский наезд в стиле Лаврова. Ганьба украинскому МИД
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10.07.2022 18:59 Відповісти
Мне одному стыдно за наше МЗС? Кулеба, разгони это ******** цирк, не превращай МЗС в контору ермака-Козыря, горезвестную ОПу.
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10.07.2022 22:14 Відповісти
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