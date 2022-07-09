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Оприлюднена інформація про 70 українських спортсменів, які загинули внаслідок війни Росії проти України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

втрати,спортсмени

Спілка громадських організацій "Спортивний комітет України" збирає інформацію про спортсменів, які загинули з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Так, на сайті "Ангели спорту" опубліковано інформацію про 70 загиблих, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, серед загиблих: футболіст Петро Гаврилів, борець Євген Слюсаренко, футболіст Олександр Шишков, каратист Олександр Малофєєв, важкоатлет Віталій Морозов, гравці в американський футбол Ярослав Мохонко та Ігор Бойко, тенісист Кирило Васильчишин, регбіст Владислав Горбунов.

Нагадаємо, 3 липня президент України Володимир Зеленський назвав втрати серед спортсменів, які пішли боронити Україну. "Багато українських спортсменів пішли до лав Збройних сил України захищати нашу державу, захищати її на полі бою. 89 спортсменів та тренерів загинули внаслідок бойових дій. 13 були захоплені та перебувають у російському полоні", - сказав він.

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+15
Вічна слава нашим захисникам..

пс. Зате найсильніша людина планети депутат Вірастюк на війну не збирається.
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09.07.2022 12:39
+11
Він з колею кАКлетою, не сплять, не їдять, Буковель бабломойського захищають.
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09.07.2022 12:50
+10
Слава Героям!!!Вічная Пам'ять...
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09.07.2022 12:39
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Вічна слава нашим захисникам..

пс. Зате найсильніша людина планети депутат Вірастюк на війну не збирається.
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09.07.2022 12:39 Відповісти
Він з колею кАКлетою, не сплять, не їдять, Буковель бабломойського захищають.
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09.07.2022 12:50 Відповісти
как и вся шобла зеленых с "одиозными" рожами типа : лысого и юзика
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09.07.2022 14:21 Відповісти
Слава Героям!!!Вічная Пам'ять...
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09.07.2022 12:39 Відповісти
Кандидатура Бориса Джонсона рассматривается в качестве нового генерального секретаря НАТО. Выборы назначены на осень, когда Джэонсон уйдет с поста премьер-министра!
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09.07.2022 12:51 Відповісти
А можна посилання на новину?
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09.07.2022 13:01 Відповісти
Сам ищи ...в Ютьюбе все есть халявщик...
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09.07.2022 13:10 Відповісти
А Вам жалко?
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09.07.2022 13:53 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА
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09.07.2022 12:51 Відповісти
В Маріуполі, пам'ятаю з повідомлень, полягли смертю хоробрих: академічний весляр, важкоатлет, кікбоксер, боєць мма, боксер...
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09.07.2022 13:00 Відповісти
Для чого виокремлювати людей: на війні всі рівні.
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09.07.2022 14:16 Відповісти
А самые главные патриоты Украины Ломаченко и Усик живы здоровы...
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10.07.2022 02:13 Відповісти
 
 