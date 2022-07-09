Оприлюднена інформація про 70 українських спортсменів, які загинули внаслідок війни Росії проти України

Спілка громадських організацій "Спортивний комітет України" збирає інформацію про спортсменів, які загинули з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Так, на сайті "Ангели спорту" опубліковано інформацію про 70 загиблих, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, серед загиблих: футболіст Петро Гаврилів, борець Євген Слюсаренко, футболіст Олександр Шишков, каратист Олександр Малофєєв, важкоатлет Віталій Морозов, гравці в американський футбол Ярослав Мохонко та Ігор Бойко, тенісист Кирило Васильчишин, регбіст Владислав Горбунов.

Нагадаємо, 3 липня президент України Володимир Зеленський назвав втрати серед спортсменів, які пішли боронити Україну. "Багато українських спортсменів пішли до лав Збройних сил України захищати нашу державу, захищати її на полі бою. 89 спортсменів та тренерів загинули внаслідок бойових дій. 13 були захоплені та перебувають у російському полоні", - сказав він.

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