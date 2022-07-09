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Окупанти посилюють охорону порту Маріуполя у зв’язку з початком його відновлення як військово-вантажної бази, - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

порт,маріуполь

У Приморський район Маріуполя прибуло п’ять великих автобусів з російськими військовими з напряму Волноваха-Донецьк.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Крім того Андрющенко зазначив, що за перевіркою повідомлень з чат-боту "Спротив" встановлено шість зрадників, зокрема одну особу, причетну до корегування вогню та збору даних для російської артилерії.

Підтверджено місцерозташування двох складів БК окупантів в житлових кварталах. Тому, з урахуванням військової ситуації та потужностей HIMARS, що надійшли на озброєння української армії, радимо маріупольцям, яких окупанти намагаються використати як "живий щит" прикриття складів, терміново евакуюватись або тимчасово обрати інше місце мешкання для власної безпеки", - закликав Андрющенко.

Також читайте: Росіяни розміновують акваторії портів окупованих Бердянська та Маріуполя

Автор: Наталя Джума
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Лапатні дуріки-від ХІМЕР вас не врятує нічого...
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09.07.2022 12:53 Відповісти
если они хотят превратить Мариупольский порт в военную базу, значит это хороший повод использовать новое вооружение нашими ВСУ на практике
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09.07.2022 16:43 Відповісти
 
 