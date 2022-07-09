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війна (56827) Порошенко (13191)

Забезпечення України новими зразками зброї є життєво необхідним, системи HIMARS ефективно допомагають ЗСУ, - Порошенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

порошенко

Останні заяви російського диктатора Путіна - це чіткий сигнал Західному світу, що агресор не планує зупинятися в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це заявив п'ятий президент України та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко в інтерв'ю MSNBC.

Він зазначив: слова Путіна, що він "ще нічого серйозного не почав в Україні" адресовані не Україні. 

"Це сигнал зовсім не для України. Адже Путін вже робить все, що може, атакуючи Україну вздовж лінії фронту в 4 тисячі кілометрів. Це його сигнал для всього Вільного світу. І це сигнал Сполученим Штатам. Адже буквально одночасно з ним спікер російського парламенту Володін сказав, а чому б не порушити питання щодо Аляски. Це власне те, про що ми говоримо постійно. Війна ця не проти України. Ця війна - проти свого Вільного світу. І от саме тому нам такою потрібною є єдність антипутінської коаліції", - пояснив п'ятий президент.

Порошенко закликав зупинити Путіна ще в Україні.

"Життєво необхідним сьогодні є забезпечення передачі Україні нових взірців зброї. Це війна дронів. Війна артилерії. Війна радіоелектронного протистояння. Використання нами систем Himars вже допомагає у вирішенні ще однієї великої проблеми. Росія щодня використовує до 60 тисяч снарядів. І навіть більше: те, що НАТО не може виробити за рік, Росія застосовує проти нас за тиждень", - наголосив Порошенко.

Читайте також: Путін - міжнародний терорист, він нічим не відрізняється від бен Ладена, - Порошенко в інтерв’ю Bild

"А тому ми атакуємо зараз російські арсенали артилерії з використанням вогневих систем Himars, що вже є дуже ефективною тактикою для того, щоб зупинити Росію. Лише протягом останніх трьох днів ми зробили так на Каховському напрямку в Херсонському регіоні, на Шахтарському - в Донецькій області, та зупинили наступ росіян", - нагадав лідер "ЄС".

Порошенко нагадав, що у 2014-2019 рр. Україна змогла звільнити 2/3 територій Донбасу.

"А тоді ми застосовували лише оборонну зброю. Однак тепер у нас зовсім інші Збройні Сили, які ми створили на засадах стандартів НАТО. Ми зробили уроки і маємо потужну мотивацію. Це наша земля. Ми захищаємо власний народ. Ми захищаємо свободу, демократію. І ми захищаємо також наш вибір щодо власного майбутнього – повернення до європейської сімʼї. А от Росія не має жодної мотивації", - підсумував п'ятий президент.

Читайте: Вантажівки для ЗСУ, куплені у Великій Британії, сьогодні вирушили в Україну, – Порошенко. ФОТО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+55
В тому, ще це говорить людина, яка приймала безпосередню участь у сторенні тої української армії, яка зараз б'є кацапів, і яка продовжує опікуватися забезпеченням цієї армії, і яку, незважаючи на всю вато-бабломойську брехню, продовжують поважати у світі та дослухатися до її думки.
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09.07.2022 13:25
+34
В тому що завдяки новій зброї ЗСУ насипають люлєй московитам. Як приклад рознесене летовище в Мелітополі.
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09.07.2022 13:25
+32
А в тому, що 5-й Президент Порошенко знає, що таке ракети, РСЗВ, зброя США і як вона необхідна сьогодні Україні, бо сьогоднішня влада замість ракет, проекти і гроші які їм залишив він зі своєю командою закатали в асфальт і залишили людей не захищеними. Звичайно декількома комплексами захистити було б важко, але ними було би збережено не одна тисяча життів, відбито багато міст, а ще якщо приплюсувати допомогу країн НАТО, то і кацап не поліз би. Але маємо те, що маєио. Вумний нарід вирішив у 2019 році поржати. Сьогодні так жре, що течуть кожного дня сьози, але що страшно - так і нічого не зрозуміли. Це дуже прикро, бо грабьлі знову лежать перевернутими в бік наріду!
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09.07.2022 13:41
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а в чому новина?
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09.07.2022 13:19 Відповісти
Ти писака, чи читака?
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09.07.2022 13:23 Відповісти
Залежить від обставин! Взагалі форуми створені для того , щоб поєднувати ці дії.
І до чого було твоє запитання?
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09.07.2022 13:50 Відповісти
В тому, ще це говорить людина, яка приймала безпосередню участь у сторенні тої української армії, яка зараз б'є кацапів, і яка продовжує опікуватися забезпеченням цієї армії, і яку, незважаючи на всю вато-бабломойську брехню, продовжують поважати у світі та дослухатися до її думки.
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09.07.2022 13:25 Відповісти
В тому що завдяки новій зброї ЗСУ насипають люлєй московитам. Як приклад рознесене летовище в Мелітополі.
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09.07.2022 13:25 Відповісти
если линия фронта 4тыс,км. то получается1хаймарс на 500км.фронта
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09.07.2022 13:51 Відповісти
А в тому, що 5-й Президент Порошенко знає, що таке ракети, РСЗВ, зброя США і як вона необхідна сьогодні Україні, бо сьогоднішня влада замість ракет, проекти і гроші які їм залишив він зі своєю командою закатали в асфальт і залишили людей не захищеними. Звичайно декількома комплексами захистити було б важко, але ними було би збережено не одна тисяча життів, відбито багато міст, а ще якщо приплюсувати допомогу країн НАТО, то і кацап не поліз би. Але маємо те, що маєио. Вумний нарід вирішив у 2019 році поржати. Сьогодні так жре, що течуть кожного дня сьози, але що страшно - так і нічого не зрозуміли. Це дуже прикро, бо грабьлі знову лежать перевернутими в бік наріду!
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09.07.2022 13:41 Відповісти
Поподробней можно о какой такой зброе вы пишите.

https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/01/25/7321682/
Начались ходовые испытания серийной пусковой установки "Нептуна"

ВТОРНИК, 25 ЯНВАРЯ 2022, 19:08
По состоянию на октябрь 2021 года эти РЛС завершили комплекс заводских испытаний и готовятся к государственным.

Как сообщал OBOZREVATEL, первые испытания ракетного комплекса "Нептун" провели в марте 2021 года. Тогда были продемонстрированы запуски и полет крылатых ракет, предназначенных для поражения вражеских кораблей.
https://news.obozrevatel.com/society/ukrainskij-raketnyij-kompleks-neptun-uspeshno-proshel-ispyitaniya-porazhaet-tsel-na-rasstoyanii-300-km-foto-i-video.htm

Может миномёт молот,кстати его довели до ума?
Может бронекатера с фаянсовыми унитазами и практически без вооружения?
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09.07.2022 14:00 Відповісти
Р-360 «Непту́н» - українська протикорабельна крилата ракета. Розроблена в київському конструкторському бюро «Луч» у 2010―2020 роках. 2020 року береговий комплекс РК-360МЦ «Нептун» на основі ракети прийнятий на озброєння Збройних сил України. Ракета призначена для знищення кораблів водотоннажністю до 5000 тонн і має бойову частину масою 150 кг. Дальність дії ракети - до 280 км. Ракета має дозвукову швидкість (900 км/год) і здійснює політ на надмалих висотах - кілька метрів над рівнем моря. Ракета може маневрувати під час польоту.Ракету можна використовувати з трьох платформ: корабельного, наземного і повітряного базування. У 2019 році виготовлено наземний комплекс - РК-360МЦ, до складу якого входять декілька машин: командний пункт, пускова установка, транспортно-заряджальна машина тощо. Як корабельну платформу для ракет спершу розглядали катери типу «Лань», але з 2018 року - катери типу «Веспа».
Крім цієї ракети були розроблені "Грім 2", "Сапсан" "Верба" та інші. Де вони? Чи можливо команда Зеленського розробила свої новітні ракетні комплекси "Бонема" чи "Беняфіг" і запустили їх у виробництво? Ракета "Нептун" була готова для використання ще у 2019 році, а окремі її доопрацювання закінчено у 2020 році і виникає питання, чому не зробили цю ракету, щоб знищувати ті кораблі, які стріляють по Миколаєву та інших містах з Чорного і Азовського морів?
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09.07.2022 14:06 Відповісти
вы мне ссылки на готовый комплекс скиньте.а не на ракету и ттх


20 жовтня 2020 року міністерство оборони України повідомило, що було ухвалене рішення перерозподілу коштів державного оборонного замовлення цього року для придбання берегового комплексу «Нептун»:[15]До складу дивізіону РК-360 МЦ «Нептун» входить:
рухомий командний пункт дивізіону РКП-360 6 уніфікованих пускових установок УСПУ-360 6 транспортно-заряджальних машин ТЗМ-360 6 транспортних машин ТМ-360
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09.07.2022 14:41 Відповісти
9 Жовтня, 2019 Комплекс "Нептун": замовлення та завершення випробувань

Фото: Машини ракетного комплексу РК-360 МЦ "Нептун"

В ході візиту на Міжнародну виставку "Зброя та Безпека 2019" президента України Володимира Зеленського, він завітав до експозиції з ракетним комплексом РК-360 МЦ "Нептун" де йому розказали деякі плани щодо реалізації програми ракетного комплексу - державне замовлення та завершення випробувань.

Про це повідомляє Український мілітарний портал

Генеральний конструктор КБ "Луч" Олег Коростельов розказав, що завершення всіх етапів випробувань РК-360 МЦ "Нептун" заплановано на перший квартал 2020-го року.

Зараз відбувається узгодження фінансування програми на наступний рік, за результатами якої окрім завершення випробувань має відбутися державне оборонне замовлення на дивізіон РК-360 МЦ "Нептун"

До складу дивізіону входять:
6 уніфікованих пускових установок УСПУ-3606 транспортно-заряджаючих машин ТЗМ-3606 транспортних машин ТМ-360рухомий командний пункт дивізіону РКП-360

На озброєнні дивізіон знаходиться 72 ракети Р-360, по чотири в пусковій установці, транспортно-заряджаючий машині та стільки ж на транспортній машині.
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09.07.2022 15:47 Відповісти
хімічний завод, який виробляв ракетне паливо для наших ракет, Zeгниди закрили в березні 2020. Так що рашистський колаборант - ви сдєлалі єто вмєстє
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09.07.2022 14:07 Відповісти
Этот завод находится в Днепропетровской области. В городе N. Его никто не закрывал.
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09.07.2022 14:27 Відповісти
але і не фінансували три роки через держоборонзамовлення.
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09.07.2022 14:55 Відповісти
v tomu,scho ty *******
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09.07.2022 15:48 Відповісти
Ось що Хаймарси животворящі роблять. Велика подяка Штатам.
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09.07.2022 13:20 Відповісти
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09.07.2022 13:22 Відповісти
За что Вергару обидел?
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09.07.2022 13:24 Відповісти
Кто это?
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09.07.2022 14:08 Відповісти
С надписью на груди...
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09.07.2022 14:14 Відповісти
Эх...молодежь...вы думаете что сила в цицьках? Не...сила в булках

потом поймете
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09.07.2022 14:34 Відповісти
Что-нибуть це камінь, стіна, двері , може виборець ЗЕ ?
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09.07.2022 13:25 Відповісти
Какаяразніца прокинувся в суботу зранку, вирішив з ноги увірватися у коментарі на Цензорі, обрав новину з ненависним прізвищем... але... але... нажаль, все розбилося об IQ чайної ложечки какаяразніци))) бо многатекста, ніасіліл...
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09.07.2022 13:29 Відповісти
Видосики быстрее заходят?
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09.07.2022 13:31 Відповісти
Там зрозумієш 😠
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09.07.2022 13:41 Відповісти
БЕЗ ТЕБЯ никто НЕ знает ..... Открыл Америку !!!
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09.07.2022 13:24 Відповісти
как там вьюги в Абакане, закончились?
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09.07.2022 13:27 Відповісти
Бубуня тричі на день омерику відкриває, но він жеж маладєц...
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09.07.2022 13:28 Відповісти
Зеля вчора теж відкрив Гамерику.
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09.07.2022 13:28 Відповісти
Ви ж з 2014 по 2022 не знали ж, що йде війна, а іноземцям звідки знати?
Це інтер'ю, для американського каналу MSNBC, якщо ви не читали статтю.
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09.07.2022 13:30 Відповісти
Це точно.
Дехто і зараз не знає, сидячи в схроні під царськими обстрілами.
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09.07.2022 16:06 Відповісти
Так всі знали! Ми, порохоботи, знаємо це як мінімум із 2014го, що нам потрібна зброя. А дибілами - асфальт і відсіки від "найвеличнішого". Результат бачимо всі.
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09.07.2022 13:39 Відповісти
Тобі теж , свЄтка , туди
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09.07.2022 13:42 Відповісти
днем на Цензоре начал появляться Порох, но после захода солнца, когда на страну падает тьма, ленту новостей захватывают ролики зеленского
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09.07.2022 13:25 Відповісти
Город засыпает, просыпается мафия
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09.07.2022 13:28 Відповісти
Коли місто спить , появляються зелені чортяки
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09.07.2022 13:44 Відповісти
Єто жізнь!

Вдень - лакалут,
а вночі приходить карієс😂
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09.07.2022 17:51 Відповісти
Это просто сигнал, что все руководство паРаши съехало кукухой и живет в своем манямирке "непабедимой Рассии". И миру самое время позаботиться о смирительной рубашке для взбесившейся бензоколонки. Надеюсь, все это прекрасно понимают.
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09.07.2022 13:26 Відповісти
Там же де і ракетна програма з Богданами та іншим озброєнням, яке Бубочка три роки в асфальт закатував.
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09.07.2022 13:32 Відповісти
З 2019 року Беня обещал завод построить....Может у него спросить?...
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09.07.2022 13:42 Відповісти
зесрань ещё б не звиздела -предатель через одного в партейке,да ещё и на фронте ни одной сцуки урода...не отмоетесь,чмори тупорылые
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09.07.2022 15:28 Відповісти
В Украину поступил первый РСЗВ M270 MLRS, Ждем еще 7 машин. Многофункциональный комплекс на гусеничном шасси. Главное отличие от M142 HIMARS - на борту два пакета по 6 ракет /12 ракет/ и гусеничное шасси. К каждой машине прилагается три подготовленных экипажа, который позволит работать 24/7
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09.07.2022 13:28 Відповісти

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09.07.2022 13:32 Відповісти


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09.07.2022 13:33 Відповісти
Якщо Штати будуть наїжджати на дєрьмака або татарова, то Буба на них образиться і не прийме ніяких Хімарсів. Так шо хай думають там в фашингтоні на кого батон кришити.
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09.07.2022 13:38 Відповісти
А вони дороблені з 2019 року ?...
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09.07.2022 13:44 Відповісти
За 5 років створені з 0!
Скільки Громів,Сапсанів,Богдан,Вільх,навіть Стугн виробив зезидент за 3 роки?
Аж Ні@уя - є виявляється і таке число.
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09.07.2022 13:50 Відповісти
зелю мордой в асвальт
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09.07.2022 17:51 Відповісти
Комплекс Гром\Сапсан был готов к государственным испытаниям осенью 2019 года. Почему на испытания и принятие комплекса в бюджете не нашлось 300 млн.грн., которые запросили разработчики для этого - вопрос к зеленому предателю.
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09.07.2022 16:01 Відповісти
навіщо говорити очевидні речі?

Це прерагатива Зелі словесний пронос

Солнышко выходит, людям жарко-жарко
https://youtu.be/CsotlWu37XQ
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09.07.2022 13:40 Відповісти
Если не читаете текст новости, то поясню - он это говорил для аудитории MSNBC. А там ваты и ********* не меньше, чем у нас, и ситуацию с войной до них надо доносить непрерывно, потому что с причинно-следственными связями между событиями у тамошнего населения тоже далеко не всё в порядке.
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09.07.2022 13:56 Відповісти
ці очевидні речі Порох нагадує американцям, постійно маючи свій час на телеканалі MSNBC.
А шо, не треба?
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09.07.2022 14:07 Відповісти
Найбільш *********,поки є зезидент з опою,не дадуть.
В цієї зброї є захист від ворогів,і немає від зрадників.
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09.07.2022 13:45 Відповісти
Кажуть що Байденко та Порошенко домовились привезти 150 Гімарсів та 2000 набоїв до них...
На РабZZee паніка...
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09.07.2022 13:57 Відповісти
Надо было дядя Петя в свою каденцию в конституцию внести должность вице- президента, вот бы мы уже в этой каденции с этим хлопцев, могли бы импичмент за требовать. А вице стал бы по закону замещать. А досрочные выборы преза были би легитимным идеально. А так как вы все за власть падлы готовы мамку сдать, и делить не с кем не хотите, хлебаем все, и харкаем кровью. И скоко авто и касок не вози, вера утеряна к вам у народа..
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09.07.2022 14:00 Відповісти
ні, треба було у вас, 73/43%, забрати право голосу. Якщо у вас клепки нема - жоден "віце" не допоможе. І ти знову, як би вже не щеняв сам себе за голосування в 2019-му - на наступних виборах знову проголосуєш за якогось клоуна. Можливо, вже не беніного, а пінкучового - але це нічого принципово не міняє.
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09.07.2022 14:40 Відповісти
Чи не забагато на себе береш ? Хто тобі дав право забирати у народу право голосу та визначати-у кого є клепка, а у кого немає ?
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09.07.2022 15:42 Відповісти
Zdorovyi gluzd,mabut'.Ne vvazshaete?
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09.07.2022 15:54 Відповісти
Здоровим глуздом свій вибір вважає кожен громадянин. На те ми і вільна країна, щоб не призначати президента, а обирати його вибором усіх громадян. Так обирають президента у всіх цивілізованих країнах. І, якщо обрали не твого кандидата, то у тебе все одно є вибір-або прийняти вибір більшості, або залишити країну, раз немає бажання цей вибір прийняти. Або йти самому у президенти й перемагати. А не ставити тут себе вище інших.
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09.07.2022 16:11 Відповісти
цитую:
" 18c49ed2

Та вы шо? И не скажите теперь, что галочка в бюллетене в 2019 году не означала выбор между войной и миром, между жизнью и смертью. Интересно - есть среди вас еще желающие снова посмеяться с лозунга "Голосуй, а то Путин нападет"? Или вам уже не до смеха?"

бо заїбало вам недорозвинутим жлобам які ПОСТІЙНО ЖАДАЮТЬ ХАЛЯВИ це пояснювати,тому так *** вам а не право голосу,як мінімум мінімальний екзамен на громадянина,такий собі тест,що важливіше,захист власної країни,чи хоть паржом
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10.07.2022 01:43 Відповісти
не беру.
а, якщо в тебе відсутній детектор сарказму - то твої проблеми
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09.07.2022 16:35 Відповісти
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09.07.2022 14:00 Відповісти
был выбор между тотальной коррупцией и надеждой. и даже если эти надежды не оправдались, это не повод оправдывать мразь и эта барыжная рожа на белом коне назад не вернется
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09.07.2022 14:17 Відповісти
Можна, детальніше, про тотальну корупцію часів Порошенка, та надію часів Зеленського- коломойського?
Чи вато-зебіли фактами не апелюють, тільки інфа з г+г, дерьмак-марафон та методичок подляка- аферистовича?
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09.07.2022 15:13 Відповісти
ага...., ты еще забыл про пиар на крови написать......
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09.07.2022 15:24 Відповісти
Та вы шо? И не скажите теперь, что галочка в бюллетене в 2019 году не означала выбор между войной и миром, между жизнью и смертью. Интересно - есть среди вас еще желающие снова посмеяться с лозунга "Голосуй, а то Путин нападет"? Или вам уже не до смеха?
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09.07.2022 16:06 Відповісти
ВоеннВы бюджет Украины с 2019 года ЗеКоломойский успешно сократил на будівництво у режимі Турбо
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09.07.2022 14:01 Відповісти
Гетьман.
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09.07.2022 14:06 Відповісти
Министр обороны Британии Бэн Уоллеснюк каже до дасть зброз Україні скільки потрібно...
Між іншим Сер Бен майбутній премьер Британії...
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09.07.2022 14:07 Відповісти
не факт.
Можливий ще варіант, що і Джонсонюк залишиться прем'єром
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09.07.2022 14:08 Відповісти
Наверно толку было бы больше с Порошенко
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09.07.2022 14:11 Відповісти
все правильно. хорошее оружие всу необходимо.
только сперва нужно уничтожить фсбшную агентуру, внедрившуюся в органы власти и безопасности. и повесить всех ********** штирлицов, окопавшихся в администрации президента. в ином случае это оружие и секретные технологии окажутся не по ту сторону и не в тех руках
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09.07.2022 14:12 Відповісти
спочатку треба забрати право голосу від таких ідіотів, які їх туди повибирали у 2019році! чи твій зєвиродок нє вінават - оні самі прішлі в опу і зраду?
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09.07.2022 20:24 Відповісти
Вибори будуть у жовтні...так що до жовтня Джонсон прем'єр...
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09.07.2022 14:12 Відповісти
Справді, твій зеля на американські телеканали чомусь виходить не часто; а, якщо і появляється - то зі скандалом. Тому він не здатен пояснити американцям, чому вони повинні допомагати Україні з ленд-лізом. Виявляється, Порох може пояснити, зокрема, на американському MSNBC, в цій інфі...
А що цього не треба робити?
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09.07.2022 14:32 Відповісти
погоджуюсь с паном Порошенко що
Це війна дронів. Війна артилерії. Війна радіоелектронного протистояння.
так допоможіть армії купивши
10шт хаймерсів або
3000шт дронів -камікадзе серії 600
це для Вас пустяк а для армії неабияка підтримка
і збереження життя воїнів
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09.07.2022 15:39 Відповісти
ти знаєш скільки тих хаймерсів всього є у світі? чи думаєш, що це як булку купити в магазині? якщо все так просто, то може хай зелене падло їх купить? не бідний же!
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09.07.2022 20:26 Відповісти
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10.07.2022 00:09 Відповісти
 
 