Забезпечення України новими зразками зброї є життєво необхідним, системи HIMARS ефективно допомагають ЗСУ, - Порошенко
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Останні заяви російського диктатора Путіна - це чіткий сигнал Західному світу, що агресор не планує зупинятися в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це заявив п'ятий президент України та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко в інтерв'ю MSNBC.
Він зазначив: слова Путіна, що він "ще нічого серйозного не почав в Україні" адресовані не Україні.
"Це сигнал зовсім не для України. Адже Путін вже робить все, що може, атакуючи Україну вздовж лінії фронту в 4 тисячі кілометрів. Це його сигнал для всього Вільного світу. І це сигнал Сполученим Штатам. Адже буквально одночасно з ним спікер російського парламенту Володін сказав, а чому б не порушити питання щодо Аляски. Це власне те, про що ми говоримо постійно. Війна ця не проти України. Ця війна - проти свого Вільного світу. І от саме тому нам такою потрібною є єдність антипутінської коаліції", - пояснив п'ятий президент.
Порошенко закликав зупинити Путіна ще в Україні.
"Життєво необхідним сьогодні є забезпечення передачі Україні нових взірців зброї. Це війна дронів. Війна артилерії. Війна радіоелектронного протистояння. Використання нами систем Himars вже допомагає у вирішенні ще однієї великої проблеми. Росія щодня використовує до 60 тисяч снарядів. І навіть більше: те, що НАТО не може виробити за рік, Росія застосовує проти нас за тиждень", - наголосив Порошенко.
"А тому ми атакуємо зараз російські арсенали артилерії з використанням вогневих систем Himars, що вже є дуже ефективною тактикою для того, щоб зупинити Росію. Лише протягом останніх трьох днів ми зробили так на Каховському напрямку в Херсонському регіоні, на Шахтарському - в Донецькій області, та зупинили наступ росіян", - нагадав лідер "ЄС".
Порошенко нагадав, що у 2014-2019 рр. Україна змогла звільнити 2/3 територій Донбасу.
"А тоді ми застосовували лише оборонну зброю. Однак тепер у нас зовсім інші Збройні Сили, які ми створили на засадах стандартів НАТО. Ми зробили уроки і маємо потужну мотивацію. Це наша земля. Ми захищаємо власний народ. Ми захищаємо свободу, демократію. І ми захищаємо також наш вибір щодо власного майбутнього – повернення до європейської сімʼї. А от Росія не має жодної мотивації", - підсумував п'ятий президент.
Будь ласка, зачекайте...
І до чого було твоє запитання?
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2022/01/25/7321682/
Начались ходовые испытания серийной пусковой установки "Нептуна"
ВТОРНИК, 25 ЯНВАРЯ 2022, 19:08
По состоянию на октябрь 2021 года эти РЛС завершили комплекс заводских испытаний и готовятся к государственным.
Как сообщал OBOZREVATEL, первые испытания ракетного комплекса "Нептун" провели в марте 2021 года. Тогда были продемонстрированы запуски и полет крылатых ракет, предназначенных для поражения вражеских кораблей.
https://news.obozrevatel.com/society/ukrainskij-raketnyij-kompleks-neptun-uspeshno-proshel-ispyitaniya-porazhaet-tsel-na-rasstoyanii-300-km-foto-i-video.htm
Может миномёт молот,кстати его довели до ума?
Может бронекатера с фаянсовыми унитазами и практически без вооружения?
Крім цієї ракети були розроблені "Грім 2", "Сапсан" "Верба" та інші. Де вони? Чи можливо команда Зеленського розробила свої новітні ракетні комплекси "Бонема" чи "Беняфіг" і запустили їх у виробництво? Ракета "Нептун" була готова для використання ще у 2019 році, а окремі її доопрацювання закінчено у 2020 році і виникає питання, чому не зробили цю ракету, щоб знищувати ті кораблі, які стріляють по Миколаєву та інших містах з Чорного і Азовського морів?
20 жовтня 2020 року міністерство оборони України повідомило, що було ухвалене рішення перерозподілу коштів державного оборонного замовлення цього року для придбання берегового комплексу «Нептун»:[15]До складу дивізіону РК-360 МЦ «Нептун» входить:
рухомий командний пункт дивізіону РКП-360 6 уніфікованих пускових установок УСПУ-360 6 транспортно-заряджальних машин ТЗМ-360 6 транспортних машин ТМ-360
Фото: Машини ракетного комплексу РК-360 МЦ "Нептун"
В ході візиту на Міжнародну виставку "Зброя та Безпека 2019" президента України Володимира Зеленського, він завітав до експозиції з ракетним комплексом РК-360 МЦ "Нептун" де йому розказали деякі плани щодо реалізації програми ракетного комплексу - державне замовлення та завершення випробувань.
Про це повідомляє Український мілітарний портал
Генеральний конструктор КБ "Луч" Олег Коростельов розказав, що завершення всіх етапів випробувань РК-360 МЦ "Нептун" заплановано на перший квартал 2020-го року.
Зараз відбувається узгодження фінансування програми на наступний рік, за результатами якої окрім завершення випробувань має відбутися державне оборонне замовлення на дивізіон РК-360 МЦ "Нептун"
До складу дивізіону входять:
6 уніфікованих пускових установок УСПУ-3606 транспортно-заряджаючих машин ТЗМ-3606 транспортних машин ТМ-360рухомий командний пункт дивізіону РКП-360
На озброєнні дивізіон знаходиться 72 ракети Р-360, по чотири в пусковій установці, транспортно-заряджаючий машині та стільки ж на транспортній машині.
потом поймете
Це інтер'ю, для американського каналу MSNBC, якщо ви не читали статтю.
Дехто і зараз не знає, сидячи в схроні під царськими обстрілами.
Вдень - лакалут,
а вночі приходить карієс😂
Скільки Громів,Сапсанів,Богдан,Вільх,навіть Стугн виробив зезидент за 3 роки?
Аж Ні@уя - є виявляється і таке число.
Це прерагатива Зелі словесний пронос
Солнышко выходит, людям жарко-жарко
https://youtu.be/CsotlWu37XQ
А шо, не треба?
В цієї зброї є захист від ворогів,і немає від зрадників.
На РабZZee паніка...
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Та вы шо? И не скажите теперь, что галочка в бюллетене в 2019 году не означала выбор между войной и миром, между жизнью и смертью. Интересно - есть среди вас еще желающие снова посмеяться с лозунга "Голосуй, а то Путин нападет"? Или вам уже не до смеха?"
бо заїбало вам недорозвинутим жлобам які ПОСТІЙНО ЖАДАЮТЬ ХАЛЯВИ це пояснювати,тому так *** вам а не право голосу,як мінімум мінімальний екзамен на громадянина,такий собі тест,що важливіше,захист власної країни,чи хоть паржом
а, якщо в тебе відсутній детектор сарказму - то твої проблеми
Чи вато-зебіли фактами не апелюють, тільки інфа з г+г, дерьмак-марафон та методичок подляка- аферистовича?
Між іншим Сер Бен майбутній премьер Британії...
Можливий ще варіант, що і Джонсонюк залишиться прем'єром
только сперва нужно уничтожить фсбшную агентуру, внедрившуюся в органы власти и безопасности. и повесить всех ********** штирлицов, окопавшихся в администрации президента. в ином случае это оружие и секретные технологии окажутся не по ту сторону и не в тех руках
А що цього не треба робити?
Це війна дронів. Війна артилерії. Війна радіоелектронного протистояння.
так допоможіть армії купивши
10шт хаймерсів або
3000шт дронів -камікадзе серії 600
це для Вас пустяк а для армії неабияка підтримка
і збереження життя воїнів