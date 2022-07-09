Забезпечення України новими зразками зброї є життєво необхідним, системи HIMARS ефективно допомагають ЗСУ, - Порошенко

Останні заяви російського диктатора Путіна - це чіткий сигнал Західному світу, що агресор не планує зупинятися в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це заявив п'ятий президент України та лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко в інтерв'ю MSNBC.

Він зазначив: слова Путіна, що він "ще нічого серйозного не почав в Україні" адресовані не Україні.

"Це сигнал зовсім не для України. Адже Путін вже робить все, що може, атакуючи Україну вздовж лінії фронту в 4 тисячі кілометрів. Це його сигнал для всього Вільного світу. І це сигнал Сполученим Штатам. Адже буквально одночасно з ним спікер російського парламенту Володін сказав, а чому б не порушити питання щодо Аляски. Це власне те, про що ми говоримо постійно. Війна ця не проти України. Ця війна - проти свого Вільного світу. І от саме тому нам такою потрібною є єдність антипутінської коаліції", - пояснив п'ятий президент.

Порошенко закликав зупинити Путіна ще в Україні.

"Життєво необхідним сьогодні є забезпечення передачі Україні нових взірців зброї. Це війна дронів. Війна артилерії. Війна радіоелектронного протистояння. Використання нами систем Himars вже допомагає у вирішенні ще однієї великої проблеми. Росія щодня використовує до 60 тисяч снарядів. І навіть більше: те, що НАТО не може виробити за рік, Росія застосовує проти нас за тиждень", - наголосив Порошенко.

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"А тому ми атакуємо зараз російські арсенали артилерії з використанням вогневих систем Himars, що вже є дуже ефективною тактикою для того, щоб зупинити Росію. Лише протягом останніх трьох днів ми зробили так на Каховському напрямку в Херсонському регіоні, на Шахтарському - в Донецькій області, та зупинили наступ росіян", - нагадав лідер "ЄС".

Порошенко нагадав, що у 2014-2019 рр. Україна змогла звільнити 2/3 територій Донбасу.

"А тоді ми застосовували лише оборонну зброю. Однак тепер у нас зовсім інші Збройні Сили, які ми створили на засадах стандартів НАТО. Ми зробили уроки і маємо потужну мотивацію. Це наша земля. Ми захищаємо власний народ. Ми захищаємо свободу, демократію. І ми захищаємо також наш вибір щодо власного майбутнього – повернення до європейської сімʼї. А от Росія не має жодної мотивації", - підсумував п'ятий президент.

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