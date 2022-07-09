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Росіяни збільшують масштаби підкупу населення окупованих територій, щоб отримати паспортні дані, - ССО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Росіяни на тимчасово окупованих територіях провалюють не лише обсяги паспортизації, а й навіть збір паспортних даних, тому змушені збільшити масштаби підкупу населення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ССО "Спротив".

"Тактика окупантів дуже проста: створити соціальну кризу й потім видавати одноразові виплати 10 тис. рублів в обмін на паспорт. Раніше росіяни її застосували до пенсіонерів, але з 6 липня розширили перелік тим, хто може отримати 10 тис. рублів. Зокрема тепер гроші можуть отримати малозабезпечені родини, матері з дітьми до 3 років й інші соціально незахищені верстви населення. На людей продовжують чинити тиск, аби вони були змушені брати російські документи", - вказано в повідомленні.

Триває і примусова паспортизація в місцях позбавлення волі. Для цього до в’язнів застосовують психологічний та фізичний тиск.

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У ССО нагадують, що раніше окупанти почали тиснути на ув’язнених "Північної виправної колонії №90", аби ті подавалися на російські паспорти. Керівник колонії Євген Соболєв перейшов на бік ворога й вже 18 червня його машина несподівано вибухнула. Зрадник вижив, але лікуватись вирішив в Криму, адже не довіряє херсонським лікарям.

Автор: Анна Судак
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09.07.2022 13:35 Відповісти
пенсов тоже подкупают
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09.07.2022 13:45 Відповісти
__"А вот они такие,и методы у них такие,и вообще....."
Как должен вести себя Гражданин в условиях оккупации и др.факторов. ??!!
Никто (т.е. "исп.власть") не готовила и не дает вразумительных ответов,предупреждений,мер ответственности .
Действуй по ситуации __
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09.07.2022 13:48 Відповісти
Мне вчера в Ютубе предложило посмотреть видео, как инвалид ехал на мопедике по Центральному рынку Херсона и включил гимн Украины. Дед огромный молодец. Но что я увидел за 2 минуты видео - полное наплевательство местных на наш гимн. Никто не обернулся и не поддержал деда, все тупо мимо шли, как будто там какая-то обычная лайтовая музыка играла.
Нет там патриотов нашей страны в основной массе, 90% жителей, которые там остались, это "какая разница", лишь бы деньги платили, а кто, неважно. Ещё пол года оккупации и промывки мозгов и начнут рассказывать про "бандеровцев" и "бамбас бомбили"
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09.07.2022 13:54 Відповісти
Пффф які пів року? на північній салтівці в Харкові старі пердушки розказують що то Україна їх обстрілює а вони не в окупації
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09.07.2022 13:56 Відповісти
Реальна ситуація. Жінка з двома дітьми, Херсонська область. Можливості виїхати через парашию у ЄС - немає такої суми грошей. Роботи вже давно немає. Дітей годувати якось потрібно. Люди здають свою паспортні дані аби вижити. Ось і все.
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09.07.2022 13:59 Відповісти
В такій ситуації населенню головне - не продешевити.
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09.07.2022 15:01 Відповісти
 
 