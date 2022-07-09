Росіяни збільшують масштаби підкупу населення окупованих територій, щоб отримати паспортні дані, - ССО

Росіяни на тимчасово окупованих територіях провалюють не лише обсяги паспортизації, а й навіть збір паспортних даних, тому змушені збільшити масштаби підкупу населення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ССО "Спротив".

"Тактика окупантів дуже проста: створити соціальну кризу й потім видавати одноразові виплати 10 тис. рублів в обмін на паспорт. Раніше росіяни її застосували до пенсіонерів, але з 6 липня розширили перелік тим, хто може отримати 10 тис. рублів. Зокрема тепер гроші можуть отримати малозабезпечені родини, матері з дітьми до 3 років й інші соціально незахищені верстви населення. На людей продовжують чинити тиск, аби вони були змушені брати російські документи", - вказано в повідомленні.

Триває і примусова паспортизація в місцях позбавлення волі. Для цього до в’язнів застосовують психологічний та фізичний тиск.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти намагаються підкупити рублями населення в Генічеську, - прокуратура. ФОТОрепортаж

У ССО нагадують, що раніше окупанти почали тиснути на ув’язнених "Північної виправної колонії №90", аби ті подавалися на російські паспорти. Керівник колонії Євген Соболєв перейшов на бік ворога й вже 18 червня його машина несподівано вибухнула. Зрадник вижив, але лікуватись вирішив в Криму, адже не довіряє херсонським лікарям.