Росія не збирається виводити війська з півдня України, - посол РФ у Великій Британії Келін

Росія не планує виводити свої війська з півдня України та має намір "звільнити весь Донбас".

Про це заявив посол Російської Федерації у Великій Британії Андрій Келін в інтерв'ю Reuters, відповідаючи на запитання про плани РФ, передає Цензор.НЕТ.

Він додав: "Важко прогнозувати виведення військ з півдня України, тому що ми вже навчені досвідом, як після відходу починаються провокації, всіх розстрілюють і таке інше (Келін натякає на поширювану російською пропагандою фейкову версію щодо звірств армії РФ у Бучі. - Ред.)".

Також посол повторив маніпулятивні причини повномасштабного вторгнення: "захист російськомовних людей" (яких "проігнорував Захід") та спротив США (які "принижують Росію" після розпаду СРСР, розширивши НАТО на схід, і "використовують Україну", щоб погрожувати РФ).

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За словами Келіна, рано чи пізно Київ має вирішити: укласти мирну угоду з Росією чи "продовжувати сповзати" до повного краху.

Автор матеріалу Джейк Корделл зауважує, що відповіді посла дають зрозуміти потенційну кінцеву мету Росії в Україні: примусовий розділ, який позбавить країну понад п’ятої частини її території.