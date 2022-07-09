Росія не збирається виводити війська з півдня України, - посол РФ у Великій Британії Келін
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Росія не планує виводити свої війська з півдня України та має намір "звільнити весь Донбас".
Про це заявив посол Російської Федерації у Великій Британії Андрій Келін в інтерв'ю Reuters, відповідаючи на запитання про плани РФ, передає Цензор.НЕТ.
Він додав: "Важко прогнозувати виведення військ з півдня України, тому що ми вже навчені досвідом, як після відходу починаються провокації, всіх розстрілюють і таке інше (Келін натякає на поширювану російською пропагандою фейкову версію щодо звірств армії РФ у Бучі. - Ред.)".
Також посол повторив маніпулятивні причини повномасштабного вторгнення: "захист російськомовних людей" (яких "проігнорував Захід") та спротив США (які "принижують Росію" після розпаду СРСР, розширивши НАТО на схід, і "використовують Україну", щоб погрожувати РФ).
За словами Келіна, рано чи пізно Київ має вирішити: укласти мирну угоду з Росією чи "продовжувати сповзати" до повного краху.
Автор матеріалу Джейк Корделл зауважує, що відповіді посла дають зрозуміти потенційну кінцеву мету Росії в Україні: примусовий розділ, який позбавить країну понад п’ятої частини її території.
Будь ласка, зачекайте...
ДЛЯ НИХ ТОЛЬКО ОДНО ---УБИВАЙТЕ ....УБИВАЙТЕ...... УБИВАЙТЕ....
не "почистили за собой"
тут будут во всю чистить по возможности
и скрывать
как делают сейчас в мариуполе
Не так - рашисты должны свалить с Донецкой, Луганской областей, Автомной Республики Крым, все остроить, отказться от ЯО, выплатить репарации, встать на колени на красной площади с патриархом Кирюшей, и пойти на к...й
но каким надо быть тупым
чтобы придумывать про провокации
когда все это время эту территорию занимает оккупант?
за день притащим сотни тел расстреляных
или это актеры?
а разрушенные дома, мосты, школы и больницы это графика marvel?
вышлют нахрен на родину, по березкам видно скучает
"Вот это, короче, мы всё сделали. Немножко побаловались. Переборщили немножко".....
https://youtu.be/g0SVDDdR5H4
ЦЕНЗОР, вынесите это замечательное видео на главную!!!
З ними шо не станеця - все, ****, "сюрприз"...
будь-який російськомовний українець:
- любить росію
- не любить українську мову
- не знає українську мову.
Це маніпулятивна брехня, яку, чомусь, ніхто не спростовує.
"Кохайтеся, чорнобриві,
Та не з москалями,
Бо москалі - чужі люде,
Роблять лихо з вами."(С)
Не дойшло до "мудрого наріду"..
Их вывезут в пакетах...
Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной.
Остановившись, Он изрек:
"Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой нуждою ты тесним?"
И человек сказал: "Я - русский",
И Бог заплакал вместе с ним...
Тоже 10 лет оккупировали часть Афгана, несколько провинций, даже столицу Кабул...., те же миллион западных санкций за это время, те же эмбарго на нефть и газ, те же бойкот Олимпиады и международного спорта...но потом русские поняли что нужно драпать с этой страны, но было уже поздно....Совок начал из-за этого разлогаться и разрушаться.... В конце СССР вообще здрыснуло с карты Мира .....
Конечно РФ это не многонациональное СССР... Россия Путина - это более МОНОНАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО, а точнее ГОСУДАРСТВО РУССКИХ с небольшим вкроплением нацменов(не больше 5%). Тоесть не так просто России будет распадаться по национальному признаку .. ...Но с другой стороны...есть РЕГИОНАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО.... Есть МОСКВИЧИ - ПОЛУБОГИ И КАСТА РУССКИХ ВЫСШЕГО СОРТА , а есть ЗАМКАДЫШИ - НЕДОЧЕЛОВЕКИ И БИОМУСОР...всякие шлюхи, алкаши и наркоманы Омска, Томска, Читы и Барнаула ...
надо быть тупым, чтобы идти войной на страну и типа идти против западной монополии
и при этом держать половину золотовалютного фонда и фонда благосостояния в западных банках и фондах
покупать американские аблигации
покупать недвижимость и вещи роскоши (яхты, картины, и прочее)
як там ваш керманич заповідав " нравіца нє нравіца..."
Будет знак доброй воли... Сначала на Херсонщине и Запорожье)))
Потом из Крыму и Донбассу)))
*********, и царь у них такой же, более 20 лет ****** и ******, ****** и ******)))
Слава Украине!) Всё будет добре))