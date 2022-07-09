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Росія не збирається виводити війська з півдня України, - посол РФ у Великій Британії Келін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсонщина,херсонська

Росія не планує виводити свої війська з півдня України та має намір "звільнити весь Донбас".

Про це заявив посол Російської Федерації у Великій Британії Андрій Келін в інтерв'ю Reuters, відповідаючи на запитання про плани РФ, передає Цензор.НЕТ.

Він додав: "Важко прогнозувати виведення військ з півдня України, тому що ми вже навчені досвідом, як після відходу починаються провокації, всіх розстрілюють і таке інше (Келін натякає на поширювану російською пропагандою фейкову версію щодо звірств армії РФ у Бучі. - Ред.)".

Також посол повторив маніпулятивні причини повномасштабного вторгнення: "захист російськомовних людей" (яких "проігнорував Захід") та спротив США (які "принижують Росію" після розпаду СРСР, розширивши НАТО на схід, і "використовують Україну", щоб погрожувати РФ).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія веде кампанію з дезінформації щодо хімічної зброї в України, - заява 52 делегацій ОЗХЗ

За словами Келіна, рано чи пізно Київ має вирішити: укласти мирну угоду з Росією чи "продовжувати сповзати" до повного краху.

Автор матеріалу Джейк Корделл зауважує, що відповіді посла дають зрозуміти потенційну кінцеву мету Росії в Україні: примусовий розділ, який позбавить країну понад п’ятої частини її території.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+39
Просто потом случится "жест доброй воли", когда весь фарш будет перемолот западной артой.
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09.07.2022 14:06
+37
Якщо кацапи не виведуть, то ЗСУ винесуть, чи виметуть. Що залишиться - прикопають.
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09.07.2022 14:19
+36
Не выводите, ВСУ выведет за поребрик
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09.07.2022 14:06
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Da i nahuja , i tak pererabotajem, chernozjom i metalalom ...na dve opcii takskazatj...
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09.07.2022 14:05 Відповісти
"Россия не собирается выводить войска с юга Украины," ну так скоро сами будут вынуждены их оттуда выводить, в черных мешках.. )
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09.07.2022 15:27 Відповісти
Не выводите, ВСУ выведет за поребрик
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09.07.2022 14:06 Відповісти
да х...там , выведет до мацквабада
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09.07.2022 14:18 Відповісти
Якщо кацапи не виведуть, то ЗСУ винесуть, чи виметуть. Що залишиться - прикопають.
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09.07.2022 14:19 Відповісти
Просто потом случится "жест доброй воли", когда весь фарш будет перемолот западной артой.
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09.07.2022 14:06 Відповісти
******** *****.... кто вообще должен слушать срачь этих **********???!!!
ДЛЯ НИХ ТОЛЬКО ОДНО ---УБИВАЙТЕ ....УБИВАЙТЕ...... УБИВАЙТЕ....
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09.07.2022 14:14 Відповісти
они поняли, что тогда ступили
не "почистили за собой"
тут будут во всю чистить по возможности
и скрывать
как делают сейчас в мариуполе
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09.07.2022 14:08 Відповісти
Вони це зробили осознанно,бо мали намір викликати в українців до себе страх та повагу.А викликали ненавість та лють!
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09.07.2022 16:51 Відповісти
Конечно добровольно нет. Но выводить не надо, вас вывезут.
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09.07.2022 14:09 Відповісти
Аххахах "За словами Келіна, рано чи пізно Київ має вирішити: укласти мирну угоду з Росією чи "продовжувати сповзати" до повного краху."
Не так - рашисты должны свалить с Донецкой, Луганской областей, Автомной Республики Крым, все остроить, отказться от ЯО, выплатить репарации, встать на колени на красной площади с патриархом Кирюшей, и пойти на к...й
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09.07.2022 14:09 Відповісти
Не збирається? "Да ну нах"! Значить продовжиться "змушення до "акту доброї волі"!
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09.07.2022 14:10 Відповісти
я понимаю что ведомство под конякой за 20 лет совсем деградировало
но каким надо быть тупым
чтобы придумывать про провокации
когда все это время эту территорию занимает оккупант?
за день притащим сотни тел расстреляных
или это актеры?
а разрушенные дома, мосты, школы и больницы это графика marvel?
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09.07.2022 14:10 Відповісти
Естественно! А еще это происки оголтелой русофобии! И феЙки
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09.07.2022 15:15 Відповісти
Зброї наданої Українській армії не достатньо для задоволення рашинських апетитів.
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09.07.2022 14:11 Відповісти
пусть бринатцы облегчат жизнь этому "послу"
вышлют нахрен на родину, по березкам видно скучает
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09.07.2022 14:12 Відповісти
Никто и не питает иллюзий что орки добровольно уйдут с окупированных территорий в свои засраные *****. Рашистов только вперед ногами вынесут
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09.07.2022 14:12 Відповісти
Потчти никто . Великий переговорщик считает , что ему и Кубань отдадут просто так , за красивые глазки .
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09.07.2022 14:54 Відповісти
Не за "красівиє глазкі" а "жестом доброй воли" .... от побачите, як компенсація.
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09.07.2022 16:21 Відповісти
А хто все-таки здав південь? Хто дав наказ розмінувати Чонгар Каланчак та інші споруди? Хто відвів війська? Хто не збудував блокпости і не організував тероборону? А хто із депутатів перейшов на бік ворога? Чому влада так довго про це мовчить? Що може бути за тайна від наріду, коли там сидить вже ворог? Було б справедливо, що ті що здали південь мають йти його визволяти і не придумувати про себе різні відосики, які вони козаки і "герої", а не ті кого вони здали.
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09.07.2022 14:13 Відповісти
І кого там конгрес Сполучених Штатів вирішив перевірити на зв'язки з рашенським КГБ
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09.07.2022 14:17 Відповісти
Кротоферму " Єрмак і " К " ! Давно настав час !
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09.07.2022 14:35 Відповісти
"армия рф ведет огонь строго по военным объектам" (с)
"Вот это, короче, мы всё сделали. Немножко побаловались. Переборщили немножко".....
https://youtu.be/g0SVDDdR5H4
ЦЕНЗОР, вынесите это замечательное видео на главную!!!
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09.07.2022 14:14 Відповісти
Ну це непогано. Не втечуть як з під Київа. Всім достанеться...
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09.07.2022 14:17 Відповісти
Начнут всирать - понесутся, только пятки засверкают. Еще придется гоняться за ними.
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09.07.2022 14:19 Відповісти
Не збираються? Ну то хій з ними: кобздон разом з хіром алєксандрова матимуть, кому співати. Та й про лихих парфумів у пеклі слід подумати: годі їм нудитися!
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09.07.2022 14:19 Відповісти
Планує-непланує нікого вже не ї.бе - ЗСУ вишвирнуть за поребрік і плануйте там далі
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09.07.2022 14:19 Відповісти
Хто вас питатиме, свинособаче плем'я!!!
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09.07.2022 14:20 Відповісти
А міг би сказати, що з єрмаком і зеленим все узгоджено, ще в Омані...
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09.07.2022 14:20 Відповісти
відповіді посла дають зрозуміти що ніякого не повинно бути 23 лютого 2022 як це казав ермак "Глава Офиса президента Андрей Ермак надеется, что договоренности в результате переговоров с Россией будут предусматривать прекращение огня, бомбардировок и выход российских войск до территории 23 февраля 2022 года".і зеленський CNN також а тільки повна деокупація з кримом на кордон 1991 року і ніякої мирної угоди тому що орки ні в якому разі не підпишуть собі капітуляцію тільки в бою вони можуть зробити жест доброї волі але не підписом і торгуванням нашим кримом чи ордло
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09.07.2022 14:21 Відповісти
Нікого не хвилює , що орки планують в Херсонській , Миколвєвській , Запоріжській областях ! Орду скинуть у Чорне Море! Ніщо їх не врятує ! Те , що за допомогою зрадників , орки доволі спокійно заїхали в південні регіони України , спрацювало як стимолюючий фактор для ВСУ і населення цих регіонів - знищити ворога! Слава Україні ! Смерть ворогам !
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09.07.2022 14:22 Відповісти
Мертвяків не виводять а прикопують...
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09.07.2022 14:23 Відповісти
Ни в коем случае не нужно добиваться их вывода иначе зайдут с другой стороны. Их всех нужно перемолоть тут. У нас.
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09.07.2022 14:23 Відповісти
Всі мерзенні смердючі кацапські свині будуть викинуті з України в радной свінарнік,це ті що вціліють...
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09.07.2022 14:24 Відповісти
Так вони й зпід Київа не збирались відходити, й з зміїного...
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09.07.2022 14:31 Відповісти
Так вони й ц себе на "вялікай рассєі" на пляшки не збираються саджатись а сідають.... незібрані якісь постійно...
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09.07.2022 16:25 Відповісти
І не кажи...
З ними шо не станеця - все, ****, "сюрприз"...
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09.07.2022 20:35 Відповісти
Згідно кацапської пропаганди,
будь-який російськомовний українець:

- любить росію
- не любить українську мову
- не знає українську мову.

Це маніпулятивна брехня, яку, чомусь, ніхто не спростовує.
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09.07.2022 14:31 Відповісти
А хто в нас любить українську мову? Понаїхали у Львів і руснявою говорять,А кажуть, я українець, але буду говорити по кацапськи! Система свій чужий не працює. Читаю на цензорі теж все по кацапськи. Одні вороги довкола. Раз говорять, що будуть кацапською говорити, значить точно вороги.
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09.07.2022 14:46 Відповісти
А Т. Шевченко попереджував:

"Кохайтеся, чорнобриві,

Та не з москалями,

Бо москалі - чужі люде,

Роблять лихо з вами."(С)

Не дойшло до "мудрого наріду"..
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09.07.2022 15:06 Відповісти
ну...., значит их вынесут..... вперед ногами......
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09.07.2022 14:32 Відповісти
Носити їз ще.... собаки розтягнуть.
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09.07.2022 16:26 Відповісти
Та да. Выводить чуваков без ног - это проблемно.
Их вывезут в пакетах...
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09.07.2022 14:32 Відповісти
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09.07.2022 14:34 Відповісти
В степи, покрытой пылью бренной,
Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной.
Остановившись, Он изрек:
"Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой нуждою ты тесним?"
И человек сказал: "Я - русский",
И Бог заплакал вместе с ним...
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09.07.2022 14:35 Відповісти
Кацапи ніколи не каялись у своїх звірствах. Щоб каятись треба бути Людиною , орки на каяття не здатні. Припиніть сподівання що рашисто-кацап може покаятись це смертельно небезпечно!
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09.07.2022 16:28 Відповісти
Цинізм зашкаливает:Защита російськомовного населення. Та більше ніж свинособаки росіян у світі не убив ніхто.
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09.07.2022 14:38 Відповісти
Дебіл,пля... Це я кацапського посла маю на увазі...
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09.07.2022 14:41 Відповісти
а хто вас питати буде
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09.07.2022 14:42 Відповісти
Забажала гиря кісників
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09.07.2022 14:46 Відповісти
Наверное хотят повторение Афганистана....

Тоже 10 лет оккупировали часть Афгана, несколько провинций, даже столицу Кабул...., те же миллион западных санкций за это время, те же эмбарго на нефть и газ, те же бойкот Олимпиады и международного спорта...но потом русские поняли что нужно драпать с этой страны, но было уже поздно....Совок начал из-за этого разлогаться и разрушаться.... В конце СССР вообще здрыснуло с карты Мира .....

Конечно РФ это не многонациональное СССР... Россия Путина - это более МОНОНАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО, а точнее ГОСУДАРСТВО РУССКИХ с небольшим вкроплением нацменов(не больше 5%). Тоесть не так просто России будет распадаться по национальному признаку .. ...Но с другой стороны...есть РЕГИОНАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО.... Есть МОСКВИЧИ - ПОЛУБОГИ И КАСТА РУССКИХ ВЫСШЕГО СОРТА , а есть ЗАМКАДЫШИ - НЕДОЧЕЛОВЕКИ И БИОМУСОР...всякие шлюхи, алкаши и наркоманы Омска, Томска, Читы и Барнаула ...
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09.07.2022 14:47 Відповісти
тогда ссср не был так сильно завязан с западной экономикой
надо быть тупым, чтобы идти войной на страну и типа идти против западной монополии
и при этом держать половину золотовалютного фонда и фонда благосостояния в западных банках и фондах
покупать американские аблигации
покупать недвижимость и вещи роскоши (яхты, картины, и прочее)
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09.07.2022 15:00 Відповісти
Та ***** тупе й сцикливе ЧМО й є.
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09.07.2022 16:30 Відповісти
Ослопосол ватной "парашки"-а иди ты ***** пес кремлевского ********.................
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09.07.2022 14:54 Відповісти
З Київщини теж не збиралися йти, як і зі Зміїного
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09.07.2022 15:18 Відповісти
Нічого,ВСУ "ввічливо" попросять чарівним пенделем...
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09.07.2022 15:19 Відповісти
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09.07.2022 15:20 Відповісти
А доведеться.
як там ваш керманич заповідав " нравіца нє нравіца..."
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09.07.2022 15:46 Відповісти
Ну что ж тогда их вынесут вперед ногами- только вопрос времени.
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09.07.2022 16:02 Відповісти
Оце новина, нічого хаймарси та ракети на 300км зроблять своє діло
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09.07.2022 17:26 Відповісти
Да выдворяйте это говно домой в парашу. Хватит терпеть уже эту мразь.
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09.07.2022 17:40 Відповісти
Мочіте мразіян!
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09.07.2022 17:43 Відповісти
Они и с Киевщины, Черниговщины, Сумщины и с Змеиного не собирались)))
Будет знак доброй воли... Сначала на Херсонщине и Запорожье)))
Потом из Крыму и Донбассу)))

*********, и царь у них такой же, более 20 лет ****** и ******, ****** и ******)))

Слава Украине!) Всё будет добре))
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10.07.2022 01:47 Відповісти
 
 