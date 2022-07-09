Верещук побачила в листі конгресвумен США Спартц вплив "деяких українських діячів": "Заспокойтеся та не заважайте"
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Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук побачила в листі конгресвумен США Вікторії Спартц щодо можливих зв'язків глави ОП Андрія Єрмака із РФ "фрагмент з довоєнного життя українського політикуму".
Про це вона повідомила у своєму фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Я багато чула про Вікторію Спартц, членкиню американського конгресу українського походження. Її кар’єрний шлях викликає повагу та захоплення.
Однак, сьогодні прочитала її лист до Байдена, де вона дозволяє собі серйозні натяки на адресу керівника Офісу Президента нашої країни.
Що я можу сказати?
З повагою до пані Вікторії, маю зауважити наступне:
Ми, українці, чимало залишили в довоєнному житті (до 24 лютого). Там залишилось багато чого доброго, але й багато чого поганого.
Зокрема, ми залишили у минулому звичку влаштовувати публічні політичні чвари у воєнний час.
За змістом лист пані Вікторії легко сплутати з українським депутатським запитом довоєнного зразка або з черговою кляузою від громадських активістів. Цікаво те, що українці вже відходять від цих речей, оскільки інстинкт виживання нації бере своє. Тому, зміст та тональність листа пані Спартц виглядають дивно. Таке враження, що ми побачили маленький фрагмент з довоєнного життя українського політикуму", - зауважила Верещук.
Відтак вона звернулася не до пані Спартц, а "до деяких українських діячів, які стоять за цим листом та іншими подібними речами":
"1. Досить. Припиніть.
2. Займіться чимось корисним для захисту України від ворога: фронт, гуманітарна робота, соціальна робота.
3. Якщо не можете або не хочете, не заважайте.
4. З усіма вашими проблемами, хвилюваннями та стурбованістю розберемось потім.
5. Заспокойтеся та не заважайте!"
Нагадаємо, перша українка в Палаті представників Конгресу США Вікторія Спартц направила президенту Джо Байдену листа щодо можливих зв'язків глави ОП Андрія Єрмака із РФ.
У МЗС України заяви Спартц назвали маніпуляцією.
Будь ласка, зачекайте...
Вона ще в 2014 році намагалась на заході організувати аналогічний сепаратизм як зробили на сході. І її соціальні зв'язки легко показують на кого вона працює.
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Разверещалось зеленое кодло клоунов-недоумков и откровенных вредителей украинской государственности ! Вот разбираться как раз-таки потом будут именно с вами, но без вас !
Зелені, що ви навибирали.?
Здірники, злочинці, колаборанти у владі, на потім???!! Насолоджуйтесь та не заважайте.
- Ми зробили вас разом!
А Верещук коментує.
Ті люди, які попереджали вас про готуючийся напад путєна, так само і давно кажуть вам, що дєрьмак російський агент!
А тепер ще й ЄС призупинив надання кредиту у 1,5 мільйярди, поки керівника САП не призначать, а тормозить призначення все той самий дєрьмак.
и в зубы зонтик и пнх !!!!
Твари зеленые, что дерьмак агент орков говорит ВСЯ Украина и западные партнеры три года!!!!
только зеленая опа делает вид, что не в курсе!
на конгрессвумен.
Ви ж хтіли демократії, просилися до ЄС, ну то відповідайте цим прагненням.
В чому проблема? В тому що грошей своїх платників податків красти американці не дадуть?
Давайте спецслужби США перевірять Єрмака, чи сцикотно? Правда якась неприємна вилізти може?