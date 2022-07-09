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Верещук побачила в листі конгресвумен США Спартц вплив "деяких українських діячів": "Заспокойтеся та не заважайте"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

верещук

Віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук побачила в листі конгресвумен США Вікторії Спартц щодо можливих зв'язків глави ОП Андрія Єрмака із РФ "фрагмент з довоєнного життя українського політикуму".

Про це вона повідомила у своєму фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Я багато чула про Вікторію Спартц, членкиню американського конгресу українського походження. Її кар’єрний шлях викликає повагу та захоплення.

Однак, сьогодні прочитала її лист до Байдена, де вона дозволяє собі серйозні натяки на адресу керівника Офісу Президента нашої країни.

Що я можу сказати?

З повагою до пані Вікторії, маю зауважити наступне:

Ми, українці, чимало залишили в довоєнному житті (до 24 лютого). Там залишилось багато чого доброго, але й багато чого поганого.

Зокрема, ми залишили у минулому звичку влаштовувати публічні політичні чвари у воєнний час.

За змістом лист пані Вікторії легко сплутати з українським депутатським запитом довоєнного зразка або з черговою кляузою від громадських активістів. Цікаво те, що українці вже відходять від цих речей, оскільки інстинкт виживання нації бере своє. Тому, зміст та тональність листа пані Спартц виглядають дивно. Таке враження, що ми побачили маленький фрагмент з довоєнного життя українського політикуму", - зауважила Верещук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На захист Єрмака став Telegram-канал, який СБУ оголосила проєктом ФСБ РФ

Відтак вона звернулася не до пані Спартц, а "до деяких українських діячів, які стоять за цим листом та іншими подібними речами":

"1. Досить. Припиніть.

2. Займіться чимось корисним для захисту України від ворога: фронт, гуманітарна робота, соціальна робота.

3. Якщо не можете або не хочете, не заважайте.

4. З усіма вашими проблемами, хвилюваннями та стурбованістю розберемось потім.

5. Заспокойтеся та не заважайте!"

Нагадаємо, перша українка в Палаті представників Конгресу США Вікторія Спартц направила президенту Джо Байдену листа щодо можливих зв'язків глави ОП Андрія Єрмака із РФ.

У МЗС України заяви Спартц назвали маніпуляцією.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+147
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09.07.2022 15:18
+119
Верещук піде разом за єрмаком, це все кацапські шпигуни. Саме це говно перед війною клопотало за розмінування донбасу, херсонщини і т.д
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09.07.2022 15:06
+116
У верещучки "довоєнне життя до 24 лютого"... Показово. Бо в тому "мирному" вона брала участь в розмінуванні Чонгару. І, якщо цепануть д'Єрмака - потягнеться ланцюжок і до неї...
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09.07.2022 15:07
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Верещук агент рф.

Вона ще в 2014 році намагалась на заході організувати аналогічний сепаратизм як зробили на сході. І її соціальні зв'язки легко показують на кого вона працює.

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09.07.2022 17:02 Відповісти
Так ,у нас керує виїздне кремлівське кодло ?Не криючись продовжують знищувати Україну...
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09.07.2022 18:28 Відповісти
4. Со всеми вашими проблемами, волнениями и озабоченностью разберемся потом.
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Разверещалось зеленое кодло клоунов-недоумков и откровенных вредителей украинской государственности ! Вот разбираться как раз-таки потом будут именно с вами, но без вас !
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09.07.2022 17:04 Відповісти
Тож не дивно що замазана істота Верещук захищає явного зрадника Єрмака.
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09.07.2022 23:08 Відповісти
Верещук - абсолютно бездарна тупа курка, протеже Ермака, це просто сором бачити таих людей при владі!
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09.07.2022 17:12 Відповісти
Тварюка.
Зелені, що ви навибирали.?
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09.07.2022 17:15 Відповісти
Як зелені ***** зарепетували, думали війна все спише
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09.07.2022 17:21 Відповісти
А с какого х#я верещучка за всех украинцев расписывается? Говори за себя, коза. Дерьмака никто не выбирал из украинцев, его назначил только один человек, и он за него ответственен.
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09.07.2022 17:29 Відповісти
"Кристально-чиста" патріотка медведчука-єлдака приструнила представницю США, щоб не заважали зливати Україну. Впевнений, що звернення Спартц буде розглянуто і для спецслужб США з'являться зразу три кандидати на санкції: верещук, єлдак і звичайно риговський татаров.
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09.07.2022 17:39 Відповісти
Ещё одна тупая дура. Их там полно.
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09.07.2022 17:44 Відповісти
Татарова и Ермака Необходимо проверить. СЛАВА УКРАИНЕ!
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09.07.2022 17:57 Відповісти
Героям Слава !
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09.07.2022 18:00 Відповісти
Це вже справді верх цинізму чи дно підлості: лити брехню на Спартц, щоб захистити Єрмака. Якщо покласти на шальки терезів зроблене для України Спартц і Верещук, то Верещук зі своєю парасолькою злетить дуже високо!
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09.07.2022 18:01 Відповісти
Людина системи
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09.07.2022 18:05 Відповісти
Зонтик подогнать?)
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09.07.2022 18:18 Відповісти
"Ти"-не українці, "ти"- оманський кнур........оманські кнурі : в "з раді" дрочать і визивають курв,в силові структури набрали проходимців,армія тримається на волонтерах і країнах-донорах а бєняготується до траншів і судиться з "КРАЇНОЮ УКРАЇНА"..ці шістки бєні брешуть і зливають Україну, як падли ... Українці,як ви могли довірити своє життя,життя цілої країни перевертням ?
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09.07.2022 18:23 Відповісти
як-як - поки що, телевізор перемагає, а також куми, свати, родичі, далі побачимо...
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09.07.2022 18:30 Відповісти
А каким боком министр по делам оккупированных территорий к международной политике ? Омерзительная баба , как внешне так и внутренне ( да простят меня представительницы прекрасного пола).
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09.07.2022 18:29 Відповісти
не вибачайтеся, все добре сказано
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09.07.2022 23:26 Відповісти
**** всцялась
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09.07.2022 18:34 Відповісти
вона точно скотиняка і аферистка як ганна герман
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09.07.2022 18:36 Відповісти
Як це потім? Коли ЗеКі здадуть Україну?
Здірники, злочинці, колаборанти у владі, на потім???!! Насолоджуйтесь та не заважайте.
- Ми зробили вас разом!
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09.07.2022 18:37 Відповісти
Тонкий намёк на Порошенко.
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09.07.2022 18:57 Відповісти
Казкова Довбойобка Верещук
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09.07.2022 19:03 Відповісти
Гниди зелені сподіваюсь що ви за все відповісте.
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09.07.2022 19:37 Відповісти
Непогана спецоперація ЦРУ під кодовою назвою "ловля на живця".
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09.07.2022 19:43 Відповісти
***** в политике обычное явление
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09.07.2022 20:18 Відповісти
BIUS
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09.07.2022 20:19 Відповісти
Не заважайте здавати Україну ворогі чи не так не шановна верещук
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09.07.2022 20:21 Відповісти
Верещук, ти не українка. Ти політична проститутка без принципів і моралі. Закрий свою гнилу пащу - і прямуй за роССійським кораблем!
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09.07.2022 20:21 Відповісти
Зебильное заистерило.
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09.07.2022 20:26 Відповісти
************ консервы пригорают.
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09.07.2022 20:29 Відповісти
Якась каста недоторканих.
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09.07.2022 20:39 Відповісти
Запит до Байдена.
А Верещук коментує.
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09.07.2022 20:56 Відповісти
Залужный, если не хочешь выток информации, не делись ни с кем, а особенно с ОП, никакими военными тайнами!
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09.07.2022 21:02 Відповісти
Яка ж вона тупорила,хай Бог милує. Задоволені,зе-дебіли,чи вам,як зажди,пох...?
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09.07.2022 21:05 Відповісти
а тепер видно стає всю агентуру і оце мериня з Мостиська намалювалась , щось давно не було чути - слідом за корабльом за єрмаком
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09.07.2022 21:30 Відповісти
Майже відкритим текстом: "Війна все спише".
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09.07.2022 21:45 Відповісти
Що, сцикотно стало, **** зільона, тупа
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09.07.2022 22:06 Відповісти
В подільниці під дупом пригоріло. Най би те крива качка копнула пліснява зелена.
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09.07.2022 22:06 Відповісти
Ще ця недоМері жопінс рота роззявила.
Ті люди, які попереджали вас про готуючийся напад путєна, так само і давно кажуть вам, що дєрьмак російський агент!
А тепер ще й ЄС призупинив надання кредиту у 1,5 мільйярди, поки керівника САП не призначать, а тормозить призначення все той самий дєрьмак.
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09.07.2022 22:17 Відповісти
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09.07.2022 22:24 Відповісти
Верещук безпомильно визначила: Вікторія Спартц - запекла порохоботка. Отже, треба порушити ще 2 - 3 десятка справ проти Порошенка. Це буде достойна відповідь!
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09.07.2022 22:57 Відповісти
24 лютого 2022 нічого не обнулило. Діти сприймають основні цінності від батьків до 5 років. А якщо ти був/ла гнидою до 24.02.2022 то тобі ніхіба не допоможе. Рукописи не горять - український народ не лохи (прийде час все згадаємо).
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09.07.2022 23:02 Відповісти
***** у нас війна, а вони політикою займаються
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09.07.2022 23:04 Відповісти
летит западный ветер!! манаткм
и в зубы зонтик и пнх !!!!
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09.07.2022 23:25 Відповісти
Полетять нах@й на парасольці
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09.07.2022 23:28 Відповісти
Без парашута.
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10.07.2022 01:04 Відповісти
"Заспокойтеся та не заважайте"---не заважати чому? Здавати Украину????
Твари зеленые, что дерьмак агент орков говорит ВСЯ Украина и западные партнеры три года!!!!
только зеленая опа делает вид, что не в курсе!
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09.07.2022 23:28 Відповісти
Поспішна заява пані Ірини, про яку з високою ймовірністю прийдеться їй пожалкувати скоро...
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09.07.2022 23:38 Відповісти
Ця "цьоця" офігіла вкрай. Не заважайте...****, тобі тицяють пальцем на шпигуна, який тримає за кока Зелю, а та відкриває рота - не заважайте. Потім... Ви, суки зелені, вже так з війною "зачекали".
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10.07.2022 00:01 Відповісти
Верещук не знает, что в США каждая кухарка не может открывать рот
на конгрессвумен.
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10.07.2022 01:03 Відповісти
А массоны и рептилоиды не участвовали в очернении героя и патриота Ермака?
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10.07.2022 02:15 Відповісти
Народом України прикрилась курва Верещук. З якого це дива? Народ України має такі ж питання до Єрмака, як і конгресменка США.
Ви ж хтіли демократії, просилися до ЄС, ну то відповідайте цим прагненням.
В чому проблема? В тому що грошей своїх платників податків красти американці не дадуть?
Давайте спецслужби США перевірять Єрмака, чи сцикотно? Правда якась неприємна вилізти може?
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10.07.2022 10:21 Відповісти
тупа наволочу нас війна з 14 р
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10.07.2022 11:40 Відповісти
Верещака- це ЗеіБеньське крокоділіще...згинь верещака..пропади
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14.09.2022 14:01 Відповісти
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