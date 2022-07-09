УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10283 відвідувача онлайн
Новини Політика УкраїниЕкономіка
2 306 18
вантажі (162) металургія (318) тарифи (724) Укрзалізниця (2041) Арселор (61) Ferrexpo (16)

Підвищення тарифу на вантажні залізничні перевезення матиме критичні наслідки для економіки, - Ferrexpo

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

залізниця

Непродумані кроки у сфері фінансів і логістики можуть створити додаткові ризики для галузі феросплавів.

Про це заявила виконавча директорка з маркетингу в Європі та зовнішніх зв'язків Ferrexpo Ярославна Блонська, передає Цензор.НЕТ.  

"Якщо аналізувати нинішню ситуацію комплексно, можемо зазначити, що підвищення залізничного тарифу на 70%, яке відбулося 01.07.2022, збільшення цін на енергоносії, запчастини та інші матеріали та інші фактори призвели до значного збільшення собівартості нашої продукції", - констатувала Блонська.

Вона зазначила: компанія намагається вирішити питання з логістикою, але у будь-якому випадку це призводить до здорожчання логістичної складової. Експортерам вкрай складно зберігати обсяги за умов лімітованих пропускних можливостей.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Канада скасувала мита на українську металургійну продукцію

"За останні 4 місяці ми значно змінили наші логістичні маршрути. Ми вимушені були в короткий час знайти рішення щодо переадресації 60% продукції, яка раніше експортувалася через порти Чорного моря. Але сьогодні маємо середній вагонообіг мінімум 20-24 дні (доходить до 50-60 днів) проти 11 днів на початку року", - підкреслила Блонська.

Вона наголосила: ГМК потребує підтримки держави у вирішенні питання логістики для збільшення обсягів та виходу на повну потужність, адже на тлі прогнозів міжнародних експертів про пришвидшення зростання обсягів видобутку залізної руди в світі у 2022-2026 роках втрати позицій на ринку українськими добувними підприємствами можуть стати незворотними.

"Держава стабільно отримувала від підприємств ГМК надходження у вигляді податку на прибуток, рентної плати та інших податків: усі гірничо-збагачувальні комбінати входять до топ-100 платників податків і за підсумками 2021 року заплатили близько $2,5 млрд податків", - нагадала Блонська.

Вона підкреслила: необережні та непродумані кроки у сфері фінансів і логістики можуть спровокувати додаткові ризики для галузі, призвести до критичних наслідків у масштабах усієї країни.

Як відомо, Укрзалізниця підвищила тарифи на перевезення вантажів усіх класів на 70%. Проти цього рішення виступила Європейська бізнес асоціація: там підкреслили, що компанія-державний монополіст не може перекладати на бізнес усі свої проблеми, адже він теж постраждав від війни.

Нагадаємо, днями в Арселор Мітал Кривий Ріг повідомили про скорочення виробництва та зниження на третину зарплат працівників. Причина - проблеми з логістикою, які унеможливлюють роботу підприємства у нормальному режимі.

Напередодні компанія Метінвест також повідомила про зупинку своїх ГОКів та скорочення виробництва на заводі Каметсталь з тих же причин.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
Укрзалізниця - це державна компанія. Тобто всі збитки, які отримує компанія покриваються за рахунок платників податків. Якщо Ferrexpo думає, що громадяни мають покривати їхні збитки, то вони глибоко помиляються.
показати весь коментар
09.07.2022 16:54
+3
Гетьманцева работа???
показати весь коментар
09.07.2022 16:51
+2
Да не сочиняйте, воют как и Ахметов, не желая уменьшения сверхприбылей
показати весь коментар
09.07.2022 17:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гетьманцева работа???
показати весь коментар
09.07.2022 16:51 Відповісти
всей дружной зе-команды
показати весь коментар
09.07.2022 19:02 Відповісти
Укрзалізниця - це державна компанія. Тобто всі збитки, які отримує компанія покриваються за рахунок платників податків. Якщо Ferrexpo думає, що громадяни мають покривати їхні збитки, то вони глибоко помиляються.
показати весь коментар
09.07.2022 16:54 Відповісти
Да не сочиняйте, воют как и Ахметов, не желая уменьшения сверхприбылей
показати весь коментар
09.07.2022 17:01 Відповісти
Ферросплави це Беня
показати весь коментар
09.07.2022 17:03 Відповісти
Довели залізницю до ручки, заради надприбутків. Я вже 5 раз пишу для бізнесу було до 24 лютого 2022, і після 24 лютого. Якщо ви не збираєтесь платити за ринковими тарифами, тоді чекайте орків вони заберуть все безплатно у вас. Може пристрелять вас ще за то что красиво живете.
показати весь коментар
09.07.2022 17:07 Відповісти
кто довел? Вы не обобщенно говорите, а называйте конкретные имена. Последний толковый руководитель в транспорте Кирпа был, а потом пошли по наклонной, апогеем которого стал Сережа Лещенко в наблюдательном совете
показати весь коментар
09.07.2022 20:34 Відповісти
кто довел? такие как Евгений Романов d08d954b и другие любители Кирпы. Кто работал при Кирпе, то помнит постоянные "отпуска за свой счёт", "субботники" и прочие прелести руководителя УЗ.
показати весь коментар
09.07.2022 21:06 Відповісти
А війна -це не критично??? Як задовбали ці бариги,і всі ці шльондри, які розповідають мачню. Це такий воєнний стан в країні, коли кожен торгаш,який називає себе великим промисловцем та роботодавцем, висловлює свої претензії щоб набити власні кишені?
показати весь коментар
09.07.2022 17:09 Відповісти
есть рынок, который диктует условия. Или вы предлагаете добывать и продавать в убыток? Этого не будет делать никакой бизнес. Это разве в совке могли такое практиковать
показати весь коментар
09.07.2022 20:32 Відповісти
есть рынок, который диктует условия. Или вы предлагаете перевозить грузы в убыток? Этого не будет делать никакой бизнес. Это разве в совке могли такое практиковать
показати весь коментар
09.07.2022 20:48 Відповісти
як таке може бути, що компанія добуває власну сировину, а не покупає, переробляє її на підприємствах, що мають робітників з набагато нижчим рівнем зарплати, ніж в Європі, та ще й жаліється, на низьку собівартість??? Люди поїхали за кордон і побачили реальні зарплати на заводах звичайним роботягам, так що зі своїм скигленням ідіть на Х%№
показати весь коментар
09.07.2022 17:19 Відповісти
Може й воно правильно, але з другої сторони Укразалізниця ще той гадюшник, наврядчи кошти від підняття тарифів витрачать за призначенням.
показати весь коментар
09.07.2022 17:26 Відповісти
Взагалі будь яке підвищення ціни у будь якій сфері економіки країни (особливо критичній, якою є залізниця) під час війни Є ЗРАДОЮ! Тому всі таки "косяки" "зеленої" влади зараз потрібно ЛИШЕ ФІКСУВАТИ, аби після війни НАШОЮ ПЕРЕМОГОЮ надати їй РАХУНОК та ПРИМУСИТИ її ВІДПОВІСТИ ЗА ВСЕ!!! А зараз лише тільки "пообурюємось" у соцмережах та почекаємо... І то лише у тому випадку, якщо це тільки НЕ ПОВ'ЯЗАНО ЗІ ЗРАДОЮ УКРАЇНІ!!!
показати весь коментар
09.07.2022 17:30 Відповісти
Ключевой причиной этого являются действия россии по блокированию наших портов. Странно вот только, почему западные партнеры отказались от идеи вывоза продукции из наших портов под прикрытием кораблей иностранных государств? Это бы хоть частично спасло экономику страны и решило вопрос с логистикой
показати весь коментар
09.07.2022 20:31 Відповісти
"Якщо неправильно керувати країною , всі розумні люди поїдуть геть." Розумна людина сказала.
показати весь коментар
09.07.2022 20:36 Відповісти
Скільки живу, стільки й пам'ятаю, що на укрзалізниці вічний бардак. ніби і керівництво нормальні зарплати отримує, і члени наглядової ради, а УЗ з кожним роком все більше занепадає...
показати весь коментар
09.07.2022 21:21 Відповісти
Цім Жевагам та Ахметовим вигодно банкрутувати Укрзалізницю, а потім купувати домівкі у Франції за 400 млн доларів, нахабні тварини ще й щось вимагають під час війни, при цьому не домогаючи зсу зовсім
показати весь коментар
10.07.2022 11:53 Відповісти
 
 