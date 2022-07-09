Не підуть навчатись - вивезуть у Крим: на Херсонщині російські окупанти погрожують батькам школярів
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На Херсонщині загарбники зможуть запустити не більше 20% шкіл, наразі ворог погрожує керівникам шкіл, розповсюджує чутки про те, що дітей, які не підуть у школи з російською програмою, відбиратимуть у батьків і відправлятимуть у Крим.
Про це заявив у ефірі телемарафону перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Жахлива у нас ситуація насправді ще з освітою. Тому що останнім часом орки просто … знаєте, просто "танком їдуть" по наших освітянах. Їх забирають з домівок, кидають у камери директорів шкіл, керівників управлінь освіти у громадах і змушують до організації освітнього процесу під навчальний рік. Для того, щоб вони збирали трудові колективи, складали списки вчителів, які готові працювати за російською програмою", - каже Соболевський.
За його словами, окупанти активно розповсюджують чутки, що батьків, чиї діти не підуть у школи, які планують запустити за російськими програмами (а це не більше 10 - 20% шкіл), позбавлятимуть батьківських прав. "І що цих дітей будуть відправляти жити та отримувати освіту у Криму. Це Каховка, Нова Каховка транслює отаке", - каже Соболевський. Він зазначив, що сподівається, що це лише фейк.
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До 1 сентября осталось 50 дней. За 50 дней в лучшем случае ещё 2 села освободим.
Или ещё есть люди, которые слушают Арестовича и верят в наше ужасное "контрнаступление через 2-3 недели, максимум, прописью".
Если бы орки не были уверены, они бы не строили планы по присоединению ворованных земель к расее. И пока что перевес на их стороне.
Оружия в количествах, которое даёт запад, в жизни не хватит что-то освободить. Хватает только продлить нашу борьбу на какой-то срок.
Давай вместе откроем карту, и что? Какие изменения за последние 3 месяца, не расскажешь?
ღ ОЛЕНА ღ @Alona1508
Нова Каховка, Херсон - купа буряток з малими дітьми. Інформація від тих, хто бачив це на власні очі. Це ж наскільки у них на батьківщині все хріново, що вони сюди з новонародженими припхалися. Але , все це створює для окупантів потужну мотивацію воювати за ці землі.