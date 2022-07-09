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Не підуть навчатись - вивезуть у Крим: на Херсонщині російські окупанти погрожують батькам школярів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсонщина,херсонська

На Херсонщині загарбники зможуть запустити не більше 20% шкіл, наразі ворог погрожує керівникам шкіл, розповсюджує чутки про те, що дітей, які не підуть у школи з російською програмою, відбиратимуть у батьків і відправлятимуть у Крим.

Про це заявив у ефірі телемарафону перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Жахлива у нас ситуація насправді ще з освітою. Тому що останнім часом орки просто … знаєте, просто "танком їдуть" по наших освітянах. Їх забирають з домівок, кидають у камери директорів шкіл, керівників управлінь освіти у громадах і змушують до організації освітнього процесу під навчальний рік. Для того, щоб вони збирали трудові колективи, складали списки вчителів, які готові працювати за російською програмою", - каже Соболевський.

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За його словами, окупанти активно розповсюджують чутки, що батьків, чиї діти не підуть у школи, які планують запустити за російськими програмами (а це не більше 10 - 20% шкіл), позбавлятимуть батьківських прав. "І що цих дітей будуть відправляти жити та отримувати освіту у Криму. Це Каховка, Нова Каховка транслює отаке", - каже Соболевський. Він зазначив, що сподівається, що це лише фейк.
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Топ коментарі
+12
Маю надію що до осені жодної кацапської смердючої свині на Херсонщіні вже не буде...
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09.07.2022 17:46
+7
Плохо вы историю Московии знаете. Заселят своими орками. Почему на юге Украины так много ваты? Все просто. Служило кацапское дерьмо на Северном флоте, вышло на пенсию - на юга. Адмиралы в Севастополь, Капитаны 1-го, 2-го ранга в Одессу, Николаев, Херсон. Прочая шваль - летехи да мичманы - в Очаков, Измаил
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09.07.2022 17:52
+5
Голосування по приколу має свою ціну. Хоть паржом і хуже не будет )))) Замість евакуації отримали ЗЕлений Х..Й
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09.07.2022 17:51
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Колись думали, що вiйна - фейк.
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09.07.2022 17:40 Відповісти
Слышь, клоун. Ник сммени. С тебя майор Чернобаев, как с Безуглой балерина
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09.07.2022 17:54 Відповісти
ЕВБАННЫЕ *********..так Крым-- это также Украина.... довбанные ***********..уразумейте это ********..наконец то...
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09.07.2022 18:50 Відповісти
Скоро от свинособак на херсонщині останутся рожки да ножки.
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09.07.2022 17:41 Відповісти
Плохо вы историю Московии знаете. Заселят своими орками. Почему на юге Украины так много ваты? Все просто. Служило кацапское дерьмо на Северном флоте, вышло на пенсию - на юга. Адмиралы в Севастополь, Капитаны 1-го, 2-го ранга в Одессу, Николаев, Херсон. Прочая шваль - летехи да мичманы - в Очаков, Измаил
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09.07.2022 17:52 Відповісти
Призначення "на Украіну", особливо наприкінці строку служби, було для офіцерів радармії (всіх видів і родів військ) неабияким заохоченням. Вище котувалася лише Прибалтика. Незважаючи на те, що після звільнення з лав офіцер мав право повернутися до місця призову і стати там на пільгову чергу "на квартіру", мало хто бажав повертатися у "рідні є@єня".
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09.07.2022 18:20 Відповісти
Кременчук також - рибалка на Дніпрі
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09.07.2022 22:40 Відповісти
Маю надію що до осені жодної кацапської смердючої свині на Херсонщіні вже не буде...
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09.07.2022 17:46 Відповісти
до осени осталось 50 дней. Пока оккупанты нормально там себя чухают, колаборантов хватает, население затаилось, грабить еще до зимы хватит кораблями... Так что, не всё так быстро будет.
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09.07.2022 19:06 Відповісти
Голосування по приколу має свою ціну. Хоть паржом і хуже не будет )))) Замість евакуації отримали ЗЕлений Х..Й
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09.07.2022 17:51 Відповісти
Гітлер таки визнав Путіна вожаком сатаністів планети...
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09.07.2022 18:08 Відповісти
Ці ****** реально думають протриматись там до вересня чи у них є домовленість з Дермаком про ненапад?
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09.07.2022 18:13 Відповісти
Мы за 3 месяца освободили там целые 3 селы.
До 1 сентября осталось 50 дней. За 50 дней в лучшем случае ещё 2 села освободим.
Или ещё есть люди, которые слушают Арестовича и верят в наше ужасное "контрнаступление через 2-3 недели, максимум, прописью".
Если бы орки не были уверены, они бы не строили планы по присоединению ворованных земель к расее. И пока что перевес на их стороне.
Оружия в количествах, которое даёт запад, в жизни не хватит что-то освободить. Хватает только продлить нашу борьбу на какой-то срок.
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09.07.2022 19:15 Відповісти
По-перше читати твою свинособачу мову не приємно, а по -друге "ми АсвАбадили" це хто? По - третє розкрий всоє свинособаче ***** та подивись карту, а не передруковуєш тут свої свинособачі пабліки.
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09.07.2022 20:16 Відповісти
"мы" - это ЗСУ, которые стоят на Херсонских рубежах, которых мы с волонтёрами раз в неделю видим и знаем что и как там происходит. Ребята говорят что сейчас у них на первом месте удержание рубежей, а не продвижение куда-то. А живу я 30км от зоны БД, поэтому я знаю, что говорю, в отличии от тебе, который фиг зна где сидит на диване, чухает жопу и слушает Арестовича, Жданова и прочих сказочников в ютубе, о которых до войны никто и не знал кто это такие.
Давай вместе откроем карту, и что? Какие изменения за последние 3 месяца, не расскажешь?
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09.07.2022 20:29 Відповісти
Именно после того, как выгнали их с Николаевской области (и то, не полностью, весь Снегиревский район полностью под ними), что мы отвоевали с начала мая?
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09.07.2022 20:31 Відповісти
В 2012 году Комсомольская Правда провела в Крыму сочинения среди школьников, и с ужасом выяснила, что молодежь чхать хочет на Рашку и любит Запад. Я сам это читал, любил Комсомолку. И видимо тогда решили вопрос с Крымом форсировать, подключили крымское СБУ, Януковича и понеслась.
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09.07.2022 18:27 Відповісти
Все повторюється. Знову пруть десятитисячники, як колись.

ღ ОЛЕНА ღ @Alona1508

Нова Каховка, Херсон - купа буряток з малими дітьми. Інформація від тих, хто бачив це на власні очі. Це ж наскільки у них на батьківщині все хріново, що вони сюди з новонародженими припхалися. Але , все це створює для окупантів потужну мотивацію воювати за ці землі.
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09.07.2022 18:38 Відповісти
ну і? пофік на мотивацію, звільняти українські землі потрібно в будь-якому випадку. навіть коли всі буряти сюди переберуться
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09.07.2022 23:03 Відповісти
Посееш угрозу и страх - пожнешь ненависть и враждебность. У путиноидов нет будущего
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09.07.2022 18:53 Відповісти
 
 