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У Раді створять ТСК для перевірки нардепів, які виїхали з України після повномасштабного вторгнення РФ, - Стефанчук

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

депутат,вр,рада,верховна

У Верховній Раді планують створити Тимчасову слідчу комісію (ТСК), яка перевірить факти і причини знаходження не на території України народних депутатів, які виїхали з країни після повномасштабного вторгнення Російської Федерації, повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук.

"Думаю, що найближчим часом буде ініційовано створення тимчасової слідчої комісії, яка зможе визначити всі факти їх перебування не на території України, причини цього - і рекомендувати відповідні рішення до ухвалення у Верховній Раді України. Тому зараз ми на шляху до того, щоб депутати, які не виконують своїх функціональних обов'язків, не мали можливості працювати в стінах українського парламенту", - пояснив спікер у коментарі "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Водночас він наголосив, що заробітна плата не виплачується парламентаріям, які не беруть участі в пленарних засіданнях Ради або в засіданнях комітетів, членами яких є, оскільки "вони не виконують своїх функцій як народні депутати". Це ж, за його словами, стосується і їхніх помічників.

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"Якщо є такі парламентарії, щодо яких відкрито кримінальні провадження, то ми вже відкликали їх з посад у комітетах. Це, зокрема, пан Медведчук і пан Ковальов", - додав Стефанчук.
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Топ коментарі
+25
И Марфу Безумную поставьте во главе ТСК. Она с вагнеровцами уже разобралась. А расследовать как Зажоперы убежали не хотите? Рассказать чем сейчас занимаются, Трухин, Шефир, Тищенко,, Лещенко занимаются?
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09.07.2022 17:48
+22
Всього-на-всього йшов 6 місяць війни.
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09.07.2022 17:51
+18
ти диви, що одна українка в конгресi сша робить iз цiм сiонским кублом
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09.07.2022 17:56
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И Марфу Безумную поставьте во главе ТСК. Она с вагнеровцами уже разобралась. А расследовать как Зажоперы убежали не хотите? Рассказать чем сейчас занимаются, Трухин, Шефир, Тищенко,, Лещенко занимаются?
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09.07.2022 17:48 Відповісти
"полезный идиот" во всех смыслах этого слова.....
хорошую кандидатуру ОПа, для грязных делишек, себе подыскала - дешево и сердито!
а убедительно врать, то ничего, со временем научится..... ))
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09.07.2022 17:55 Відповісти
Колю Сракотряса. Он жеж натуральный зеленый герой - в одиночку все Закарпатье у ворога отбил.
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09.07.2022 18:59 Відповісти
Дубінеску за кордоном.
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09.07.2022 21:08 Відповісти
Мабуть жуліки будуть перевіряти інших жуліків...
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09.07.2022 17:49 Відповісти
Всього-на-всього йшов 6 місяць війни.
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09.07.2022 17:51 Відповісти
Бінго.
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09.07.2022 19:06 Відповісти
Порох зміг виїхати за кордон,закуповує авто та бронеавто для ЗСУ,демонструє це публічно,публіці це подобається,Порох здобуває плюс у карму,ОП "жаба душить"-показати нічого,відмитись ніяк Єрмак,Татаров,Безугла,Тищенко,суцільний сором! Потрібно ж з цим щось діяти-ось придумали,по дурнуватому як завжди,на шостий місяць! Але вівцям "єдиного марафону" зайде!
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10.07.2022 14:53 Відповісти
Одні злодії будуть перевіряти других злодіїв...
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09.07.2022 17:52 Відповісти
А де у списку баканов? Він перший втік з країни.
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09.07.2022 17:56 Відповісти
ти диви, що одна українка в конгресi сша робить iз цiм сiонским кублом
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09.07.2022 17:56 Відповісти
Зараз почнуть змішувати з лайном українку,повиколупують свої чекістські казочки,та будуть заливати у вуха зебілам.
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09.07.2022 17:59 Відповісти
О, Безумна уже потирает ручки. Позорища! В отставку!!!!
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09.07.2022 17:57 Відповісти
И в обезьяник гондонов до выводов вск...........................
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09.07.2022 17:57 Відповісти
А те хто выехал до ?
Хотя о чём это я. Об этом знали только свои, а они вне подозрений.
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09.07.2022 17:59 Відповісти
Пока дебил не уволит елдака и не выдаст беню в США,ничего не поменяется,ето все ширма и пыль в глаза мудрому нариду
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09.07.2022 18:00 Відповісти
З тими хто виїхав і так все зрозуміло, ви краще розберіться з тими хто залишився, поки американські колеги не розібрались, Бо дуже соромно буде..
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09.07.2022 18:00 Відповісти
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09.07.2022 18:00 Відповісти
А кто этой комисси деньги платить будет?У нас нету СБУ?Я вообще ничего не понимаю.Делайте тогда министерство,чего с комиссией мелочиться?
это ****** какой то
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09.07.2022 18:02 Відповісти
Не подсказывай. Прочитают и создадут
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09.07.2022 18:52 Відповісти
Все що вони вміють так це якісь там комісії і закони під себе створювати. Мені цікаво, якщо вони скажуть їсти гів..о, тому що так треба, всі одразу побіжать це робити
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09.07.2022 18:04 Відповісти
Ну хоч поржем...
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09.07.2022 18:10 Відповісти
Кажуть, шо Шуфрич боїця повертатись в Україну, бо його тут відпи#дять націоналісти Вілкул і Добкін. (с) ))))
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09.07.2022 18:13 Відповісти
....які комісії?Кого немає,всіх нахер с пляжа,окрім вагітних не дивлячись на стать.
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09.07.2022 18:13 Відповісти
А що, тільки депутани виїхали? А різноманітна спецура, чінуши та інша прикоритна держкодла.
Чи можна випадково вийти на самих себе.
Сидить кікімора з податкової "біженка" у Європі, капає ЗП, відмазала свого синка ромчика. Вона там збирає гуманітарку, він тут торгує. І скільки їх таких. Шапіто.
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09.07.2022 18:16 Відповісти
а потім переформатувати тск в "міністерство по ділах нардепів-біженців". там гуманітарку яку може їм тре буде за кордон переслать, собачого корму, на косметику для коханок, тощо.
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09.07.2022 18:19 Відповісти
В тероборону записался даже Юрий Бойко...правда без нефтевышек и его дома в селе Рубежное...Лоханской области...дом его сгорел и разрушился...
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09.07.2022 18:20 Відповісти
Кстати за июль в казну Украины западные инвесторы скинули 10,5 ярда долларов...Бенямойские заживут круче путлера с ГрязьПромом и Роснефтью...
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09.07.2022 18:24 Відповісти
Всех уехавших лишить мандата

и Баканов 2 недели где-то пропадал
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09.07.2022 18:26 Відповісти
Унитаз охранял своей жо..ой.
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09.07.2022 18:54 Відповісти
Вангую - накинуться на Порошенко.
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09.07.2022 18:42 Відповісти
Накинутся, или могут накинутЬся. Две больште разницы. Нарєчіє таке нарєчіє.
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09.07.2022 19:01 Відповісти
А что там проверять. Все кто уехал без разрешения и по личным делам уволить и лишить гражданства!
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09.07.2022 18:59 Відповісти
перевірка має бути комплексна... також перевірте на венеричні захворювання... законодатєлі бісові
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09.07.2022 19:02 Відповісти
Вони вже дізнавались хто здав вагнерівців. І шо? Де звіт? Я теж президент і маю право знати.
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09.07.2022 19:05 Відповісти
О-ба-на! Не прошло и полгода...
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09.07.2022 19:07 Відповісти
Рада роздуплилась ? А де лідери опозиційних партій. де Тимошенко. Железняк. Рудик. де вони всі ? Ведуть боротьбу з корупцією у підпіллі чи як ?
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09.07.2022 20:04 Відповісти
А ТСК для перевірки кнопкодавів, котрі перейшли на сторону кацапів?
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09.07.2022 20:09 Відповісти
А може заслухають президента щодо здачі Півдня ворогу ? Чи хоч створять для проформи ТСК. це вони вже навчилися створювати ? Та взагалі питань до зеленої влади у суспільства зібралося повний КАМАЗ . Але парламент це НЕ ЦІКАВИТЬ ?!!
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09.07.2022 20:11 Відповісти
Яка швидка реакція...
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09.07.2022 20:48 Відповісти
Може ще зарано, Стефанчук, пройшло уже тільки ПЯТЬ місяців !!
Рішучий ти наш, мабуть совість заіла..
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09.07.2022 21:30 Відповісти
І прізвищ ти звісно russischeschwein не назвеш з міркувань *** зна чог
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09.07.2022 21:32 Відповісти
После тск по Вагнергейту можете даже не начинать.
Веры вам нет....
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10.07.2022 02:16 Відповісти
"Если есть такие парламентарии, в отношении которых открыты уголовные производства, то мы уже отозвали их с должностей в комитетах. Это, в частности, господин Медведчук и господин Ковалев" -

то есть оба до сих пор народные депутаты

их просто из комитетов исключили

ноу коментс
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10.07.2022 02:31 Відповісти
тупо тягнуть час
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10.07.2022 11:33 Відповісти
 
 