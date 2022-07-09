У Раді створять ТСК для перевірки нардепів, які виїхали з України після повномасштабного вторгнення РФ, - Стефанчук
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У Верховній Раді планують створити Тимчасову слідчу комісію (ТСК), яка перевірить факти і причини знаходження не на території України народних депутатів, які виїхали з країни після повномасштабного вторгнення Російської Федерації, повідомив голова парламенту Руслан Стефанчук.
"Думаю, що найближчим часом буде ініційовано створення тимчасової слідчої комісії, яка зможе визначити всі факти їх перебування не на території України, причини цього - і рекомендувати відповідні рішення до ухвалення у Верховній Раді України. Тому зараз ми на шляху до того, щоб депутати, які не виконують своїх функціональних обов'язків, не мали можливості працювати в стінах українського парламенту", - пояснив спікер у коментарі "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.
Водночас він наголосив, що заробітна плата не виплачується парламентаріям, які не беруть участі в пленарних засіданнях Ради або в засіданнях комітетів, членами яких є, оскільки "вони не виконують своїх функцій як народні депутати". Це ж, за його словами, стосується і їхніх помічників.
"Якщо є такі парламентарії, щодо яких відкрито кримінальні провадження, то ми вже відкликали їх з посад у комітетах. Це, зокрема, пан Медведчук і пан Ковальов", - додав Стефанчук.
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хорошую кандидатуру ОПа, для грязных делишек, себе подыскала - дешево и сердито!
а убедительно врать, то ничего, со временем научится..... ))
Хотя о чём это я. Об этом знали только свои, а они вне подозрений.
это ****** какой то
Чи можна випадково вийти на самих себе.
Сидить кікімора з податкової "біженка" у Європі, капає ЗП, відмазала свого синка ромчика. Вона там збирає гуманітарку, він тут торгує. І скільки їх таких. Шапіто.
и Баканов 2 недели где-то пропадал
Рішучий ти наш, мабуть совість заіла..
Веры вам нет....
то есть оба до сих пор народные депутаты
их просто из комитетов исключили
ноу коментс