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Канада ще не ухвалила рішення щодо підсанкційної турбіни для "Північного потоку-1", - міністр природних ресурсів Вілкінсон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

північний,турбіна

Канада ще не ухвалила рішення щодо повернення після планового ремонту газової турбіни для трубопроводу "Північний потік- 1" та продовжує діалог з партнерами з України та Німеччини з цього питання.

Про це повідомляє CBC із посиланням на канадського міністра природних ресурсів Джонатана Вілкінсона, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Федеральний міністр природних ресурсів Джонатан Вілкінсон заявив у п'ятницю, що "це непросто, і ми ще не ухвалили рішення, але ми, звичайно, розмовляємо з нашими друзями – Україною та Німеччиною", - йдеться у повідомленні.

Канадська радіомовна корпорація також звернулася за коментарем до компанії-виробника турбіни Siemens Energy Canada з проханням прокоментувати повідомлення з Берліна про те, що Канада вирішила задовольнити запит Німеччини щодо передачі їй турбіни. "Я вперше про це чую", - заявила представниця компанії Енн Адейр.

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За її словами, наразі ніяких змін немає, і Siemens Energy Canada продовжує дотримуватися санкційного режиму.

Також Адейр заявила, що простої доставки турбіни до Німеччини, а не "Газпрому", буде недостатньо, щоб обійти санкції. За її словами, Siemens очікує, що це питання буде вирішено через офіційне звільнення від санкцій, виправдане гуманітарними міркуваннями з огляду на енергетичні потреби Німеччини.

Як зазначає CBC, у п’ятницю посольство України в Канаді також оприлюднило заяву, в якій йдеться про те, що українській стороні відомо про діалог між Канадою та Німеччиною щодо турбіни Siemens і що Україна сподівається, що "уряд Канади забезпечить повну цілісність чинного режиму санкцій".

Як повідомлялося, Київ звернувся до Канади з проханням не повертати росії турбіну Siemens, яка перебувала там на технічному обслуговуванні, посилаючись на санкції, які забороняють передачу будь-якого обладнання, пов'язаного з газом. Німеччина навпаки активно вмовляє партнерів повернути агрегат, щоб у рф не було приводу для скорочення постачання газу до ФРН.

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Газпром минулого місяця скоротив потужності трубопроводу "Північний потік-1" до 40% від звичайного рівня, пославшись на затримку повернення обладнання, що обслуговується компанією Siemens Energy в Канаді.

Турбіни для прокачки газу виготовлені в Канаді. Там вони регулярно проходять технічне обслуговування на підприємствах Siemens Energy AG. Одна з турбін була відправлена в Монреаль на капітальний ремонт.
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Топ коментарі
+4
Мощь❗Высоко технололичное изделие. По этому одичалые сами сделать такое не способны☝
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09.07.2022 19:18
+3
Пралллльна, тарапится не нада (с)
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09.07.2022 19:08
+3
нададудь найпотужніші турбіни і багато досить, але...ні в якому разі не можна поспішати, треба уважно вивчити питання та провести консультації із усіма партнерами чи це не призведе до ескалації...в треба дозвіл від всіх виробників та власників технологій ))
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09.07.2022 19:43
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Пралллльна, тарапится не нада (с)
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09.07.2022 19:08 Відповісти
Не на часi☝
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09.07.2022 19:16 Відповісти
Невже німці не розуміють, що хоч з турбіною, хоч без неї, газпром їм збільшувати постачання газу не буде. Москалям лише потрібен прецедент...
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09.07.2022 19:14 Відповісти
навіщо така величезна турбіна, якісь лопатки, гостряки
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09.07.2022 19:16 Відповісти
Мощь❗Высоко технололичное изделие. По этому одичалые сами сделать такое не способны☝
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09.07.2022 19:18 Відповісти
нададудь найпотужніші турбіни і багато досить, але...ні в якому разі не можна поспішати, треба уважно вивчити питання та провести консультації із усіма партнерами чи це не призведе до ескалації...в треба дозвіл від всіх виробників та власників технологій ))
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09.07.2022 19:43 Відповісти
👍👍👍
у Шольца треба повчитись) ліпити відмазки
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09.07.2022 19:49 Відповісти
Зробіть гарний дисбаланс на валу і повертайте. Теж мені проблема.
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09.07.2022 19:45 Відповісти
теж хороша ідея)
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09.07.2022 19:50 Відповісти
Доречно👍
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09.07.2022 20:25 Відповісти
Енергетичні потреби Німеччини ЦІЛКОМ задовільнялися і зараз можуть бути задовільнені за допомогою української ГТС, все інше - від лукавого. Краще притягніть Газпром до відповідальності за невиконання контрактних збов'язань.
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09.07.2022 20:28 Відповісти
Німеччина каже, що може бути "гарантом" безпеки України шляхом впровадження пекельних "високоефективних санкцій". І в той же час, Німеччина намагається вмовити вже дві інші країни - Литву і Канаду - порушити вже введені не дуже й пекельні санкції, бо німцям дуже лячно від того, що можуть зробити кацапи. Ну, от як це в них одночасно в голові вкладається, в них же ж стереотип раціональності - це майже національна ідеа, а тут шиза якась
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09.07.2022 20:38 Відповісти
 
 