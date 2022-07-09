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Жителів Херсонщини закликають готувати укриття аби пережити наступ ЗСУ: "Наші хлопці будуть працювати максимально акуратно, але війна є війна"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсон

Жителям окупованої Херсонщини варто виїхати з області, а хто не може – готуватися до бойових дій, шукати укриття, вода та їжу.

Про це заявив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Все ж таки потрібно виїжджати нашим людям.

Я знаю, що це дуже важко і не всі мають можливість, але треба це робити. Хто ніяк не може це зробити – треба готуватися до того, що знадобиться знову укриття, знову необхідно підготувати запас води, певний запас їжі для того, щоб пережити наступ наших військ. Ми розуміємо, що наші хлопці будуть працювати максимально акуратно, хірургічно, щоб зберегти кожне життя, але війна є війна", - розповів Соболевський.

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За словами Соболевського, на Херсонщині останнім часом все більше успіхів у ЗСУ.
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Топ коментарі
+43
Дай, Боже!
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09.07.2022 19:17
+40
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09.07.2022 19:28
+36
Всем Херсонтцам удачи и остатся целыми❗
Пересiчным: попкорн и удобный диван👍
Кацапы, а вы не бойтесь, мы вас не больно зарэжым
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09.07.2022 19:22
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Дай, Боже!
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09.07.2022 19:17 Відповісти
Та зразу складати їх на компостну купу. А то ше по моргам возять, багато честі.
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09.07.2022 22:36 Відповісти
Всем Херсонтцам удачи и остатся целыми❗
Пересiчным: попкорн и удобный диван👍
Кацапы, а вы не бойтесь, мы вас не больно зарэжым
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09.07.2022 19:22 Відповісти
Зер гуд!!!!!
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09.07.2022 19:24 Відповісти
Тримайтеся і бережіть себе!
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09.07.2022 19:25 Відповісти
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09.07.2022 19:28 Відповісти
Да расстреляйте вы уже Андреевский мост и рашисты в трусах вплавь будут драпать. Ничего так не подрывает боевой дух и провоцирует панику как осознание того что ты в окружении да еще на чужой земле.
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09.07.2022 19:32 Відповісти
наверное ты прав. С одной стороны этот мост и нам нужен уже при наступлении. Но с другой орки при отступлении его явно подорвут. Так что если его разбомбить уже сейчас , то у оркотни будут проблемы и с отступлением и с подвозом боеприпасов. Но самое главное у них сейчас бы появилась паника конкретная
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09.07.2022 20:09 Відповісти
тоже удивляет почему мост не тронули до сих пор. Артиллерией его вполне можно достать, Химарс не нужен.
Вообще почему его не подорвали когда рашисты наступали в самом начале. Ладно, в начале ********, как говорит Арестович.
Но сейчас то, устроить рашистам конкретную кабзду - самый раз. За Бучу, за Ирпень, за Чернигов, и за многое прочие.
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09.07.2022 23:33 Відповісти
Антонівський!
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09.07.2022 20:12 Відповісти
Доречі)Остання інформація з Херсона від нашої знайомої,батьки котрої там.З усього будинку багатовповерхівки залишилось 10% корінних жителів.Решту квартир займають приїзджі москалі : вчителі,військові і просто якийсь невідомий контингент.Корінні ж жителі,немаючи інтернету та зв'язку з Україною,ходять до лісу і приймачами слухають новини з України,бо інших джерел просто нема.Тому не знаю,чи слід когось про щось попереджати.
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09.07.2022 19:42 Відповісти
тобто намічається черговий "жест доброї волі" від кацапів (лижня з Херсону)?
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09.07.2022 20:04 Відповісти
Если это не деза для орков, то в первый раз слышу чтобы про планы армии рассказывали со всех "утюгов"
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09.07.2022 20:08 Відповісти
ИПсО
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09.07.2022 20:13 Відповісти
Как раз правильно☝Кацапы знают о превосходстве ВСУ там, и морально многие уже присматривают транспорт для ***** А когда начнутся первые залпы пойдет цепная реакция👍🏃⛷
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09.07.2022 20:13 Відповісти
хотелось бы увидеть день когда снова перекроют сухопутный коридор в крым. Вот когда у рашиздов будет полный абзац и разрыв пердаков. Кое кто говорит что кремлядь бункерная решилась на спецобосрацию во многом из за коридора в крым и воды для него.
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09.07.2022 23:37 Відповісти
ля ля ля тополя скільки можна вже триндіти про це я чую три місяці
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09.07.2022 20:11 Відповісти
Утром наверно начнётся контрнаступление💥 Современное оружие позволяет разбивать железо козломордых в хлам в считанные часы☝Один два дня и Херсон освободят👍
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09.07.2022 20:18 Відповісти
Шапками кидать не нужно. Не все так просто и быстро, но в том, что освободят, сомнений нет.
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09.07.2022 20:36 Відповісти
А шапками и не собираются. Химерс + дальнобойная артиллерия с высокоточными снарядами👍 И не забываем за точные разведданные в реальном времени от союзников❗
Именно легко и быстро☝
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09.07.2022 20:45 Відповісти
Херсон находится кагбэ встороне от дороги по которой можно драпать. Так шо товарищ выше ничего не закидывает шапками. Просто , когда начнется шухер, каазламордым Херсон будет боком.
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09.07.2022 20:53 Відповісти
"Не беспокойся, КАзлАдоев! Буду бить аккуратно, но сильно! Ухахахахахаха!!!"(с)
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09.07.2022 20:46 Відповісти
ПУТИНХУЙЛО!!!МРАЗЬ ОБОСРАННООБОССАНАЯ ИЗДОХНИ!!!!СКОЛЬКО ИЗЗА ОДНОЙ МРАЗИ ТЫСЯЧЬ ПОЛЯГЛО А СКОЛЬКО МИЛЛИОНОВ СТАЛО БЕДНЯКАМИ!!!И БУДЕТ!!!***** ЗАВАЛИТЕ ПУТИНАХУЙЛА И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ!!!ВСЁ НАЛАДИТСЯ!!!!
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09.07.2022 20:47 Відповісти
А жителям Херсонщины это нужно, их кто спросил ? А то ведь и батогами встретить могут
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09.07.2022 21:04 Відповісти
А кацапи у них шось питали, коли загарбали майже всю область?Херсонцi же давно чекають на наших рiдних ЗСУ..
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09.07.2022 21:33 Відповісти
Ватное пнх
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09.07.2022 23:20 Відповісти
Без крови нельзя?
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09.07.2022 21:42 Відповісти
Без мокшанськоi-в жодному разi..
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09.07.2022 22:24 Відповісти
С Богом ребята. Украина обязательно победит в этой войне!
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09.07.2022 22:16 Відповісти
Потрібно ''подякувати'' усій зеленій шоблі за такий стан країни.
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09.07.2022 23:04 Відповісти
Жителям серсона уже раздают российские паспорта
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09.07.2022 23:29 Відповісти
рашисткая лакмусовая бумажка. раздают спецом для определения степени рашизма и мозгового поражения ватой. перепадет паре сотен местных консерв, а по тв представят что чуть ли не весь регион переметнулся. типичный пропагандисткий рашисткий трюк.
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09.07.2022 23:41 Відповісти
Шквал вогню через усю область. Щось і я злякався.
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09.07.2022 23:41 Відповісти
Американские РСЗО HIMARS обходятся Украине в 1 миллион долларов В МИНУТУ

Об этом заявил капитан из 103 бригады территориальной обороны.
Полный боекомплект одного HIMARS - 6 ракет по 150 тысяч долларов каждая. Скорострельность - те самые 6 выстрелов в минуту. Итого получаем почти миллион зеленых за залп.
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10.07.2022 00:43 Відповісти
Найцікавіше, що орки не розуміють, що все це за їх рахунок. Коли війна закінчиться, рашистські арештовані золотовалютні резерви підуть штатам на оплату ленд лізу, а інша частина на відбудову України. Там мінімум 400 млрд $ на секундочку. Плюс буде розвалена економіка і міжнародна ізоляція... Вони думають, що допоможе Китай, але Китай не допоможе
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10.07.2022 01:02 Відповісти
За эту минуту орки теряют танков, Панцирей и С-300 на несколько миллионов. Учитывая, что Украине скидываются ТОП-10 мощнейших экономик Мира, не вижу в этом проблемы.
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10.07.2022 01:31 Відповісти
Счёт уже оплачен, не стоит переживать.)
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10.07.2022 02:14 Відповісти
Вообще пофиг )
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10.07.2022 02:18 Відповісти
они уже оплаченные приезжают, пока за счет американских налогоплательзиков а позже будут оплачены с замороженых средств. Каждая ракета стоит своей цели.
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10.07.2022 07:07 Відповісти
С Херсона начнётся победа! Верим в ВСУ. Да поможет вам Бог
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10.07.2022 02:12 Відповісти
До цих рекомендацій ще слід додати, щоб ті, хто ще досі не виліз з москальської дупи, хай вчать державну мову - це ніколи не завадить і завжди доречно та актуально, а також допоможе легше пережити український контрнаступ.
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10.07.2022 04:19 Відповісти
 
 