Жителів Херсонщини закликають готувати укриття аби пережити наступ ЗСУ: "Наші хлопці будуть працювати максимально акуратно, але війна є війна"

Жителям окупованої Херсонщини варто виїхати з області, а хто не може – готуватися до бойових дій, шукати укриття, вода та їжу.

Про це заявив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

"Все ж таки потрібно виїжджати нашим людям.

Я знаю, що це дуже важко і не всі мають можливість, але треба це робити. Хто ніяк не може це зробити – треба готуватися до того, що знадобиться знову укриття, знову необхідно підготувати запас води, певний запас їжі для того, щоб пережити наступ наших військ. Ми розуміємо, що наші хлопці будуть працювати максимально акуратно, хірургічно, щоб зберегти кожне життя, але війна є війна", - розповів Соболевський.

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За словами Соболевського, на Херсонщині останнім часом все більше успіхів у ЗСУ.