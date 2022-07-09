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війна (56882) зброя (5764) Резніков (1386) HIMARS (222)

Перші чотири установки HIMARS знищують більше ворогів, ніж класичні 152-мм гармати, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

himars,рсзв

Сучасна війна продемонструвала, що саме високі технології перемагають навалу.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Міністерство оборони України.

"Сьогодні тільки перші чотири установки HIMARS, які Україна отримала від країн-партнерів, завдають більше ураження ворогу, ніж класичні перевірені часом гармати 152-го калібру", - сказав міністр оборони.

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Резніков заявив, що Україні потрібні безпілотники, системи радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки, системи зв’язку, автоматизовані системи управління і багато-багато іншого озброєння.

"Аби зберегти життя наших воїнів, треба, щоб у нас воювали дрони. Сучасна війна продемонструвала, що саме високі технології перемагають навалу", – зазначив він.
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Топ коментарі
+31
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09.07.2022 19:43
+22
Скавчать по повній програмі.
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09.07.2022 19:28
+20
Кацапи ще не скавчать, що бандерівці вбивають ними мірних жітєлєй бамбаса?
Якщо ні, то це дивно!
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09.07.2022 19:26
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Sehr gut!
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09.07.2022 19:25 Відповісти
Украине дают сейчас далеко не самое современное оружие, а если бы ей дали сейчас самое современное высокоточное западное вооружение, ракеты, то война бы закончилась уже через два месяца, и в Москве! )
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09.07.2022 19:55 Відповісти
Спроси Ермака почему.
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09.07.2022 19:59 Відповісти
Что "почему", и причем здесь Ермак?
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09.07.2022 21:28 Відповісти
А при тому, що він регент Зеленського.
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09.07.2022 21:32 Відповісти
Ещё раз: "..если бы ей дали сейчас самое современное высокоточное западное вооружение, ракеты, то война бы закончилась уже через два месяца, и в Москве!",
причем здесь какой-то "регент" и где здесь зависимость от нового вооружения Запада?
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10.07.2022 08:17 Відповісти
Хєрово що цього розуміння в нас не було всі 8 років до цього
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09.07.2022 21:10 Відповісти
Кацапи ще не скавчать, що бандерівці вбивають ними мірних жітєлєй бамбаса?
Якщо ні, то це дивно!
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09.07.2022 19:26 Відповісти
Скавчать по повній програмі.
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09.07.2022 19:28 Відповісти
Тоді я спокійний!
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09.07.2022 19:31 Відповісти
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09.07.2022 19:32 Відповісти
ХІМЕРИ-це справжній жах для кацапських мерзенних вбивць...
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09.07.2022 19:28 Відповісти
Четыре мало , если-бы 400 🙏🙏🙏‼️💥💥💥🔥🔥🔥🔥🇷🇺☠️☠️☠️☠️
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09.07.2022 19:55 Відповісти
Так еще не вечер. На четыреста Химарсов две с половиной тысячи подготовленных ракетчиков нужны. А это берет время, их готовить.
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09.07.2022 20:25 Відповісти
Готовят. По Европе и Америке не знаю, но в Британии тысячи. Инфа из открытого источника. Мой друг помогает переводить. Кацапне будет ооочень жарко...
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09.07.2022 20:42 Відповісти
У вашого товариша проблеми з числівниками (( Без образ , але про тисячі Хімарсів у Британії товариш перегнув ((
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10.07.2022 00:59 Відповісти
Та він взагалі-то про ракетчиків.
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10.07.2022 13:11 Відповісти
Це очевидно , на то вона і високоточна зброя .

установок би 500 і безлім по ракетам до них і через рік можна булоб святкувати перемогу над фашистами з *********
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09.07.2022 19:31 Відповісти
Ну, якщо би в США відібрали авіацію, вони б так і воювали проти Росії. Потім би гордо розказували, що день війни їм обходився в 10 мільярдів.
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09.07.2022 19:41 Відповісти
Ну если учесть, что первые 10 тыс. ребят уже обучаются на НАТОвской технике в Британии, то можно только гадать, что нам передадут еще через 3 месяца!!!
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09.07.2022 19:33 Відповісти
Даже не знаю, что сказать... Ракета калибра 240 мм, оказывается, мощнее снаряда 152 мм! Интересно, он долго думал? Важно, что она летит далеко и прямо в безмозглые головы. А что до линии соприкосновения, то тут она вообще не используется, а вот 152 мм доставляют нам основные хлопоты.
Иногда кто-то что-то как "скажет", так лучше бы вообще не говорил.
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09.07.2022 19:42 Відповісти
Согласен❗Тебе лучше молчать. Аналитик с тебя не очень.
Не в обиду.
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09.07.2022 19:48 Відповісти
Абдаллаза Свободу Украины

@turkmendagz

·

21 ч

Пишут что дагестанцы продали украинцам две САУ "Коалиция" за 300 000 долларов.
Будь как дагестанцы, станешь богатым!!!
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09.07.2022 19:42 Відповісти
непоганий вибір), або ти 200й - або 300000$
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09.07.2022 19:51 Відповісти
хотілося б пруфів, хоча б 1 фоточку
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09.07.2022 19:51 Відповісти
пан Резников зачем эти высеры
бюджет армии на месяц-130 лярдов гривень
3-4 милярда гривень можна спокойно найти
и купить 15-20 байрактаров
вот так нужно работать министру
а не бла-бла-бла заниматься
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09.07.2022 19:42 Відповісти
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09.07.2022 19:43 Відповісти
От би Зеленому в пику цей "папірець" тицьнути...
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09.07.2022 19:51 Відповісти
Цей "папірець" потрібно тицькати кожному, хто голосував за цього любителя шашликів у травні!
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09.07.2022 20:31 Відповісти
На жаль, їм хоч кілок на голові теши.
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09.07.2022 21:00 Відповісти
вата (якщо виживе) буде дітям розповідати: "ети хаймарси нашим зольдатам у спину стріляли"
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09.07.2022 19:48 Відповісти
Не надо открыто говорить, сколько и чего сейчас работают по врагу.
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09.07.2022 19:50 Відповісти
А ты думаешь они как на духу, все по честному рассказывают
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09.07.2022 20:30 Відповісти
Главное- не называть точного количества и не трындеть лишнего.
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09.07.2022 22:47 Відповісти
а що зміниться? "вичислять по ай пі")))
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09.07.2022 23:17 Відповісти
При чём здесь мой ай-пи?
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10.07.2022 11:36 Відповісти
Резников? 152от совка и наводящиеся по GPS Himars. Серьойзно ?
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09.07.2022 19:52 Відповісти
тут навіть не в тому справа,прильот що 152го що 155го снаряду приблизно рівнозначний,але цей дебіл чомусь їх не порівняв,а порівняв з Хімарісом,це ***** те саме що порівняти 155й з снарядом Урагану або Смерчу,**** понабирали "міністрів" ***** "оборони"...
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09.07.2022 23:20 Відповісти
Ну как можно сравнивать гондон с дирижаблем, а совковую гаубицу с HIMARS?
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09.07.2022 19:56 Відповісти
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09.07.2022 20:09 Відповісти
Реально мы начнем побеждать когда уничтожим рашистские аеродромы с самолетами, нефтяные и газовые вышки и склады с ракетами которыми рашисты нас обстреливают.
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09.07.2022 19:57 Відповісти
Когда уберете Ермака от власти вот тогда и победите
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09.07.2022 20:01 Відповісти
Не тільки усю зелену шоблу , всі різного ступеню але шкідники або добровільні , або зло намірні ...
всю владу патріотам , що воюють або воювали , от ці люди не баригі і не запроданці , а люди гідності і честі !
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09.07.2022 20:48 Відповісти
Иван Яковина каже шо Байден отправляет в Украину новейшие ракеты и круче Гимарсов...
Более подробно зайдите на страницу блогера...
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09.07.2022 19:59 Відповісти
АТАCMS
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09.07.2022 20:03 Відповісти
Тепер буде фул хаус: химери з ракетами на 300 км, гарпуни, контроль над Зміїним і ******* системи ППО.
Далі імітується удар на Херсон і виманюються туди сили кацапів.
Реальний удар блискавично робиться на Мелітополь.
Одночасно ракетами ATACMS знищується Кримський міст, гарпунами топляться кацапські корита де б вони не бовталися.
І хай кацапи драпають з Херсона і Криму, повторюючи Дюнкерк (хоча ті скоріше просто кинуть своє м'ясо).
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09.07.2022 20:14 Відповісти
Да ты стратег однако, прям реинкарнация Напольйона... того что Буанапарте🤔 Почему не в Генштабе, аника-воин, хотя за такой высер тебе положено от рассейского прапорщика нас.прод.склада не меньше ящика печенья и бочки варенья 😝😝😝😝😝😝😜🤪
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09.07.2022 20:43 Відповісти
Я чекав якихось таких коментарів Наполеони - то все давно вже застаріло, я вчився у Хью Страчана А кацапські галети хай їдять кацапи.
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09.07.2022 21:14 Відповісти
Вчився, та не довчився, якщо не зрозумів, що історія нас учить лишень тому, що нічого не учить 😁 Історики - найтупіші представники гуманітаріїв, тупіші істориків хіба що ін'язівці, ті не знають ні своєї мови, а ні чужої, не кажучи про історію, до того ж безграмотні😁 А історія не наука, - вона як повія, хто більше заплатить той її і трактує... хоч раком, хоч боком
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10.07.2022 11:57 Відповісти
Точно! А найрозумніші ті, хто всіх тих хуманітаріїв тикає мордою в лайно!
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10.07.2022 12:37 Відповісти
Бідолага, і що, часто тебе тикають🤔🧐😁 Чого ж ти тут ошиваєшся, потиканий спадкоємець Хьюги з Страчаном 😝😝😝😝😜🤪 До речі, Хюга хоч знає про твоє існування 🤔
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10.07.2022 16:04 Відповісти
Де наша оборонна промисловість? Де наші Нептуни, Вільхи, Стугни, Громи? Де наші танки, в решті решт? Все це ще 3 роки тому було готове до виробництва та постачання в Армію... Нехай ЗЕлене антидержавне кодло відповість - ДЕ ВСІ ЦІ ВИДИ ОЗБРОЄНЬ? Скільки десятків тисяч життів та скільки окупованих міст, зруйнованих будинків та людських доль вже коштував Україні цей грьобаний ZEлений кривавий "асфальт"???
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09.07.2022 20:18 Відповісти
Тебе ответить в рифму или сам поймёшь, многословный вопрошака 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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09.07.2022 20:46 Відповісти
Да, важкувато воювати. коли при владі зрадники на чолі з Боневтіком уклоністом.
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09.07.2022 20:50 Відповісти
Резников, твоя задача гноить бронежилеты и каски. Ну и весь ВПК до кучи. Пора бы и помолчать
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09.07.2022 20:55 Відповісти
Теж мені, відкрив Америку!
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09.07.2022 21:36 Відповісти
Подтверждаю, знакомый с завода Артем свалил в свое время, после того, как зеленая банда слила оборонзаказ. Не было работы. В том числе это чучелко Резников сливало.
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09.07.2022 22:01 Відповісти
Резніков - міністр оборони України з 4 листопада 2021 року. Ніяк він не міг зливати. Якраз після його призначення щось запрацювало.
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10.07.2022 13:20 Відповісти
Він прозрів, чи що?
Про шашлики вже не розповідає?
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10.07.2022 01:30 Відповісти
Дурне порівняння яке викликає питання: Нах.. було купляти "Дани" 152мм,а не клепати власні "Богдани"155мм?
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10.07.2022 18:59 Відповісти
 
 