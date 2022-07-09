Перші чотири установки HIMARS знищують більше ворогів, ніж класичні 152-мм гармати, - Резніков
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Сучасна війна продемонструвала, що саме високі технології перемагають навалу.
Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Міністерство оборони України.
"Сьогодні тільки перші чотири установки HIMARS, які Україна отримала від країн-партнерів, завдають більше ураження ворогу, ніж класичні перевірені часом гармати 152-го калібру", - сказав міністр оборони.
Резніков заявив, що Україні потрібні безпілотники, системи радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки, системи зв’язку, автоматизовані системи управління і багато-багато іншого озброєння.
"Аби зберегти життя наших воїнів, треба, щоб у нас воювали дрони. Сучасна війна продемонструвала, що саме високі технології перемагають навалу", – зазначив він.
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причем здесь какой-то "регент" и где здесь зависимость от нового вооружения Запада?
Якщо ні, то це дивно!
установок би 500 і безлім по ракетам до них і через рік можна булоб святкувати перемогу над фашистами з *********
Иногда кто-то что-то как "скажет", так лучше бы вообще не говорил.
Не в обиду.
@turkmendagz
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21 ч
Пишут что дагестанцы продали украинцам две САУ "Коалиция" за 300 000 долларов.
Будь как дагестанцы, станешь богатым!!!
бюджет армии на месяц-130 лярдов гривень
3-4 милярда гривень можна спокойно найти
и купить 15-20 байрактаров
вот так нужно работать министру
а не бла-бла-бла заниматься
всю владу патріотам , що воюють або воювали , от ці люди не баригі і не запроданці , а люди гідності і честі !
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Далі імітується удар на Херсон і виманюються туди сили кацапів.
Реальний удар блискавично робиться на Мелітополь.
Одночасно ракетами ATACMS знищується Кримський міст, гарпунами топляться кацапські корита де б вони не бовталися.
І хай кацапи драпають з Херсона і Криму, повторюючи Дюнкерк (хоча ті скоріше просто кинуть своє м'ясо).
Про шашлики вже не розповідає?