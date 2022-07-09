Перші чотири установки HIMARS знищують більше ворогів, ніж класичні 152-мм гармати, - Резніков

Сучасна війна продемонструвала, що саме високі технології перемагають навалу.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Міністерство оборони України.

"Сьогодні тільки перші чотири установки HIMARS, які Україна отримала від країн-партнерів, завдають більше ураження ворогу, ніж класичні перевірені часом гармати 152-го калібру", - сказав міністр оборони.

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Резніков заявив, що Україні потрібні безпілотники, системи радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки, системи зв’язку, автоматизовані системи управління і багато-багато іншого озброєння.

"Аби зберегти життя наших воїнів, треба, щоб у нас воювали дрони. Сучасна війна продемонструвала, що саме високі технології перемагають навалу", – зазначив він.