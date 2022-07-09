В України сьогодні вже є захист нашого неба: російські літаки у нас вже не літають, - Резніков
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міністр оборони України Олексій Резніков під час онлайн-конференції Forbes "Будуємо разом" пояснив, чому в Україні буде неефективна система протиповітряної оборони "Залізний купол".
Про це повідомляє Міноборони, передає Цензор.НЕТ.
Резніков наголосив, що українські військові збивають досить велику кількість російських ракет та авіацію, проте захист неба треба суттєво посилювати.
"У нас, в України, і сьогодні вже є захист нашого неба. Він не ідеальний, але, повірте, ми досить велику кількість ракет збиваємо, які летять. Ворожі літаки у нашому небі вже не літають, бо бояться і знають, що ми їх збиваємо. Вони використовують старі ракети Х-22, Х-55 й інші. Агресор стріляє ними з території росії, з території білорусі, з акваторії Чорного та навіть Каспійського морів, з тимчасово окупованого українського Криму. Ворог боїться наблизитися, бо у нас дуже професійні Повітряні сили, а бійці усіх видів, родів і сил ЗСУ та інших складових сил оборони майстерно застосовують ПЗРК", – наголосив Резніков.
Однак, за його словами, в Україні буде неефективна система "Залізний купол", і замість неї потрібно розвивати свою систему ППО/ПРО.
"Ми всі знаємо приклад Ізраїлю, який досить непогано захищає небо. Всі ми знаємо назву "Залізний купол", але навіть він не захищає на 100%. Мало того, я був в Ізраїлі, спілкувався з їх виробниками, підприємствами державними. "Залізний купол" зроблений проти повільних на низьких висотах з легким ураженням ракет, зроблених, по суті, у гаражах. Від крилатих та балістичних ракет "Залізний купол" не захищає. Там є інша система ППО, яка розвивається і в самому Ізраїлі, і є в Чехії, і в США. Тому нам потрібно розвивати свою систему ППО/ПРО, або отримувати, у тому числі від наших партнерів", – наголосив міністр оборони України.
Будь ласка, зачекайте...
по друге - маловідомий
по третє - ППО та ПРО мають трохи різні задачі, хоч вони і пересікаються
в четверте - навіть найтупіший преЗЕдент висловлює інколи розумні речі, звісно не свої, для цього є радники і звістно не *****!!!
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Треба було смайлик поставити, бо дехто не вкурив. )))
а ніззя так зробити, шоб міністр був фаховим,
а тим більш, найбільш фаховим в своїй галузі ?
Якого хєра юриста поставили міністром оборони ?
ти особисто будеш робити зауваження, якщо тобі при потребі операцію на головному мозку буде робити слюсарь-сантехнік 5 розряду замість нейрохірурга ?
И дЕрьмак с удовольствием выдаст вам для этих целей боекомплект свежего, не более чем годичной давности, куском асфальта. Вам один БК или сразу три?
Тільки що спілкувався.
Над чаплинським районом постійно літають, навіть під час бесіди.
Але вже високо у небі.
Неділю назад на низьких висотах наярювали круги. Мабуть тренуються
ПОНЕДІЛОК, 21 ЛЮТОГО 2022, 11:30
25 січня 2022
Готуй пакет з суарями.
Кстати, неуважаемые кацапские боты - на послевоенном трибунале вы также будете признаны виновными в разжигании войны. С пропагандистами Гитлера именно так было. Некоторых из них даже повесили по решению трибунала. Так что лучше увольняйтесь с ботофермы пока не поздно.
Тобто, створюєте кацапським ботам комфортні умови.
What's next - we don't need HIMARS because we all are brave and have enough meat to throw against the invader?
Please God, make stupid people in Ukrainian military ranks just be gone. For the sake of the country and its good people.
Третьего не дано..
Надобраніч панове...