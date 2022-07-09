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Окупанти атакували ракетами всю лінію фронту на Донеччині, загинули троє людей і ще вісім поранено, - голова ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

донеччина

Росіяни ракетами атакують всю лінію фронту в Донецькій області, загинуло троє людей і ще вісім поранено.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у телеграмі повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Росіяни ведуть активні обстріли по всій лінії фронту та містам у відносному тилу", - написав він.

Кириленко уточнив, що, зокрема, під вогнем звільнена від росіян Павлівка в Вугледарській громаді. Ракетним ударом зруйновано одну хату, без постраждалих.

Він зазначив, що в Авдіївці – понад 10 обстрілів, всі по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі. Інформацію про постраждалих та обсяги руйнувань уточнюється.

У Мар'їнці від обстрілів загинула щонайменше 1 людина, у Красногорівці - спалахнула пожежа в полях.

В Очеретинській громаді зі Смерчів обстріляно дачний кооператив, у Новоселівці Першій - без постраждалих.

У Костянтинівці не менше 5 прильотів по житлових масивах - вже зараз відомо про 1 загиблого та 3 поранених. Також пошкоджено молокозавод та меблеву фабрику.

У Світлодарській громаді чотири особи отримали поранення у Зайцевому. Також один загиблий і один поранений у Переїзному Званівської громади.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Обстріляли ТЕС, залізничну станцію та будинки: Наслідки ракетних ударів окупантів по Донеччині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: Роман Свиридович
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09.07.2022 21:41 Відповісти
Господи да прекрати не винные жертвы(((((нет войне
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09.07.2022 21:48 Відповісти
Ця молитва не допоможе!

Потрібно: "смерть ворогам-касапам"! Тільки тоді українцям буде легше.
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09.07.2022 22:08 Відповісти
Взорвали логистику крыс путлера по всему фронту...но крысы путлера атакуют...
СТРАННО...
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09.07.2022 21:53 Відповісти
це ракети, вони досить далеко літають, логістику треба в глибокому тилу рашкі підривати, щоб вже й ракети у них не літали.
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09.07.2022 22:06 Відповісти
взорвали крупняк, а мелких нычек у них там еще не меряно......
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09.07.2022 22:08 Відповісти
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09.07.2022 22:05 Відповісти
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09.07.2022 22:05 Відповісти
А тепер уявімо, якби у нас з самого початку були вдостатку "Вільхи", "Богдани", "Громи" та інші ніштяки. *** би кацапи сюди поткнулись. Зелені ******** знали, що робили.
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09.07.2022 22:30 Відповісти
И не только Донетчину. Часа в три утра по Харькову опять *******. Два прилёта , обычных , Искандерами было точно. Опять разбудили суки.
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10.07.2022 04:27 Відповісти
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10.07.2022 07:02 Відповісти
 
 