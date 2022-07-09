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Блінкен п'ять годин переконував главу МЗС Китаю засудити війну Росії проти України

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

ван,блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ Китаю Ваном Ї та закликав його виступити проти російської війни в Україні, пропонуючи кроки щодо співпраці.

Про це пише The New York Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Зустріч відбулася на індонезійському острові Балі через день після саміту міністрів закордонних прав G20 і тривала понад п'ять годин.

Після зустрічі у розмові з журналістами Блінкен відкинув заяви Китаю про нейтралітет у війні між Росією та Україною як неправдоподібні.

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Він сказав, що лідер Китаю Сі Цзіньпін продовжував дотримуватися своєї лютневої заяви про партнерство з президентом Росії Владіміром Путіним, що Китай підтримав Росію в ООН і що він "посилив російську пропаганду".

Блінкен зазначив, що в травні Пекін і Москва провели спільні стратегічні бомбардувальні навчання.

"Я намагався донести до державного радника, що це справді момент, коли ми всі повинні встати, щоб засудити російську агресію. Те, що ви чуєте від Пекіна, це те, що він стверджує, що є нейтральним. Я б почав з того, що досить важко бути нейтральним, коли мова заходить про цю агресію. Є явний агресор. Є явна жертва", – сказав він.
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Топ коментарі
+19
Трамп ще за путч в Конгрессе не отсидел
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09.07.2022 22:58
+15
а зеленая абизьяна, сбежавшая из сухумского питомника говорила своим ртом, что это наши стратегические партнеры?
Байден помечу мы не в НАТЕ ?
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09.07.2022 22:50
+14
Блинкен должен быть следующим президентом США!
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09.07.2022 22:19
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Блінкен перед головую МЗС Китаю
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09.07.2022 22:17 Відповісти
Блинкен должен быть следующим президентом США!
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09.07.2022 22:19 Відповісти
Не поспішайте. Дотримуйтеся черги.
Віруни призначили 2 терміни "животворящому" (с), а потім ще 2 терміни камалці.
Тоді вже буде ваш ставленик.
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09.07.2022 22:20 Відповісти
Пробачте. Хто такий "камалці"?
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09.07.2022 22:45 Відповісти
камала харіс
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09.07.2022 23:01 Відповісти
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%80%D1%96%D1%81
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09.07.2022 23:03 Відповісти
2 терміни Байдену, а потім ще й 2 терміни "камалці"?
Невже прихильники Рудого ************* вже не вірять у його перемогу у 2024-му?
Хіба його останній опус стосовно України трампістів не надихає?
23.02.2022 Трамп назвав геніальним рішення Путіна щодо визнання «ДНР» та «ЛНР»
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10.07.2022 01:42 Відповісти
Трамп это Зеленский в старости. Все тоже самое + деменция.
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10.07.2022 04:33 Відповісти
бувають же пришиблені.... навіть схиблені на трампізмі. Навіть серед "порохоботів"
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10.07.2022 10:52 Відповісти
Трамп следующий❗
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09.07.2022 22:36 Відповісти
Трамп ще за путч в Конгрессе не отсидел
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09.07.2022 22:58 Відповісти
Це той, що своїми останніми указами помилував російських агентів Флінна і Манафорта? Хто він сам після цього?
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09.07.2022 23:30 Відповісти
"Блінкен п'ять годин переконував главу МЗС Китаю"-- в очільника МЗС Китаю така ж мізерна функція в прийнятті глобальних державних рішень, як і в лаврова на раші. Про що з ним можна 5 годин говорити???! Він пішак. А передати через нього голові КНР якесь словесне послання можна за 10-20 хвилин.
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10.07.2022 00:09 Відповісти
"Нейтральний Китай". Очманіти.

180 мільярдів доларів на ВПК 2020-го року (зараз, думаю, ще більше) -- це лише офіційні цифри.
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09.07.2022 22:19 Відповісти
З Вікіпедії бачу, що це 1.7% ВВП, для порівняння, у Австралії 2% ВВП, у Франції 1.9%, хоча ці країни не мають проблем з сусідами.
А подивіться на Китай. Індія, яка може і підтримати незалежність Тибету, Росія, яка може підтримати яку-небудь Внутрішню Монголію, Пакистан…

І ще, у Китаю дуже багата історія військових поразок від дуже слабких супротивників. Більшості китайців часто було пофігу за кого воювати, вони переходили на сторону рішучого завойовника і той перемагав таким чином, так що сепаратизм для Китаю історично дуже болюча тема.
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09.07.2022 22:34 Відповісти
Єдиний Китай, який легітимний -- це Republic of China (R.O.C.)

Але його, на жаль, у 1970-х роках перестали вважати таким (і на рівні ООН, і на рівні багатьох держав). Це, на мою думку, було величезною помилкою, за яку світ ще поплатиться.

(на так звану "культурну революцію", яка у континентальному Китаї вбила сотні тисяч -- якщо не мільйони -- китайців, світу що їх визнав, очевидно було пох.)

Диктатури, та ще й комуняцькі, та ще й з таким ВПК і природними ресурсами, ніколи ще до добра не доводили.
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09.07.2022 22:52 Відповісти
В лице Китая,мир откориил ещё одного монстра
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10.07.2022 00:05 Відповісти
І, так, і Тибет, і Уйгуростан мають стати незалежними країнами. Так само, як і Ічкерія, Дагестан, Якутія, Карелія і ще купа територій, що зараз перебувають у "тюрмі народів".

(і Курдистан має стати незалежним теж -- саме собою зрозуміло)
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09.07.2022 22:56 Відповісти
Що сказати, питання складне. У часи зміни зародження комунізму в Китаї США підтримували Японію, яка мало чим відрізнялася від ******** Росії - колоніальна імперія, яка навіть до своєї економіки ставилася байдуже, не те що до колоній.

До того ж, у Китаї була перманентна економічна криза, яку ніхто вирішувати не пробував. Та й опіумні війни, впевнений, комуністичні пропагандисти не забували пригадати. Тому під час громадянської війни проамериканський режим швидко впав.

Надалі не визнавати КНР, мільярдну, хай і бідну країну, було неможливо. Геополітика завжди зближується з фактичним станом речей, хоч і з запізненням.
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10.07.2022 00:19 Відповісти
нейтральні в українському питанні, а не взагалі
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09.07.2022 23:43 Відповісти
Китай бесполезно уговаривать. Ибо выбор ограничивает маневр. А Китай интересует только его интерес.
Китай союзник только самого себя. Азия. Там другие правила.
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09.07.2022 22:21 Відповісти
"Уговор" Китая это 5-10% ввозной пошлины на китайские товары в странах Запада - место китайских товаров занимают вьетнамские и т.д. азиатских стран.
При такой пошлине Китай сразу найдет "шелковый" путь в США.

При слабом внутреннем рынке сила Китая только в экспорте в страны "золотого миллиарда"
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09.07.2022 23:04 Відповісти
Ну якщо хитрожопість у пошуках власної вигоди ви називаєте "іншіми правилами Азії ",то Німеччина та Угорщина,десь поряд
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10.07.2022 00:42 Відповісти
шото видосика от найвелычнишого долго нет. не запретил ли его шеф, дерьмак, не делать сегодня такого видоса, дабы не задевать и косвенно подгоревшее дело его ж оп-ы?
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09.07.2022 22:23 Відповісти
вже виступив клоун ні слова про ермака робить вид що нічого не сталосьhttps://t.me/UkrainaOnlline/32729
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09.07.2022 22:26 Відповісти
А "телега" то Деду пошла...😊
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09.07.2022 23:05 Відповісти
Та він навіть часу на такі дрібниці не має.
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09.07.2022 23:42 Відповісти
Не до відосів - всі тушать палаючий пукан дермака, бо вогонь може спалити все кубло ОП.
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10.07.2022 01:55 Відповісти
то викиньте рф з оон, скільки можна?
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09.07.2022 22:25 Відповісти
Відмивайте Єрмака далі, і ця підтримка зійде на нівець за півроку.
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09.07.2022 22:30 Відповісти
Зря Блинкен метал бисер перед узкоглазым.
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09.07.2022 22:32 Відповісти
Він хочаб намагався... А взагалі він відкрив справжнє обличчя китайського режиму. Залишається чекати висновків і наступних кроків з боку США.
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09.07.2022 22:39 Відповісти
Налог на товары

Трамп по этой части не стеснялся
Китай - враг США
а "заруб" пошел мировой, начиная с нас, пока с нас...
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09.07.2022 23:08 Відповісти
В нас главу мзс може замінити єрмак. Та й й зустрічатися з главами мзс інших країн може теж він
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09.07.2022 22:33 Відповісти
Послухайте сьогоднішній випуск Швеця, там він розповідає, хто такий дермак, та про його придатність займатися державними справами: весь його досвід обмежений 8 роками служби помічником борця Єльбруса Тедєєва . https://youtu.be/ZSNkgdmmxa4?t=66
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10.07.2022 02:05 Відповісти
А на місці Блінкена мав бути супер-перемовник Хламідія або хоч Зввгосп, але вони чомусь з Китаєм не комунікують, хоча Китаю підтримка для України дуже була б важлива(
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09.07.2022 22:33 Відповісти
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09.07.2022 22:33 Відповісти
***** видимо пообещал Китаю больше- половину Рашки
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09.07.2022 22:34 Відповісти
Он уже ничего обещать не может

***** у Китая как бульбафюрер у рашки
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09.07.2022 23:09 Відповісти
В Китаї і росії посилено йде пропаганда що коронавірус це біологічна зброя, яка зроблена у США. Плюс Китай збільшує торгівлю з росією, тобто вже сили відомі, нема там ніякого нейтралітету, Китай фінансує збройні сили рф... тільки от проти Китаю точно побояться вводити санкції.
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09.07.2022 22:35 Відповісти
Блинкен-человек делающий для Украины столько, что его заслуги должеы быть отмечены.
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09.07.2022 22:37 Відповісти
В Киеве освобождается масса улиц имени рашистов....
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09.07.2022 23:10 Відповісти
В Черновицах например и Маяковского и Новикова-Прибоя, Суворова и даже маршала Катукова присутствует. Такое впечатление, что жизнь прошла мимо этого обласного центра.
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10.07.2022 01:11 Відповісти
Як і Спартц.
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09.07.2022 23:44 Відповісти
Є думка, що Китаю ця кровопролитна війна в Східній Європі досить вигідна. Звільняються території для експансії чисельного китайського народу на Північ та Захід. Далекоглядна перспектива.
Щороку населення Китаю збільшується на 9-10 млн. осіб. Треба думати про розширення територій.
Не виключаю навіть, що Пуйло спеціально підігрує Китаю цією війною, а може навіть завербований азіатами... чим чорт не жартує... Найбільше в Україні гине представників суміжних з Китаєм територій РФії.
Конспірологія звісно, але в цьому світі все можливо. Пандемія ковіду це підтверджує.
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09.07.2022 22:41 Відповісти
Херли осуждать,тут уже пора признавать расию-страной агрессором и террористом.
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09.07.2022 22:43 Відповісти
а зеленая абизьяна, сбежавшая из сухумского питомника говорила своим ртом, что это наши стратегические партнеры?
Байден помечу мы не в НАТЕ ?
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09.07.2022 22:50 Відповісти
аБрахамія активно займається відмиванням Злодія-рашиста абрамовича....

його НЕ цікавлять ні Харків, ні Маріуполь на Херсон.....
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10.07.2022 10:02 Відповісти
Товарищ Си хочет в третий раз керовать Китаем. У них можно только два, в октябре сьезд, оппозиция существует и серьезная. Они хотят на волне экспансионизма (тайвань) набрать очки, а царь бабуинов прыгнул раньше чтобы успеть поздравить товарища Си из Киева.
Но море к Тайваню слишком широкое, просто так не перепрыгнуть.
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09.07.2022 23:11 Відповісти
переконували панду бамбук не їсти
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09.07.2022 23:22 Відповісти
Хитрих лисиць досвідчені мисливці просто заливають у їхніх норах. За кончею потребою ця рідина може бути надто агресивною.
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09.07.2022 23:31 Відповісти
я думав китайці розумні, а виявляється тупі....
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09.07.2022 23:39 Відповісти
Сомневаюсь что они тупы. Они жестки( но не жестоки и бесчеловечны как ****** мошканские), наглы и они враги цивилизованного мира это да. Но только не тупы. Они сильны, умны и единственные кто реально сможет дать отпор блоку Нато в случае чего, и не будут как москали пустые угрозы слать и принимать поражения - они ударят без слов. Страшный противник для нашего срвременного мира и жаль что они сейчас на стороне свинособак, идеология "человек ничто, главное господство" их обьеденяет. Ох будет что-то плачевное для всей нашей Земли в скором будущем.
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10.07.2022 00:00 Відповісти
і шо, і шо ?!
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10.07.2022 00:20 Відповісти
Американские РСЗО HIMARS обходятся Украине в 1 миллион долларов В МИНУТУ

Об этом заявил капитан из 103 бригады территориальной обороны.
Полный боекомплект одного HIMARS - 6 ракет по 150 тысяч долларов каждая. Скорострельность - те самые 6 выстрелов в минуту. Итого получаем почти миллион зеленых за залп.
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10.07.2022 00:48 Відповісти
дешево !

ви знаєте скільки коштує наша "Вільха" 7
ото ж
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10.07.2022 03:26 Відповісти
Шо там "переконувать"?, - у китаез сейчас 4719 год. Их "цивилизации" 5000 лет - им всё покуй, они ничего не понимают акромя собственной "дороги жизни". Шо им ********* с его сыкушной мацквой или Штаты, которым 240 лет....
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10.07.2022 01:35 Відповісти
Пять часов уговаривал секретаршу Си. Гений дипломатии.
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10.07.2022 04:56 Відповісти
 
 