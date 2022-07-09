Блінкен п'ять годин переконував главу МЗС Китаю засудити війну Росії проти України
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Державний секретар США Ентоні Блінкен зустрівся з міністром закордонних справ Китаю Ваном Ї та закликав його виступити проти російської війни в Україні, пропонуючи кроки щодо співпраці.
Про це пише The New York Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Зустріч відбулася на індонезійському острові Балі через день після саміту міністрів закордонних прав G20 і тривала понад п'ять годин.
Після зустрічі у розмові з журналістами Блінкен відкинув заяви Китаю про нейтралітет у війні між Росією та Україною як неправдоподібні.
Він сказав, що лідер Китаю Сі Цзіньпін продовжував дотримуватися своєї лютневої заяви про партнерство з президентом Росії Владіміром Путіним, що Китай підтримав Росію в ООН і що він "посилив російську пропаганду".
Блінкен зазначив, що в травні Пекін і Москва провели спільні стратегічні бомбардувальні навчання.
"Я намагався донести до державного радника, що це справді момент, коли ми всі повинні встати, щоб засудити російську агресію. Те, що ви чуєте від Пекіна, це те, що він стверджує, що є нейтральним. Я б почав з того, що досить важко бути нейтральним, коли мова заходить про цю агресію. Є явний агресор. Є явна жертва", – сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Віруни призначили 2 терміни "животворящому" (с), а потім ще 2 терміни камалці.
Тоді вже буде ваш ставленик.
Невже прихильники Рудого ************* вже не вірять у його перемогу у 2024-му?
Хіба його останній опус стосовно України трампістів не надихає?
23.02.2022 Трамп назвав геніальним рішення Путіна щодо визнання «ДНР» та «ЛНР»
180 мільярдів доларів на ВПК 2020-го року (зараз, думаю, ще більше) -- це лише офіційні цифри.
А подивіться на Китай. Індія, яка може і підтримати незалежність Тибету, Росія, яка може підтримати яку-небудь Внутрішню Монголію, Пакистан…
І ще, у Китаю дуже багата історія військових поразок від дуже слабких супротивників. Більшості китайців часто було пофігу за кого воювати, вони переходили на сторону рішучого завойовника і той перемагав таким чином, так що сепаратизм для Китаю історично дуже болюча тема.
Але його, на жаль, у 1970-х роках перестали вважати таким (і на рівні ООН, і на рівні багатьох держав). Це, на мою думку, було величезною помилкою, за яку світ ще поплатиться.
(на так звану "культурну революцію", яка у континентальному Китаї вбила сотні тисяч -- якщо не мільйони -- китайців, світу що їх визнав, очевидно було пох.)
Диктатури, та ще й комуняцькі, та ще й з таким ВПК і природними ресурсами, ніколи ще до добра не доводили.
(і Курдистан має стати незалежним теж -- саме собою зрозуміло)
До того ж, у Китаї була перманентна економічна криза, яку ніхто вирішувати не пробував. Та й опіумні війни, впевнений, комуністичні пропагандисти не забували пригадати. Тому під час громадянської війни проамериканський режим швидко впав.
Надалі не визнавати КНР, мільярдну, хай і бідну країну, було неможливо. Геополітика завжди зближується з фактичним станом речей, хоч і з запізненням.
Китай союзник только самого себя. Азия. Там другие правила.
При такой пошлине Китай сразу найдет "шелковый" путь в США.
При слабом внутреннем рынке сила Китая только в экспорте в страны "золотого миллиарда"
Трамп по этой части не стеснялся
Китай - враг США
а "заруб" пошел мировой, начиная с нас, пока с нас...
***** у Китая как бульбафюрер у рашки
Щороку населення Китаю збільшується на 9-10 млн. осіб. Треба думати про розширення територій.
Не виключаю навіть, що Пуйло спеціально підігрує Китаю цією війною, а може навіть завербований азіатами... чим чорт не жартує... Найбільше в Україні гине представників суміжних з Китаєм територій РФії.
Конспірологія звісно, але в цьому світі все можливо. Пандемія ковіду це підтверджує.
Байден помечу мы не в НАТЕ ?
його НЕ цікавлять ні Харків, ні Маріуполь на Херсон.....
Но море к Тайваню слишком широкое, просто так не перепрыгнуть.
Об этом заявил капитан из 103 бригады территориальной обороны.
Полный боекомплект одного HIMARS - 6 ракет по 150 тысяч долларов каждая. Скорострельность - те самые 6 выстрелов в минуту. Итого получаем почти миллион зеленых за залп.
ви знаєте скільки коштує наша "Вільха" 7
ото ж