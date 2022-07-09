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Новини Події Вибухи на складі в Балаклії Вибухи на складі в Ічні
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Данілов (1189) склад (150)

Данілов не виключив, що за вибухами на українських складах у Балаклії, Ічні та Калинівці в 2017-2019 роках стоїть Росія

Новини Цензор.НЕТ Події

данілов

Росія могла бути відповідальною за атаки на склади боєприпасів радянських часів, які сталися в Україні ще до повномасштабної війни.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Були ситуації, коли наші склади руйнували. Звичайно, це могла бути Росія. Ми для них ціль номер один", - сказав він.

Окрім цього, Данілов зазначив, що у нашої країни залишилося багато радянської зброї, яка використовує снаряди калібру 122 мм і 152 мм. А таких снарядів у світі небагато, тому ми переходимо на калібр 155 мм НАТО.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року на території військового арсеналу у Балаклії прогриміло близько 20 вибухів. Внаслідок події загинули троє військовослужбовців.

Окрім цього, у жовтні 2018 року на території арсеналу зберігання боєприпасів поблизу міста Ічні сталися численні вибухи. Там зберігалося 69,5 тисяч тон боєприпасів.

У вересня 2017 року у місті Калинівка, що за 30 кілометрів від Вінниці, сталися вибухи на величезному військовому складі.

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+50
Серьезно?Ну *** гений
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09.07.2022 23:58
+47
безсмертне - у ньому сконцентрована вся тупість і нікчемність Зе-епохи👇

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10.07.2022 00:14
+34
кромі Порошенка версії закінчуються а якщо не вірите то Мосійчук переконае)
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10.07.2022 00:02
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Серьезно?Ну *** гений
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09.07.2022 23:58 Відповісти
Он как в черное оденется - так сразу и умнеет. А как снимет - дурак дураком.
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10.07.2022 00:04 Відповісти
безсмертне - у ньому сконцентрована вся тупість і нікчемність Зе-епохи👇

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10.07.2022 00:14 Відповісти
Ти гляди, проснувся, сьогодні вже мали б бути вироки, а він зродив думку про ніщо....
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10.07.2022 08:47 Відповісти
Переключает тему с Ермака!!!
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10.07.2022 00:05 Відповісти
Как всегда ОНИ ВСЕХ считают идиотами А кто их выбирал ???
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10.07.2022 00:37 Відповісти
От ви зараз такий пост пишете. А коли були ці підриви, я щось не читала припущення, що це зробила росія. Я читала коментарі всіляких знавців усього, що це було спеціально зроблено, щоб приховати крадійство як завжди корупція.
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10.07.2022 00:40 Відповісти
У меня первой мыслью было то, что это - кацапский терракт, как только склады начали взрываться. Это же самый логичный вывод, странно, что до него раньше не додумались.
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10.07.2022 01:09 Відповісти
Та то всьо Порошенко і його сини. Це ж очевидно. Тут і докази не потрібні
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09.07.2022 23:58 Відповісти
А якi ви там ще варіанти розглядаєте?
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09.07.2022 23:59 Відповісти
кромі Порошенка версії закінчуються а якщо не вірите то Мосійчук переконае)
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10.07.2022 00:02 Відповісти
а хто ж іще?
один із складів він на свій день народження підірвав, біля Вінниці, на феєрверку зекономив, барига
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10.07.2022 00:16 Відповісти
Не барига, а Народний! Барига! України!
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10.07.2022 05:51 Відповісти
Як які? А куоєніє в нєпаложеном мєстє? А "*****@лі"?
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10.07.2022 00:03 Відповісти
І стільки років соплі жували?
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10.07.2022 00:02 Відповісти
То я не зрозумів, то все-ж таки підірвав їх не Порошенко?
Ой-йой...
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10.07.2022 00:03 Відповісти
Порошенко-порошенко! Мстився за ліпєцкую хвабріку, котру слугнародная влада вимагала закрити!
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10.07.2022 00:06 Відповісти
а в Чехії і Болгарії підірвані в той же час артсклади також на совісті Порошенка ?
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10.07.2022 11:48 Відповісти
Арахамия там лично видел квадратные выпуклые воронки, оставленные диверсантом Порохом. Зуб давал.
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10.07.2022 00:06 Відповісти
Ны то Вересклива бачила !
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10.07.2022 00:32 Відповісти
ні, не не москалі, це Порошенко глухоï ночі підкрався і підірвав...
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10.07.2022 00:04 Відповісти
що значить...не виключив? А хто же ще?
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10.07.2022 00:04 Відповісти
як це можливо що розпіздяйськи охороняли всього навсього 69 тис снарядів?

і де елементарна безпека не класти всі яйця в одну корзину
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10.07.2022 00:07 Відповісти
"Світло відбилося від Венери і потрапило на метановий пузир. Так і вийшло."
Ну, або Порошенко.
Інші варіанти не розглядались.
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10.07.2022 00:09 Відповісти
ну он даёт! и шея ж вроде не как у жирафа.
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10.07.2022 00:10 Відповісти
Як же ви з людей д"бпів робите.Рашка до цієї війни готувалася ще до 2014 року Ще в 2012 році Німці на своїх базах готуваали рос контингент більше 10 тис осіб с технікою які потім атакувли Україну.Це не секрет і інтернет це знає.Орки прекрасно розуміли скільки в нас зброї і скільки *********** до неї потрібно і якого калібру.Основа калибр до наших ракетних частин і арти.Саме в цих знищених складах був цей калібр.Більше того ми навіть не намагалися цей калібр поновити .Про розробки ракетної зброї і нептунів навіть казати нічого робилося все там наверху щоб знищити цю програму або максимально не допустити її виготовлення.Всі ці люди наразі в країні ба більше при владі!Це на секундочку і ніхто з них не поніс покарання.Це розуміння що коїться наразі вкраїні всередині коли йде війна.Питання до влади що будуть робити хлопці які повернуться з війни яких сотні тисяч і які пройшли пекло?Ви до туалету не добіжете ! 14 рік буде квіточками.Ви навіть нерозумієте з якою силою зіткнетесь.Особливо депутати балаболи.Навіть страшно уявити в прогнозах що буде.Влада робить велику помилку наразі.Доки йде війна потрібна тотальна чистка в країні якої немає.Всі ці попи опзж комуняки і інша сволота ой ой ой.І це все влада відверто не розуміє.І після війни буде новий фронт.
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10.07.2022 00:10 Відповісти
Мордор к этой войне начал готовиться еще в 2004-м, после победы Ющенко.
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10.07.2022 01:33 Відповісти
Помиляєтесь, з 1991-го. Згадайте Мєшкова,Лужкова та інші події.
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10.07.2022 10:05 Відповісти
Нет, именно к этой войне. Потому что в противном случае вы еще больше ошибаетесь, как минимум нужно вести отсчет со времени провозглашения УНР.
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10.07.2022 13:44 Відповісти
А насчет предателей во власти: спасибо 73% за пианиста-президента.
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10.07.2022 01:34 Відповісти
як влада сьогодні має чистити сама себе? Ви хочете щоб пан Зеленський і його молода не воруюча по дрібничкам совдепомалороська команда себе почала чистити? Це ж якраз вони тормозили і знищили всі ракетні програми. Це вони бачили в очах ворога мир і по їх словах війну хоче виключно Порошенко, а вони такі миролюбиві її закінчать, зроблять всіх разом, за рік стануть доларними мільярдерами, піл лозунгом "какая разница", знищать зсередини все українське - мову, культуру, традиції і будуть правити вічно. Ви наполягаєте, що прийдуть з фронту сотні тисяч бійців і всім буде тісно, а Володя вже почав їх обробляти і Володя зі своєю командою запихує у вуха наративи, що герої він, єлдак,верещучка, подоляк, аристович, татаров, безугла,смірнов та інші. Ви подивіться які відоси гуляють інитернетом, де на українські пісні, і не просто українські, а козацікі, накладені їх фото і мене вразила наглість перероблені слова "замість віська запорізького йде ЗСУ, а попереда Зеленський, який не кине крісло президентське". Це ж потрібно додуматися чотирижди ухилянт має бути в головах молодих українців головним героєм перемоги над ворогом... То кого мають ганяти військові? Правильно, знову Порошанка, Турчинова,Луценко, Пашинського,Марченка, Павловського, Яценюка, бо для цього працює весть "єдиний какал єдиних новин", весь інтернет, який заточений на Володю і десь вже готуються книги про "історію перемоги", яка почалася з битви Володі, єрмака, татарова, аристовича на банковой проти великих груп ДРГ ворога...Із відосів і виступів Володі зліплять цілий серіал, куди вмонтують лідерів західних країн, які приїзжали в Україну, щоб нас підтримати під час війни, але там буде сказано, що приїзджали до Найвєлічайшого і ні слова за скорочення армії, за невиготовлення "нептунів" "грім 2", "Вільхи М" та іншого. Там не буде місця арештованим Марченко по сфальшованій справі про бронежилети, який як виявилося спасе Миколаїв і Одесу, там не буде місця Татьяні Черновіл, які в перші дні знищили російські танки, "Гради", не буде місця теробороні, яка спасла Київ, в той час коли не було чути ні баканова, ні єрмака ні всього того "героїчного зеленого підрозділу". І головне- мам ви не знайдете тих, хто здав південь, не почуєте за Наумова і всіх генералів Херсонської області, які були призначені Ним і які повтікали.
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10.07.2022 08:05 Відповісти
Ні, блін, то Порошенко сам собі свиню підкладав. Щоб настурюпні вибори не виграти. До Данілова доходить на 5 місяць війни, що кацапи до неї готувалися 30 років. Ретельно. Так, вони дебіли, але деякі речі у них виходили дуже добре.
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10.07.2022 00:12 Відповісти
В Новобогданівці знищували склади ще в 2004 році.
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10.07.2022 00:16 Відповісти
То теж Порошенко. Він тоді ще тільки тренувався.
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10.07.2022 00:22 Відповісти
А зебіли зуб давали що склади підривав Порох.
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10.07.2022 00:12 Відповісти
Данілов почав забувати свої професійні навички - як ставити клізьму корові та труїти блох у свиней...
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10.07.2022 00:19 Відповісти
Піздєц *** капітан очевідность.
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10.07.2022 00:19 Відповісти
Без мату не прокоментуєш...
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10.07.2022 00:19 Відповісти
ну, наконец то в ОП завезли таблеточки улучшающие работу головного мозга. или то клизма от наших западных партнеров так благотворно подействовала?
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10.07.2022 00:30 Відповісти
Похоже, Данилов ставит крест на зе.
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10.07.2022 00:31 Відповісти
та ні, по заказу Зе Данілов відволікає вашу увагу від серйозної теми про його оточення єрмака, татарова,смірнова і демченко, про що заговорили в США. Знову США чистять нам оточення Президента, перед цим ввели санкції проти Коломойського, Дубінського, Деркача, який був "спецом" по озвучуванню ФСБ-бешних плівок і пішли далі, бо вони ж нам передають новітню зброю і точно знають, хто її буде передавати росії.
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10.07.2022 08:08 Відповісти
"Були ситуації, коли наші склади руйнували. Звичайно, це могла бути Росія. Ми для них ціль номер один", - сказав він. Ну я зараз в цьому уже і не сумніваюсь.
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10.07.2022 00:34 Відповісти
А комісія по підриву складів ВР все ще функціонує. Вересклива мала ще 20 року озвучити підозри, але, як там говорять - не на часі. З Кремля рявкнули не піднімайте пилюку, бо ......
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10.07.2022 00:35 Відповісти
Зе крису тошнить ..
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10.07.2022 00:39 Відповісти
Тупой ещё тупее, но начало доходить
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10.07.2022 00:36 Відповісти
Навіть упоротий чех Земан і той визнав, що орки підірвали у них. І після цього чехи погнали всю резидентуру і феліксів і чобіт
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10.07.2022 00:37 Відповісти
не може буть?!....
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10.07.2022 00:42 Відповісти
А Бог існує? Данілов чітко відповість- ніт, якщо ми в нього не зможемо втрапити з гаубиці
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10.07.2022 00:43 Відповісти
В раніше казали що то все барига підірвав.. Хіба це не так???
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10.07.2022 00:44 Відповісти
Ясен пень, рука подлго кацапэн фюрера ***** с мацквы!Данилов епать только прозрел!
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10.07.2022 00:47 Відповісти
Оце *** геній, у воюючій країні проїбати склади
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10.07.2022 00:58 Відповісти
Це було до Зе. Надо назначить в виноватого . Скорее всего Матиос - он закрыл глаза на склады.
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10.07.2022 01:34 Відповісти
Бардак на складах був завжди! І при Радянській владі - теж Ще курсантом їздив на склади робить переукладку штабелів - береш піднімаєш ящик зі снарядами а вони через гниле дно тобі на ноги падають Крім того - тоді не знали двох речей: такої кількості зрадників у тих структурах і не мали дронів які могли скинуть вибухівку з неба!
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10.07.2022 03:38 Відповісти
так, але "зелена влада" вся ці недоліки "совка" та української влади, починаючи з 1991 року переклала на 5-го Президента Порошенка. То виходить знала про цю проблему, якщо так наполегливо за нею взялася? Тот виходить що знала, але нічогісінько для цього не зробила, навіть заморозила ті роботи по обладнанню нових складів та переміщення туди ракет і ***********, які розпочав Порошенко. Якщо давати оцінку по фактам, а не по намірам, то "зелена влада" чомусь діяла на користь ворога.
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10.07.2022 08:22 Відповісти
Почему не было предпринято мер по рассредоточению складов?Ведь шла уже война,и всем ясно было,что склады-это главная цель.Так почему они были не рассредоточены?
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10.07.2022 01:19 Відповісти
+1000%.
Вопрос ответственности за свои действия или бездействия , это основной вопрос. И он касается , что нынешней власти , что прошлой.
А ведь все очень просто. И все упирается в отсутствие у нас в стране системы неотвратимости наказания для всех. Отсутствие независимой судебной и правоохранительной систем.
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10.07.2022 04:22 Відповісти
а тобі не зрозуміло, що тих складів по Україні ще до окупації Донбасу - було не більше, як пальців на двох руках? А що, не читав, що ********** на них зберігались на відкритому небі в штабелях, бо вони були перезавантажені по ємності в три-чотири рази? Що не вистачало критих приміщень, не те що бункерів для зберігання?
Та почитай хоча би архіви розслідувань, як і чому були трагедії в Новобогданівці Запорізької обл (в 2004-му) та Калинівці в 2011-му (тут з датою можу помилитись, але це сталось ще до війни).

Почитай архіви, що лише в 2017-му після конфіскації статків овоща дійшли руки до будівництва захищених складів на тих базах і почали з бази в селі Цвітоха!

Куди було роззосереджувати, якщо елементарно не було придатних площ для зберігання ***********?
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10.07.2022 09:14 Відповісти
Читаешь комментарии и видишь,что нет конструктивных мыслей,-один сплошной поток полудебильной болтовни.Спрашиваешь себя:-У нас что народ действительно дебилы,или тут одни боты сидят для того.чтобы заговорить,затереть,уничтожить проблему?
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10.07.2022 01:24 Відповісти
тупориле,такі роботи велись до 19го року! будувались бетонні склади сховища,десь штук 14,але потім хтось то все стопорнув,так шо нах шуруй,"небот"
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10.07.2022 01:35 Відповісти
Ну - почнемо з того що "один сплошной поток полудебильной болтовни" звучить саме від тебе! Ти сам практично займався розвантаженням і штабелюванням *********** на складах? Уявляєш ЩО для організації цього зробить треба? Бо "пиз*іть - не мішки ворочать".
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10.07.2022 03:42 Відповісти
ну якщо ви, шановний, шукаєте конструктивні мислі на інет форрумі,
то вам до псіхіатра, "3я направо", або в опу, але там все вже всі місця поразхватали...
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10.07.2022 03:51 Відповісти
То - припущення. І все. А от чому, згіно висновків комісії ВР (опубліковані в УК) не розслідувались вибухи під Вінииченою, і слідчий не поніс покарання - Це вже питання до самого пана Данілова, який перед війною очолив відомство...
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10.07.2022 01:27 Відповісти
То, что раша взрывала склады понятно всем адекватным украинцам , и в Чехии онИ взрывали , и в Болгарии . Но таМ кацапов вычислили . Почему не вычислили в Украине и свалили все на лосей - загадка . Может разведка и контрразведка уже были в разваленном состоянии - медведчук эти структуры начал валить ещё при якименко . Уже тогда было заведено огромное количество фсб в эти структуры и многих украинских силовиков вербовали. До сих пор эти структуры не очищены . Быстрая сдача юга и севера подтверждает - органы надо пускать на полиграф
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10.07.2022 01:29 Відповісти
Голова! Не прошло и три года, а он всё-таки начал проворачивать поршня. Умнейший человек, получаицца, туды его в качель!
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10.07.2022 01:53 Відповісти
Теж мені відкриття ...
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10.07.2022 02:13 Відповісти
Та нье нье...не може бути ..то все барыго-братовбывця..свинарчуковець.. то пІдтвердили авторитетні люди ..бігус і та дуже журналістка з г+ГЕЕ ..мосіенко..чи як її там..

а по факту ..тут без матів і нескажеш нічого...про тих йолопів...

от кров з носу..тих трьох людей треба замінити..того данілова..баканова..і дермака ..нах..бо інакше...
навіть припускати нехочется..вже взявся бути шось схоже на наполеончіка...то май розум ..бути вищще...і переступити через свої Порохофобії..тоді все краще і швидче буте...і дай боже меньшою кровью то обійдется!
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10.07.2022 03:53 Відповісти
Який ти ***** прозорий *****! Може и Ермака врешти побачишь биля своей дупи?
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10.07.2022 04:09 Відповісти
але і не включив
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10.07.2022 04:44 Відповісти
... этому борцуну следует срочно посмотреть блокбастер "Операция Ы и другие приключения Шурика" . Как раз и есть объяснение почему операция Ы / в фильме прекрасная обосновка как работать со складами где "давно украдено до нас"/
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10.07.2022 04:54 Відповісти
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10.07.2022 04:59 Відповісти
Шо, не Порошенко виноват???? Та ты шо???? Данилов прозрел, от теперь заживём. Ще, чого доброго, разглэдыть и ФСБшных кротов у себя в (ж)ОПе
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10.07.2022 07:09 Відповісти
Zeбіли досі переконують нас, що це "ліпєцкій барига" спочатку вбив свого брата, а потім пішов палити склади з ************.
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10.07.2022 07:48 Відповісти
Вони багатьох в цьому переконали ще у 2019 році і зомбована маса до цього часу ненавидить Порошенка за те, що він позривав всі склади і покрав останні труси в армії і переконати їх уже ніхто не зможе. Така вона зброя бенівського помьота.
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10.07.2022 08:24 Відповісти
Дурнів не переконують.а дресирують.З цього треба робити висновки і вивчати методи дресування.
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10.07.2022 09:13 Відповісти
вот это сила мысли !!!!
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10.07.2022 09:25 Відповісти
Та невже?
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10.07.2022 11:01 Відповісти
Данілов, та що ти таке кажеш? У всіх бідах завжди винен порох! Це ж він Крим здав, патріотів в котлах вбивав, і війна триває бо на ній наживаться порошенко? Чи нет так???? А тепер виявляється росія винна??? А что же проізошло? Що ви, зелені тварі, змінили свою думку????
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10.07.2022 13:01 Відповісти
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10.07.2022 13:11 Відповісти
 
 