Данілов не виключив, що за вибухами на українських складах у Балаклії, Ічні та Калинівці в 2017-2019 роках стоїть Росія
Новини Цензор.НЕТ Події
Росія могла бути відповідальною за атаки на склади боєприпасів радянських часів, які сталися в Україні ще до повномасштабної війни.
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Були ситуації, коли наші склади руйнували. Звичайно, це могла бути Росія. Ми для них ціль номер один", - сказав він.
Окрім цього, Данілов зазначив, що у нашої країни залишилося багато радянської зброї, яка використовує снаряди калібру 122 мм і 152 мм. А таких снарядів у світі небагато, тому ми переходимо на калібр 155 мм НАТО.
Нагадаємо, у листопаді 2019 року на території військового арсеналу у Балаклії прогриміло близько 20 вибухів. Внаслідок події загинули троє військовослужбовців.
Окрім цього, у жовтні 2018 року на території арсеналу зберігання боєприпасів поблизу міста Ічні сталися численні вибухи. Там зберігалося 69,5 тисяч тон боєприпасів.
У вересня 2017 року у місті Калинівка, що за 30 кілометрів від Вінниці, сталися вибухи на величезному військовому складі.
Будь ласка, зачекайте...
один із складів він на свій день народження підірвав, біля Вінниці, на феєрверку зекономив, барига
Ой-йой...
і де елементарна безпека не класти всі яйця в одну корзину
Ну, або Порошенко.
Інші варіанти не розглядались.
Вопрос ответственности за свои действия или бездействия , это основной вопрос. И он касается , что нынешней власти , что прошлой.
А ведь все очень просто. И все упирается в отсутствие у нас в стране системы неотвратимости наказания для всех. Отсутствие независимой судебной и правоохранительной систем.
Та почитай хоча би архіви розслідувань, як і чому були трагедії в Новобогданівці Запорізької обл (в 2004-му) та Калинівці в 2011-му (тут з датою можу помилитись, але це сталось ще до війни).
Почитай архіви, що лише в 2017-му після конфіскації статків овоща дійшли руки до будівництва захищених складів на тих базах і почали з бази в селі Цвітоха!
Куди було роззосереджувати, якщо елементарно не було придатних площ для зберігання ***********?
то вам до псіхіатра, "3я направо", або в опу, але там все вже всі місця поразхватали...
а по факту ..тут без матів і нескажеш нічого...про тих йолопів...
от кров з носу..тих трьох людей треба замінити..того данілова..баканова..і дермака ..нах..бо інакше...
навіть припускати нехочется..вже взявся бути шось схоже на наполеончіка...то май розум ..бути вищще...і переступити через свої Порохофобії..тоді все краще і швидче буте...і дай боже меньшою кровью то обійдется!