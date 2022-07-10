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Продовольча криза є одним з російських важелів шантажу, - Центр протидії дезінформації

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зерно

Російські ЗМІ безпідставно звинувачують Україну у спричиненні світової продовольчої кризи і при цьому посилаються на дані ООН.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Центр протидії дезінформації при РНБО повідомляє в Телеграмі.

Зазначається, що за прогнозами ООН, унаслідок війни росії проти України кількість людей, які голодують, збільшиться на 13 млн осіб.

Тим часом кремлівські пропагандисти транслюють думку, що світова продовольча криза й голод почнуться не через "спецоперацію", а нібито через блокування Україною експортних шляхів.

У кремлі заявляють, що буцімто готові до діалогу і хочуть вирішити продовольче питання "максимально швидко та безболісно". Та водночас збройні сили росії знищують елеватори з українським зерном, блокують порти та підпалюють поля фермерів, щоб підірвати продовольчу безпеку. Також росіяни продовжують красти й вивозити українське зерно з тимчасово захоплених територій.

"Продовольча криза - це ще один російський важіль шантажу, який потрібен їм, щоб впливати на країни, незалежні від енергоресурсів рф. Таким чином, рашисти створили глобальну проблему, в якій намагаються звинуватити Україну, тероризуючи цивілізований світ", - наголосили в ЦПД.

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Автор: Роман Свиридович
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Парни, помните как голодомор устраивали? У власти все те же НКВД и павлики морозовы.

Вот и сейчас он так же устраивается с поправкой на то что у каждого есть телефон...

Но т.к. сельского населения стало в 20 раз меньше - реально выжить в голод будет крайне сложно.

Потому совет: запасайтесь долгохранящейся продукцией.

Если у вас есть подозрения что с Солнцем и Природой что то не так советую канал юб Neo History
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10.07.2022 00:55 Відповісти
то їх стиль, створити проблему, а потім її "вирішити", та ще й вимогати за це благодарності до гроба.
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10.07.2022 01:01 Відповісти
Ипануццо какое глубокомысленное заключение! Выбейте его на скрижалях в дополнении к Моисею!
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10.07.2022 01:48 Відповісти
Вся ця істерія з приводу світового голоду не більше ніж видумка рашистських пропагандонів з метою капітуляції України за рахунок пресінгу світової спільноти. Бо навіщо тиснути на парашию, яка знищує Україну, якщо можна просто заставити Україну пєрєстать стріляти.
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10.07.2022 07:59 Відповісти
 
 