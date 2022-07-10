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Новини За кордоном
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Велика Британія (3697) Хант_Джеремі (23)

Ексглава МЗС Британії Хант та ексміністр екології Джавід заявили про висування своїх кандидатур на посаду прем'єр-міністра

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

хант

Колишній глава МЗС Британії Джеремі Хант і ексміністр охорони здоров'я Саджид Джавід заявили про плани висунути свої кандидатури на пост прем'єр-міністра Сполученого Королівства.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Telegraph.

Хант заявив, що він єдиний великий кандидат, який не працював в уряді Бориса Джонсона.

"Я вказував на те, що пішло не так задовго до будь-якого з інших основних претендентів, і я не захищав те, що не можна виправдати. Тому, вибираючи мене, Консервативна партія посилає сигнал тим виборцям про те, що ми прислухалися до їх побоювань і змінилися", - заявив він.

Своєю чергою Джавід заявив, що останнім часом консерватори "збилися зі шляху".

"Я збираюся висунути свою кандидатуру на пост лідера Консервативної партії і прем'єр-міністра нашої великої країни. Я думаю, що за останні пару років ми трохи збилися зі шляху, намагаючись зробити трохи того, трохи цього. І люди, можливо, відчувають, що не знають, що консерватори насправді зроблять для них", - заявив ексміністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Великої Битанії Хант - Зеленському: Тепер ви справді будете слугою народу

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+12
На відміну від Джонсона, ці двоє граються в політику, а Боріс в ній живе людським життям, - він велика рідкість.
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10.07.2022 07:24
+11
Кацапи решили поменять политику Лондона ? А в Лондоне уже забыли отравления в Солсбери ?
Назначил Джонсон аморального типа на должность - и вот в Британии политический кризис .
А хутин зверски убивает и насилует тысячи украинских женщин и детей - и в раше никакого кризиса - все танцуют и поют
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10.07.2022 05:48
+10
Борис, йди в НАТО столтенбергом, а ці най собі чуби рвуть, твоє крісло гризуть..
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10.07.2022 04:26
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Жаба гадюку догори ластами.
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10.07.2022 02:20 Відповісти
Він мені вже не подобається.
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10.07.2022 02:37 Відповісти
Пи#дить шо попало. "Збилися з шляху...люди відчувають що не знають.." Що по агресії засрашки?
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10.07.2022 04:24 Відповісти
Раша работает кротом в Лондоні . Даже не дивуюсь . МІ6 Мае зацікавитись кандидатами
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10.07.2022 05:25 Відповісти
Борис, йди в НАТО столтенбергом, а ці най собі чуби рвуть, твоє крісло гризуть..
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10.07.2022 04:26 Відповісти
Кацапи решили поменять политику Лондона ? А в Лондоне уже забыли отравления в Солсбери ?
Назначил Джонсон аморального типа на должность - и вот в Британии политический кризис .
А хутин зверски убивает и насилует тысячи украинских женщин и детей - и в раше никакого кризиса - все танцуют и поют
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10.07.2022 05:48 Відповісти
Завалили Джонсона швабоіди, друзі хутіна, щоб змінити політику. Кепсько.
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10.07.2022 11:57 Відповісти
Хант на секундочку был главным конкурентом Джонсона в 19 году. Но не стал премьером и ушел в тень, ожидая своего часа. Теперь выполз. Говорят он более умеренный кандидат, чем Джонсон, но какая его политика вне Британии я не читал.
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10.07.2022 07:23 Відповісти
На відміну від Джонсона, ці двоє граються в політику, а Боріс в ній живе людським життям, - він велика рідкість.
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10.07.2022 07:24 Відповісти
Кацапєндія працює на повну силу.
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10.07.2022 08:35 Відповісти
Саджид Джавід - кілька днів тому подав у відставку, щоб натиснути на Джонсона, а тепер висунув свою кандидатуру на його місце. Спритний черв'як.
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10.07.2022 09:41 Відповісти
ексміністр охорони здоров'я Саджид Джавід
************
Якесь у нього ім'я нєтолєрантне, - Саджид.
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10.07.2022 14:45 Відповісти
Ці двоє, також на "піоніно" грають?
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10.07.2022 09:43 Відповісти
Какой Джавид, индусы уже показали какие из них программисты -
пользователи плюются от "индийского кода".
Не хватало Великобритании обзавестись своим Обамой.
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10.07.2022 10:39 Відповісти
 
 