На південному напрямку ЗСУ знищили 58 окупантів, 4 ворожі склади і техніку, - ОК "Південь"

На південних рубежах захисту українські воїни знищили 58 окупантів, чотири склади боєприпасів і ворожу техніку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Ракетно-артилерійськими підрозділами завдано два вогневі удари по командних пунктах, скупченню техніки та польових складах боєприпасів противника в районі Чорнобаївки. Обсяг втрат рашистів уточнюється.

Попередньо, за результатами виконання вогневих завдань відомо, що ворог не дорахується 58 рашистів, 2 гаубиці "Мста-Б", автоматизовану станцію постановки перешкод "Житель", 3 одиниці броньованої та 12 автомобільної техніки. Також знищено чотири склади боєприпасів – 1 на Миколаївщині, решта – на Херсонщині.

Остаточні втрати противника – дорозвідуються", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у зв’язку зі значними втратами за осатаній тиждень, спостерігається значне погіршення морально-психологічного стану в підрозділах рашистських військ у Херсонській області.

Противник протягом дня завдав одного ракетного та одного авіаційного удару.

Гелікоптером Ка-52 завдано авіаційного удару по урочищу Плотницькому. Внаслідок удару втрат немає.

Сім ворожих ракет "Смерчу" атакували селище Радушне Криворізького району. За попередніми даними, людських втрат немає.

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