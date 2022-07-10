На південному напрямку ЗСУ знищили 58 окупантів, 4 ворожі склади і техніку, - ОК "Південь"
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На південних рубежах захисту українські воїни знищили 58 окупантів, чотири склади боєприпасів і ворожу техніку.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
"Ракетно-артилерійськими підрозділами завдано два вогневі удари по командних пунктах, скупченню техніки та польових складах боєприпасів противника в районі Чорнобаївки. Обсяг втрат рашистів уточнюється.
Попередньо, за результатами виконання вогневих завдань відомо, що ворог не дорахується 58 рашистів, 2 гаубиці "Мста-Б", автоматизовану станцію постановки перешкод "Житель", 3 одиниці броньованої та 12 автомобільної техніки. Також знищено чотири склади боєприпасів – 1 на Миколаївщині, решта – на Херсонщині.
Остаточні втрати противника – дорозвідуються", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що у зв’язку зі значними втратами за осатаній тиждень, спостерігається значне погіршення морально-психологічного стану в підрозділах рашистських військ у Херсонській області.
Противник протягом дня завдав одного ракетного та одного авіаційного удару.
Гелікоптером Ка-52 завдано авіаційного удару по урочищу Плотницькому. Внаслідок удару втрат немає.
Сім ворожих ракет "Смерчу" атакували селище Радушне Криворізького району. За попередніми даними, людських втрат немає.
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ЗЕбанутым можно не суетиться, у них одна извилина, и та между ягодиц, так что они ничего не поймут.
Вот по этой ссылке : https://www.youtube.com/watch?v=ZSNkgdmmxa4&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86--%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB