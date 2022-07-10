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На південному напрямку ЗСУ знищили 58 окупантів, 4 ворожі склади і техніку, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

південь

На південних рубежах захисту українські воїни знищили 58 окупантів, чотири склади боєприпасів і ворожу техніку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

"Ракетно-артилерійськими підрозділами завдано два вогневі удари по командних пунктах, скупченню техніки та польових складах боєприпасів противника в районі Чорнобаївки. Обсяг втрат рашистів уточнюється.

Попередньо, за результатами виконання вогневих завдань відомо, що ворог не дорахується 58 рашистів, 2 гаубиці "Мста-Б", автоматизовану станцію постановки перешкод "Житель", 3 одиниці броньованої та 12 автомобільної техніки. Також знищено чотири склади боєприпасів – 1 на Миколаївщині, решта – на Херсонщині.

Остаточні втрати противника – дорозвідуються", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у зв’язку зі значними втратами за осатаній тиждень, спостерігається значне погіршення морально-психологічного стану в підрозділах рашистських військ у Херсонській області.

Противник протягом дня завдав одного ракетного та одного авіаційного удару.

Гелікоптером Ка-52 завдано авіаційного удару по урочищу Плотницькому. Внаслідок удару втрат немає.

Сім ворожих ракет "Смерчу" атакували селище Радушне Криворізького району. За попередніми даними, людських втрат немає.

Також читайте: На південному напрямку ЗСУ знищили майже 200 окупантів, ворожі склади і техніку, - ОК "Південь"

Автор: Наталя Джума
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10.07.2022 06:51 Відповісти
Не по теме но важно ! Рекомендую посмотреть на ютубе вчерашнее видео от Юрия Швеца № 265, который касается Ермака. Он там в желтой рубашке ( чтобы быстро найти ), в котором он разбирает на атомы запрос конгресвумен к Байдену.

ЗЕбанутым можно не суетиться, у них одна извилина, и та между ягодиц, так что они ничего не поймут.



Вот по этой ссылке : https://www.youtube.com/watch?v=ZSNkgdmmxa4&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86--%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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10.07.2022 07:31 Відповісти
Дуже цікаво і правдиво. Дійсно немає такої посади в Конституції України, яку собі придумав єрмак, він не пройшов спеціальної процедури призначення на посаду, через яку проходять секрети держави, але він ними заправляє. Я розумію начальника ГРУ пана Бурбу Василя, який прийшов до Президента доповісти про спецоперацію, а його відправляють до неперевіреної секретутки з бородою і російським парашутом за спиною. Багато писати не буду, але якщо подивитися на оточення Зеленського, то ви зрозумієте, чого він бажає і які його мрії. Ви там не побачите історика Вятровича, який знає про голодомори, про "червоний терор", ви там не побачите носіїв укракїнської культури, яких в нас багато, наприклад Андруховича, Забужко, Шкляра,Жадана,Подерев'янського..., а ви там побачите донецьких антимайданівців татарова, смірнова, демченко, абхазського арахамію, вихідця від осетинського члена організованної злочинної групи Тадєєва - єрмака, тамбовського "вовка", юзіка, "лисого" та інших. Ну то і так все зрозуміло, навіщо слухати про що він говорить, щоб сподобатися, головне дивитися що йому подобається і що він робить. Але український нарід дуже вумний і знає що робити, вибрали керувати собою, їхніми дружинами, дітьми людей, які себе показала з найбруднішої сторони і яких ніхто не вибирав, але які себе самі призначили, зруйнувавши інтитути держави, які записані в Конституції. Які ж ви мудрі, 73%!!!
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10.07.2022 09:56 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/minimizacziya-ushherba-damage-control/
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10.07.2022 12:16 Відповісти
 
 