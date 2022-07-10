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Розвідки Росії і Білорусі намагаються вербувати чиновників у прикордонних районах Латвії, - спецслужби

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

латвія

Служба держбезпеки Латвії (VDD) заявила, що розвідки Росії і Білорусі вкрай зацікавлені у вербуванні чиновників у прикордонних регіонах, де розгортаються сили союзників з НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Зазначається, що російські і білоруські спецслужби завжди були зацікавлені у вербуванні латвійських державних і муніципальних чиновників, які володіють інформацією, яка містила б державну таємницю або інші дані з обмеженим доступом.

Згідно з аналізом VDD, у сфері інтересів спецслужб Росії і Білорусі - реакція Латвії та її союзників на вторгнення Росії в Україну, в тому числі нарощування військового потенціалу на зовнішньому кордоні НАТО.

Також Москва і Мінськ зацікавлені в будь-яких відомостях про прикордонні регіони Латвії, які були б корисні для оновлення оперативних планів у разі переростання ситуації в ширший військовий конфлікт.

Крім того, спецслужби двох країн націлені на вербування посадових осіб органів самоврядування поблизу східних кордонів країни, де розгорнуті сили союзних країн.

Також читайте: В Латвії військову службу можуть зробити обов’язковою для жінок та емігрантів

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
Представляю себе эту картину - Мальчик, а хочешь "Жигули"?
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10.07.2022 07:53
+3
А в Украине не вербуют. Уже всех завербовали, Ермака, Татарова, Баканова, Зеленского, Деркача, Дубинского, Безуглую...
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10.07.2022 08:24
+3
Даугавпилс, второй по величине город Латвии, в двух шагах от Беларуси, выборы в самоуправления 2021 года победили в числе прочих: партия Согласие ("Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija") типа русская партия, в Риге их мэр Нил Ушаков 10 лет город разворовывал и у памятника оккупантов регулярно Победобесие ВОЗГЛАВЛЯЛ - 42,25% голосов, РуSSкий союз Латвии ("Latvijas Krievu savienība") 8,22% голосов (5% проходной балл). Вот основные проститутки готовые хоть сейчас продать Латвию!
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10.07.2022 11:00
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звучит как анекдот мыршавая бульбосрань пытаеться вербовать страну нато которая по умолчания презирает убогий совок ну кроме понаехавших совкодрочеров ну этих если что сразу в газенваген_)
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10.07.2022 07:48 Відповісти
Это не анекдот! У нас МОРЕ отбитых на голову мечтающих жить в дерьме и всех за собой утащить, лишь бы латышский не надо было учить!
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10.07.2022 11:04 Відповісти
posle pobedi UA nad parashoi , mirozrenije vseh etih vatanov ruhne kak kartochny domik
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10.07.2022 11:51 Відповісти
У тех у кого МОГЛО поменяться, оно УЖЕ поменялось 25 февраля. Остальные до самой смерти будут тихо гадить и вонять про "русский мир" и "латышских фашистов"
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10.07.2022 12:55 Відповісти
delo v drugom - esli net "podpitki" ogonj pogosaet
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10.07.2022 13:14 Відповісти
При всем презрении к совку у нас своей национальной ваты тоже хватает. Из старшего поколения - те, кому было хорошо с колбасой за 2,20 и те, кто были в номенклатуре. Из нового поколения - часть фанатов "твёрдой руки" и всякая алтернативщина, желающие небесную манну завтра на блюдце с голубой каёмочкой. В приграничных районах у границы России ещё та специфика что там живут много этнических русских, которые работает и в государственных службах. Похоже тех и собирается вербовать.
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10.07.2022 19:53 Відповісти
Представляю себе эту картину - Мальчик, а хочешь "Жигули"?
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10.07.2022 07:53 Відповісти
Пашпарт з двоглавою куріцєй
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10.07.2022 10:48 Відповісти
Это им не Украина , где СБУ при клоунарии возглавил 👹Баканов , распустивший СБУ Юга и сбежавший в первый день войны с генералом Наумовым задержанным с миллионами и драгоценностям
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10.07.2022 08:12 Відповісти
Ермак, а не Баканов.
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10.07.2022 08:25 Відповісти
А в Украине не вербуют. Уже всех завербовали, Ермака, Татарова, Баканова, Зеленского, Деркача, Дубинского, Безуглую...
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10.07.2022 08:24 Відповісти
При чём тут "вербовать"?! Во всей Латвии, а там в администрации особенно полно откровенных подх*йловников из партии "РусSSкий союз Латвии"!!!
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10.07.2022 10:53 Відповісти
Даугавпилс, второй по величине город Латвии, в двух шагах от Беларуси, выборы в самоуправления 2021 года победили в числе прочих: партия Согласие ("Saskaņa" sociāldemokrātiskā partija") типа русская партия, в Риге их мэр Нил Ушаков 10 лет город разворовывал и у памятника оккупантов регулярно Победобесие ВОЗГЛАВЛЯЛ - 42,25% голосов, РуSSкий союз Латвии ("Latvijas Krievu savienība") 8,22% голосов (5% проходной балл). Вот основные проститутки готовые хоть сейчас продать Латвию!
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10.07.2022 11:00 Відповісти
nad ushakovim uzhe visist kriminalka - esli on rypnitsa - posadjat-100%.
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10.07.2022 11:54 Відповісти
Над Ушаковым ничего особенного не висит - дешёвое обвинение в "скрытой камере в книжке его кабинета", а должно висеть за ВОРОВСТВО МИЛЛИОНАМИ и пророссийскую пропаганду! К сожалению Согласие было всего лишь ШИРМОЙ для наших собственных гнид, которые как известно куда опасней чужих вшей - партии Виенотиба. И это та причина по которой ему не предъявляются настоящие обвинения ибо за ним ЗА ВОРОВСТВО паровозом пойдёт четверть правительства! При их молчаливом согласии и манипуляциями с клепанием ДЕСЯТКОВ латышских "партий" для того, чтобы разбавить латышские голоса настолько, чтобы неизбежно проходила с отрывом партия русского ворья, Согласие и выигрывало. В результате Согласии позволяли воровать миллионы, а сами под ИХ ПРИКРЫТИЕМ воровали десятки миллионов, потому что РУССКОГО МЭРА русские до сипоты защищали по принципу "хоть и вор, зато наш, русский вор!". Сейчас мэр латышский и его дрючат по любому поводу и русские и латыши - уже открыто не поворуешь!
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10.07.2022 13:02 Відповісти
ne ne ne ....kak raz vorovstvo milionami i visit emu skazali - libo v cugunder - liba ujebivai ot suda - vot on i sdristnul v evroparlament shtobi prikritsa diplomatichnoi neprikasnovennostju....

znajete pochemu tak dolgo nemogli vybratj novovo mera Rigi ? potomu shto tam TAKAJA dyra v budzete , shto nikto nemog i predpolozhitj - nikto nehotev bratj otvetstvennostj za eto info=100%

esli on v drug sdumaet sdes povernutsa i ********* opjat - emu kranti
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10.07.2022 13:11 Відповісти
А чтобы понять что такое "РуSSкий союз Латвии", достаточно посмотреть где во время РАБОТЫ ЕВРОДЕПУТАТОМ выступает их лидер Татьяна Жданок, скопируйте запрос для Ютуба: Татьяна Жданок "Суть времени" (02/03/2014)

Обратите внимание на дату выступления, она роSSийских фашистов аккурат перед оккупацией территорий Украины ВДОХНОВЛЯЛА!
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10.07.2022 11:03 Відповісти
eta staraja vobla voobshe kak to pritihla v poslednee vremja....nadejus ana prismerti uzhe
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10.07.2022 11:56 Відповісти
Её же уже арестовывали, но сраные демократы и толерасты выпустили, хотя ей даже 15 лет как на роSSии это был бы мягкий приговор за разжигание войны и межнациональной розни. Гнида просто притихла, следит чем война закончится для роSSии и на всякий случай гладит утюгом флаг Латвии.
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10.07.2022 13:06 Відповісти
ei konec v ljubom sluchaje
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10.07.2022 13:12 Відповісти
u nas e svoi "dambass" v vide Latgale i prikordonnih gramad s parashai i bulboparashai (tak zhe kak i UA) - nedavno proehalsa - tam vremja ka by "zastilo" v 90tih proshlovo veka
NO , nedumju shto posle tovo shto proizoshlo v UA , kakaja ta verbovka iz parashi bude rabotatj....silno somnevajus.
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10.07.2022 11:43 Відповісти
 
 