Розвідки Росії і Білорусі намагаються вербувати чиновників у прикордонних районах Латвії, - спецслужби
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Служба держбезпеки Латвії (VDD) заявила, що розвідки Росії і Білорусі вкрай зацікавлені у вербуванні чиновників у прикордонних регіонах, де розгортаються сили союзників з НАТО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.
Зазначається, що російські і білоруські спецслужби завжди були зацікавлені у вербуванні латвійських державних і муніципальних чиновників, які володіють інформацією, яка містила б державну таємницю або інші дані з обмеженим доступом.
Згідно з аналізом VDD, у сфері інтересів спецслужб Росії і Білорусі - реакція Латвії та її союзників на вторгнення Росії в Україну, в тому числі нарощування військового потенціалу на зовнішньому кордоні НАТО.
Також Москва і Мінськ зацікавлені в будь-яких відомостях про прикордонні регіони Латвії, які були б корисні для оновлення оперативних планів у разі переростання ситуації в ширший військовий конфлікт.
Крім того, спецслужби двох країн націлені на вербування посадових осіб органів самоврядування поблизу східних кордонів країни, де розгорнуті сили союзних країн.
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znajete pochemu tak dolgo nemogli vybratj novovo mera Rigi ? potomu shto tam TAKAJA dyra v budzete , shto nikto nemog i predpolozhitj - nikto nehotev bratj otvetstvennostj za eto info=100%
esli on v drug sdumaet sdes povernutsa i ********* opjat - emu kranti
Обратите внимание на дату выступления, она роSSийских фашистов аккурат перед оккупацией территорий Украины ВДОХНОВЛЯЛА!
NO , nedumju shto posle tovo shto proizoshlo v UA , kakaja ta verbovka iz parashi bude rabotatj....silno somnevajus.