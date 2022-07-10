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У Чорному морі перебуває 2 російські кораблі із понад 15 крилатими ракетами та 3 ВДК, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

море,рф

Російське корабельне угруповання в Чорному морі тримає понад 15 крилатих ракет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативне командування "Південь".

"В Чорному морі на сторожі північно-західної його частини рашисти лишили 2 кораблі-ракетоносії із понад півтора десятка "Калібрів", а також три вдк (великі десантні кораблі)", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Вороже корабельне угруповання в Чорному морі скорочено майже вдвічі через шторм, - ОК "Південь"

Автор: Наталя Джума
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Щось малувато.... Мабуть кораблі ще просто не починали
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10.07.2022 07:22 Відповісти
і похмурніло Чорне Море і спитало - а чому ця ******** неукраїнська тута плаває без дозволу?
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10.07.2022 07:29 Відповісти
А навіщо вони ВДК весь час тримають у морі? У чому сенс?
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10.07.2022 07:39 Відповісти
Нехай пам"ятають що морю шляються міни і де вони можуть опинитись ХЗ.
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10.07.2022 07:49 Відповісти
. .нашел корыто кремлевии утопил....
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10.07.2022 08:22 Відповісти
Хотілося б чудову водолазну команду, як в американських бойовиках, які підпливають знизу до ворожих кораблів і встановлюють бомбочку під дно корабля, спливають, а потім дистанційно її підривають. Ось це було б класно, шкода що це лише мої мрії.
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10.07.2022 10:09 Відповісти
Севастополь зрівняти з землею разом з базою. Там не має бути жодного кацапа.
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10.07.2022 10:15 Відповісти
Сьогодні - "перебувають", а завтра не "перебувають".
А бичкам - свято.
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10.07.2022 10:42 Відповісти
 
 