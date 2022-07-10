У Чорному морі перебуває 2 російські кораблі із понад 15 крилатими ракетами та 3 ВДК, - ОК "Південь"
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Російське корабельне угруповання в Чорному морі тримає понад 15 крилатих ракет.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативне командування "Південь".
"В Чорному морі на сторожі північно-західної його частини рашисти лишили 2 кораблі-ракетоносії із понад півтора десятка "Калібрів", а також три вдк (великі десантні кораблі)", - йдеться в повідомленні.
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