У Чорному морі перебуває 2 російські кораблі із понад 15 крилатими ракетами та 3 ВДК, - ОК "Південь"

Російське корабельне угруповання в Чорному морі тримає понад 15 крилатих ракет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативне командування "Південь".

"В Чорному морі на сторожі північно-західної його частини рашисти лишили 2 кораблі-ракетоносії із понад півтора десятка "Калібрів", а також три вдк (великі десантні кораблі)", - йдеться в повідомленні.

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