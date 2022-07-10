Рашисти завдали ракетного удару по Часовому Яру. Відомо про 6 загиблих, під завалами ще понад 30 людей, - Донецька ОВА. ФОТО

Російські окупанти завдали ракетного удару по Часовому Яру Донецької області. Ракета влучила у 5-поверхівку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Щонайменше три десятки людей перебувають під завалами 5-поверхівки у Часовому Ярі, яку вчора ввечері росіяни атакували ракетами з "Ураганів". У будинку повністю знищено два під'їзди. На місці працюють рятувальники — намагаються врятувати тих, хто опинився під завалами. За словами місцевих мешканців, там найімовірніше щонайменше 34 людини, у тому числі 9-річна дитина", - йдеться у повідомленні.

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Відомо, що наразі рятувальники зуміли встановити контакт із двома людьми, що опинилися під руїнами. Рятувальна операція триває. На поверхню вже змогли дістати 6 загиблих і 5 поранених.















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