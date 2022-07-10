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Рашисти завдали ракетного удару по Часовому Яру. Відомо про 6 загиблих, під завалами ще понад 30 людей, - Донецька ОВА. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти завдали ракетного удару по Часовому Яру Донецької області. Ракета влучила у 5-поверхівку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Рашисти завдали ракетного удару по Часовому Яру. Відомо про 6 загиблих, під завалами ще понад 30 людей, - Донецька ОВА 01

"Щонайменше три десятки людей перебувають під завалами 5-поверхівки у Часовому Ярі, яку  вчора ввечері росіяни атакували ракетами з "Ураганів". У будинку повністю знищено два під'їзди. На місці працюють рятувальники — намагаються врятувати тих, хто опинився під завалами. За словами місцевих мешканців, там найімовірніше щонайменше 34 людини, у тому числі 9-річна дитина", - йдеться у повідомленні.

Рашисти завдали ракетного удару по Часовому Яру. Відомо про 6 загиблих, під завалами ще понад 30 людей, - Донецька ОВА 02

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти атакували ракетами всю лінію фронту на Донеччині, загинули троє людей і ще вісім поранено, - голова ОВА

Відомо, що наразі рятувальники зуміли встановити контакт із двома людьми, що опинилися під руїнами. Рятувальна операція триває. На поверхню вже змогли дістати 6 загиблих і 5 поранених.

Рашисти завдали ракетного удару по Часовому Яру. Відомо про 6 загиблих, під завалами ще понад 30 людей, - Донецька ОВА 03
Рашисти завдали ракетного удару по Часовому Яру. Відомо про 6 загиблих, під завалами ще понад 30 людей, - Донецька ОВА 04
Рашисти завдали ракетного удару по Часовому Яру. Відомо про 6 загиблих, під завалами ще понад 30 людей, - Донецька ОВА 05


Рашисти завдали ракетного удару по Часовому Яру. Відомо про 6 загиблих, під завалами ще понад 30 людей, - Донецька ОВА 06

Рашисти завдали ракетного удару по Часовому Яру. Відомо про 6 загиблих, під завалами ще понад 30 людей, - Донецька ОВА 07

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Обстріляли ТЕС, залізничну станцію та будинки: Наслідки ракетних ударів окупантів по Донеччині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж


Рашисти завдали ракетного удару по Часовому Яру. Відомо про 6 загиблих, під завалами ще понад 30 людей, - Донецька ОВА 08

Рашисти завдали ракетного удару по Часовому Яру. Відомо про 6 загиблих, під завалами ще понад 30 людей, - Донецька ОВА 09
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Топ коментарі
+17
Денацифікація ... В гидких кровожерливих москалів вистачило совісті збирати в оон якусь конференцію про неонацизм в Украіні, "патамушто у салдат всу есть татуировки". А унилая лошадь ще жаліється що раzzиян ненавидять у світі
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10.07.2022 08:37
+8
По перше - не "по Часовому Яру", а "по Часів Яру". А по друге - дуже багато жителів цього чудового міста справжні патріоти України, незважаючи на те, якою мовою вони спілкуються, або якого вони віку, або де вони зараз знаходяться. Так що коментаторів які транслюють думки про "вату", "родину кабдзона" або ще якусь нісенітнецю про "так їм і надо", дуже прошу заліпити свої пельки і допомогти врятувати людей.
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10.07.2022 10:49
+8
Вата без мізків, вони так ненавидять Україну, що готові вмерти під бомбами русні!!!
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10.07.2022 11:03
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...значит еще не все предатели уничтожены!!!
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10.07.2022 08:31 Відповісти
просто интересно местные хоть понимают КТО их обстреливает ?
Кого они винят в этом ?
Безмозглая вата на Донбассе
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10.07.2022 08:35 Відповісти
Ваті пох, етаже руzzкая бомба а не биндеравская, как приятна...
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10.07.2022 08:39 Відповісти
Вата без мізків, вони так ненавидять Україну, що готові вмерти під бомбами русні!!!
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10.07.2022 11:03 Відповісти
Ты идиот или прикидываешься таковым? Все прекрасно понимают, кто. Или когда ракета летит по Киеву ты тоже не понимаешь?
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10.07.2022 12:24 Відповісти
Денацифікація ... В гидких кровожерливих москалів вистачило совісті збирати в оон якусь конференцію про неонацизм в Украіні, "патамушто у салдат всу есть татуировки". А унилая лошадь ще жаліється що раzzиян ненавидять у світі
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10.07.2022 08:37 Відповісти
По родине кобзона
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10.07.2022 08:45 Відповісти
Есть такая категория в комментах, которой хоть кол в голову вбей, но для них все, кто живут в Донецкой области сепаратисты. В оккупированном Снежном с 2014 года все днр ненавидят, но для комментаторов правда та,что в их больной голове.
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10.07.2022 12:27 Відповісти
Вже писали про це неодноразово. Якщо ти живеш у зоні досяжності кацапської арти і сидиш вдома сподіваючись що пронесе - ти довбойоб. Якщо ти ігноруєш повітряну тривогу - ти довбойоб. А за власний ********** завжди доведеться платити.
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10.07.2022 09:13 Відповісти
Кривой Рог находится в зоне арты и? Предлагаешь 600к жителей и 100к беженцев тебе отправить, умная ты наша. Или как?
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10.07.2022 12:38 Відповісти
дуже ватне місто, мабуть 80/20, таке як і Бахмут, знаходяться поряд. Багато жителів бігали на референдум, чекали каменів з неба, навіть зараз чекали та дочекалисся
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10.07.2022 09:16 Відповісти
Не ватне місто. Я там в госпіталі був в 2015 році. Адекватні люди.
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10.07.2022 22:43 Відповісти
Moskali π|∆@®@$¥ !
Не забанят меня опять?
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10.07.2022 09:29 Відповісти
Ось приклад того, чому погано, якщо лінія фронту просувається і чому небезпечно перебувати в 30-кілометровій зоні від лінії фронту. Це містечко раніше не обстрілювалось, а тепер, коли орки вийшли на Соледар та Сіверськ, воно потрапило у найближчий тил - тобто в зону небезпеки. В таких населених пунктах краще не затримуватись, а евакуюватись.
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10.07.2022 09:35 Відповісти
Русскоязикі знищують русскоязиких. Диявольське плем"я. Це карма.
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10.07.2022 10:23 Відповісти
По перше - не "по Часовому Яру", а "по Часів Яру". А по друге - дуже багато жителів цього чудового міста справжні патріоти України, незважаючи на те, якою мовою вони спілкуються, або якого вони віку, або де вони зараз знаходяться. Так що коментаторів які транслюють думки про "вату", "родину кабдзона" або ще якусь нісенітнецю про "так їм і надо", дуже прошу заліпити свої пельки і допомогти врятувати людей.
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10.07.2022 10:49 Відповісти
По фоткам там достают людей в форме. Там располагались военные?
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10.07.2022 12:48 Відповісти
там були ольгінськи підараси
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10.07.2022 15:56 Відповісти
Превратить Донбасс в сирийский Алеппо это хорошая идея рюZZkaго мира...
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10.07.2022 15:54 Відповісти
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10.07.2022 21:33 Відповісти
 
 