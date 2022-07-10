УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14688 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
1 536 4
армія рф (13569) війна (56882) Генштаб ЗС (4596)

Ворог провів розвідку боєм біля Долини на Слов’янському напрямку, успіху не мав і відійшов, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія

На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження позицій українських військ.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України щодо російського вторгнення станом на 6:00 10 липня у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження позицій наших військ, провів розвідку боєм штурмовою групою в районі населеного пункту Долина, успіху не мав, відійшов.

Противник обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії райони Долини, Дібровного, Мазанівки, Богородичного, Адамівки, Андріївки, Вірнопілля, Великої Комишувахи, Краснопілля та Нової Дмитрівки", - повідомили в Генштабі.

Також читайте: Росія перекидає резервні сили з усієї країни і стягує для наступу в Україні техніку 1950-х років, - британська розвідка

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"розвідка боєм" це полегла кацапня, яка воює другу світову....
дурні на шаг вперед не вміють думати.
показати весь коментар
10.07.2022 08:30 Відповісти
Хіба розвідка боєм для того щоб прорив зробити?Вона на то і є розвідка боєм,щоб засвітити позиції ЗСУ.Зрозуміло,що ЗСУ мусіли засвітитися,бо інакше ті просто б пройшли в тил,але це дуже небезпечно й якраз ЗСУ мають розвідувати куди відійшли окупанти й де готують обстріл позицій.
показати весь коментар
10.07.2022 09:36 Відповісти
Дураку понятно, что на Славянск-Краматорск враг будет прорываться именно со стороны Долина-Богородичне. Атаки в этом направлении будут продолжаться и усиливаться.
Тактика "сидеть в глухой обороне, ожидая пока враг сравняет с землей укрепрайон" заканчивается всегда одинаково - отступлением (наш Генштаб называет это "мобильной обороной").
Такая пассивная тактика ВСУ позволяет врагу концентрировать силы на узких направлениях и превосходящими силами добиваться там значительных успехов, не опасаясь прорывов ВСУ на других участках фронта.
Вялые попытки ВСУ контратаковать на других участках фронта купируются противником очень быстро. В большинстве случаев враг возвращает утраченные позиции. Это говорит о том, что контратаки организованы безграмотно, не подготовленными подразделениями, без соответсвующей поддержки МТС, с отсутствием резервов.
На оккупированных территориях враг чувствует себя в безопасности и спокойно перемещает колонных техники и боеприпасов, не опасаясь наших ДРГ или мифических "партизан".
Кстати на счет ДРГ. Генштаб понимает важность и необходимость этой работы. И ДРГ действительно засылаются в тыл врага. Но их подготовка и профессионализм не высокие. Поэтому много ДРГ выявляется на этапе захода. В лучшем случае отходят, а в худшем-уничтожаются. А те ДРГ, которым удалось зайти в тыл врага, не показывают высокую эффективность работы. За 4 мес. войны в тылу взорван ОДИН ж/д мостик.
показати весь коментар
10.07.2022 10:00 Відповісти
 
 