Ворог провів розвідку боєм біля Долини на Слов’янському напрямку, успіху не мав і відійшов, - Генштаб ЗСУ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження позицій українських військ.
Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України щодо російського вторгнення станом на 6:00 10 липня у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
"На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневе ураження позицій наших військ, провів розвідку боєм штурмовою групою в районі населеного пункту Долина, успіху не мав, відійшов.
Противник обстрілював зі ствольної та реактивної артилерії райони Долини, Дібровного, Мазанівки, Богородичного, Адамівки, Андріївки, Вірнопілля, Великої Комишувахи, Краснопілля та Нової Дмитрівки", - повідомили в Генштабі.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
дурні на шаг вперед не вміють думати.
Тактика "сидеть в глухой обороне, ожидая пока враг сравняет с землей укрепрайон" заканчивается всегда одинаково - отступлением (наш Генштаб называет это "мобильной обороной").
Такая пассивная тактика ВСУ позволяет врагу концентрировать силы на узких направлениях и превосходящими силами добиваться там значительных успехов, не опасаясь прорывов ВСУ на других участках фронта.
Вялые попытки ВСУ контратаковать на других участках фронта купируются противником очень быстро. В большинстве случаев враг возвращает утраченные позиции. Это говорит о том, что контратаки организованы безграмотно, не подготовленными подразделениями, без соответсвующей поддержки МТС, с отсутствием резервов.
На оккупированных территориях враг чувствует себя в безопасности и спокойно перемещает колонных техники и боеприпасов, не опасаясь наших ДРГ или мифических "партизан".
Кстати на счет ДРГ. Генштаб понимает важность и необходимость этой работы. И ДРГ действительно засылаются в тыл врага. Но их подготовка и профессионализм не высокие. Поэтому много ДРГ выявляется на этапе захода. В лучшем случае отходят, а в худшем-уничтожаются. А те ДРГ, которым удалось зайти в тыл врага, не показывают высокую эффективность работы. За 4 мес. войны в тылу взорван ОДИН ж/д мостик.