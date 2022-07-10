347 дітей загинули внаслідок агресії РФ на території України, понад 648 поранені, - Офіс генпрокурора

Понад 995 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації в нашій державі. Станом на ранок 10 липня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 347. Зросла кількість поранених - понад 648.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Як зазначається, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 348, Харківській - 187, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31", - йдеться у повідомленні.

9 липня внаслідок чергового обстрілу військами РФ житлових будинків в центральній частині м. Харків отримала поранення 12-річна дівчинка.

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Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2116 закладів освіти. З них 216 зруйновано повністю.