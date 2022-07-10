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347 дітей загинули внаслідок агресії РФ на території України, понад 648 поранені, - Офіс генпрокурора

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

діти

Понад 995 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації в нашій державі. Станом на ранок 10 липня 2022 року офіційне число дітей-жертв за добу не змінилося - 347. Зросла кількість поранених - понад 648.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу генпрокурора.

Як зазначається, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 348, Харківській - 187, Київській - 116, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Миколаївській - 53, Херсонській - 52, Запорізькій - 31", - йдеться у повідомленні.

9 липня внаслідок чергового обстрілу військами РФ житлових будинків в центральній частині м. Харків отримала поранення 12-річна дівчинка.

Також читайте: 347 дітей загинули внаслідок агресії РФ на території України, понад 647 поранені, - Офіс Генпрокурора

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2116 закладів освіти. З них 216 зруйновано повністю.

Автор: Ірина Дашківська
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Ці смерті стались через голосування по приколу!!
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10.07.2022 08:51 Відповісти
Да может хватит уже? Я сам бы клоуна прибил, но это само уже начинает походить на клоунаду
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10.07.2022 09:09 Відповісти
Винні у смерті дітей російські тарористи які їх вбили, а також винен президент України, який замість укреплення армії всі гроші українського бюджету закатав в асфальт, а сам сьогодні разом зі своєю шоблою роблять і розповсюджують відоси з переробленими піснями "Що йде ЗСУ, а порпережду Зеленський, який не покине крісло президента". Це той, що скоротив армію і заморозив всі ракетні проекти. І я це особисто буду написати, говорити, кричати, щоб всі це знали і ніколи не забували, що це вони "зробили разом", як вам ще смішно, ржать, жрать, спать і срань не стомилися?
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10.07.2022 11:50 Відповісти
Ну, я повністю згоден, що далі?
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10.07.2022 12:05 Відповісти
Фотографії загиблих дітей від рашиських варварів ,мають бути перед посольствами рф в кожнійи країні ,хай люди бачать що творить ця дика орда.
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10.07.2022 09:12 Відповісти
Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим.
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10.07.2022 10:01 Відповісти
Внаслiдок дiй президента Зе! Його до вiдповiдi! Шо, слабо?
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10.07.2022 11:24 Відповісти
Що це за числа? В одному тільки Маріуполі загинули мабуть тисячі дітей.
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10.07.2022 12:04 Відповісти
 
 