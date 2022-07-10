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Траса, яка з'єднує Донецьк та Харків, буде важливою ціллю РФ, - розвідка Великої Британії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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Контроль над трасою E40, що з'єднує Донецьк та Харків, ймовірно, стане важливою ціллю для Росії, яка намагається просунутись у Донецькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, такого висновку дійшла розвідка Великої Британії.

"Російська артилерія продовжує завдавати ударів по району Слов'янська на Донбасі з району Ізюма на півночі та поблизу Лисичанська на сході. Російські війська, ймовірно, здійснили ще кілька невеликих територіальних просувань поблизу Попасної", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що бої з боку Ізюма продовжують зосереджуватися вздовж осі магістралі Е40.

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"Контроль над трасою E40, яка з’єднує Донецьк із Харковом, ймовірно, буде важливою метою для Росії, оскільки вона намагається просуватися у Донецькій області", - додали у розвідці Великої Британії.
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єрмак вже москалів попередив яких заходів вживає Україна
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10.07.2022 09:16 Відповісти
Симферопольская трасса и строилась, как рокадная. Там плиты аэродромные, мосты специально под тяжелую технику делали (я участвовал). Жаль не успели.
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10.07.2022 09:19 Відповісти
 
 