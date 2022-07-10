Траса, яка з'єднує Донецьк та Харків, буде важливою ціллю РФ, - розвідка Великої Британії
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Контроль над трасою E40, що з'єднує Донецьк та Харків, ймовірно, стане важливою ціллю для Росії, яка намагається просунутись у Донецькій області.
Як інформує Цензор.НЕТ, такого висновку дійшла розвідка Великої Британії.
"Російська артилерія продовжує завдавати ударів по району Слов'янська на Донбасі з району Ізюма на півночі та поблизу Лисичанська на сході. Російські війська, ймовірно, здійснили ще кілька невеликих територіальних просувань поблизу Попасної", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що бої з боку Ізюма продовжують зосереджуватися вздовж осі магістралі Е40.
"Контроль над трасою E40, яка з’єднує Донецьк із Харковом, ймовірно, буде важливою метою для Росії, оскільки вона намагається просуватися у Донецькій області", - додали у розвідці Великої Британії.
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