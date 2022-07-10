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В окупованих Шахтарську, Зугресі, Харцизьку, Чистяковому та Донецьку лунають вибухи на складах боєприпасів. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Минула ніч видалась неспокійною у низці населених пунктів на окупованій Донеччині. У місцевих пабліках повідомляють про вибухи у Шахтарську, Зугресі, Харцизьку, Чистяковому (до 2016 - Торез) та Донецьку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Як зазначають у коментарях, ймовірно, вибухають склади боєприпасів російських окупантів.
Втім, офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.
Топ коментарі
+79 NCG
показати весь коментар10.07.2022 09:25
+47 Garry Grant
показати весь коментар10.07.2022 09:27
+47 Яр Холодний
показати весь коментар10.07.2022 09:59
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Будь ласка, зачекайте...
Но это понимают все и как раз демонстративно игнорят кацапов👍
Интересно наблюдать как эту вошь к ногтю загоняют
а вонючий канашенков с своей рашкой врет что каждый раз в какие то склады попадает
или штабы, когда на самом деле летит все в жилые кварталы, частный сектор или еще куда
по привычке
когда каждый раз в сирии 100500й штаб типа "игил" бомбили
даже не удосужились врать меньше
Жарт, але керуючись пропагандою кацапів і Бені-Зелі з 2019 року, то всі склади підірвав Порошенко! А реально - це нова зброя, яку ми отримали від США і ця зброя робить перелом у війні на користь України! Слава Ісусу! Слава ЗСУ, Слава Україні, США і Англії!
каждий день потрібно 5-6 складів утилізіровать
надіюсь у генерального штабу єсть карта з розташуванням ворожих складів?
думаю большую часть самых крупных уже уничтожили
Хімарси не пропадуть
л,е.
А прикривали їх всього-навсього десь 13 БТГр рашистів.
Вражає витримка Генштабу, здатність протистояти політичним хотєлкам.
Удар буде завдано тоді і там, де він буде гарантовано успішний.
Как вам руццкий мир? Всё пучком?
Кацапня замахается десятки тысяч тонн своего смертоносного дерьма подвозить в Украину для фейерверков.
Всі добре розуміють що Україні е чим відповісти асиметрично й у неї буде ПОВНЕ МОРАЛЬНЕ ПРАВО в такому разі.
Наприклад розпиливши у відповідь , брудну бомбу, наприклад з цезієм 137 в мацкві в метро ну і біля доріжок кремля наприкдал . Так що то все пусте.
https://www.youtube.com/watch?v=ZSNkgdmmxa4&t=851s
-А он есть..
"Дед Мороз и лето на новый лад."
ось за цю операцію по складах можна і порадуваться
прекрасна операція по логістике
ну не нужно забувати і про артилерію ворога
яка дуже дошкуляє нашим воїнам
Пуйло вскриває карти своєї колоди, і він вскриє всі, в тому числі використання ядерної, хімічної, та бактеріологічної зброї - від невідомих зелених людинок в Криму до "війни до останнього Українця".
Всі стратеги і аналітики офігіють від такої наглості (а буде вже піздно прогнозувати) бо вони штамповані своїми парадигмами а пуйло знає як і чим вони штамповані.
Слава Богу, слава Україні
HIMARS...Cэр... внезапно напал..