В окупованих Шахтарську, Зугресі, Харцизьку, Чистяковому та Донецьку лунають вибухи на складах боєприпасів. ВIДЕО

Минула ніч видалась неспокійною у низці населених пунктів на окупованій Донеччині. У місцевих пабліках повідомляють про вибухи у Шахтарську, Зугресі, Харцизьку, Чистяковому (до 2016 - Торез) та Донецьку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначають у коментарях, ймовірно, вибухають склади боєприпасів російських окупантів.

Втім, офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Шахтарську з ночі лунають вибухи, детонує склад боєприпасів військ РФ. ВIДЕО