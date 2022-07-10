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Новини Війна в Україні Війна
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боєприпаси (1727) вибух (3766) війна (56882) Донецьк (862) Донбас (21703) Донецька область (5737) склад (150) Харцизськ (14)

В окупованих Шахтарську, Зугресі, Харцизьку, Чистяковому та Донецьку лунають вибухи на складах боєприпасів. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Минула ніч видалась неспокійною у низці населених пунктів на окупованій Донеччині. У місцевих пабліках повідомляють про вибухи у Шахтарську, Зугресі, Харцизьку, Чистяковому (до 2016 - Торез) та Донецьку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Як зазначають у коментарях, ймовірно, вибухають склади боєприпасів російських окупантів.

Втім, офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Шахтарську з ночі лунають вибухи, детонує склад боєприпасів військ РФ. ВIДЕО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+79
вот тут мы видим реально попадание в склады
а вонючий канашенков с своей рашкой врет что каждый раз в какие то склады попадает
или штабы, когда на самом деле летит все в жилые кварталы, частный сектор или еще куда
по привычке
когда каждый раз в сирии 100500й штаб типа "игил" бомбили
даже не удосужились врать меньше
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10.07.2022 09:25
+47
Чим неспокійніше на окупованих територіях,тим спокійніше на вільних.
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10.07.2022 09:27
+47
Українське небо на Півдні влітку рідко захмарене А супутники американські працюють 24/7 Інформація іде прямо в ГШ (а не в "блазенське кубло") - д"Єрмака вде давно звідти підсрачниками женуть Не здивуюся, якщо інформацію автоматично комп"ютер прораховує: скільки прийшло ешелонів на вузлову станцію, з чим і де стали під розвантаження Потім іде повідомлення - "накопичення таке-то і там-то" І туди наносять удар Кацапи ж нічого зробить не можуть - вони звикли "давить масою" Масою живої сили, техніки, масою снарядів А їх десь складувать треба Так як і пальне для техніки От і потрапляють "під роздачу" А розвозить по малих складах ********** і пальне - це ускладнення логістики, перевантаження автомобільних доріг Та й автотранспорт ми їм доволі непогано побили весною на Поліссі - особливо паливозаправники
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10.07.2022 09:59
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Бавовняна бавона, хай мене цигани вкрадуть
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10.07.2022 09:21 Відповісти
У кацапов нет ответа на то, что сейчас происходит☝ Кацапам прийдется начинать отползать и ускорятся по мере осознания безперспективности ихнего сопротивления❗
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10.07.2022 09:43 Відповісти
Без БК на каких то обещаниях, что во вот подведут и т.д. Они поседят в окопах пару недель. А дальше будет сплошной саботаж❗С такими потерями воевать это все равно, что ситом воду черпать☝
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10.07.2022 09:47 Відповісти
К стати юхлу полюбому нужно какое то соглашение или договор до отступления❗
Но это понимают все и как раз демонстративно игнорят кацапов👍
Интересно наблюдать как эту вошь к ногтю загоняют
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10.07.2022 10:15 Відповісти
красівоє...
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10.07.2022 10:04 Відповісти
Слава ЗСУ‼️🔥💥🇷🇺🇷🇺👹👹👹👹👹👹☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️
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10.07.2022 10:09 Відповісти
вот тут мы видим реально попадание в склады
а вонючий канашенков с своей рашкой врет что каждый раз в какие то склады попадает
или штабы, когда на самом деле летит все в жилые кварталы, частный сектор или еще куда
по привычке
когда каждый раз в сирии 100500й штаб типа "игил" бомбили
даже не удосужились врать меньше
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10.07.2022 09:25 Відповісти
Там были специальные ракеты с ИГИЛОм.Где ракета взрывается - там ИГИЛ
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10.07.2022 09:27 Відповісти
які попадання в склади? Це все робить Порошенко, ніяк не заспокоїться і не знає, що ті території вже окуповані і склади не наші!!!
Жарт, але керуючись пропагандою кацапів і Бені-Зелі з 2019 року, то всі склади підірвав Порошенко! А реально - це нова зброя, яку ми отримали від США і ця зброя робить перелом у війні на користь України! Слава Ісусу! Слава ЗСУ, Слава Україні, США і Англії!
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10.07.2022 10:05 Відповісти
Точно Порошенко. Он же разворовал и теперь следы заметает)
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10.07.2022 10:13 Відповісти
Ценеми, настамнєт.
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10.07.2022 09:25 Відповісти
Знамо перец... Каким боком мы? ... ХМЫ?... -Это же не мы , а хоть и камни с неба выпрашивали у небесной канцелярии...
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10.07.2022 09:29 Відповісти
Гори-гори. земля востока, до последнего каазламордого.
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10.07.2022 09:26 Відповісти
ну нарешті приємні новини надійшли
каждий день потрібно 5-6 складів утилізіровать
надіюсь у генерального штабу єсть карта з розташуванням ворожих складів?
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10.07.2022 09:26 Відповісти
Цілі вказують США, вони відверт про це сказали.
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10.07.2022 09:31 Відповісти
Можливо навіть напряму у блок керування хаймарса. Єрмак вже не втрутиться ніяк.
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10.07.2022 09:38 Відповісти
Безугловой наверное говорят в штабе, это наши склады накрыли, а она радостно звонит Эрмаку и докладывает.
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10.07.2022 19:21 Відповісти
на каждый день складов не хватит
думаю большую часть самых крупных уже уничтожили
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10.07.2022 09:34 Відповісти
Є ще купа воєнних об'єктів та наземних цілей

Хімарси не пропадуть
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10.07.2022 09:50 Відповісти
Будут расширять радиус☝ Искать цели на 100, а позже и на 200 км❗☝
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10.07.2022 10:05 Відповісти
Українське небо на Півдні влітку рідко захмарене А супутники американські працюють 24/7 Інформація іде прямо в ГШ (а не в "блазенське кубло") - д"Єрмака вде давно звідти підсрачниками женуть Не здивуюся, якщо інформацію автоматично комп"ютер прораховує: скільки прийшло ешелонів на вузлову станцію, з чим і де стали під розвантаження Потім іде повідомлення - "накопичення таке-то і там-то" І туди наносять удар Кацапи ж нічого зробить не можуть - вони звикли "давить масою" Масою живої сили, техніки, масою снарядів А їх десь складувать треба Так як і пальне для техніки От і потрапляють "під роздачу" А розвозить по малих складах ********** і пальне - це ускладнення логістики, перевантаження автомобільних доріг Та й автотранспорт ми їм доволі непогано побили весною на Поліссі - особливо паливозаправники
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10.07.2022 09:59 Відповісти
Называется "фокус не удался" мы уходим❗Но после того, что вы натворили просто так вам козлам уйти не получится👊💥
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10.07.2022 10:39 Відповісти
Не всім супутникам потрібне чисте, безхмарне небо.
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11.07.2022 03:36 Відповісти
Я один вважаю шо жарт про бавовну ну ДУЖЕ занудний??? Якась петросянчина. Невдала спроба пожартувати, і самому посміятись над своїм жартом. Хтось придумав і стало модно... ми ж відрізняемось від россійського стада.
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10.07.2022 09:26 Відповісти
Тебе одного це чомусь зацікавило та підпалило.🤦
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10.07.2022 09:28 Відповісти
Я підкреслив що це занудно! Так само як і бувають тупі анекдоти. Но комментар чомусь відмітили як спам.
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10.07.2022 19:12 Відповісти
Тю... а шо не так... Хлопок - бавовна... Муки - борошно... Кацапов же никто за изыГ не тянул такое ляпать... Ну, при чем здесь мы ... Не виноватые мы.
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10.07.2022 09:34 Відповісти
Це помилка гугл-перкладача з кацапської. Дуже чомусь тішить арестовичей.
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10.07.2022 09:35 Відповісти
Це так званий "підлога тест" на виявлення кацапів з гугл-перекладачем.
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10.07.2022 10:21 Відповісти
Підлога країни знає що таке бавовна, тож ваш коментар влучний немов постріл з цибулі.
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10.07.2022 10:13 Відповісти
👍
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11.07.2022 03:40 Відповісти
Чим неспокійніше на окупованих територіях,тим спокійніше на вільних.
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10.07.2022 09:27 Відповісти
незабаром наступ?
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10.07.2022 09:28 Відповісти
АТО... Херсон первым принимает знамя Победы.
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10.07.2022 09:30 Відповісти
А может это специально про наступ на херсон рассказуют, а сами на востоке пистона 💥 одичалым вставят👍
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10.07.2022 09:37 Відповісти
Я тоже так думалю со вчерашнего вечера, бо сильно навязчиво преподносится Херсон. Но как бы там ни было пусть враг трепещет - неждаенчик не за горами, вместе с крымским мостом.
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10.07.2022 09:42 Відповісти
л,е.
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10.07.2022 09:43 Відповісти
Заставляют его дергатся и мандражировать❗Где укреплять❓Куда перекидывать силы❓Все 👍 чем больше они ездят, тем их видней и тем больше ресурсов тратят👍
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10.07.2022 09:55 Відповісти
На самій Харсонщині можна наступати по 5 основних напрямках
А прикривали їх всього-навсього десь 13 БТГр рашистів.
Вражає витримка Генштабу, здатність протистояти політичним хотєлкам.
Удар буде завдано тоді і там, де він буде гарантовано успішний.
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10.07.2022 10:17 Відповісти
Буде дуже смішно та особливо принизливо, коли після усіх заяв "прА ПАбеду в Лисичанске", наші звільнять ці міста першими. Х@йло такого не переживе, а пропаганда це ніяк не зможе пояснити. Тому, при невідворотній загрозі саме цим містам у кацапів не буде іншого виходу як зробити "жест доброй волі" на усіх окупованих територіях одночасно.
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10.07.2022 11:23 Відповісти
А ведь мы еще даже не начинали воевать
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10.07.2022 09:31 Відповісти
Дідусю з ніком Макнамара Респект.Пам"ятаю в 60-70рр був в США сенатор Макнамара- яструб-антисовєтчік. По вазі десь як Джон Маккейн в наш час. У совків пердаки рвало від його промов.
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10.07.2022 12:03 Відповісти
На фоне прекрасного пейзажа и птички поют особенно красиво.
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10.07.2022 09:32 Відповісти
Хаймарс - найшвидша служба доставки шаурми на окуповані території.
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10.07.2022 09:36 Відповісти
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10.07.2022 11:25 Відповісти
Пздц сколько рашисты навезли снарядов. И ето твари хотели все на наши головы и наши города обрушить
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10.07.2022 09:37 Відповісти
Пофиг☝ Теперь они ситом черпают, а это до звезды старания❗👍
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10.07.2022 10:25 Відповісти
Дядько с Киноогляд росчитал что у рф остаоль где то 100 эшелонов снарядов, это на 100 дней войны, после всех чисток складов в хаймарсную погоду, похоже число эшелонов стремительно убавилось.
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10.07.2022 19:26 Відповісти
Правильно роблять, що взривають. В москалів можливо закінчується високоточна зброя, але старого металолому ще дофіга.
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10.07.2022 09:39 Відповісти
Himersi delajet svojiu rabotu.Tocnost nix v fortku okna nepapadiot,no v okno popadiot eto na 70 kilometrov.
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10.07.2022 09:42 Відповісти
Создается ощущение что все эти волны сообщений в телеграм-каналах запускаются под конкретное выступление Арестовича. У него сейчас цикл передач, называется "4 Himars и тысяча складов оккупанта."
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10.07.2022 09:43 Відповісти
Чем бы дитятко (кацапское) ни тешилось, лишь бы не скулило... После войны.. будет указано, шо более актуально бы было думать, шо тысячи "нептунов" решили проблему кацапоскладов... ДЫк нет же. ВЕЛИКЕ КРАДiВНИЦТВО стало поперек...
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10.07.2022 09:50 Відповісти
Склади . Горять . Добре дiло. Молодцi хлопцi .
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10.07.2022 09:48 Відповісти
Привет, ватаны!
Как вам руццкий мир? Всё пучком?
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10.07.2022 09:50 Відповісти
Хаймарсы уже влияют на стабилизацию фронтов. Каждая такая волшебная РСЗО дополнительная весомая гарантия обороноспособности страны, защищающая ее от нашествия Орды (конечно и благодаря нашим героическим расчетам).
Кацапня замахается десятки тысяч тонн своего смертоносного дерьма подвозить в Украину для фейерверков.
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10.07.2022 09:50 Відповісти
Головне ***** лякає нас що вони ще й не починали війну серйозно , , тварина смердюча , у них цього іржавого металобрухту шістдесятих років ще повні склади, їх ще підривати і підривати, поки цей іржавий мотлох весь не закінчиться.
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10.07.2022 10:00 Відповісти
"Ще не починали? " Та то **** ядерним попелом лякає. Але нікому не лячно.
Всі добре розуміють що Україні е чим відповісти асиметрично й у неї буде ПОВНЕ МОРАЛЬНЕ ПРАВО в такому разі.
Наприклад розпиливши у відповідь , брудну бомбу, наприклад з цезієм 137 в мацкві в метро ну і біля доріжок кремля наприкдал . Так що то все пусте.
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10.07.2022 11:07 Відповісти
то якби ж то ***** перевезли з бункера до одного з бліндажів донбасу та щоб щодня йому підсмажували там сраку , то воно б по іншому "співало"
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10.07.2022 19:23 Відповісти
ну atacms наверное сможет ещё склады дальше в рашке почистить и в крыму, там тоже где-то должна быть куча мусора горючего
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10.07.2022 19:28 Відповісти
Это значит еще даже громко не пукнули, а уже обосрались
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10.07.2022 21:16 Відповісти
послухав, це жах

https://www.youtube.com/watch?v=ZSNkgdmmxa4&t=851s
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10.07.2022 09:59 Відповісти
Байден должен ответить, кто такой Андрей Ермак
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10.07.2022 10:08 Відповісти
А рєдкіє і нєсмєлиє хлопки таки переросли у бурні і тривалі аплодисменти! 😊Як я і прогнозував! Хороша вистава, класна вистава не може не отримати народного визнання!
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10.07.2022 10:00 Відповісти
І це вони ще "нармальна нічіво нє начіналі".
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10.07.2022 10:03 Відповісти
Епічно. Достойно пензля Айвазяна.
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10.07.2022 10:04 Відповісти
Севастополь та базу зрівняти з землею. Там не має бути жодного кацапа.
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10.07.2022 10:11 Відповісти
Неплохо так в Чистяково бабахнуло. Как будто ядерку скинули
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10.07.2022 10:22 Відповісти
Ой, як же гарно!
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10.07.2022 10:44 Відповісти
Кажуть 10 складів за добу. Здаеться це рекорд.
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10.07.2022 10:49 Відповісти
Маю надію, що Донецьк все ж таки будет деокупований, як і уся ОРДО. Цього прагнуть українці у Донецьку, які знаходяться під окупацією рф та їх шісток-сєпарів. На Донбас Арені знову гратиме ФК Шахтар, збірна України, а на трибунах будуть знов синє-жовті та красно-чорні прапори!
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10.07.2022 10:50 Відповісти
Все уже ждут этого с нетерпением!
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10.07.2022 17:09 Відповісти
-Ты HAIMARS видел?
-А он есть..
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10.07.2022 11:01 Відповісти
ХОХОХО!!! 🎅🎅🎅

"Дед Мороз и лето на новый лад."
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10.07.2022 11:02 Відповісти
Господи, красота-то какая! Надеюсь кацапвы полегло там немало. И я маю робкую надежду, шо ЗСУ подорвёт таки тот гадский Керченский мост.
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10.07.2022 11:03 Відповісти
браво пане Залужний
ось за цю операцію по складах можна і порадуваться
прекрасна операція по логістике
ну не нужно забувати і про артилерію ворога
яка дуже дошкуляє нашим воїнам
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10.07.2022 11:04 Відповісти
Надо закинуть рф 152мм с твёрдого сплава, что бы со стволов стружка летела.
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10.07.2022 19:30 Відповісти
Но через нашу границу их эшелонами везут-они(эшелоны),что неведимки?
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10.07.2022 11:05 Відповісти
Не знаю наскільки реально розчовпсти такий собі потяг з БК в он-лайн режимі.Мабуть потрібно групу ССОшників для наведення і безпілотник для коригування.
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10.07.2022 12:15 Відповісти
не унимается чёрный абдулла канашенков. своих не щадит, бо чужие не боятся. каждую ночь его ребята у себя что-то поджечь хотят и это им надо сказать, не плохо удаётся )
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10.07.2022 11:09 Відповісти
салютує Бамбас на честь української армії визволення!
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10.07.2022 11:12 Відповісти
Крысмский мост переминается в очереди.
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10.07.2022 11:30 Відповісти
Тільки масований удар від усього світу по всім важливим центрам і структурам РФ зупинить орду.
Пуйло вскриває карти своєї колоди, і він вскриє всі, в тому числі використання ядерної, хімічної, та бактеріологічної зброї - від невідомих зелених людинок в Криму до "війни до останнього Українця".
Всі стратеги і аналітики офігіють від такої наглості (а буде вже піздно прогнозувати) бо вони штамповані своїми парадигмами а пуйло знає як і чим вони штамповані.
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10.07.2022 12:10 Відповісти
Дуже красиво.
Слава Богу, слава Україні
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10.07.2022 13:03 Відповісти
Красивое
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10.07.2022 13:54 Відповісти
Ну що тут скажеш- слава ЗСУ!
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10.07.2022 13:56 Відповісти
Апять диднас бадминтонит?
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10.07.2022 16:11 Відповісти
А може то...курці !?
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10.07.2022 16:13 Відповісти
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10.07.2022 17:16 Відповісти
о Боже ти мене почув!
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10.07.2022 17:22 Відповісти
Слава Богу, що ми не будемо воювати разом з Рашкою проти НАТО ! Бо це ж вони нам тільки 1% дали того, що у них є і вже такий Апокаліпсис у кацапів на складах!
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10.07.2022 18:11 Відповісти
Бэрримор....что за сой и СкреПонос на мацкальскиз Болотах??
HIMARS...Cэр... внезапно напал..
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10.07.2022 21:35 Відповісти
слава ЗСУ ! велика подяка США !
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11.07.2022 08:36 Відповісти
 
 