Унаслідок ракетного удару по Харкову зазнали руйнацій будинок та освітній заклад. В області загинула 20-річна жінка, - ОВА

Протягом ночі штаб оборони Харкова зафіксував ракетні влучання у Основ’янському та Слобідському районах Харкова. Під вогнем і населені пункти області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"О 03.30 год внаслідок удару частково зруйновано 2-й та 3-й поверхи освітнього закладу. Загиблих та постраждалих немає. Хвилиною пізніше від ракетного удару зруйновано частину житлового будинку на 6 квартир. Загиблих немає, госпіталізований чоловік 62 років, стан - середній", - йдеться у повідомленні.

Протягом доби окупанти обстрілювали Ізюмський, Богодухівський, Чугуївський, Харківський райони області.

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" У Ізюмському районі, Донецькій громаді, через обстріли тричі горіли відкриті території. Госпіталізований 1 чоловік 48 років. У Чугуївському районі внаслідок обстрілу за межами населеного пункту горіла трава та хвойна підстилка, а також поле з пшеницею на площі 0,1 га. У Богодухівському та Харківському районах також були загорання відкритих територій та складських приміщень", - додають у ОВА.

Олег Синєгубов зазначив, що у селищі Печеніги о 21 годині внаслідок обстрілу загорівся приватний будинок та загинула 20-річна жінка. Також поранена та госпіталізована 42-річна жінка.

"Бойові дії на Харківщині тривають. Наші бійці тримають позиції на всіх напрямках. Росіяни намагаються не допустити просування українських військ та закріпитися на позиціях", - повідомляють у ОВА.