Унаслідок ракетного удару по Харкову зазнали руйнацій будинок та освітній заклад. В області загинула 20-річна жінка, - ОВА
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Протягом ночі штаб оборони Харкова зафіксував ракетні влучання у Основ’янському та Слобідському районах Харкова. Під вогнем і населені пункти області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"О 03.30 год внаслідок удару частково зруйновано 2-й та 3-й поверхи освітнього закладу. Загиблих та постраждалих немає. Хвилиною пізніше від ракетного удару зруйновано частину житлового будинку на 6 квартир. Загиблих немає, госпіталізований чоловік 62 років, стан - середній", - йдеться у повідомленні.
Протягом доби окупанти обстрілювали Ізюмський, Богодухівський, Чугуївський, Харківський райони області.
" У Ізюмському районі, Донецькій громаді, через обстріли тричі горіли відкриті території. Госпіталізований 1 чоловік 48 років. У Чугуївському районі внаслідок обстрілу за межами населеного пункту горіла трава та хвойна підстилка, а також поле з пшеницею на площі 0,1 га. У Богодухівському та Харківському районах також були загорання відкритих територій та складських приміщень", - додають у ОВА.
Олег Синєгубов зазначив, що у селищі Печеніги о 21 годині внаслідок обстрілу загорівся приватний будинок та загинула 20-річна жінка. Також поранена та госпіталізована 42-річна жінка.
"Бойові дії на Харківщині тривають. Наші бійці тримають позиції на всіх напрямках. Росіяни намагаються не допустити просування українських військ та закріпитися на позиціях", - повідомляють у ОВА.
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Но хочу упредить...больше нету гассийских классов!...это как в 14 году в Штатах...там было около 30млн немцев...немецкий язык мог бы быть вторым в Штатах...
шо я хотел сказать?! нюхайте кацапы
Для мене, як дочка
Ой як хочется , щоб так почали по рашкэ *******. Щоб тим ******* життя малиною не казалась
https://www.google.com/maps/search/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD,+%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2,+%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,+61000+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0/@49.964493,36.2721778,13z/data=!3m1!4b1
шо скажешь? пока я тебя ******** не обозвал
20ти річна жінка? - дитя, яка так і побачила радості материнства,
не цілувала дітей і онуків
Пуйло вскриває карти (цілі і засоби) своєї колоди, і він вскриє всі, в тому числі використання ядерної, хімічної, та бактеріологічної зброї - від невідомих зелених людинок в Криму до "війни до останнього Українця" вже вскриті
Всі стратеги і аналітики офігіють від такої наглості (а буде вже піздно прогнозувати) бо вони штамповані своїми парадигмами а пуйло знає як і чим вони штамповані.
Так само необхідно офіційно (або тишком-нишком) відновити ядерну зброю, і при першій загрозі з кремля застосувати цю зброю по території росії.