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обстріл (21394) Харків (3917) Харківщина (4322) Синєгубов (766)

Унаслідок ракетного удару по Харкову зазнали руйнацій будинок та освітній заклад. В області загинула 20-річна жінка, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

пожежа,дснс

Протягом ночі штаб оборони Харкова зафіксував ракетні влучання у Основ’янському та Слобідському районах Харкова. Під вогнем і населені пункти області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"О 03.30 год внаслідок удару частково зруйновано 2-й та 3-й поверхи освітнього закладу. Загиблих та постраждалих немає. Хвилиною пізніше від ракетного удару зруйновано частину житлового будинку на 6 квартир. Загиблих немає, госпіталізований чоловік 62 років, стан - середній", - йдеться у повідомленні.

Протягом доби окупанти обстрілювали Ізюмський, Богодухівський, Чугуївський, Харківський райони області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За минулу добу на Харківщині сталося 11 пожеж, спричинених обстрілами, є загиблі та поранені, - ДСНС. ФОТОрепортаж

" У Ізюмському районі, Донецькій громаді, через обстріли тричі горіли відкриті території. Госпіталізований 1 чоловік 48 років. У Чугуївському районі внаслідок обстрілу за межами населеного пункту горіла трава та хвойна підстилка, а також поле з пшеницею на площі 0,1 га. У Богодухівському та Харківському районах також були загорання відкритих територій та складських приміщень", - додають у ОВА.

Олег Синєгубов зазначив, що у селищі Печеніги о 21 годині внаслідок обстрілу загорівся приватний будинок та загинула 20-річна жінка. Також поранена та госпіталізована 42-річна жінка.

"Бойові дії на Харківщині тривають. Наші бійці тримають позиції на всіх напрямках. Росіяни намагаються не допустити просування українських військ та закріпитися на позиціях", - повідомляють у ОВА.
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Топ коментарі
+10
Школа в Слобiдском районi це зовсiм недалеко вiд мого дому. У ночi ******* так , що майже кровать стрибнула.
Ой як хочется , щоб так почали по рашкэ *******. Щоб тим ******* життя малиною не казалась
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10.07.2022 09:46
+9
Та не жінка 20 років...дівчина 20-ти років

Для мене, як дочка
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10.07.2022 09:44
+8
шо прикро, шо піздеця цьому піздецю не бачно...
20ти річна жінка? - дитя, яка так і побачила радості материнства,
не цілувала дітей і онуків
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10.07.2022 09:47
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В закладі освіти націоналісти влаштували склад БК, а в будинку були позиції снайперів. Нє?
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10.07.2022 09:33 Відповісти
Не. Там стояли війська НАТО і Байден на Абрамсі розмахував американським прапором
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10.07.2022 09:48 Відповісти
Суки кацапські варвари коли ви вже визихаєте ?,куди ви не влізете там лише: смерть,кров,сльози,розруха і хаос ,будь проклята росія і дибільний народ цього терористичного утвоення.
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10.07.2022 09:36 Відповісти
А в нас і досі защітнічки цапського бекання працюють.
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10.07.2022 09:37 Відповісти
На Цензорі третина (якщо не половина) "патріотів" коментує новини "цапським беканням".
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10.07.2022 09:50 Відповісти
Це такі "патріоти" які спеціально показують що українські патріоти насправді говяжо-язичні, вони роблять це підкреслено і показово. Це скоти погірше кацапських ворогів!
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10.07.2022 10:03 Відповісти
Не гони
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10.07.2022 12:43 Відповісти
забавно...а кто ж им запрещал? Мы дочку отпраляли в школу, и на вопрос в какой класс отправить...ответ был едингласным - в украинский! но для любитей, можно и в российский класс

Но хочу упредить...больше нету гассийских классов!...это как в 14 году в Штатах...там было около 30млн немцев...немецкий язык мог бы быть вторым в Штатах...

шо я хотел сказать?! нюхайте кацапы
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10.07.2022 12:36 Відповісти
Та все правильно! У тому приватному будинку був гараж для хаймарсів. 38 штук стояли!
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10.07.2022 09:40 Відповісти
Та не жінка 20 років...дівчина 20-ти років

Для мене, як дочка
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10.07.2022 09:44 Відповісти
Школа в Слобiдском районi це зовсiм недалеко вiд мого дому. У ночi ******* так , що майже кровать стрибнула.
Ой як хочется , щоб так почали по рашкэ *******. Щоб тим ******* життя малиною не казалась
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10.07.2022 09:46 Відповісти
Який номер школи?
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10.07.2022 11:04 Відповісти
я начитал 17-ть, чуєшь?

https://www.google.com/maps/search/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD,+%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2,+%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C,+61000+%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0/@49.964493,36.2721778,13z/data=!3m1!4b1
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10.07.2022 11:18 Відповісти
ссылка не работает...так даже лучше

шо скажешь? пока я тебя ******** не обозвал
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10.07.2022 11:20 Відповісти
шо прикро, шо піздеця цьому піздецю не бачно...
20ти річна жінка? - дитя, яка так і побачила радості материнства,
не цілувала дітей і онуків
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10.07.2022 09:47 Відповісти
**** кінчена путін знищує Харків як і Маріуполь, стирає з лиця землі, тварюка кінчена, вже давним-давно пора Кремль знести на х****й.
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10.07.2022 09:50 Відповісти
Хочется знать когда уничтожат оккупантов в Купянске и Волчанске?
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10.07.2022 10:03 Відповісти
до кінця року обіцяють ЗЕлені
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10.07.2022 11:56 Відповісти
Харківським мужикам треба вже, не по квартирах сидіти терпіти, а об'єднуватись в невеликі партизанські групи (особливо тим хто добре знає місцевість області) та робити рейди, вирізаючи особовий склад арти.
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10.07.2022 10:39 Відповісти
Рейди до Білгорода?
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10.07.2022 11:05 Відповісти
Більшість по Харькова зараз прилітае РСЗО з територію окупованої харьківскої обл.
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10.07.2022 11:59 Відповісти
Тільки масований удар від усього світу по всім важливим центрам і структурам РФ зупинить орду.
Пуйло вскриває карти (цілі і засоби) своєї колоди, і він вскриє всі, в тому числі використання ядерної, хімічної, та бактеріологічної зброї - від невідомих зелених людинок в Криму до "війни до останнього Українця" вже вскриті
Всі стратеги і аналітики офігіють від такої наглості (а буде вже піздно прогнозувати) бо вони штамповані своїми парадигмами а пуйло знає як і чим вони штамповані.
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10.07.2022 12:14 Відповісти
Хто-небудь ще сумнівається, що тільки отримання ракет та іншого озброєння від союзників, і застосування цієї зброї по територіi рф без жодного попередження - по військових, цивільних об'єктах, знищення без розбору населення росії може врятувати український народ?
Так само необхідно офіційно (або тишком-нишком) відновити ядерну зброю, і при першій загрозі з кремля застосувати цю зброю по території росії.
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10.07.2022 13:38 Відповісти
 
 