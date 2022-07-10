Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 37,3 тис. осіб, 217 літаків, 188 гелікоптерів, 1641 танк та 3823 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 10 липня втрати особового складу противника становлять приблизно 37 300 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.07 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 37300 (+100) осіб ліквідовано,

танків - 1641 (+3) од,

бойових броньованих машин - 3823 (+8) од,

артилерійських систем - 834 (+2) од,

РСЗВ - 247 (+0) од,

засоби ППО - 108 (+0) од,

літаків - 217 (+0) од,

гелікоптерів - 188 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 676 (+2),

крилаті ракети - 155 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2694 (+7) од,

спеціальна техніка - 66 (+0).

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"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.