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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 37,3 тис. осіб, 217 літаків, 188 гелікоптерів, 1641 танк та 3823 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 10 липня втрати особового складу противника становлять приблизно 37 300 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.07 орієнтовно становлять:

особового складу  - близько 37300 (+100) осіб ліквідовано,

танків - 1641 (+3) од,

бойових броньованих машин - 3823 (+8) од,

артилерійських систем - 834 (+2) од,

РСЗВ  - 247 (+0) од,

засоби ППО - 108 (+0) од,

літаків - 217 (+0) од,

гелікоптерів -  188 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 676 (+2),

крилаті ракети - 155 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2694 (+7) од,

спеціальна техніка  - 66 (+0).

Читайте на "Цензор.НЕТ": 7 липня Повітряні Сили знищили склад боєприпасів окупантів, 16 одиниць техніки та живу силу ворога

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 37,3 тис. осіб, 217 літаків, 188 гелікоптерів, 1641 танк та 3823 броньованих машини 01

"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+19
нє ну це епічне фото
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10.07.2022 10:20
+11
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10.07.2022 10:11
+11
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10.07.2022 10:37
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Я думаю, що офіційні витрати Росії в живій масі більше 100 000 вбитими, пораненими, військовополоненими і зниклими безвісти.
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10.07.2022 10:05 Відповісти
це вже навіть офіційно більше 100...

множте число вбитих на 3.
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10.07.2022 10:09 Відповісти
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10.07.2022 10:37 Відповісти
Єто просто цифри. А мені подобається представляти в деталях. Приносять такого собі ваньку без ручок і без ніжок додому і кажуть матері (бо дружина вже збігла) - получитє і распішітєсь
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10.07.2022 10:05 Відповісти
Таких просто добивають та спалюють.
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10.07.2022 10:31 Відповісти
Не треба тикати мене носярою в реальність. Я створюю поетичнмй образ
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10.07.2022 10:45 Відповісти
Спалена в результаті "віддаленої роботи" калібром 155 і HIMARS русня просто не враховується.
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10.07.2022 10:07 Відповісти
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10.07.2022 10:11 Відповісти
Взагалі-то підрахунок вбитих-поранених рашистів не має особливого змісту..

Більш важливо,скільки зараз ЯКІСНОГО "м"яса" на фронті..

Думаю,НЕ ТАК І БАГАТО..Більшість вже спалено.. в перший місяць війни..

Танків(відносно боєздатних) вже катастрофічно мало.. Як і "Калібрів"..Флот рашки малодієвий внаслідок появи "Гарпунів"..

Тобто для України важливо,що відбувається ДЕГРАДАЦІЯ рашенвійська...

Тепер можливо навіть треба буде проводити тренінги під назвою "ЗГАДАТИ БУЧУ"наших бійців щодо психологічної стійкості..Щоб відключити жалість.

коли прутін почне "закидувати м"ясом" .
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10.07.2022 10:18 Відповісти
Так, флот, авіація, ракетні війська у них тепер досить слабкі.

Але про артилерію поки цього не скажеш. Хоча той день, коли знищили 35 танків, мені здався цікавим. Конспірологія, звісно, але можливо вони вже не могли дозволити собі придушення нашої артилерії перед своїми атаками?
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10.07.2022 10:34 Відповісти
Не треба недооцінювати ворога. У нас ще багато "роботи".
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10.07.2022 12:09 Відповісти
а чому в статистику не входить знищення великих складів зброї?
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10.07.2022 10:20 Відповісти
нє ну це епічне фото
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10.07.2022 10:20 Відповісти
Це ж відоме фото участніка Євровідєнія ат Расєї.
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10.07.2022 10:35 Відповісти
Сьогодні о 4.00 запалали склади згідно карти) Слава Україні! Слава ЗСУ!
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10.07.2022 10:36 Відповісти
оу май вже і на Цензор русскіх шлюх підвезли)))
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10.07.2022 10:47 Відповісти
Інфа від Авакова. Про безповоротні втрати орків, станом на вчорашній рано, 9 липня. Нерегулярність інформування пояснює тим, що відомості надають "... патриоты, перехватили всеми нами любимую внутригенштабную рашистскую сводку информации. Т.е:
На утро 9 июля 2022 безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 41315 человек.
Потери ЧВК- 10751 погибших.
В Росгвардии с начала военных действий 2094 убитыми и пропавшими безвести."
Разом - 54170
Схоже на правду.
Навіть більше схоже, ніж декларує наш Генштаб.
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10.07.2022 10:55 Відповісти
Інфа з сайту



GeneralSVR(reserv)

@generalsvr2
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10.07.2022 11:10 Відповісти
 
 