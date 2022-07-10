Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 37,3 тис. осіб, 217 літаків, 188 гелікоптерів, 1641 танк та 3823 броньованих машини. ІНФОГРАФІКА
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Війська РФ, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 10 липня втрати особового складу противника становлять приблизно 37 300 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 10.07 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 37300 (+100) осіб ліквідовано,
танків - 1641 (+3) од,
бойових броньованих машин - 3823 (+8) од,
артилерійських систем - 834 (+2) од,
РСЗВ - 247 (+0) од,
засоби ППО - 108 (+0) од,
літаків - 217 (+0) од,
гелікоптерів - 188 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 676 (+2),
крилаті ракети - 155 (+0),
кораблі /катери - 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 2694 (+7) од,
спеціальна техніка - 66 (+0).
"Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
множте число вбитих на 3.
Більш важливо,скільки зараз ЯКІСНОГО "м"яса" на фронті..
Думаю,НЕ ТАК І БАГАТО..Більшість вже спалено.. в перший місяць війни..
Танків(відносно боєздатних) вже катастрофічно мало.. Як і "Калібрів"..Флот рашки малодієвий внаслідок появи "Гарпунів"..
Тобто для України важливо,що відбувається ДЕГРАДАЦІЯ рашенвійська...
Тепер можливо навіть треба буде проводити тренінги під назвою "ЗГАДАТИ БУЧУ"наших бійців щодо психологічної стійкості..Щоб відключити жалість.
коли прутін почне "закидувати м"ясом" .
Але про артилерію поки цього не скажеш. Хоча той день, коли знищили 35 танків, мені здався цікавим. Конспірологія, звісно, але можливо вони вже не могли дозволити собі придушення нашої артилерії перед своїми атаками?
На утро 9 июля 2022 безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 41315 человек.
Потери ЧВК- 10751 погибших.
В Росгвардии с начала военных действий 2094 убитыми и пропавшими безвести."
Разом - 54170
Схоже на правду.
Навіть більше схоже, ніж декларує наш Генштаб.
GeneralSVR(reserv)
@generalsvr2