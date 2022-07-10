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Авіація РФ вже 2,5 місяці працює з-за меж території України, не заходить у зону дії української ППО, - речник Повітряних сил Ігнат

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ппо

Ворожа авіація вже протягом 2,5 місяці не заходить у зону дії протиповітряної оборони України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це під час інформаційного телемарафону заявив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"Ворог змінив тактику застосування своєї авіації. Ми всі бачимо крилаті ракети, які літають, більшість з них радянського виробництва. Тобто ми розуміємо, що запаси тануть. Ми не можемо стверджувати, що вони економлять. Ймовірно, що так. Тактика протягом 2,5 місяці залишається такою, якою була, - вони діють з-за меж території України, вони не входять в зону нашої протиповітряної оборони, бо не хочуть бути збитими", - сказав він.

Ігнат додав, що окупанти використовують авіацію лише на передовій, де тривають інтенсивні бойові зіткнення.

"Там працюють ворожі гелікоптери та ударна авіація, яка завдає ударів безпосередньо у близькості до бойових дій", - зауважив речник.

Водночас він повідомив, що українська авіація також задіяна на лінії фронту.

"Наша ударна авіація - бомбардувальники, штурмовики, вертольоти армійської авіації щодня працюють на лінії фронту, а також у глибині оборони супротивника, завдаючи ударів по військах, по техніці, а також по тилових пунктах управління, складах боєприпасів тощо", - сказав він.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Ну, стати 221 чи 222 мало кому хочеться…
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10.07.2022 10:47
+5
"Игнат добавил, что оккупанты используют авиацию только на передовой, где идут интенсивные боевые столкновения" - это как-то совсем не за пределами Украины....
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10.07.2022 11:02
+3
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10.07.2022 10:47
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10.07.2022 10:47 Відповісти
Ну, стати 221 чи 222 мало кому хочеться…
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10.07.2022 10:47 Відповісти
А шо случилось?
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10.07.2022 10:54 Відповісти
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10.07.2022 10:59 Відповісти
Дебілам важко зрозуміть! Особливо якщо вони мають на меті не отримать інформацію, а просто "серонуть на форумі"!
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10.07.2022 11:14 Відповісти
"Зрозуміти", пане. Так буде українською
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10.07.2022 11:25 Відповісти
а "зрозуміть" це не українською? що, серйозно?
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10.07.2022 12:34 Відповісти
Ніт. І це серьйозно. Правила мови - це початок українства.
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10.07.2022 12:45 Відповісти
"А что случилось?" - это сейчас мем.
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10.07.2022 12:10 Відповісти
Саме так, пані
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10.07.2022 12:15 Відповісти
Що ж тут хорошого, не літають - значить стали обучаємі, і це погано... краще б літали, і ми б збивали... а так
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10.07.2022 10:57 Відповісти
Дивлячись де "не гудуть" Після того як кацапи з Полісся втекли - у нас "бог милував" Але сирени трохи не кожен день включаються - "для скаженої собаки півтисячі кілометрів - не відстань"
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10.07.2022 11:16 Відповісти
Крим ?
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10.07.2022 10:57 Відповісти
Крим, Херсонщина, Запоріжжя і т.д., це вже хіба не території України? Там літають кацапи ще й як.
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10.07.2022 11:02 Відповісти
Тобі ж написали чітко - не літають над НЕОКУПОВАНОЮ територією А якщо й літають - то "наскоками" Вискочив, зробив пуск ракет і втік
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10.07.2022 11:18 Відповісти
"Игнат добавил, что оккупанты используют авиацию только на передовой, где идут интенсивные боевые столкновения" - это как-то совсем не за пределами Украины....
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10.07.2022 11:02 Відповісти
А про збиття нашими винищувачами крилатих ракет ти щось чула? Загорулько! Знову ти сюди преш свою дурнувату задницю щоб "висраться"?
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10.07.2022 11:20 Відповісти
На жаль інфа не зовсім відповідає реальності. Над Ізюмом ворог працює з конвеєра. Тиждень назад -2 хвилини поміж бортами.Заходять з території рф. Відстрілюются та повертаются.
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10.07.2022 11:20 Відповісти
даже сами руссопердолетчики не верят своим же генералам, которые уже 9 марта верещали, что уничтожено 90% украинской системы ПВО, а в конце мата заявляли о полном ее уничтожении.
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10.07.2022 11:39 Відповісти
Ну а українська авіація не може збивати літаки та гелікоптери ворога з такої відстані?Я не знаю,просто цікавлюся.
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10.07.2022 11:54 Відповісти
Що таке "час на реагування", тобі відомо? Коли літак іде на мінімальній висоті над своєю територією (поза зоною роботи систем виявлення), робить "горку", дає залп і тут же тікає над землею - ти встигнеш зреагувать?
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10.07.2022 12:16 Відповісти
ух ти, що дійшло, то про це треба було думати до, а не після.
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10.07.2022 12:25 Відповісти
І що буде, якщо ЗСУ зіб'ють два-три ворожі літаки за межами території України? Нічого. Просто будуть менше літати і бомбити українські міста в позиції ЗСУ.
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10.07.2022 13:28 Відповісти
 
 