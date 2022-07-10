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Снайпера НЗФ РФ, полоненого на Харківщині, засуджено до 12 років ув’язнення, - вирок

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

суд

Шевченківський районний суд Києва оголосив вирок уродженцю Донеччини, який "виконував обов'язки солдата в різних видах бою" проти української армії в Харківській області.

Згідно з матеріалами справи, близько десятої ранку 24 лютого засуджений добровільно вступив до лав окремого стрілково-снайперського взводу 3-го батальйону 115-го полку "ДНР", передає Цензор.НЕТ.

"До 27 квітня 2022 року з метою виконання загального плану захоплення території України у складі збройних сил Російської Федерації з закріпленою зброєю (снайперська гвинтівка Драгунова) та боєкомплектом, керуючись статутами Збройних сил Російської Федерації та "народної міліції "ДНР", виконував обов'язки солдата в різних видах бою", - сказано в рішенні суду.

Також обвинувачений чергував на пропускних пунктах, перевіряв документи жителів тимчасово окупованих територій.

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Обвинувачений на суді розповів, що ввечері 23 лютого йому зателефонував невідомий та під загрозою відрахування з навчального закладу наказав на наступний день прибути до військкомату. Йому видали форму та зброю та відвезли на вокзал, звідки він прибув до Бєлгородської області. Потім він разом з іншими чоловіками незаконно перетнув кордон із Харківською областю.

"27 квітня 2022 року приблизно о 05:30 почався мінометний та артилерійський обстріл та він потрапив у полон", - встановив суд.

Чоловіка визнали винним у державній зраді та засудили до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Він може оскаржити вирок у апеляції.

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+14
Мы значит им 12 ьлет, а эти твари нашим расстрел!? повесить суку за яйца!
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10.07.2022 11:12
+6
Закон війни-снайперів в полон не беруть..
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10.07.2022 11:29
+4
Розстріли потрібно починати з суддів.Всіх під корінь разом із сім'ями.
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10.07.2022 11:58
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Мы значит им 12 ьлет, а эти твари нашим расстрел!? повесить суку за яйца!
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10.07.2022 11:12 Відповісти
Розстріл на місці, яке ***** 12 років.
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10.07.2022 11:17 Відповісти
Закон війни-снайперів в полон не беруть..
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10.07.2022 11:29 Відповісти
А чому тільки 12 років?? Тільки 15 повинно бути!!
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10.07.2022 11:31 Відповісти
Na kitche zdelaut kolumbijskij galstyk !
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10.07.2022 11:33 Відповісти
поміняют -- наших багато держат
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10.07.2022 11:35 Відповісти
Труп цього окупанта повинен смердіти десь у посадці з повною пащею патронів.
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10.07.2022 11:43 Відповісти
Розстріли потрібно починати з суддів.Всіх під корінь разом із сім'ями.
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10.07.2022 11:58 Відповісти
12 років і талони на посилене харчування. (А він людей вбивав)
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10.07.2022 12:05 Відповісти
а чому не умовно, аж дивовижно.
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10.07.2022 12:22 Відповісти
Может этого упыря-предателя из лугандона и в плен брать не следовало? Теперь корми его, лечи, охраняй, развлекай, перевоспитывай и т.д.
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10.07.2022 12:28 Відповісти
здається пригадую такого з інтервью у Золкіна.Ніби він і всі інші днрівці з однієї камери виррішили відмовитись від обміну в ДНР і захотіли залишитись в Україні.Ну що ж,залишився як і хотів.
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10.07.2022 12:32 Відповісти
ось тобі і невідворотність покарання. снайпер,який ,ймовірно , вбив не одного українського воїна, отримав 12 років і українець який вбив чи то кішку, чи то собаку дістав 8 років. а коллаборанти, більшість з них дістають умовні строки, а одного навіть залишили на посаді. хай живе гуманний і справедливий український суд. зате українських патріотів карають по максимуму. Марченко,який врятував Миколаїв, не те що б нагородили,навіть не зняли підозру , а незаконно затримані по справі Шеремета, далі під слідством? а який срач тепер розганяють навколо "національного героя і патріота" України Єрмака, права рука якого Татаров, відвертий агент Кремля? Зеленський і його оточення мовчать сподіваючи,як завжди, спустити все на тормозах, а піпл все хаває. війна все спише,зараз це не на часі,сподіваються вони. і як довго ми будемо це терпіти, і чи знайдеться хтось хто поставить їх на місце? судячи по всьому ми ще не готові і в суспільстві нема лідера який обєднав би націю на державницьких, проукраїнських загалах.
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10.07.2022 13:07 Відповісти
Використати як мішень для тренування наших снайперів... та і цілі вже вимальовуються... Чи може "не на часі?"...
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10.07.2022 13:18 Відповісти
 
 