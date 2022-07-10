Снайпера НЗФ РФ, полоненого на Харківщині, засуджено до 12 років ув’язнення, - вирок

Шевченківський районний суд Києва оголосив вирок уродженцю Донеччини, який "виконував обов'язки солдата в різних видах бою" проти української армії в Харківській області.

Згідно з матеріалами справи, близько десятої ранку 24 лютого засуджений добровільно вступив до лав окремого стрілково-снайперського взводу 3-го батальйону 115-го полку "ДНР", передає Цензор.НЕТ.

"До 27 квітня 2022 року з метою виконання загального плану захоплення території України у складі збройних сил Російської Федерації з закріпленою зброєю (снайперська гвинтівка Драгунова) та боєкомплектом, керуючись статутами Збройних сил Російської Федерації та "народної міліції "ДНР", виконував обов'язки солдата в різних видах бою", - сказано в рішенні суду.

Також обвинувачений чергував на пропускних пунктах, перевіряв документи жителів тимчасово окупованих територій.

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Обвинувачений на суді розповів, що ввечері 23 лютого йому зателефонував невідомий та під загрозою відрахування з навчального закладу наказав на наступний день прибути до військкомату. Йому видали форму та зброю та відвезли на вокзал, звідки він прибув до Бєлгородської області. Потім він разом з іншими чоловіками незаконно перетнув кордон із Харківською областю.

"27 квітня 2022 року приблизно о 05:30 почався мінометний та артилерійський обстріл та він потрапив у полон", - встановив суд.

Чоловіка визнали винним у державній зраді та засудили до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна. Він може оскаржити вирок у апеляції.

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