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Держприкордонслужба (4361) Сумська область (2240) Чернігівщина (1314)

Ракети, міномети, РСЗВ, АГС. Росіяни за добу обстріляли громади Сумської та Чернігівської областей, - ДПСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дпсу

Минулої доби під ворожим вогнем опинилися Миропільська, Хотінська, Білопільська, Есманьська та Шалигінська громади на Сумщині та Семенівська громада на Чернігівщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Державній прикордонній службі України.

"Двічі Сумщину атакували ворожі вертольоти. Один із них здійснив 2 пуски ракет в напрямку Білопільської громади, інший – 3 пуски ракет по території Миропільської громади. Хотінську громаду загарбники обстрілювали двічі, випустивши майже два десятки боєприпасів з РСЗВ та 120 мм мінометів. Шалигінську громаду 4 рази ворог обстрілював з РСЗВ, мінометів та АГС. Усього – близько 100 вибухів", - йдеться у повідомленні.

По території Есманьської громади ворог тричі цілив мінометами калібру 120 мм. Зафіксовано 17 вибухів.

Читайте: Російські окупанти обстріляли три громади Сумщини, поранено 5 людей, - ОВА

Зазначається, що на Чернігівщині ворожі міни калібру 120 мм розірвалися на території Семенівської громади.
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Нууу, сбивать низзя, вертолеты, атопутин нападет. Погранцы больше умеют расчищать погранпереходы для удобного прохода российских танков.
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10.07.2022 11:27 Відповісти
А чого там по ним не влуплять, а тільки терплять, чі в нас мінометів нема,? Так і міномети і до мінометів, хтось очкує дуже
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10.07.2022 11:31 Відповісти
Як на мене, то ворога треба знищувати не тільки в Україні, але й у заліссі і не бздіти, що буде ескалація якась. Так, зелені мухи?
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10.07.2022 11:41 Відповісти
 
 