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На закупівлю NASAMS існує черга, тому багато комплексів Україна поки отримати не може, - речник Повітряних сил Ігнат

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

про,nasams

Отримання норвезької мобільної батареї зенітних ракет протиповітряної оборони середньої дальності NASAMS дозволить суттєво посилити захист українського неба. Україна вже працює над цим питанням з виробником.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Наразі Україна працює з норвезьким виробником стосовно отримання NASAMS (норвезька мобільна батарея зенітних ракет протиповітряної оборони середньої дальності. - Ред.). Він пояснив, що існує черга на закупівлю цих комплексів і, оскільки не було заявки України, багато комплексів Україна не може отримати. Водночас позитивне рішення США, які виробляють ракети для цієї системи, та норвезького виробника, дає "зелене світло" для України.

Окрім цього, Ігнат розповів, що робота Повітряних сил в умовах війни має свою специфіку, адже потрібно постійно переміщуватись, аби уникати ракетних обстрілів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Авіація РФ вже 2,5 місяці працює з-за меж території України, не заходить у зону дії української ППО, - речник Повітряних сил Ігнат

"Повітряні сили працюють в умовах війни з новими підходами та в умовах, коли потрібно постійно переміщуватись, постійно уникати ракетних атак ворога. Розвідка ворога працює. В таких умовах сьогодні працює українська ППО. Чи ефективно? Безумовно, ефективно", - зазначив речник.

За його словами, ті сили та засоби, які Україна використовує в боротьбі з технологічним і кількісно переважаючим окупантом, морально застарілі, тому потрібно буде розвивати свою систему ППО, посилювати її сучасними зразками протиракетної та протиповітряної оборони.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+38
Черга то існує, але Україні вони потрібні саме зараз, тому чергу можна й дипломатинчо посунути, звісно якщо в цій черзі не людожери-диктатори
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10.07.2022 11:15
+32
Якщо у нас президентом була не хамовита зелупа, не було хамуватих послів мельників, не було татарових і єрмаків то, гадаю, нам би швидше йшли на зустріч. Але мутрий наріт вирішив що нам для війни потрібні саме ці дегенерати
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10.07.2022 11:20
+25
Тому і потрібно було "Вільха" та "Грім-2" самим виробляти!
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10.07.2022 11:16
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Черга то існує, але Україні вони потрібні саме зараз, тому чергу можна й дипломатинчо посунути, звісно якщо в цій черзі не людожери-диктатори
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10.07.2022 11:15 Відповісти
Черга серед країн НАТО.
А нам і так десяток поза чергою подарували.
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10.07.2022 11:18 Відповісти
Ну и что что там очередь, можно стандартно пролезть вперед, типа: "Я только спросить" - и быстренько заказать что нужно.. )
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10.07.2022 12:06 Відповісти
Якщо у нас президентом була не хамовита зелупа, не було хамуватих послів мельників, не було татарових і єрмаків то, гадаю, нам би швидше йшли на зустріч. Але мутрий наріт вирішив що нам для війни потрібні саме ці дегенерати
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10.07.2022 11:20 Відповісти
Мельника не змішуй з лайном типу єрмакататарова, з німцями тільки так і треба, вони звикли до великих доларових цицьок расєї і за власним бажанням расєю не залишать...
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10.07.2022 11:26 Відповісти
Ви також не розумієте різницю між клоунами і професійними дипломатами? Щось я не бачу у світі, щоб на дипломата вчили ображати крайну перебування. Може, для успіху в Німеччині, мельник треба було собі в очко баварська сосиску засунути чи с буем у роті йодлем заспівати?
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10.07.2022 11:41 Відповісти
Якщо б мямлили як у 2014 році - отримали ті ж самі "великі занепокоєння" та "стурбованість" замість Джавелінів, Хімарсів та артилерії.
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17.07.2022 10:11 Відповісти
по факту, у Мельника успехов в Германии не было, никаких. остальное - лирика.
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10.07.2022 11:44 Відповісти
Скільки грошей перечислив ти на ОО "Дело громад"!!???????????
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10.07.2022 12:36 Відповісти
Надіємося що чергою не керує дерьмак.
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10.07.2022 11:25 Відповісти
Ви прочитали що цей Гнат сказав? Чому в нас не буде достатньо himars, а тому що заявки від України не було! Від інших країн були заявки а від України не було, і тому інші країни отримають himars а Україна не отримає. Мразі зелені!
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10.07.2022 11:32 Відповісти
До чого тут himars? Черга на кілька років - чого не було заявки від Петі?
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10.07.2022 16:09 Відповісти
Тому і потрібно було "Вільха" та "Грім-2" самим виробляти!
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10.07.2022 11:16 Відповісти
Ну а хто ж іще?
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10.07.2022 11:23 Відповісти
Ти тут недавно, лише з 3.07.2022, так що віршик для тебе:
Єслі член караткават-Парашенка вінават
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10.07.2022 12:14 Відповісти
Типіли, яки вірять у "какая разница", "хуже не будет" та "па приколу".
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10.07.2022 11:19 Відповісти
От і приколюють.
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10.07.2022 12:13 Відповісти
Ta scsho robyty?)))
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10.07.2022 11:42 Відповісти
Що ви верзете? До чого тут вільха та грім, це різні за призначенням речі. Аби ляпнути
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10.07.2022 11:19 Відповісти
Верзеш маячню.
Призначення в них одне й теж - нищити орків.
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10.07.2022 11:23 Відповісти
Те що ви говорите це популізм. Це різні за призначенням речі, це те саме що порівняти автомат і танк.
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10.07.2022 11:28 Відповісти
Ти Вільху-М у "автомати" записав?
Збожеволів?
По деяким параметрам вона наміть краща за Хімарси.
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10.07.2022 11:40 Відповісти
Не перекручуйте мова йшла про nasams. А вільху ще треба доробляти, а це час та гроші.
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10.07.2022 12:00 Відповісти
Вільху не потрібно доробляти, вона прийнята на озброєння придурь.
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10.07.2022 12:50 Відповісти
І скільки штук можна було зробити за рік, баран ти тупий. Послухайте те що Буткевич говорив в останньому лайві. Не треба цього ура патріотизму, ми переможемо але давайте без популізму.
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10.07.2022 13:06 Відповісти
можно было сделать много, а заказано было 50, на секунду КБ Луч работал 1 день в неделю
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10.07.2022 13:23 Відповісти
Вас послухати то американський впк просто нервово курить. Це популізм, звичайно що треба розвивати свій впк але не треба шапко-закидань.
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10.07.2022 17:27 Відповісти
І ракетною програмою, до речі.
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10.07.2022 11:25 Відповісти
З 2014-го?
А ти не помилився, може з 2019-го?
А до 2014-го чим займалася?
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10.07.2022 11:25 Відповісти
пэрднув?
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10.07.2022 11:30 Відповісти
ruskij, tebe ni tu metodichku dali ....
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10.07.2022 11:44 Відповісти
Ольха - это РСЗО, Гром - это ОТРК. При чем тут комплексы ПВО?
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10.07.2022 11:38 Відповісти
Pry tomu,scho na osnovi tzih roket bula propozitziya vid Korostylyova stvoryty komplex PPO. Za vidnosno nevelyki groshi. Ale bulo poheryano zebilami... yak I inshi oboronni rechi
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10.07.2022 11:46 Відповісти
При тому придурь, що пан Коростильов пропонував за 40 мільйонів долярів, розробити на базі. ракети Вільха, ЗРК середньої дальності.
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10.07.2022 12:53 Відповісти
Очень просто, если бы был Гром то с Крыма с Курса и Белгорода не взлетели бы самолеты и не понадобилось бы ПВО
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10.07.2022 12:54 Відповісти
Зачем когда можно строить дороги?
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10.07.2022 12:52 Відповісти
Соточка десь в нас буде
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10.07.2022 11:19 Відповісти
Додам - від кількості до десяти в цих ******* придурків з кремля вже я ток палає
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10.07.2022 11:23 Відповісти
Резніков же сказав що буде будувати нашу ППО.
Як і мільярд дерев, сто тисяч спортивних майданчиків., по аєропорту - в кожне село, кожній бабусі по плейстейшн 4.
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10.07.2022 11:19 Відповісти
Війна завадила посадити мільярд дерев, бо преЗЕдент пустих обіцянок не дає....
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10.07.2022 11:35 Відповісти
Ага, і не бреше народу України, як з операцією по вагнерівцях.
То он проста запамятовал, бєдняжечка-бубочка, на ніво столька всіво навалілась…
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10.07.2022 12:18 Відповісти
Саме для цього існує дипломатія, яку в Україні три роки заміняє дерьмоматія.
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10.07.2022 11:24 Відповісти
Намікаєш - это как ?
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10.07.2022 11:34 Відповісти
Якби це зелені криси не крали, наші вже самі його зробили, а так дєнєг нєт, за чотирі місяці не території Польші вже можно лінію запустити і поляки баблом допомогли б, але поки буде Єрмак в Україні ---ПРО не буде, це зразу буде поразка Россії, а цього дуже не хоче хтось!!! Хто ж це такий?
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10.07.2022 11:25 Відповісти
кидаэця люба тема і зразуж дубасят зелю- народ на розігріві
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10.07.2022 11:27 Відповісти
Виявився черговий саботаж влади по захисту країни. Вимагали закрити небо, а нічого конкретного не зробили, заявку навіть не дали. Для внутрішнього лохторату роблять гучні заяви, а на ділі для захисту населення і озброєння під тиском починають ледь ворушитися. Замість Джонсона хто буде тепер підштовхувати яневтіка? Схоже, задум був -покласти в боях найкращих захисників України із совковою зброєю, зробити з України в черговий раз жертву і здатися
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10.07.2022 11:27 Відповісти
про яку чергу ви верзете !!!!!! йде війна.... !!!!!
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10.07.2022 11:28 Відповісти
Війна? В Норвегії?!!!
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10.07.2022 12:57 Відповісти
Зато асфальт и щебень почти 3 года были вне всякой очереди.
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10.07.2022 11:30 Відповісти
На фоні війни в Україні всі раптом захотіли комплекси ППО і ППР. ***** створив безкоштовну рекламу для них. Лошара.
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10.07.2022 11:31 Відповісти
Тю, не те накарябав. ПРО.
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10.07.2022 11:32 Відповісти
Неудобные вопросики:
1. "Не было заявки от Украины ..." на 5-м месяце войны?
2. Во всем мире только в Норвегии делают подобные системы?
3. На счет "очереди" можно поподробнее? Кому сейчас нужнее, чем Украине?
4. " ... потрібно буде розвивати свою систему ППО ..." - очередной популистский лозунг "не о чем".

Обращает на себя внимание, что спикером традиционного "бла-бла-бла" является очередной какой-то там "советник". Ответственные лица, принимающие решения, категорически избегают заявлений "что за куйня происходит на фронтах и что они с этим собираются делать".
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10.07.2022 11:34 Відповісти
Могли и не принимать заявку по политическим мотивам. Подобные системы ("Спайдер" называется) делают в Израиле, так там и сейчас заявку не примут.
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10.07.2022 11:56 Відповісти
2. Подібні комплекси випускають не так багато країн: - Німетчина, Ізраіль тай усе.
3. Можна. Контракти повинні виконуватись, війна в Україні, форсмажором не вважається.
4. Який, в сраці, популізм?!!! Коростильов пропонував на базі Вільхи, за 40 млн. долл. створити власний ЗРК середньої дальності.
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10.07.2022 13:04 Відповісти
40 млн.? І навіть Петя не захотів інвестувати? Дивно.
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10.07.2022 16:22 Відповісти
30 let *****......li !
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10.07.2022 11:39 Відповісти
Увольте того, кто эту очередь подвинуть не может, и назначте того, кто подвинет.
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10.07.2022 11:39 Відповісти
коли у цій черги Ермак, Тартаров і пр зелена шелупонь, то ми можемо вилетшти з цієї черги взагалі
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10.07.2022 11:42 Відповісти
Невже Чмут не може домовитися чи Притула, щоб без черги ]х придбати ?
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10.07.2022 11:48 Відповісти
у нас війна...
війна почекай..раз ..два
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10.07.2022 11:49 Відповісти
Які правильні західні бонзи. У нас війна. Яка черга? Лапу і сморід Єрмака і в цій справі чути здаля. Повішайте вже козиря у тихій сільській хаті.
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10.07.2022 11:51 Відповісти
Мудрий нарід обрав 73%...шута ..так що не вийте...самі

Обрали ..
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10.07.2022 11:53 Відповісти
пропустіть будь ласка без черги, у нас війна
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10.07.2022 11:57 Відповісти
Zелелохотрон Телемарафон...Головне що?...верить зекдломойским проходимцам
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10.07.2022 11:57 Відповісти
Чого так тупих ідіотів призначають, крім Насамса, ЗР К роблять в Франції, Італії,Туреччині, Южній Кореї, Японії, Германії та Великобританії, що вони чушь несуть, джипяру волонтерську собі вже примахнуло , бо ні Тах ні Ленд Роверів нема в військах
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10.07.2022 11:58 Відповісти
Впевнений? Чи ти не бачиш різницю між ЗРК малої та середньої дальності?
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10.07.2022 13:08 Відповісти
2 batareji sto peredast oni primerno 120 kilometrov prikrojet,tut mozet bit raznije mesta gde vaznyje objekti.Mozet norvegi ix dast ne novix, u nix v armiji ix mnogo
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10.07.2022 12:08 Відповісти
За його словами, ті сили та засоби, які Україна використовує в боротьбі з технологічним і кількісно переважаючим окупантом, морально застарілі, тому потрібно буде розвивати свою систему ППО, посилювати її ********* зразками протиракетної та протиповітряної оборони. Cпочатку потріюно пересадити "зелених слуг рашистського агента єрмака,разом з "зе" ,котрі зупинили,по рашистські вказівці розробку і випуск українських ракет "Нептун","Вільха""Грім-2".Такі дії в часі окупації української землі рашистами,вчинили зрадники України і "слуги" куйла
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10.07.2022 12:20 Відповісти
Ответ для школьников. Пусть назовут кому эта система сейчас более важна чем нам?
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10.07.2022 13:36 Відповісти
Яка черга ідіот ? В Україні війна.
Краще скажи що за нові поставки зброї Захід хоче видачі дЄрмака - це більше схоже на правду
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10.07.2022 13:42 Відповісти
До хірурга існує черга, в якій людина з апендецитом 36-та... але ***** вона **** з апендецитом, а не з коліками!!!!
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10.07.2022 14:18 Відповісти
Та ми тут у війнушку граємось, мремо потроху - нічого страшного, почекаємо, мля.
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10.07.2022 15:26 Відповісти
При чому тут черга до України.У нас війна.
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10.07.2022 16:17 Відповісти
А Суходольні сили можуть аналогічно постійно переміщуватись на зайнятих рубежах оборони, щоб уникати артилерійських атак ворога?
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10.07.2022 16:29 Відповісти
А как можно ставить в общую очередь, того, где каждый день разрушают дома и убивают людей, с другими, кто просто улучшает свое состояние? Это все одно, что поставить в общую очередь человека которому нужен приезд машины Скорой помощи и другим, что собираются на плановую диагностику здоровья.
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10.07.2022 17:20 Відповісти
В першу чергу україна !Всі інші почекають !
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10.07.2022 19:08 Відповісти
 
 