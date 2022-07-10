На закупівлю NASAMS існує черга, тому багато комплексів Україна поки отримати не може, - речник Повітряних сил Ігнат
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Отримання норвезької мобільної батареї зенітних ракет протиповітряної оборони середньої дальності NASAMS дозволить суттєво посилити захист українського неба. Україна вже працює над цим питанням з виробником.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Наразі Україна працює з норвезьким виробником стосовно отримання NASAMS (норвезька мобільна батарея зенітних ракет протиповітряної оборони середньої дальності. - Ред.). Він пояснив, що існує черга на закупівлю цих комплексів і, оскільки не було заявки України, багато комплексів Україна не може отримати. Водночас позитивне рішення США, які виробляють ракети для цієї системи, та норвезького виробника, дає "зелене світло" для України.
Окрім цього, Ігнат розповів, що робота Повітряних сил в умовах війни має свою специфіку, адже потрібно постійно переміщуватись, аби уникати ракетних обстрілів.
"Повітряні сили працюють в умовах війни з новими підходами та в умовах, коли потрібно постійно переміщуватись, постійно уникати ракетних атак ворога. Розвідка ворога працює. В таких умовах сьогодні працює українська ППО. Чи ефективно? Безумовно, ефективно", - зазначив речник.
За його словами, ті сили та засоби, які Україна використовує в боротьбі з технологічним і кількісно переважаючим окупантом, морально застарілі, тому потрібно буде розвивати свою систему ППО, посилювати її сучасними зразками протиракетної та протиповітряної оборони.
Будь ласка, зачекайте...
А нам і так десяток поза чергою подарували.
Єслі член караткават-Парашенка вінават
Призначення в них одне й теж - нищити орків.
Збожеволів?
По деяким параметрам вона наміть краща за Хімарси.
А ти не помилився, може з 2019-го?
А до 2014-го чим займалася?
Як і мільярд дерев, сто тисяч спортивних майданчиків., по аєропорту - в кожне село, кожній бабусі по плейстейшн 4.
То он проста запамятовал, бєдняжечка-бубочка, на ніво столька всіво навалілась…
1. "Не было заявки от Украины ..." на 5-м месяце войны?
2. Во всем мире только в Норвегии делают подобные системы?
3. На счет "очереди" можно поподробнее? Кому сейчас нужнее, чем Украине?
4. " ... потрібно буде розвивати свою систему ППО ..." - очередной популистский лозунг "не о чем".
Обращает на себя внимание, что спикером традиционного "бла-бла-бла" является очередной какой-то там "советник". Ответственные лица, принимающие решения, категорически избегают заявлений "что за куйня происходит на фронтах и что они с этим собираются делать".
3. Можна. Контракти повинні виконуватись, війна в Україні, форсмажором не вважається.
4. Який, в сраці, популізм?!!! Коростильов пропонував на базі Вільхи, за 40 млн. долл. створити власний ЗРК середньої дальності.
війна почекай..раз ..два
Обрали ..
Краще скажи що за нові поставки зброї Захід хоче видачі дЄрмака - це більше схоже на правду