УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16838 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
4 332 8
армія рф (13569) Луганщина (4423) пенсіонери (476) Гайдай_ЛОГА (900) воєнні злочини (1571)

Росіяни намагаються приховати факт розстрілу з танку 56 осіб з будинку для літніх людей у Кремінній , - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кремінна

11 березня російські окупанти з танка обстріляли будинок для людей похилого віку у Кремінній, а зараз намагаються приховати цей факт та влаштували "демонстративне поховання" 31 жертви у Луганську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очілтник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Днями, через чотири місяці після трагедії, провина за яку цілковито лежить на рашистах, у Луганську влаштували демонстративне поховання 31 жертви обстрілу Кремінського будинку для людей похилого віку. Чому в Луганську? Щоб ніхто зі свідків подій раптом не потрапив на кладовище і не розказав правду. Але жителі Кремінної – і переселенці, і ті хто залишається в окупації – пам’ятають, як 11 березня російські танкісти впритул розстріляли будинок для літніх людей. 56 осіб, які доживали свій вік у цьому закладі, загинули на місці.

Росіяни просто підігнали танк, поставили його навпроти будинку і почали стріляти, доки не вбили усіх. Дістатися до місця трагедії тоді було неможливо – територію захопили окупанти. Евакуаційний коридор ворог не надав ані до розстрілу, ані після", йдеться у повідомленні.

За інформацією ОВА наразі росіяни згадали про свій злочин і намагаються приховати правду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 11 березня окупанти впритул із танка обстріляли будинок для літніх людей у Кремінній. 56 загиблих, - Гайдай

"Окупанти кажуть, що нібито українські військові використовували стареньких як живий щит. Але ж про жертви з боку наших бійців росіяни не повідомляють, бо їх там не було. Це ворог цинічно розстріляв заклад разом із підопічними. А зараз не полишає спроби списати свою провину хоча б в очах місцевого населення", - підкреслив Сергій Гайдай.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Інспектор ООН взагалі цей випадок проти України все повернула, типу, які погані українці, що не здалися, черзе них он будинок розстріляли, а якби здалися расії величній, то не розстріляли б...

цю лярву ООНівську б на гілляку б повісити
показати весь коментар
10.07.2022 11:54 Відповісти
Прочитала сьогодні пост від чиновниці США відносно політики оп. Приховати ,вкрасти,здати УЖЕ не получиться жодному ворогу України.
показати весь коментар
10.07.2022 11:55 Відповісти
я теж ці новини читаю зі вчора. вона ще пише про Телеграм як рос сайт з фсб стеженням типа. я от не знала і ось почитала в Вікіпедії про телеграм. то його якісь Дурови в росії створили. тоді чому в нас всі користруються цим телеграмом? всі діячі і якісь владні структурми передають по ньому новини.... як це. не розумію
показати весь коментар
10.07.2022 12:09 Відповісти
Дивіться детальніше у Юрія Швеця:

https://youtu.be/ZSNkgdmmxa4
показати весь коментар
10.07.2022 12:10 Відповісти
Він агент фсб.
показати весь коментар
10.07.2022 17:11 Відповісти
Єрмак застрелився вже? Чи вова оманский буде його захищати перед Конгресом?
показати весь коментар
10.07.2022 12:13 Відповісти
Не важливо, що думає робити один і другий. Відповіді на питання, які задавали багато українців і яким обіцяли це після Перемоги, озвучені США. Значить, поки маніпулюють одні,другі просто ці маніпуляції розвінчують
показати весь коментар
10.07.2022 12:23 Відповісти
Кончений російський кацапський самоєдський народ, здохніть кацапи.
показати весь коментар
10.07.2022 13:36 Відповісти
 
 