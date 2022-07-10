Україна приєднається до Банку розвитку Ради Європи, який надає допомогу для біженців

Банк розвитку Ради Європи (БРРЄ, Council of Europe Development Bank, CEB) дав Україні зелене світло на приєднання та виділив кошти на підтримку українських біженців у Європі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства розвитку громад та територій України.

"Банк розвитку Ради Європи прийняв рішення про спеціальні умови якнайшвидшого набуття Україною членства у цій фінансовій установі. БРРЄ також виділив кошти на підтримку українських біженців у Німеччині та Литві", - йдеться в повідомленні.

За словами міністра розвитку громад та територій України Олексія Чернишова, членство у БРРЄ відкриє нашій країні додаткові можливості для забезпечення житлом українців, які постраждали від війни, надання соціальних послуг та відбудови зруйнованої соціальної інфраструктури, зокрема лікарень, шкіл та дитячих садочків.

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Зазначається, що адміністративна рада Банку схвалила п’ять нових позик на 465 млн євро, більша частина яких буде спрямована на підтримку біженців з України в країнах-учасницях БРРЄ. Серед іншого йдеться про розміщення українських біженців у приймаючих громадах, надання екстреної допомоги, гуманітарні заходи тощо.

Так, державний банк розвитку Північної Рейн-Вестфалії (Німеччина) отримав 200 млн євро для часткового фінансування програми житла для біженців, що допоможе муніципалітетам у придбанні, будівництві та модернізації житла для українських біженців.

Уряду Литви Банк надасть 120 млн євро для підтримки близько 30 тис. українських біженців, серед яких 13,5 тис. дітей. Позика буде використана відповідними міністерствами та громадами, які надають першочергову підтримку українцям. Також з цієї суми буде профінансована стипендія 700 українських студентів.

Окрім того, муніципалітет Каунаса (Литва) отримав 25 млн євро, які допоможуть місту підтримати 10 тис. зареєстрованих українських біженців у забезпеченні їх житлом, харчуванням, психологічною та соціальною допомогою, освітою для дітей та пошуком роботи для дорослих.

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Як повідомлялося, Мінрегіон у березні ініціював утворення на рівні уряду Міжвідомчої робочої групи з питань членства України в Банку розвитку Ради Європи. БРРЄ був заснований 1956 року вісьмома державами - членами Ради Європи для вирішення проблем біженців, з якими Європа зіткнулася після Другої світової війни. Із 1956 року загальна сума схвалених проєктів Банку в житловому секторі сягає 11 млрд євро. Наразі Банк розвитку Ради Європи реалізує 13 проєктів в Албанії, Боснії та Герцеговині, Республіці Молдова, Чорногорії, Румунії, Сербії та Македонії.