IQOS та glo з 11 липня не можна буде курити в громадських місцях

11 липня набувають чинності норми антитютюнового закону, ухвалені Радою в грудні 2021 року.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на текст закону.

Цей закон прирівняв тютюнові вироби електричного нагрівання (марки в Україні - IQOS та glo) до звичайних сигарет, заборонивши їх курити в громадських місцях.

Читайте: Куріння забирає в середньому 85 тис. життів українців на рік, - Ляшко

З 11 липня IQOS та glo заборонено курити в таких місцях:

заклади ресторанного господарства;

медзаклади,

спортивні, фізкультурно-оздоровчі споруди,

навчальні заклади та об’єкти культурного призначення;

готелі й гуртожитки;

приміщення підприємств, установ та організацій;

офісні й державні будівлі;

зупинки громадського транспорту, вокзали, станції та приміщення аеропортів;

дитмайданчики;

місця загального користування житлових будинків, ліфти, підземні переходи тощо.

Нова заборона також охоплює кальяни, куріння яких в приміщенні й раніше було поза законом.

На порушників вперше чекає штраф 51-170 грн, вдруге - 170-340 грн.

Також читайте: Кожна викурена сигарета зменшує тривалість життя на 5 хвилин 30 секунд, - дослідження