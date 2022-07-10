Росіяни відсторонюють колаборантів від влади на окупованих Херсонщині та Запоріжжі.

На тимчасово окупованих територіях росіяни по факту відсторонили колаборантів від влади.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на організований ССО ресурс "Спортив".

"В Херсонській області після призначення головою "уряду" фсбшника Сергія Єлісєєва, колаборант Володимир Сальдо виконує представницькі функції. Водночас в його заступників провели обшуки.

В Мелітополі зрадників з поліції усунули від керівних посад. Замість них поліцаями керуватимуть росіяни. Крім того, за наявною інформацією делегації депутатів "Єдиної Росії" під час візиту до окупованих міст ігнорують самопроголошених мерів та інших колаборантів, адже зрадник потрібен лише раз - під час зради, далі в його послугах вже ніхто не зацікавлений", - йдеться у повідомленні.

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