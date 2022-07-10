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війна (56882) Мелітополь (735) Сальдо (63) Херсонщина (4355) Запорізька область (2582) ССО (379) колабораціонізм (944)

Росіяни відсторонюють колаборантів від влади на окупованих Херсонщині та Запоріжжі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сальдо

На тимчасово окупованих територіях росіяни по факту відсторонили колаборантів від влади.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на організований ССО ресурс "Спортив".

"В Херсонській області після призначення головою "уряду" фсбшника Сергія Єлісєєва, колаборант Володимир Сальдо виконує представницькі функції. Водночас в його заступників провели обшуки.

В Мелітополі зрадників з поліції усунули від керівних посад. Замість них поліцаями керуватимуть росіяни. Крім того, за наявною інформацією делегації депутатів "Єдиної Росії" під час візиту до окупованих міст ігнорують самопроголошених мерів та інших колаборантів, адже зрадник потрібен лише раз - під час зради, далі в його послугах вже ніхто не зацікавлений", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Жителів Херсонщини закликають готувати укриття аби пережити наступ ЗСУ: "Наші хлопці будуть працювати максимально акуратно, але війна є війна"

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+9
Ворожий вертоліт збили зенітники під Горлівкою
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10.07.2022 12:33
+9
сальдо фсе, в расход, как использованный гандон. А предатели губу раскатали, что при кацапах заживут. *** вам, мрази.
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10.07.2022 12:35
+4
Валентина Тютина родилась 7 апреля 1949 года в Шепетовке Каменец-Подольской области Украинской ССР (ныне Хмельницкой области Украины). Отец - Иван Яковлевич Тютин (с мокша-мордовского языка «Тютя» - малыш), фронтовик, родился в Мокшанском районе Пензенской области.

Она такая же украинка, как я китаец
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10.07.2022 12:47
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странно, что вальку-пол-стакана еще не убрали.
Украинка с Шепетовки - это теперь в мокшавии - приговор.
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10.07.2022 12:33 Відповісти
У Пітері її погоняло Валька-стакан..чоловік розповідав, як вона на Аврорі днюхи свої раніше святкувала
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10.07.2022 12:36 Відповісти
Валентина Тютина родилась 7 апреля 1949 года в Шепетовке Каменец-Подольской области Украинской ССР (ныне Хмельницкой области Украины). Отец - Иван Яковлевич Тютин (с мокша-мордовского языка «Тютя» - малыш), фронтовик, родился в Мокшанском районе Пензенской области.

Она такая же украинка, как я китаец
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10.07.2022 12:47 Відповісти
А "Тютіна" - це "українське" прізвище?
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10.07.2022 12:50 Відповісти
Їй нічого не загрожує, бо ніяка вона не українка. Як за останні вісім років якийсь прибулий кацап народив в лугандоні дитину, виховував з неї кацапа, то з якого дива вважати те кацапеня українцем?
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10.07.2022 13:22 Відповісти
Ворожий вертоліт збили зенітники під Горлівкою
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10.07.2022 12:33 Відповісти
Правильно делают, вот тут я с этими длбми согласен. Всё никак наши доморощенные любители "русского мира" не поймут, что для ГБистов Рашки вы ВСЕГДА будете предателями, что является для них самым тяжким грехом со всеми вытекающими для вас, в том числе и растянутыми во времени
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10.07.2022 12:33 Відповісти
сальдо фсе, в расход, как использованный гандон. А предатели губу раскатали, что при кацапах заживут. *** вам, мрази.
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10.07.2022 12:35 Відповісти
просто кремлёвские смоктуновские опасаются конкуренции...
"наши" опэзэжоповцы засмокчут смэртэльно...
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10.07.2022 12:36 Відповісти
и чё?
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10.07.2022 12:38 Відповісти
Фото обалденное - художнику респект. А по теме - такое, все будут висеть. Только штоб было красиво
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10.07.2022 12:42 Відповісти
Нашлись же дегенераты не смотрящие на жизнь в дырах верящие что предатель нужен , я даже не представляю уровень их дибилизма.... Тупо овощи.
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10.07.2022 12:47 Відповісти
питаеться якого хрена ви не ввели такий же візовий режим з білорусюю як і з кацапами? "В Киевской области фиксируется рост количества прибывших с беларусского направления диверсантов. Меры противодействия усилены
"Речь идет непосредственно об иностранцах - русских и беларусах - которые являются профессиональными диверсантами, а не просто какими-то предателями. Спецслужбы уже имеют результативные задержания участников этих ДРГ", - замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.
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10.07.2022 12:56 Відповісти
Зрадників ніде не поважають. Ненадійний елемент. Зашлють кудись в бурятські *****.
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10.07.2022 12:59 Відповісти
Росіяни відсторонюють колаборантів від влади на окупованих Херсонщині та Запоріжжі.

Редагування: Саме місто Запоріжжя не окуповане, окуповано деякі міста Запорізької області.
Місто Запоріжжя під надійним захистом, подяка ЗСУ.
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10.07.2022 12:59 Відповісти
Мордор зробив сальдо колаборанту сальдо і послав його за крейсером мацква. Наступна дія- сальдо на гіляці чи в фарші. Така карма у більшості зрадників.
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10.07.2022 13:31 Відповісти
" Наступна дія- сальдо на гіляці чи в фарші . "

На жаль три доби тому, фсбшники затримали нашіх хлопців,які полювали на цих покідьків....

На ЮТУБі показували. Шкода хлопців.

Смерть рашистам! Слава ЗСУ!!!
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10.07.2022 17:17 Відповісти
Відмили? Тепер сальдо поїде до доці у Монако.
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10.07.2022 14:06 Відповісти
 
 