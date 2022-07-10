Росіяни відсторонюють колаборантів від влади на окупованих Херсонщині та Запоріжжі
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На тимчасово окупованих територіях росіяни по факту відсторонили колаборантів від влади.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на організований ССО ресурс "Спортив".
"В Херсонській області після призначення головою "уряду" фсбшника Сергія Єлісєєва, колаборант Володимир Сальдо виконує представницькі функції. Водночас в його заступників провели обшуки.
В Мелітополі зрадників з поліції усунули від керівних посад. Замість них поліцаями керуватимуть росіяни. Крім того, за наявною інформацією делегації депутатів "Єдиної Росії" під час візиту до окупованих міст ігнорують самопроголошених мерів та інших колаборантів, адже зрадник потрібен лише раз - під час зради, далі в його послугах вже ніхто не зацікавлений", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Украинка с Шепетовки - это теперь в мокшавии - приговор.
Она такая же украинка, как я китаец
"наши" опэзэжоповцы засмокчут смэртэльно...
"Речь идет непосредственно об иностранцах - русских и беларусах - которые являются профессиональными диверсантами, а не просто какими-то предателями. Спецслужбы уже имеют результативные задержания участников этих ДРГ", - замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.
Редагування: Саме місто Запоріжжя не окуповане, окуповано деякі міста Запорізької області.
Місто Запоріжжя під надійним захистом, подяка ЗСУ.
На жаль три доби тому, фсбшники затримали нашіх хлопців,які полювали на цих покідьків....
На ЮТУБі показували. Шкода хлопців.
Смерть рашистам! Слава ЗСУ!!!