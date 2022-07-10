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заборона (956) росія (47327) Овсяннікова (9)

У Росії заблокували сайт німецької газети Die Welt після того, як з неї пішла пропагандистка Овсяннікова

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

die,welt

Роскомнагляд на вимогу Генпрокуратури РФ обмежив доступ до сайту німецької газети Die Welt.

Це випливає з даних сервісу перевірки блокувань, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza.

Генпрокуратура ухвалила відповідне рішення 9 липня. Першим увагу на це звернула організація "Роскомсвобода", за її інформацією, сайт видання заблокували з усіма доменами та піддоменами.

Державне агентство ТАСС пише, що доступ до сайту www.welt.de обмежили "відповідно до регламенту блокування сайтів, які містять заклики до масових заворушень, екстремізму, участі у незаконних масових акціях".

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Meduza зазначає, що Росія, почавши широкомасштабний наступ на Україну, також запровадила військову цензуру всередині країни. Сайти багатьох російських і закордонних ЗМІ, сервісів та соцмереж заблокували. Однією з останніх у червні під блокування потрапила британська газета The Daily Telegraph.

Нагадаємо, 14 березня багаторічна співробітниця російського державного "Першого каналу" Марина Овсяннікова вийшла у прямому ефірі з антивоєнним плакатом. Після цього її затримали та оштрафували.

Дії Овсяннікової привітали багато українців, зокрема президент Володимир Зеленський.

Жінка звільнилася та поїхала до Європи. 11 квітня німецький медіаконцерн Axel Springer оприлюднив інформацію, що Овсяннікова писатиме для видання Die Welt, зокрема, і про Україну.

31 травня українське інформагентство "Інтерфакс-Україна" анонсувало на 1 червня, а потім скасувало пресконференцію Овсяннікової про те, "як працює російська пропаганда". Гендиректор агентства Олександр Мартиненко повідомив, що захід скасували через "негативний суспільний резонанс".

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Незабаром після цього Овсяннікова потрапила до списку сайту "Миротворець". Там зазначили, що пропагандистка брала участь в інформаційно-пропагандистських спецопераціях Кремля, спрямованих на усунення тиску санкцій на Росію.

Тим не менш, пропагандистка приїхала до України та побувала в Одесі.

4 липня стало відомо, що Овсяннікова більше не працює у німецькій газеті Die Welt та "вимушено" летить до Росії.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+33
Троянский конь не прошел. А все так носились с этой курицей...
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10.07.2022 13:38
+30
1) значить, правильно зробили, що вигнали
2) хто може уявити кацапа, який читає Die Welt?
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10.07.2022 13:26
+29
Очередная тухлая кацапская "консерва" не сработала.
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10.07.2022 13:26
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1) значить, правильно зробили, що вигнали
2) хто може уявити кацапа, який читає Die Welt?
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10.07.2022 13:26 Відповісти
А мене порадувало звільнення Мельника. Хто не мав справ з нашими консульствами в Німеччині, не можуть зрозуміти що це таке.
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10.07.2022 13:26 Відповісти
та да..на вадика рабиновича даже внешне не похож...
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10.07.2022 13:29 Відповісти
Увольнение Мельника надо рассматривать в паре с назначением нового, на его место. Наши могут на замену такого же дебила поставить. Желающих много...
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10.07.2022 13:30 Відповісти
Так розкажіть і нам,що там витворяв пан Мельник.Ми також порадіємо.
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10.07.2022 13:31 Відповісти
а нас расстроило
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10.07.2022 13:42 Відповісти
жах...так буба и нэ встыг даме княгыни ольги вручить...
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10.07.2022 13:26 Відповісти
Очередная тухлая кацапская "консерва" не сработала.
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10.07.2022 13:26 Відповісти
Ах як рашка спалилась
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10.07.2022 13:27 Відповісти
Ця консерва вже стухла.
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10.07.2022 13:50 Відповісти
ахахаа от і спалилась парашка зі своєю тухлою кнсервою))
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10.07.2022 13:31 Відповісти
агента заслала Россия и это было очевидно изначально!
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10.07.2022 13:34 Відповісти
Троянский конь не прошел. А все так носились с этой курицей...
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10.07.2022 13:38 Відповісти
есть еще много "хороших русских" которых всякие дураки, вроде Геращенко, в Украину тянут.
Дима Быков цельную книгу про глав-зебила намылился написать.
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10.07.2022 13:41 Відповісти
Истинный хороший русский - 200-й. Вот их пусть и тащат, только в формалине, что бы не воняли.
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10.07.2022 13:47 Відповісти
Формалин сам жутко воняет, лучше в спирту
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28.07.2022 09:09 Відповісти
Геращенко не скільки дурак як агент рф.
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10.07.2022 17:04 Відповісти
А якби не було б в вівсяної консерви фсбшних лампасів, то Die Welt заблокували б, коли вона почала там працювати, а не після її звільнення
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10.07.2022 13:38 Відповісти
Вчора телефонувала знайома з Ірманії. Каже що тільки зараз відімкнули рашаТБ.
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10.07.2022 13:38 Відповісти
тухлятина уехала на родину. Пора туда же отправить жиробаса Тоху Геращенко, который всякую дрянь к нам тянет, как дитя малое...
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10.07.2022 13:39 Відповісти
Консерва вздулась не успев открыться.
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10.07.2022 13:41 Відповісти
проэкт фсб накрылся медным тазом....Право, ну не стоит так явно палить свою же агентуру!
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10.07.2022 13:44 Відповісти
Фашист не прошёл!
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10.07.2022 13:55 Відповісти
а шо в консерві то було ? Напевне курка з Кремлівських татарських башточок.
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10.07.2022 13:58 Відповісти
«У Росії заблокували»
Правильно писати «на росії»! Можна було б уже і вивчити!
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10.07.2022 14:13 Відповісти
Тварь слили полностью. Туда ей и дорога
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10.07.2022 15:31 Відповісти
консерва протухла?
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10.07.2022 15:57 Відповісти
она думала писать очередную куйню, но не учла что редакторы перед публикацией читают...
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10.07.2022 16:13 Відповісти
РОСКОМПОЗОР
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10.07.2022 16:54 Відповісти
 
 