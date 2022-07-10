У Росії заблокували сайт німецької газети Die Welt після того, як з неї пішла пропагандистка Овсяннікова

Роскомнагляд на вимогу Генпрокуратури РФ обмежив доступ до сайту німецької газети Die Welt.

Це випливає з даних сервісу перевірки блокувань, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza.

Генпрокуратура ухвалила відповідне рішення 9 липня. Першим увагу на це звернула організація "Роскомсвобода", за її інформацією, сайт видання заблокували з усіма доменами та піддоменами.

Державне агентство ТАСС пише, що доступ до сайту www.welt.de обмежили "відповідно до регламенту блокування сайтів, які містять заклики до масових заворушень, екстремізму, участі у незаконних масових акціях".

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Meduza зазначає, що Росія, почавши широкомасштабний наступ на Україну, також запровадила військову цензуру всередині країни. Сайти багатьох російських і закордонних ЗМІ, сервісів та соцмереж заблокували. Однією з останніх у червні під блокування потрапила британська газета The Daily Telegraph.

Нагадаємо, 14 березня багаторічна співробітниця російського державного "Першого каналу" Марина Овсяннікова вийшла у прямому ефірі з антивоєнним плакатом. Після цього її затримали та оштрафували.

Дії Овсяннікової привітали багато українців, зокрема президент Володимир Зеленський.

Жінка звільнилася та поїхала до Європи. 11 квітня німецький медіаконцерн Axel Springer оприлюднив інформацію, що Овсяннікова писатиме для видання Die Welt, зокрема, і про Україну.

31 травня українське інформагентство "Інтерфакс-Україна" анонсувало на 1 червня, а потім скасувало пресконференцію Овсяннікової про те, "як працює російська пропаганда". Гендиректор агентства Олександр Мартиненко повідомив, що захід скасували через "негативний суспільний резонанс".

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Незабаром після цього Овсяннікова потрапила до списку сайту "Миротворець". Там зазначили, що пропагандистка брала участь в інформаційно-пропагандистських спецопераціях Кремля, спрямованих на усунення тиску санкцій на Росію.

Тим не менш, пропагандистка приїхала до України та побувала в Одесі.

4 липня стало відомо, що Овсяннікова більше не працює у німецькій газеті Die Welt та "вимушено" летить до Росії.