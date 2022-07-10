Щоб уникнути відправки на війну, рашисти вивели з ладу 17 БТР та 9 командно-штабних машин, - ГУР МО
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У військових частинах, які дислокуються поблизу державного кордону з Україною, напередодні відправки до зони бойових дій окупанти виводять техніку з ладу, аби підрозділ залишився на території РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУР МО України.
" Військовослужбовці 103 мотострілецького полку, що входить до складу 150 мотострілецької дивізії, лише протягом тижня розукомплектували та вивели з ладу 17 БТР-82А та 9 командно-штабних машин К1Ш1, які вже були готовими до завантаження на залізничні платформи. Виведення з ладу військової техніки у підрозділах, які командування планує відправити в зону активних бойових дій, набуває масового характеру", - йдеться у повідомленні.
У ГУР зазначають, що командувач Південного військового округу звернувся до ФСБ країни-окупанта з проханням посилити нагляд за технікою та спостереження за окупантами яких відправлятимуть на війну в Україну.
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Ежедневно орки получают эшелоны техники и боеприпасов. За 4 мес. войны, в какой-то части разукомплектовали 16 БТРов - это "массовый характер"? К чему это вранье? Это чтобы мы не задавали неудобных вопросов: "Почему этот эшелон не пустили под откос наши ДРГ и "партизаны", которых нет?