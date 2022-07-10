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Щоб уникнути відправки на війну, рашисти вивели з ладу 17 БТР та 9 командно-штабних машин, - ГУР МО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

розвідка

У військових частинах, які дислокуються поблизу державного кордону з Україною, напередодні відправки до зони бойових дій окупанти виводять техніку з ладу, аби підрозділ залишився на території РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у ГУР МО України.

" Військовослужбовці 103 мотострілецького полку, що входить до складу 150 мотострілецької дивізії, лише протягом тижня розукомплектували та вивели з ладу 17 БТР-82А та 9 командно-штабних машин К1Ш1, які вже були готовими до завантаження на залізничні платформи. Виведення з ладу військової техніки у підрозділах, які командування планує відправити в зону активних бойових дій, набуває масового характеру", - йдеться у повідомленні.

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У ГУР зазначають, що командувач Південного військового округу звернувся до ФСБ країни-окупанта з проханням посилити нагляд за технікою та спостереження за окупантами яких відправлятимуть на війну в Україну.
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Топ коментарі
+12
Так это они себя спасают, поэтому и портят! А так, когда наши мирные города бомбят, то они радуются, скачут и хлопают копытами.
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10.07.2022 13:36
+10
Жити хочутьпадли...
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10.07.2022 13:28
+8
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10.07.2022 13:31
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Саботують рашистьску армію - значить не рашисти. Поступки варто оцінювати адекватно, а не щоб ти не робив, хоч ху..ла зажмурив - все одно рашист. Це додає людям мотивації.
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10.07.2022 13:28 Відповісти
Так это они себя спасают, поэтому и портят! А так, когда наши мирные города бомбят, то они радуются, скачут и хлопают копытами.
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10.07.2022 13:36 Відповісти
Жити хочутьпадли...
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10.07.2022 13:28 Відповісти
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10.07.2022 13:31 Відповісти
Відважні і непереможні росйські сикунці 🤣
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10.07.2022 13:33 Відповісти
ПРавильно! Кожному БТРу - по ФСБшному охоронцю! Хоч ділом корисним займуться - а не петарди підривать під Брянськом!
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10.07.2022 13:33 Відповісти
теперь буба не знает шо делать с премиальными....то ли нашему гур мо,то ли кацапам из 103-ей...
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10.07.2022 13:38 Відповісти
А что значит " ...набуває масового характеру..."?
Ежедневно орки получают эшелоны техники и боеприпасов. За 4 мес. войны, в какой-то части разукомплектовали 16 БТРов - это "массовый характер"? К чему это вранье? Это чтобы мы не задавали неудобных вопросов: "Почему этот эшелон не пустили под откос наши ДРГ и "партизаны", которых нет?
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10.07.2022 13:39 Відповісти
как вы уже задолбали диванные стратеги
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10.07.2022 17:13 Відповісти
Не справляются партизаны сами, тебя ждут
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10.07.2022 20:39 Відповісти
Неправильно, всіх осіб " з гарячою головою, без серця і грязними руками" посадити на БТРи і вперед, особистим прикладом показувати "как родину любить", їх там в рузге біля 400 тис., а з агентами і резидентами до мільйона. І Росгвардію впридачу, там всі ж служили в спецназах, може хоч лаптеві побудуть трішки на самоті.
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10.07.2022 13:53 Відповісти
Так украина будет оккупантам смс высылать, что бы привозили технику?
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10.07.2022 19:14 Відповісти
 
 